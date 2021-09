Pourquoi les membres du comité consultatif de la FDA et des CDC ont-ils si peur de débattre de la sécurité des vaccin contre la COVID ? (TrialSite News)

Pourquoi les membres du comité consultatif de la FDA et des CDC ont-ils si peur de débattre de la sécurité des vaccin contre la COVID ? Article originel : Why are the FDA and CDC advisory panel members so afraid to debate COVID Vaccine Safety? Par Steve Kirsch TrialSite News, 26.09.21

Récemment, les groupes consultatifs de la FDA et des CDC ont voté en faveur de l'approbation des injections de rappel du vaccin contre la COVID pour certains groupes de personnes.



Je pense que ce vote était une erreur. Ils auraient dû voter pour arrêter complètement les vaccins et les remplacer par des protocoles de traitement précoce, car ces protocoles sont plus sûrs et plus efficaces que les vaccins. Au lieu de cela, ils ont complètement évité de parler de cette question lors de leurs réunions et ont refusé toute tentative raisonnable de remise en question de ce que la science montre réellement.



Comment nous en sommes arrivés là

Récapitulons rapidement comment j'en suis arrivé à cette conclusion.

Au début du mois de mai, mes amis ont fait état de décès et d'invalidité après avoir été vaccinés. J'ai commencé à examiner les données et plus je regardais, plus j'étais troublé. Je me suis arrangé pour dire au monde ce que j'avais appris sur le Darkhorse Podcast de Bret Weinstein avec mon ami Robert Malone. Cette vidéo est devenue virale avec près d'un million de vues avant que YouTube ne la censure. Voici la version d'une heure.

Avance rapide jusqu'au 17 septembre 2021. J'ai parlé des vaccins dans la section des commentaires publics de la réunion consultative de la FDA. J'ai dit que tout le monde évitait l'éléphant dans la pièce : les vaccins tuent plus de gens qu'ils n'en sauvent. Personne dans le panel n'a prêté attention à mon intervention. C'est assez typique. Je n'étais pas offensé. Mais le public m'a écouté et j'ai reçu des millions d'impressions sur ma conférence. Personne dans les médias grand public ne m'a contacté pour contester ma déclaration.



De nouveaux résultats montrent que deux conditions d'arrêt ont été déclenchées

Après la réunion, j'ai effectué des recherches supplémentaires (résumées ici) et j'ai découvert que deux conditions d'arrêt ont été déclenchées :

Les vaccins ont tué plus de 150 000 Etatsuniens. J'ai vérifié cela de 7 façons différentes.

Les vaccins tuent plus de personnes qu'ils n'en sauvent, tous groupes d'âge confondus.



La chose la plus troublante pour les membres du panel est que les deux conditions d'arrêt sont maintenant validées dans la littérature scientifique évaluée par les pairs.

J'ai tenté de le faire remarquer aux membres du panel dans de multiples courriels que j'ai postés sur mon compte Gab.

J'ai proposé de partager la recherche originale. Aucun intérêt.

J'ai proposé de partager les études publiées dans des revues médicales révisées par des pairs qui confirment ce que j'ai trouvé. Aucun intérêt.



Ensuite, j'ai proposé de faire un don pour leurs recherches s'ils acceptaient de débattre avec une équipe de scientifiques sur les deux conditions d'arrêt. Ils pouvaient donner le montant qu'ils voulaient pour que cela en vaille la peine. Aucun intérêt.

J'ai souligné que 100 % des centaines de personnes que j'ai interrogées souhaitaient voir un débat ouvert sur ce sujet dès que possible (et non pas voir le débat se dérouler au ralenti dans la littérature scientifique). Aucun intérêt.