Pour l'État policier, nous sommes tous des criminels jusqu'à preuve du contraire (Off Guardian)

Pour l'État policier, nous sommes tous des criminels jusqu'à preuve du contraire

Article originel : To the Police State, We’re All Criminals Until We Prove Otherwise

John W. Whitehead et Nisha Whitehead

Off Guardian, 1.07.22

Dans une société fermée où tout le monde est coupable, le seul crime est de se faire prendre."

Hunter S. Thompson



La charge de la preuve a été renversée. Nous ne sommes plus présumés innocents. Maintenant, nous sommes présumés coupables à moins que nous puissions prouver notre innocence au-delà de tout doute raisonnable dans un tribunal. Il est rare que nous ayons l'opportunité de le faire. Bien que la Constitution exige du gouvernement qu'il fournisse des preuves solides d'une activité criminelle avant de pouvoir priver un citoyen de sa vie ou de sa liberté, le gouvernement a bouleversé cette garantie fondamentale de procédure régulière. Chacun d'entre nous est désormais considéré comme un suspect potentiel, un terroriste et un transgresseur de la loi aux yeux du gouvernement. Considérez toutes les façons dont "nous, les gens", sommes maintenant traités comme des criminels, jugés coupables d'avoir violé l'abondance de lois de l'État policier, et privés de façon préventive des droits fondamentaux à une procédure régulière.

Lois sur la confiscation des armes à feu : La législation sur le contrôle des armes, en particulier sous la forme de lois sur les armes de type "drapeau rouge", permet à la police de retirer les armes des personnes "suspectées" d'être des menaces. Ces lois, de plus en plus populaires en tant que moyen législatif permettant de saisir les armes des personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour les autres, mettront une cible dans le dos de chaque Etatsunien, qu'il possède ou non une arme. Campagnes d'éradication de la désinformation. Ces dernières années, le gouvernement a utilisé l'expression "terroriste national" de manière interchangeable avec "anti-gouvernemental", "extrémiste" et "terroriste" pour décrire toute personne qui pourrait se situer quelque part dans un très large éventail de points de vue pouvant être considérés comme "dangereux". Les ramifications sont si étendues qu'elles font de presque tous les Etatsuniens des extrémistes en paroles, en actes, en pensées ou par association. Dans le dernier assaut du gouvernement contre ceux qui critiquent le gouvernement - que cette critique se manifeste en paroles, en actes ou en pensées - l'administration Biden a assimilé à des terroristes ceux qui partagent "des récits et des théories de conspiration faux ou trompeurs, ainsi que d'autres formes de désinformation et de mal-information". Cette dernière salve du gouvernement contre les consommateurs et les diffuseurs de "fausses et mauvaises informations" élargit le filet pour inclure potentiellement toute personne exposée à des idées qui vont à l'encontre du récit officiel du gouvernement. En d'autres termes, si vous osez souscrire à des opinions contraires à celles du gouvernement, vous pourriez bien être soupçonné d'être un terroriste national et traité en conséquence. Ainsi, les censeurs du gouvernement et des entreprises qui prétendent nous protéger contre les campagnes de désinformation dangereuses préparent en fait le terrain pour empêcher toute idée "dangereuse" qui pourrait remettre en question la mainmise de l'élite du pouvoir sur nos vies.

