Pourquoi Amnesty International ne se soucie-t-elle pas du fait que je suis victime de politiques oppressives en matière de pandémie si je ne suis pas en Russie ou en Chine ? (RT)

Pourquoi Amnesty International ne se soucie-t-elle pas du fait que je suis victime de politiques oppressives en matière de pandémie si je ne suis pas en Russie ou en Chine ? Article originel : Why doesn’t Amnesty International care that I’m a victim of oppressive pandemic policies if I’m not in Russia or China? Par Rachel Marsden RT

Enfin, la cavalerie est arrivée... ou pas ? Amnesty s'est exprimée en faveur de la liberté au milieu de l'autoritarisme sanitaire - mais c'est Moscou et Pékin qui sont dans la ligne de mire, et il n'y a aucune reconnaissance de ce qui se passe à l'Ouest.

Imaginez ma joie et mon soulagement lorsque j'ai appris qu'Amnesty International, référence mondiale en matière de défense des droits de l'homme, avait enfin publié un rapport sur le piétinement des libertés pandémiques après 19 mois d'oppression, notamment les confinements les couvre-feux, le suivi d'identité et les violations quotidiennes du droit de circuler, de travailler et de se réunir - le tout sous le couvert douteux du protectionnisme sanitaire.

Enfin, j'ai pensé que cette puissante ONG venait à la rescousse de la classe défavorisée occidentale, dont certains membres étaient en première ligne de ce fiasco dès le début, tandis que la classe Zoom restait à la maison. Dont le travail était alors considéré comme "essentiel" pour informer, soigner, nourrir, ou transporter. Qui ont attrapé la Covid à l'époque, et ont maintenant récupéré une immunité naturelle que les gouvernements refusent de reconnaître au-delà d'une période ridicule de six mois - ce qui va à l'encontre de tout ce que l'establishment médical sait sur la persistance de l'immunité naturelle. Ou qui ne l'ont peut-être pas attrapé du tout. Mais qui sont maintenant considérés comme des parias de la société pour avoir fait le choix personnel, en consultation avec leurs médecins, de renoncer au vaccin - et sont exclus de l'accès à une grande partie de la société civile via un nouveau système de codes QR mandatés par le gouvernement et liés à nos identités qui ne peuvent être validées ou renouvelées que par la vaccination ou (dans le cas de certains pays) par des tests répétés de frottement du nez.



Ou, à tout le moins, je pensais que l'on s'élèverait avec passion contre la notion même de ségrégation de la société par le déploiement d'outils d'identité imposés par le gouvernement, ou le fait que tout le monde - les personnes contaminées, celles qui ne le sont pas, et celles qui le seront à l'avenir - porte sur lui ces informations auparavant privées et potentiellement exploitables, simplement pour accéder à des activités quotidiennes banales.

Sauf que le nouveau rapport d'Amnesty, "Silenced and Misinformed : Freedom of Expression in Danger During Covid-19", n'aborde aucunement cette répression existentielle que les citoyens des soi-disant démocraties occidentales subissent au quotidien. Au lieu de cela, il "révèle comment le recours des gouvernements et des autorités à la censure et aux sanctions tout au long de la crise a réduit la qualité de l'information parvenant aux populations", selon le propre synopsis d'Amnesty.

Hummm, alors peut-être que mes attentes étaient trop élevées ? Si Amnesty allait dénoncer la manipulation et la suppression incessantes de données et d'informations par nos gouvernements "démocratiques" - qu'il s'agisse de minimiser la valeur réelle de l'immunité naturellement acquise contre la Covid ou d'utiliser des mécanismes de contrôle de l'identité et des déplacements afin de contraindre les gens à se faire piquer avec un traitement dont il est maintenant prouvé qu'il ne fonctionne plus, sous couvert de protéger les gens d'un virus qui tue relativement peu de personnes dans l'ensemble du spectre démographique, en contrôlant certains lieux de la vie quotidienne qui ne sont pas connus pour leur risque particulièrement élevé de contamination - alors ce serait au moins une contribution (aussi maigre soit-elle) à notre combat pour la liberté d'expression, non ?

Ou au moins, si Amnesty s'attaquait à la censure exercée par des sociétés de médias sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn - qui ne permettent même pas un débat libre sur leurs plateformes au sujet de la Covid - ce serait au moins... quelque chose. Ma dernière chronique pour RT, par exemple, n'a même pas voulu se dérouler lorsque j'ai essayé de la publier sur LinkedIn, probablement parce que les mots-clés "Covid" et "Gestapo" apparaissaient dans l'URL d'un article sur la façon dont j'ai quitté mon équipe de natation à cause du harcèlement lié au statut vaccinal. LOL-dot-com.



Mais sérieusement, Amnesty ne semble pas non plus se soucier de la violation de ma liberté d'expression par Big Tech basée en Occident. Au lieu de cela, en cette période de piétinement sans précédent des libertés fondamentales et d'intrusion dans les aspects médicaux intimes de la vie privée des gens, Amnesty voudrait que le monde sache : "Le gouvernement chinois a une longue histoire de contrôle de la liberté d'expression." L'ONG explique ensuite comment ceux qui s'élèvent contre le récit conventionnel du gouvernement chinois sont punis et accusés de "fabriquer et de diffuser délibérément des informations fausses et nuisibles."

Oh mon dieu, pourquoi cela me semble-t-il si familier ? Et pourtant, je n'ai jamais été en Chine.