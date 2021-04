Pourquoi cette hystérie médiatique autour de la Covid en Inde ? (Conservative Woman)

Pourquoi l'hystérie médiatique autour de la Covid en Inde ? Article originel : Why the media hysteria over Covid in India? Par Harry Dougherty Conservative Woman, 28.04.21

Les médias britanniques, désireux de nous montrer des crémations mais peu enclins à nous montrer le contexte, semblent décider de ce qui préoccupe les gens. Ils décident également de ce que le public ne sait pas et qu'il devrait peut-être savoir. Cela est prouvé par le simple fait que c'est la Hongrie, et non l'Inde, qui a actuellement le taux de décès par la Covid-19 le plus élevé au monde, et pourtant il n'y a aucune panique ou préoccupation particulière au sujet de la Hongrie sur les ondes.

Bien sûr, l'Italie et New York (surtout New York) ont été durement touchés par la Covid et, hélas, certains hôpitaux ont été débordés. Mais on sait que les hôpitaux débordés, même si c'est terrible et inacceptable, cela arrive (nous y reviendrons).

Au printemps 2020, l'alarme mondiale a été renforcée lorsque des images aériennes du cimetière public de Hart Island, à New York, ont été assimilées à un "charnier" par de nombreuses grandes chaînes de télévision au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est vrai que le cimetière était beaucoup plus fréquenté que d'habitude, mais la vérité est moins effrayante, bien que beaucoup plus triste. Le site était utilisé par la ville depuis 1869 comme lieu de sépulture pour les personnes décédées qui n'avaient pas été réclamées ou dont les familles n'avaient pas prévu d'obsèques. L'augmentation du nombre de corps arrivant à Hart Island était en grande partie due à un changement de la politique de stockage de New York, qui réduisait la durée maximale pendant laquelle un médecin légiste pouvait conserver un corps.

Il est sage d'être sceptique face à un journalisme émotionnel qui attend des lecteurs et des téléspectateurs qu'ils prennent ce qu'ils voient pour argent comptant. En mars 2020, des images en provenance d'Italie montrant des cercueils s'empilant dans des églises et transportés par des véhicules militaires à travers des villes abandonnées ont rendu le monde hystérique. On se serait cru dans le thriller pandémique Contagion, mais la réalité était bien moins effrayante, bien que plus exaspérante. Les scènes inquiétantes étaient simplement le résultat de la décision du gouvernement italien d'interdire les funérailles, mais les faits étaient superflus à ce stade.

La réponse courte est non, et l'Inde est montrée du doigt. Une semaine plus tôt, lorsque le Brésil était sous les projecteurs, le même client dans la même file d'attente discutant du même sujet aurait probablement dit : "C'est terrible ce qui se passe au Brésil, n'est-ce pas ?".

Je me suis ENFIN fait couper les cheveux vendredi. Ensuite, je me suis rendu dans un café qui faisait office de vente à emporter car, contrairement au coiffeur, il est encore bien trop dangereux de mettre les pieds dans un café. Quoi qu'il en soit, alors que j'attendais dans une queue triangulaire sur le bord de la route, j'ai entendu un client dire à un autre : "C'est terrible ce qui se passe avec la Covid en Inde, n'est-ce pas ?"

La gravité de la situation en Inde se mesure non pas en nombre de décès excédentaires, mais au nombre de décès officiels de la Covid, largement exacerbés par une pénurie d'approvisionnement en oxygène, un problème technique. Il est bien sûr possible que le véritable bilan des décès en Inde soit plus élevé. Mais si l'on s'en tient aux chiffres officiels repris par tous les grands médias, le taux de mortalité lié à la Covid en Inde ne figure même pas parmi les 100 pays les plus touchés au monde. Actuellement, le taux de mortalité de l'Inde ne se classe qu'au 22e rang des pays asiatiques, soit moins que des pays comme les Philippines, dont le dirigeant psychopathe a demandé que les personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement soient abattues, mais plus que le Japon, qui n'a jamais assigné ses citoyens à résidence pendant la pandémie, même pendant l'"état d'urgence" déclaré.

Il convient de souligner que l'Inde est une nation jeune et que l'espérance de vie moyenne y est de 69,4 ans. Quatre-vingt-huit pour cent des décès dus à la Covid en Inde se produisent dans la tranche d'âge des 45 ans et plus. Lorsque le Times of India a examiné 125 personnes décédées de la Covid à New Delhi, il a constaté que l'âge moyen du décès était de 60 ans et que, parmi les cas examinés, 35 % avaient une condition préexistante, 40 % en avaient deux et 17 % en avaient plus de trois. La société de données allemande Statista indique que la tranche d'âge comprise entre 60 et 74 ans a enregistré la plus forte proportion de décès dus au Covid, ce qui correspond aux résultats obtenus dans d'autres pays.



