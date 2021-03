Pourquoi donne-t-on encore des vaccins anti-COVID-19 aux gens ? (UK Column News)

Pourquoi donne-t-on encore des vaccins anti-COVID-19 aux gens ?

Article originel : Why Are We Still Giving People COVID-19 Vaccines?

Par Iain Davies

UK Column 12.03.21

Récemment, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, l'Islande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Roumanie et l'Italie ont suspendu le déploiement du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca, l'AZD1222. Dans le cas de l'Italie, cette décision fait suite aux décès de Stefan Patern, soldat de 43 ans, et de David Villa, officier de police sarde de 50 ans. Les deux hommes sont tombés malades et sont décédés dans les 48 heures suivant l'administration du vaccin. Ces décès viennent s'ajouter au nombre croissant de personnes décédées peu après avoir été vaccinées en Italie. Aucun des deux hommes n'était connu pour des problèmes de santé sous-jacents. L'Autriche, l'Estonie, la Lettonie, le Luxembourg et la Lituanie ont temporairement interrompu la distribution d'un lot spécifique du vaccin d'Astrazeneca à la suite de préoccupations concernant d'éventuels problèmes de coagulation sanguine. L'Autriche a suspendu le déploiement du vaccin après le décès d'une infirmière de 49 ans et de graves complications de santé apparemment provoquées chez une femme de 35 ans qui a souffert d'une embolie pulmonaire après avoir été vaccinée avec l'AZD1222.

Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont temporairement suspendu tous les vaccins AstraZeneca, dans l'attente d'une enquête. Soren Brostrom, directeur général de l'autorité sanitaire danoise, a déclaré : De nombreux documents montrent que le vaccin est à la fois sûr et efficace. Mais l'agence de santé danoise et nous-mêmes devons agir en fonction des informations concernant d'éventuels effets secondaires graves, tant au Danemark que dans d'autres pays européens.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le Dr Phil Brian, responsable de la sécurité pour la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), a exhorté les gens à poursuivre leurs vaccinations : La sécurité des vaccins est d'une importance primordiale... il n'a pas été confirmé que le caillot de sang signalé au Danemark était dû au vaccin anti-COVID-19 AstraZeneca..... Les gens doivent continuer à se faire vacciner contre la COVID-19 lorsqu'on leur demande de le faire.

Cette approche semble être en contradiction avec le principe de précaution. D'autres pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin précisément parce qu'ils ne savent pas s'il existe un lien entre les vaccins et les décès. La corrélation est la raison de la prudence, et pourtant la MHRA suggère que la prudence ne doit pas être appliquée. Il est difficile de comprendre ce raisonnement. Il n'existe aucun essai clinique achevé pour aucun des vaccins actuellement administrés au Royaume-Uni et en Europe continentale.

L'essai de phase III de Pfizer ne sera pas terminé avant janvier 2023 et celui d'AstraZeneca le sera en février 2023. Si la MHRA souligne que le lien entre les problèmes de coagulation du sang et les vaccins n'a pas été confirmé, la sécurité et l'efficacité des vaccins n'ont pas non plus été confirmées. La MHRA n'en fait pas mention.

Le rapport le plus récent de la MHRA sur les effets indésirables indique que plus de 500 personnes sont décédées peu après avoir reçu des vaccins anti-COVID-19 : La MHRA a reçu 227 rapports britanniques d'EIM suspectés pour le vaccin Pfizer/BioNTech dans lesquels le patient est décédé peu après la vaccination, 275 rapports pour le vaccin Oxford University/AstraZeneca et 4 où la marque du vaccin n'était pas précisée. La majorité de ces rapports concernaient des personnes âgées ou des personnes souffrant d'une maladie sous-jacente. L'utilisation du vaccin AstraZeneca a augmenté rapidement et il en est de même pour les rapports d'événements mortels avec une association temporelle avec la vaccination ; cependant, cela n'indique pas un lien entre la vaccination et les décès signalés. Au moment de la rédaction de ce rapport, près de 125 000 personnes au Royaume-Uni sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour le coronavirus.