Listes de surveillance gouvernementales. Le FBI, la CIA, la NSA et d'autres agences gouvernementales ont de plus en plus investi dans des technologies de surveillance d'entreprise capables d'exploiter des discours protégés par la Constitution sur des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter et Instagram, afin d'identifier des extrémistes potentiels et de prédire qui pourrait se livrer à de futurs actes de comportement antigouvernemental. Là où beaucoup d'Etatsuniens se trompent, c'est qu'ils pensent naïvement qu'il faut faire quelque chose d'illégal ou de nuisible pour être repéré et faire l'objet d'une forme d'intervention ou de détention. En fait, il suffit aujourd'hui d'utiliser certains mots déclencheurs (comme "nuage", "porc" et "pirates"), de surfer sur Internet, de communiquer à l'aide d'un téléphone portable, de boiter ou de bégayer, de conduire une voiture, de séjourner à l'hôtel, d'assister à un rassemblement politique, de s'exprimer sur les médias sociaux, d'avoir l'air d'un malade mental, de servir dans l'armée, d'être en désaccord avec un représentant des forces de l'ordre, se faire porter pâle au travail, acheter du matériel dans une quincaillerie, prendre des leçons de pilotage ou de navigation de plaisance, avoir l'air suspect, confus ou nerveux, remuer, siffler ou sentir mauvais, être vu en public en train de brandir une arme à feu miniature ou tout ce qui ressemble de près ou de loin à une arme à feu (comme une lance à eau, une télécommande ou une canne), fixer un agent de police, remettre en question l'autorité du gouvernement ou avoir l'air d'être en faveur des armes ou de la liberté.

Crimes de la pensée. Depuis des années, le gouvernement utilise toutes les armes de son vaste arsenal - surveillance, évaluation des menaces, centres de fusion, programmes de pré-crime, lois sur les crimes haineux, police militarisée, lockdowns, loi martiale, etc. - pour cibler les ennemis potentiels de l'État en fonction de leurs idéologies, comportements, affiliations et autres caractéristiques qui pourraient être jugées suspectes ou dangereuses. Ce n'est pas seulement ce que vous dites ou faites qui est surveillé, mais aussi la façon dont vous pensez qui est suivie et ciblée. Il existe tout un éventail de comportements allant des crimes de pensée et des discours de haine aux dénonciations qui peuvent donner lieu à des persécutions (et des poursuites) par l'État profond. C'est une pente glissante qui va de la censure d'idées soi-disant illégitimes à la réduction au silence de la vérité.

Points de contrôle de sécurité et centres de fusion. En traitant toute une population comme suspecte, le gouvernement a justifié la mise en place de vastes points de contrôle de sécurité qui soumettent les voyageurs à des scans, des fouilles, des palpations et autres indignités par la TSA, ainsi que des raids VIPR sur des cibles dites "douces" comme les centres commerciaux et les dépôts de bus par des sosies de Dark Vador vêtus de noir.

Les centres de fusion, qui représentent les efforts de surveillance combinés des forces de l'ordre fédérales, étatiques et locales, suivent les mouvements des citoyens, enregistrent leurs conversations et répertorient leurs transactions.

Surveillance, programmes de pré-crime. Les logiciels de reconnaissance faciale visent à créer une société dans laquelle chaque individu qui sort en public est suivi et enregistré dans ses activités quotidiennes. Couplée aux caméras de surveillance qui couvrent tout le pays, la technologie de reconnaissance faciale permet au gouvernement et à ses partenaires commerciaux d'identifier et de suivre sans mandat les mouvements d'une personne en temps réel, qu'elle ait ou non commis un crime. Les progrès rapides de la surveillance comportementale permettent non seulement de surveiller et de suivre les individus en fonction de leurs mouvements ou de leur comportement, y compris la reconnaissance de la démarche (la façon dont une personne marche), mais ils ont également donné naissance à des industries entières dont l'activité consiste à prédire le comportement d'une personne sur la base de données et de schémas de surveillance, et qui façonnent également les comportements de populations entières. Avec l'augmentation des programmes de précriminalité, des évaluations des menaces, des algorithmes d'IA et des programmes de surveillance tels que SpotShotter, qui tente de calculer l'endroit où une activité illégale pourrait se produire en triangulant les sons et les images, la charge de la preuve a été renversée par un État de surveillance qui nous rend tous suspects et une surcriminalisation qui nous rend tous contrevenants.