Les chiffres les plus récents montrent que l'Inde a connu une augmentation d'environ 2 800 nouveaux décès dus à la Covid en l'espace de 24 heures, tandis que la Hongrie a connu une augmentation d'environ 205 nouveaux décès dus au Covid dans le même laps de temps. Hier, l'Inde a enregistré le plus grand nombre de décès quotidiens à ce jour, tandis que le 7 avril, jour le plus meurtrier pour la Hongrie, a vu 311 décès dus au virus de la Covid.



Mais, comme les grandes chaînes oublient de le rappeler aux téléspectateurs, l'Inde a une population de près de 1,4 milliard d'habitants, alors que celle de la Hongrie est d'un peu moins de 9,8 millions d'habitants (estimation de 2019). En fait, compte tenu de la vaste population de l'Inde (sans parler de l'extrême pauvreté), il est remarquable de constater à quel point le nombre de décès quotidiens récents est faible par rapport au reste du monde, même si nous supposons qu'il existe un problème de sous-comptage. Le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès par million, est une mesure plus fiable de la gravité de la situation dans un pays qu'un bilan brut sans contexte.

Si nous sommes généreux envers les catastrophistes et faisons comme si la population de l'Inde n'avait pas considérablement augmenté au cours des deux dernières années (ce qui donnerait l'impression que le nombre de décès représente un pourcentage plus élevé de la population qu'en réalité, et pourrait compenser les décès dus au Covid qui n'ont pas été comptabilisés), et si nous supposons encore plus généreusement que chacun de ces décès officiellement étiquetés Covid a été directement causé par la Covid, et non par une maladie cardiaque, la vieillesse, une collision routière ou une blessure par balle, alors environ 0. 0002 pour cent de la population de l'Inde a été perdue à cause de la Covid dimanche. Mais les 205 nouveaux décès dus à la Covid en Hongrie représentent 0,002 % de sa population, ce qui signifie que le 25 avril a été proportionnellement un jour plus meurtrier pour la Hongrie que pour l'Inde.

Le dernier chiffre en provenance de l'Inde équivaut à peu près à 120 décès de la en une journée en Angleterre et au Pays de Galles, ce qui ne serait pas considéré comme une étape particulièrement sombre, même par les prophètes de malheur de Whitehall et Fleet Street.

Au Royaume-Uni, le nombre le plus élevé de décès de la Covid enregistré en une seule journée a été de 1 820 le 20 janvier, ce qui représente environ 0,003 % de la population britannique (estimation de 2019), un pourcentage de la population britannique plus important que celui que la Hongrie et l'Inde ont perdu au cours de l'un des sept derniers jours. Et oui, la Grande-Bretagne était dans un état de panique grave à l'époque, renforcé par la campagne "Regardez-les dans les yeux" du gouvernement Johnson.

Maintenant que nous avons établi que la Grande-Bretagne a récemment connu des taux de mortalité dus à la Covid pires que ceux que l'Inde connaît actuellement, il est temps de se demander à quel point nous aurions dû avoir peur au moment de la deuxième vague. Si nous y parvenons, nous pourrons alors déterminer si la couverture frénétique de l'Inde est justifiée ou alarmiste.

Le "jour le plus meurtrier de la pandémie" en Grande-Bretagne a eu lieu pendant la semaine se terminant le 22 janvier, au cours de laquelle 18 676 personnes sont mortes de toutes causes en Angleterre et au Pays de Galles, soit environ 0,03 % de la population de l'Angleterre et du Pays de Galles. (Je me référerai désormais uniquement à la population de l'Angleterre et du Pays de Galles selon l'ONS, et non à la population estimée de l'ensemble du Royaume-Uni en 2019).

Les 18 676 décès survenus cette semaine-là en ont fait l'un des bilans les plus élevés depuis que l'ONS a commencé à enregistrer les décès hebdomadaires en 1993. Mais, fait important, ce total est inférieur aux 20 566 décès enregistrés au cours de la semaine qui s'est terminée le 7 janvier 2000, lors d'une mauvaise épidémie de grippe, et aux 20 116 personnes décédées un an auparavant au cours de la semaine qui s'est terminée le 8 janvier 1999, également lors d'une mauvaise saison de grippe. Si l'on tient compte de la population de l'Angleterre et du Pays de Galles, qui a augmenté de plus de 7,6 millions de personnes depuis 2000, le nombre de décès hebdomadaires, toutes causes confondues, au cours de la troisième semaine de cette année était encore plus faible.