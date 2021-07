Pourquoi la gauche veut que la Covid dure éternellement... Et la droite pense que la pandémie est déjà terminée (RT)

Pourquoi la gauche veut que la Covid dure éternellement... Et la droite pense que la pandémie est déjà terminée Article originel : Why the left wants Covid to last forever… And the right thinks the pandemic is over already RT

En tant que journaliste, John Scott Lewinski parcourt le monde, écrivant pour plus de 30 organismes internationaux de presse couvrant l'actualité, le mode de vie et la technologie. En tant qu'auteur, il est représenté par la Fineprint Literary Agency, à New York.

Un nouveau sondage révèle des opinions très contrastées sur le virus. Alors que de nombreux conservateurs estiment que le pire est passé, le refus des progressistes de laisser passer l'événement témoigne d'un trouble anxieux perpétuel et confirme leur désir de contrôle.

Dans un avenir proche, il serait fascinant pour les sociologues et les psychiatres d'examiner ce qui, chez les politiciens de gauche, les a conduits à embrasser si chaleureusement la pandémie de la Covid-19. Malheureusement, la plupart des chercheurs potentiels ont probablement cette tendance de parti pris et sont moins susceptibles d'introspection adéquate pour répondre à une telle question.

Quoi qu'il en soit, les preuves sont renforcées cette semaine par une étude Gallup indiquant qu'une solide majorité de 57 % des Républicains pense que la pandémie est terminée aux États-Unis, tandis qu'une proportion choquante de 4 % des Démocrates partage cet optimisme. Ce chiffre démocrate est si bas qu'il est statistiquement insignifiant et se situe presque dans la marge d'erreur attendue pour un sondage.

Le sondage nous dit qu'essentiellement personne dans la gauche étatsunienne n'est prêt à laisser tomber la pandémie. Dans les grandes villes côtières - point zéro de la plupart des politiques progressistes - nous voyons encore des personnes jeunes et en bonne santé porter des masques lors d'une promenade par une belle journée ou seules derrière un volant. À moins que ces personnes ne souffrent de problèmes auto-immuns permanents, ces mises en scène ne servent qu'à attirer l'attention sur les politiques de la Covid qu'elles soutiennent.

Alors que des royaumes plus conservateurs, comme le Texas et la Floride, ont supprimé les protocoles relatifs aux virus dès que le nombre de cas a baissé, New York et la Californie ont non seulement conservé leurs règles moralisatrices à suivre et à ne pas suivre, mais ont plutôt souhaité leur retour.

Aux États-Unis, les conservateurs se sont rendus coupables d'avoir rejeté la pandémie avec trop de désinvolture dès son apparition, refusant de prendre des précautions élémentaires et sensées pendant que les professionnels de la santé s'efforçaient de déterminer la gravité de la Covid-19. La droite semblait trop pressée de se précipiter sur les réalités et les irritations de la maladie, même si une certaine prudence était de mise. Pourtant, alors que de plus en plus de données étaient rassemblées pour décrire un virus réel, mais qui pouvait être contenu avec des précautions de base, les conservateurs et leurs enclaves ont joyeusement supprimé les restrictions et adopté les phases de déclin de la pandémie.