Surveillance du courrier. Presque toutes les branches du gouvernement - des services postaux au département du Trésor en passant par toutes les agences intermédiaires - ont désormais leur propre secteur de surveillance, autorisé à espionner le peuple étatsunien. Par exemple, le service postal étatsunien, qui photographie l'extérieur de chaque courrier papier depuis 20 ans, espionne également les textes, les courriels et les messages sur les médias sociaux des Etatsuniens. Dirigé par la division chargée de l'application de la loi des services postaux, le programme iCOP (Internet Covert Operations Program) utiliserait la technologie de reconnaissance faciale, combinée à de fausses identités en ligne, pour repérer les fauteurs de troubles potentiels ayant publié des messages "incendiaires". L'agence affirme que la surveillance en ligne, qui ne relève pas du champ d'activité traditionnel de la poste, à savoir le traitement et la distribution du courrier papier, est nécessaire pour aider les postiers à éviter les "situations potentiellement explosives".

Évaluations des menaces et algorithmes d'Intelligence Artificielle. Le gouvernement dispose d'une liste croissante, partagée avec les centres de fusion et les organismes d'application de la loi, d'idéologies, de comportements, d'affiliations et d'autres caractéristiques susceptibles de signaler une personne comme suspecte et de la faire passer pour un ennemi potentiel de l'État. D'ici peu, chaque foyer américain sera signalé comme une menace et se verra attribuer un score de menace. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne soyez accusé à tort, que vous ne fassiez l'objet d'une enquête et que vous ne soyez confronté à la police sur la base d'un algorithme fondé sur des données ou d'une évaluation des risques élaborée par un programme informatique géré par une intelligence artificielle.

Des raids sans préavis. Les descentes du SWAT sans préavis sont ce qui passe pour des opérations de police sanctionnées par la justice aux Etats-Unis aujourd'hui, et cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Dans tout le pays, les équipes du SWAT envahissent régulièrement les maisons, enfoncent les portes, tuent les animaux domestiques (ils tirent toujours les chiens en premier), endommagent les meubles, terrorisent les familles et blessent ou tuent ceux qui ont la malchance d'être présents lors d'une descente. N'étant plus exclusivement réservées aux situations mortelles, les équipes SWAT sont de plus en plus souvent déployées pour des opérations de police relativement routinières, telles que l'exécution d'un mandat de perquisition, certaines équipes SWAT étant envoyées jusqu'à cinq fois par jour. La police effectue des dizaines de milliers de descentes sans préavis chaque année dans tout le pays.

Une police militarisée. Les Etats-Unis sont envahis de policiers militarisés - des justiciers avec un badge - qui ont un pouvoir discrétionnaire presque absolu pour décider qui est une menace, ce qui constitue une résistance et la sévérité avec laquelle ils peuvent traiter les citoyens qu'ils ont été nommés pour "servir et protéger". Peu importe où vous vivez - grande ville ou petite ville - c'est le même scénario qui se joue encore et encore, dans lequel des agents du gouvernement, formés pour agir en tant que juge, jury et bourreau dans leurs interactions avec le public, foulent aux pieds les droits des citoyens. C'est ainsi que nous sommes passés d'une nation de lois - où le plus petit d'entre nous avait tout autant le droit d'être traité avec dignité et respect que la personne suivante (en principe, du moins) - à une nation d'agents chargés de faire respecter la loi (des collecteurs de revenus armés) qui traitent "nous, les gens", comme des suspects et des criminels.

