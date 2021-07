Pourquoi les CDC abandonnent-ils discrètement le test PCR pour dépister la COVID ? (Zero Hedge)

Pourquoi les CDC abandonnent-ils discrètement le test PCR pour la COVID ? Article originel : Why Is The CDC Quietly Abandoning The PCR Test For COVID? Par Tyler Durden Zero Hedge, 26.07.21

Pour rappel, les "seuils de cycles" (Ct) sont le niveau auquel le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) largement utilisé peut détecter un échantillon du virus COVID-19. Plus le nombre de cycles est élevé, plus la charge virale est faible dans l'échantillon ; plus le nombre de cycles est faible, plus le virus était répandu dans l'échantillon d'origine.

Au cours des derniers mois, nous avons détaillé ( plus récemment ici et ici ) la controverse entourant la "casedémie" (une épidémie de tests positifs, NdT) de la COVID aux Etats-Unis et les résultats trompeurs du test PCR et de sa procédure d'amplification.

Donc, en résumé, en ce qui concerne notre "casédémie" actuelle , les tests positifs tels qu'ils sont comptabilisés aujourd'hui n'indiquent pas un "cas" de quoi que ce soit. Ils indiquent qu'un ARN viral a été trouvé dans un écouvillon nasal. Cela peut être suffisant pour vous rendre malade, mais selon le New York Times et ses experts, ce ne sera probablement pas le cas. Et certainement pas une réplication suffisante du virus pour rendre quelqu'un d'autre malade. Mais vous serez quand même renvoyé chez vous pendant dix jours, même si vous n'avez jamais reniflé. Et c'est ce chiffre que les médias rapportent à grand renfort d'images... et qu'ils utilisent pour faire peur en imposant des masques et des confinements dans tout le pays...

4. Une nouvelle étude de l 'Infectious Diseases Society of America a révélé qu 'à 25 cycles d'amplification, 70 % des tests PCR " positifs " ne sont pas des " cas " puisque le virus ne peut pas être cultivé, il est mort . Et à 35 : 97% des positifs ne sont pas des cas.

2. Le Wadworth Center, un laboratoire de l'État de New York, a analysé les résultats de ses tests de juillet à la demande du New York Times : 794 tests positifs avec un Ct de 40 : "Avec un seuil de Ct de 35 , environ la moitié de ces tests PCR ne seraient plus considérés comme positifs", précise le NYT. " Et environ 70 % ne seraient plus considérés comme positifs avec un Ct de 30 ! "

De nombreux experts en épidémiologie ont affirmé que les seuils de cycle sont une mesure importante qui permet aux patients, au public et aux décideurs politiques de prendre des décisions plus éclairées sur le degré d'infectiosité et/ou de maladie d'un individu dont le test COVID-19 est positif. Cependant, comme le rapporte JustTheNews , les services de santé de tout le pays ne parviennent pas à collecter ces données .

Un mois plus tard, le Dr Pascal Sacré , explique en détail comment toute la propagande actuelle sur la pandémie de COVID-19 est basée sur une hypothèse considérée comme évidente, vraie et qui n'est plus remise en question : Un test RT-PCR positif signifie que l'on est malade du COVID.

D'où notre "casédémie" actuelle . Les tests positifs tels qu'ils sont comptabilisés aujourd'hui n'indiquent pas un "cas" de quoi que ce soit . Ils indiquent qu'un ARN viral a été trouvé dans un écouvillon nasal. Cela peut être suffisant pour vous rendre malade, mais selon le New York Times et ses experts, ce ne sera probablement pas le cas. Et certainement pas une réplication suffisante du virus pour rendre quelqu'un d'autre malade. Mais vous serez quand même renvoyé chez vous pendant dix jours, même si vous n'avez jamais reniflé. Et c'est ce chiffre que les médias rapportent à grand renfort de publicité.

Cependant, en raison de la pression politique et des médias, les nouvelles orientations sur les tests ont été abandonnées et les tests pour les personnes asymptomatiques sont à nouveau recommandés. Les médecins ne reçoivent pas les informations Ct des laboratoires pour établir un diagnostic. Ni le CDC ni la FDA n'ont publié de directives pour un CT précis permettant de diagnostiquer avec exactitude une maladie contagieuse.

Ce changement a été précédé par une mise à jour de juillet qui décourageait la réalisation de nouveaux tests pour les patients guéris. La justification de cette mise à jour était que les débris viraux pouvaient être détectés à l'aide du test PCR pendant 90 jours après la guérison. Il en serait de même pendant un certain temps si une personne avait une réponse immunitaire efficace et ne tombait jamais malade . L'immunité existante résultant de l'exposition à d'autres coronavirus a été bien documentée . Il s'agit d'un grand nombre de vos cas "asymptomatiques".

