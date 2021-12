Pourquoi le ministre de la santé britannique a-t-il dit au Parlement, avant un vote des députés, que les infections quotidiennes à la COVID-19 sont 16 fois plus élevées que la dernière estimation de l’ONS ? (Daily Sceptic)

Pourquoi Sajid Javid a-t-il dit au Parlement que les infections quotidiennes à la COVID-19 sont 16 fois plus élevées que la dernière estimation de l’ONS?

Article originel : Why Did Sajid Javid Tell Parliament that Daily Covid Infections are 16 Times Higher Than the Latest ONS Estimate?

Par Will Jones

Daily Sceptic, 14.12.21

Selon le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, il y a actuellement 4 713 infections à Omicron confirmées au Royaume-Uni. Mais dans sa déclaration au Parlement hier, il a ajouté que l’UKHSA a estimé le nombre réel actuel de nouvelles infections quotidiennes à Omicron à environ 200 000 (Je suppose en Angleterre, bien qu’il ne l’ait pas dit). Il a ajouté que cela représente environ 20% des infections quotidiennes estimées actuellement en Angleterre, dont 44% à Londres. Veuillez noter que ces chiffres de l’UKHSA sont fondés sur des modèles qui n’ont pas été rendus publics. Séparément, l’UKHSA a signalé que seulement 10 personnes jusqu’à présent ont été admises à l’hôpital en Angleterre avec le variant Omicron (dont la plupart sont doublement vaccinées). En ce qui concerne la transmissibilité, les estimations précoces de l’UKHSA pour le taux d’attaque secondaire des foyers (la proportion de contacts familiaux qu’une personne infectée infecte) à l’aide des données de dépistage des contacts sont de 21,6 % pour Omicron et de 10,7 % pour Delta. Cela suggère que Omicron ... peut être environ deux fois plus transmissible que Delta dans la population actuelle. Toutefois, pour mettre cela en contexte, il convient de noter que le taux d’attaque secondaire directe alpha en décembre 2020 a été estimé par l’UKHSA à 15,5 %, tandis que l’estimation d’Omicron est basée sur un petit nombre d’infections et, selon l’UKHSA, « peut être influencée par l’amélioration de la vérification des cas Omicron ». Le chiffre équivalent pour « Omicron confirmé, hautement probable, probable ou possible » est de 15,2 %. En tout état de cause, même sur le chiffre probablement gonflé de 21,6%, cela signifie que seulement environ un contact sur cinq dans les familles de ceux avec Omicron aller au test positif, et la différence en termes absolus entre Omicron et les variants antérieurs est seulement que 5‑10 % de plus des contacts d’une personne sont infectés.

Les nouvelles infections signalées quotidiennement dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud, l’épicentre originel d’Omicron, continuent de se stabiliser sans augmentation depuis plus d’une semaine.

La menace d’Omicron semble donc exagérée, notamment dans les chiffres cités par le secrétaire à la Santé au Parlement. Car si, comme l’a laissé entendre Javid, 200 000 infections quotidiennes à Omicron en Angleterre représentent 20 % du total, le gouvernement doit croire qu’il y a actuellement environ un million d’infections quotidiennes au SRAS-Cov-2 en Angleterre, soit sept millions par semaine. Il est très difficile de concilier cela avec la dernière estimation de l’ONS selon laquelle, au cours de la semaine se terminant le 1 décembre, 891500 personnes en Angleterre ont été infectées par le SRAS-CoV-2. Comme il s’agit d’une estimation de la prévalence, vous pouvez la réduire de moitié environ pour obtenir une estimation de l’incidence hebdomadaire (en supposant que les gens se révèlent positifs en moyenne pendant deux semaines), ce qui donne 445750 nouvelles infections hebdomadaires. Cela signifie que l’UKHSA estime un taux d’incidence hebdomadaire environ 16 fois ou 1500% supérieur à l’estimation la plus récente de l’ONS. Ce n’est tout simplement pas plausible et le gouvernement doit faire beaucoup mieux pour calibrer ses estimations de données, particulièrement lorsqu’il fournit de l’information aux Parlementaires avant un vote crucial. De plus, le nombre d’infections quotidiennes signalées en Angleterre dans le tableau de bord du gouvernement pour la semaine se terminant le 1 décembre est d’environ 37500, ce qui donne un chiffre hebdomadaire d’environ 262500. Cela signifie que si l’on considère les estimations de l’ONS comme la réalité, le programme de dépistage du gouvernement ne trouve qu’environ 59% des infections hebdomadaires. Cela signifie que 41 p. 100 de toutes les infections au SRAS-CoV-2, ou 183 250 chaque semaine, sont complètement oubliées. Quel est l’intérêt de tous ces tests, traçage et isolement si pas loin de la moitié de toutes les infections, près de deux cent mille par semaine, manquent complètement?

Ce problème est toutefois éclipsé par la situation si l’on considère l’estimation de l’incidence de l’UKHSA comme la situation réelle, comme le secrétaire à la Santé l’a laissé entendre hier que les députés devraient le faire. Dans ce cas, le gouvernement ne trouve qu’un maigre 4,2% des infections chaque semaine (en utilisant le tableau de bord quotidien pour la semaine la plus récente de 42000 par jour ou 294000 par semaine). Bien entendu, l’estimation de l’UKHSA est totalement invraisemblable et il est honteux qu’elle ait été présentée au Parlement. Mais en supposant que ce soit vrai, cela signifierait que le système de test et de traçage était encore plus complètement inutile. En vérité, alors que les tests et les traçages sont inutiles même sur les estimations de l’ONS, car il manque plus de 40% des infections, il n’est pas aussi mauvais que ce que l'estimation ridicule de l'UKHSA impliquerait. Il est scandaleux que le modèle manifestement capricieux et gonflé de l’UKHSA ait été présenté aux députés avant le vote d’aujourd’hui.