Zones sans Constitution. Le simple fait de vivre à moins de 180 kms de la frontière intérieure des États-Unis suffit désormais à faire de vous un suspect, ce qui permet aux agents de la police des frontières de fouiller les maisons des gens, de sonder intimement leur corps et de fouiller dans leurs affaires, le tout sans mandat. Près de 66 % des Etatsuniens (2/3 de la population étatsunienne, soit 197,4 millions de personnes) vivent désormais dans cette zone de 180 kms de profondeur, exempte de Constitution. Systèmes de confiscation d'actifs. Les Etatsuniens n'ont plus le droit à la propriété privée. Si des agents du gouvernement peuvent envahir votre maison, enfoncer vos portes, tuer votre chien, endommager votre mobilier et terroriser votre famille, votre propriété n'est plus privée et sûre - elle appartient au gouvernement. Des Etatsuniens qui travaillent dur voient leurs comptes bancaires, leurs maisons, leurs voitures, leurs appareils électroniques et leur argent liquide saisis par la police, sous prétexte qu'ils ont été associés à des activités criminelles. Comme l'a observé le libertaire Harry Browne : "La confiscation d'actifs est une moquerie de la Déclaration des droits. Il n'y a pas de présomption d'innocence, pas besoin de prouver votre culpabilité (ou même de vous accuser d'un crime), pas de droit à un procès devant un jury, pas de droit de confronter votre accusateur, pas de droit à un avocat commis d'office (même si le gouvernement vient de vous voler tout votre argent), et pas de droit à une compensation pour les biens qui ont été pris."

Interrupteurs d'arrêt des véhicules. Vendus au public comme une mesure de sécurité visant à empêcher les conducteurs en état d'ébriété de prendre la route, les "coupe-circuits" pourraient rapidement devenir un outil pratique entre les mains des agents de l'État pour mettre le gouvernement à la place du conducteur tout en rendant nulles et non avenues les exigences de la Constitution en matière de vie privée et ses interdictions de perquisitions et de saisies abusives. En tant que tel, il présume que chaque conducteur est potentiellement coupable d'avoir enfreint une loi qui obligerait le gouvernement à intervenir et à prendre en charge la conduite du véhicule ou à l'arrêter complètement. Le message : on ne peut pas nous faire confiance pour obéir à la loi ou naviguer dans le monde par nos propres moyens.

L'intégrité corporelle. Les présomptions du gouvernement sur notre soi-disant culpabilité ou innocence s'étendent jusqu'à notre niveau cellulaire. Le débat sur l'intégrité corporelle couvre un vaste territoire, allant des vaccinations forcées, des fouilles corporelles forcées, des coloscopies forcées, des prises de sang forcées et des tests d'alcoolémie forcés aux extractions d'ADN forcées, aux scans oculaires forcés et à l'inclusion forcée dans des bases de données biométriques : ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont on continue à rappeler aux Américains que nous n'avons pas de véritable vie privée, pas de véritable présomption d'innocence et pas de véritable contrôle sur ce qui arrive à notre corps lors d'une rencontre avec des représentants du gouvernement. Le travail préparatoire effectué avec ces mandats est un prologue à ce qui deviendra la conquête par l'État policier d'une nouvelle frontière relativement inexplorée : l'espace intérieur, et plus précisément, le fonctionnement interne (génétique, biologique, biométrique, mental, émotionnel) de la race humaine. La "culpabilité par association" a pris de nouvelles connotations à l'ère de la technologie. Pourtant, le débat sur la confidentialité des données génétiques - et sur le moment où l'ADN d'une personne devient un bien public échappant à la protection du quatrième amendement, qui interdit les perquisitions et les saisies sans mandat - ne fait que commencer. Préparez-vous, car le gouvernement s'est lancé dans une campagne diabolique visant à créer une nation de suspects à partir d'une base de données ADN nationale massive.

Limitations de notre droit de circuler librement. Nous pensons avoir la liberté d'aller où nous voulons et de nous déplacer librement, mais à chaque instant, nous sommes encerclés par des lois, des amendes et des sanctions qui réglementent et limitent notre autonomie, et par des caméras de surveillance qui contrôlent nos mouvements. Par exemple, les lecteurs de plaques d'immatriculation sont des outils de surveillance de masse capables de photographier plus de 1 800 numéros d'immatriculation par minute, de prendre une photo de chaque numéro d'immatriculation qui passe et de stocker le numéro d'immatriculation ainsi que la date, l'heure et le lieu de la photo dans une base de données consultable, puis de partager ces données avec les forces de l'ordre, les centres de fusion et les entreprises privées pour suivre les déplacements des personnes dans leur voiture.