Quelques jours plus tôt, le CDC avait mis à jour ses directives pour décourager les tests chez les personnes asymptomatiques . On ne peut que supposer que cette décision a été motivée par le fait qu'un bureaucrate honnête s'est rendu compte que les tests étaient inutilement sensibles. Il ou elle a probablement été rétrogradé(e).

Le New York Times a signalé ce défaut le 29 août et a déclaré que dans les échantillons qu'il a examinés dans trois États où les laboratoires utilisent un Ct de 37-40, jusqu'à 90 % des tests sont essentiellement des faux positifs. Les experts cités dans cet article ont déclaré qu'un Ct d'environ 30 serait plus approprié pour indiquer qu'une personne pourrait être contagieuse, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles la recherche des contacts aurait un sens.

À la mi-novembre, nul autre que celui qui ne doit pas être remis en question - le Dr Anthony Fauci - a admis que le Ct élevé du test PCR était trompeur :

"Ce qui est en train de devenir une sorte de norme", a déclaré le Dr Fauci, "c'est que si vous obtenez un seuil de cycle de 35 ou plus... les chances que la réplication soit assurée sont minuscules".

"C'est très frustrant pour les patients comme pour les médecins", a-t-il poursuivi, lorsque "quelqu'un arrive, répète sa PCR et obtient un seuil de 37 cycles, mais on ne peut presque jamais cultiver un virus à partir d'un cycle de 37 cycles".

Donc, je pense que si quelqu'un arrive avec 37, 38, voire 36, il faut dire, vous savez, c'est juste des nucléotides morts, point final."



Donc, si quelqu'un soulève cette discussion comme une "conspiration", renvoyez-le au Dr Fauci.

En réponse à cela et à la "science" actuelle, le département de la santé de Floride (et signé par le gouverneur républicain de Floride Ron deSantis), a décidé que pour la première fois dans l'histoire de la pandémie, un état exigera que tous les laboratoires de l'état rapportent le niveau critique du "seuil de cycle" de chaque test COVID-19 qu'ils effectuent.

Puis, en janvier, alors que Biden prend ses fonctions, la FDA l'admet publiquement...

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis alerte les patients et les prestataires de soins de santé du risque de faux résultats... avec le test Curative SRAS-Cov-2.



D'abord Fauci, puis l'OMS, et enfin la FDA, admettent tous que les tests PCR contiennent des faux positifs, mais n'ont - jusqu'à présent - rien fait à ce sujet... permettant ainsi à l'alarmisme quotidien de la montée en flèche des "cas" de permettre leurs contrôles les plus tordus, dignes de 1984.



Tout cela nous amène à l'annonce faite aujourd'hui par la FDA, selon laquelle elle abandonnera le test PCR pour la COVID à la fin de l'année.

Audience : Personnes effectuant le test COVID-19

Niveau : Alerte laboratoire

Après le 31 décembre 2021, les CDC retireront leur demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) du test Real-Time PCR pour le nouveau coronavirus (2019-nCoV), le test introduit en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement. Les CDC fournissent ce préavis pour que les laboratoires cliniques disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l'une des nombreuses alternatives autorisées par la FDA.

Consultez le site Internet de la FDA pour obtenir la liste des méthodes de diagnostic de la COVID-19 autorisées. Pour un résumé de la performance des méthodes moléculaires autorisées par la FDA avec un panel de référence de la FDA, visitez cette page.

En prévision de ce changement, les CDC recommandent aux laboratoires cliniques et aux sites d'analyse qui utilisaient le test RT-PCR CDC 2019-nCoV de sélectionner et de commencer leur transition vers un autre test COVID-19 autorisé par la FDA. Les CDC encouragent les laboratoires à envisager l'adoption d'une méthode multiplexée qui puisse faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. De tels tests peuvent faciliter le dépistage continu de la grippe et du SRAS-CoV-2 et permettre d'économiser du temps et des ressources à l'approche de la saison de la grippe. Les laboratoires et les sites d'essai doivent valider et vérifier le test choisi dans leur établissement avant de commencer les essais cliniques.





La question que l'on est obligé de se poser est simple - comme pour tout ce qui se passe dans le complexe industriel de la santé - cui bono ? A qui cela profite ?

Un autre fournisseur de tests est-il sur le point de s'enrichir ?

Ou est-ce encore plus sinistre que le capitalisme de connivence habituel ? Compte tenu du traditionnel pic hivernal des cas de "grippe" et de la "casédémie" provoquée par le test PCR que nous avons connue pendant les élections et au début de l'administration Biden, on pourrait être pardonné de suggérer que la dernière chose qu'un parti démocrate déjà affaibli, qui cherche désespérément à s'accrocher au contrôle de Washington, pourrait faire est une réémergence dramatique du virus "mortel" (provoquée par les nombreux faux positifs du test PCR décrits en détail ci-dessus) avant les élections de mi-mandat ?

L'élimination du test PCR contribuerait grandement à "résoudre" la "casédémie" et offrirait à Biden et ses amis un sujet de discussion positif pour les électeurs.