Cette déclaration est préoccupante. La MHRA semble prétendre que si une personne meurt peu de temps après avoir reçu un vaccin anti-COVID-19, cela n'indique pas qu'il existe un lien quelconque avec le vaccin. C'est tout simplement faux. Si une personne meurt peu de temps après l'administration d'un médicament, cela indique que le médicament peut en être la cause, même si cela ne le prouve pas.

La MHRA et le gouvernement britannique semblent vouloir jouer sur les deux tableaux : un décès après une vaccination, quelle qu'en soit la cause, n'est pas lié au vaccin, alors qu'un décès après un résultat positif au test PCR du SRAS-CoV-2, quelle qu'en soit la cause, est définitivement un décès lié à la COVID-19. Dans les deux cas, il n'y a pas de détermination à enquêter. La MHRA tient également à souligner que les personnes décédées après avoir été vaccinées étaient des personnes âgées ou des personnes souffrant de maladies sous-jacentes. Il est clair qu'elle considère qu'il s'agit là d'une raison supplémentaire pour ne pas envisager la possibilité d'un préjudice lié au vaccin.

Selon l'Office of National Statistics (ONS), sur les quelque 125 000 décès attribués à la COVID-19 au Royaume-Uni, environ 113 000 avaient plus de 65 ans. Parmi ceux-ci, environ 19 000 avaient entre 65 et 74 ans, environ 40 000 décès concernaient les personnes âgées de 75 à 84 ans et les 54 000 restants avaient plus de 85 ans. Jusqu'en octobre 2020, l'âge moyen d'un décès lié à la COVID-19 au Royaume-Uni était de 82,4 ans. Ce chiffre était légèrement supérieur à l'âge moyen de la mortalité de toutes les autres causes qui était de 81,5 ans. En décembre 2020, l'ONS a répondu à une demande de liberté d'information visant à obtenir des informations supplémentaires sur la comorbidité associée à la mortalité due à la COVID-19. Elle a déclaré que jusqu'en juin 2020, seuls 8,9 % des décès liés à la COVID-19 ne présentaient aucune autre maladie sous-jacente. Les 91,1% restants avaient au moins une autre maladie sous-jacente, avec une moyenne de 2,3 comorbidités par défunt enregistrées en mars et avril 2020. Cependant, l'ONS a ajouté : Cette publication a maintenant été mise en pause. Par conséquent, afin de fournir une mise à jour de ces informations, nous devrions créer une analyse sur mesure.... Nous considérons donc qu'il s'agit d'une information non détenue.

Il semble que tous les efforts aient été faits pour maximiser la mortalité rapportée par la COVID-19 tout en minimisant, voire en niant, toute mortalité liée au vaccin. La situation n'est pas meilleure dans l'UE. Les vaccins anti-COVID-19 approuvés par l'Agence européenne des médicaments (EMA) n'ont pas non plus terminé les essais cliniques. L'essai de phase III du vaccin à ARNm de Moderna ne devrait pas être terminé avant octobre 2022 et les essais de Janssen de Johnson & Johnson ne se termineront pas avant mai 2023. Les deux autres vaccins approuvés par l'EMA sont l'AZD1222 d'Astrazeneca et le BNT162b2 de Pfizer/BioNTech (appelé Comirnaty dans l'UE).