Des dizaines de milliers de ces lecteurs de plaques d'immatriculation étant désormais en service dans tout le pays, la police peut suivre les véhicules et rechercher dans les bases de données des forces de l'ordre les enfants enlevés, les voitures volées, les personnes disparues et les fugitifs recherchés. Bien sûr, la technologie n'est pas infaillible : il y a eu de nombreux incidents au cours desquels la police s'est fiée par erreur aux données des plaques d'immatriculation pour capturer des suspects, pour finalement détenir des innocents sous la menace d'une arme.

La guerre contre l'argent liquide et l'introduction de la monnaie numérique. La monnaie numérique fournit au gouvernement et à ses partenaires commerciaux un mode de commerce qui peut facilement être surveillé, suivi, compilé, extrait des données, piraté, détourné et confisqué au moment opportun. Ce mouvement en faveur d'une monnaie numérique s'inscrit dans la guerre contre l'argent liquide que le gouvernement mène subtilement depuis quelque temps déjà. Ces dernières années, la simple possession d'importantes quantités d'argent liquide pouvait vous impliquer dans des activités suspectes et vous faire passer pour un criminel. Le raisonnement (de la police) est le suivant : l'argent liquide est la monnaie des transactions illégales, car il est plus difficile à suivre, peut être utilisé pour payer des immigrants clandestins et prive le gouvernement de sa part des "recettes" ; l'élimination de la monnaie fiduciaire aidera donc les forces de l'ordre à lutter contre la criminalité et le gouvernement à réaliser davantage de recettes. Une société sans argent liquide - facilement surveillée, contrôlée, manipulée, militarisée et verrouillée - fait le jeu du gouvernement (et de ses partenaires commerciaux).

Le complexe industriel de la sécurité. Chaque crise, qu'elle soit fabriquée ou non, depuis les débuts de la nation, est devenue une occasion pour le gouvernement d'étendre sa portée et son pouvoir aux frais des contribuables, tout en limitant nos libertés à tout bout de champ. Cela s'est traduit par une guerre contre le peuple étatsunien, menée sur le sol étatsunien, financée par l'argent des contribuables et menée avec une détermination unique d'utiliser les crises nationales, fabriquées ou non, afin de transformer la patrie américaine en champ de bataille. En conséquence, le peuple étatsunien a été traité comme des combattants ennemis, pour être espionné, suivi, scanné, fouillé, fouillé, soumis à toutes sortes d'intrusions, intimidé, envahi, perquisitionné, malmené, censuré, réduit au silence, abattu, enfermé, privé d'une procédure régulière et tué. Ces programmes nous rapprochent encore plus d'une société suspecte où chacun est potentiellement coupable d'un crime ou d'un autre et doit être rendu inoffensif de manière préventive.

Les ramifications de l'habilitation du gouvernement à contourner les garanties fondamentales d'une procédure régulière sont si effrayantes et si étendues qu'elles mettent une cible sur le dos de toute personne qui se trouve par hasard dans le même endroit où un crime a lieu. Les bases ont été jetées pour un nouveau type de gouvernement où il importe peu que vous soyez innocent ou coupable, que vous soyez une menace pour la nation, ou même que vous soyez un citoyen. Ce qui comptera, c'est ce que le gouvernement - ou celui qui est aux commandes à ce moment-là - pense. Et si le pouvoir en place pense que vous êtes une menace pour la nation et que vous devez être enfermé, alors vous serez enfermé sans avoir accès aux protections prévues par notre Constitution. En fait, vous disparaîtrez.





* John W. Whitehead, auteur et avocat spécialiste des questions constitutionnelles, est le fondateur et le président de l'Institut Rutherford. Son livre Battlefield America : The War on the American People (SelectBooks, 2015) est disponible en ligne à l'adresse www.amazon.com. Whitehead peut être contacté à l'adresse john@rutherford.org.