Cependant, les déclarations des autorités danoises et d'autres organismes de réglementation nationaux indiquent la même disparité entre les normes de preuve requises que celle que nous avons observée ici au Royaume-Uni. Cela n'est pas passé inaperçu dans la communauté scientifique et médicale. Les vaccins traditionnels, tels que les vaccins contre les agents pathogènes entiers et les vaccins sous-unitaires, fonctionnent en introduisant des agents pathogènes morts ou affaiblis pour stimuler une réponse immunologique directe. Les vaccins à base d'acide nucléique, tels que les vaccins à ARNm et à vecteur recombinant, fonctionnent différemment. Ils introduisent du matériel génétique pour coder la production cellulaire d'une réponse antigénique sans exposition à l'agent pathogène cible. Les vaccins à ARNm et à vecteur recombinant sont des types de vaccins basés sur les gènes. L'AZD1222 d'Astrazeneca est un vaccin à vecteur recombinant. Il utilise un adénovirus de chimpanzé génétiquement modifié pour transporter une protéine de pointe du SRAS-CoV-2 vers les cellules, que le système immunitaire reconnaît ensuite pour déclencher une réponse immunitaire. Les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont basés sur l'ARN messager (ARNm) encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, qui protègent l'ARNm de la décomposition par les enzymes de l'organisme. Une fois que l'ARNm pénètre dans la cellule, il stimule la production de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, déclenchant ainsi la réponse immunitaire. Si le vecteur viral recombinant et l'ARNm sont des technologies vaccinales relativement nouvelles, les vaccins basés sur le gène de l'ARNm n'ont jamais été utilisés sur une population humaine. Étant donné qu'il n'y a pas d'essais cliniques achevés, cela signifie qu'il s'agit en fait de vaccins génétiques expérimentaux. À la lumière des rapports inquiétants faisant état d'une augmentation de la mortalité et d'effets indésirables liés à ces vaccins, un groupe d'éminents scientifiques et médecins, se faisant appeler "Doctors for COVID Ethics", a soumis une lettre ouverte à l'Agence européenne des médicaments (EMA). Après avoir examiné en détail les données des essais et la littérature scientifique disponibles, ils ont cherché de toute urgence des réponses à leurs préoccupations scientifiques et médicales. La lettre a été soumise à l'EMA de manière privée et urgente le 28 février 2021. L'EMA n'ayant pas répondu, les scientifiques et les médecins ont publié la lettre à la vue de tous le 10 mars. Ils ont noté la corrélation entre le déploiement du vaccin et le pic de mortalité dans les maisons de soins. Cette corrélation suggère que la croyance de la MHRA selon laquelle il y a un peu plus de 500 décès après la vaccination est peut-être sous-estimée. Cependant, comme la MHRA n'accepte pas le concept de décès liés aux vaccins, une enquête de l'organisme britannique de réglementation des vaccins semble peu probable. La principale préoccupation des médecins de COVID Ethics était la possibilité que les vaccins endommagent les cellules endothéliales qui forment la barrière entre les vaisseaux sanguins et les tissus, y compris la barrière hémato-encéphalique, ce qui pourrait entraîner des problèmes, notamment des caillots sanguins. C'est ce que l'un des éminents signataires, le professeur Sucharit Bhakdi, a souligné dans sa déclaration vidéo.

Ils ont demandé à l'EMA de prouver que les essais avaient exclu la possibilité que les vaccins à base de gènes ne passent dans la circulation sanguine et ne précipitent une réaction excessive potentiellement fatale du système immunitaire. Ils ont demandé des preuves que le potentiel de coagulation du sang et de profusion de lésions ischémiques avait été exclu avant l'approbation. Si l'EMA ne pouvait pas fournir ces preuves, les médecins de COVID Ethics en ont informé l'EMA : Si toutes ces preuves n'étaient pas disponibles, nous demandons que l'approbation de l'utilisation des vaccins à base de gènes soit retirée jusqu'à ce que toutes les questions ci-dessus aient été correctement traitées par l'exercice de la diligence raisonnable par l'EMA. Il existe de sérieuses inquiétudes, y compris, mais sans s'y limiter, celles décrites ci-dessus, selon lesquelles l'approbation des vaccins COVID-19 par l'EMA était prématurée et imprudente, et que l'administration des vaccins constituait et constitue toujours une "expérimentation humaine", ce qui était et est toujours en violation du Code de Nuremberg.

Il y a clairement suffisamment de preuves anecdotiques, statistiques, scientifiques et médicales pour avoir de sérieux doutes sur la soi-disant approbation d'urgence de ces vaccins, surtout si l'on considère, comme l'a souligné Doctors for COVID Ethics, qu'ils ont été approuvés alors que la plupart de la population avait déjà été exposée au SRAS-CoV-2.

Le silence de l'EMA et le refus de la MHRA de prendre en compte les dommages causés par les vaccins rendent ridicule toute prétention de leur part à se préoccuper uniquement de la sécurité publique. Leur refus permanent de prendre en compte l'opinion scientifique et médicale, non seulement de personnes qualifiées à travers le continent, mais aussi de certaines des plus éminentes, commence à sembler très suspect. Vous pouvez lire la suite du travail d'Iain sur le site In This Together.