Pourquoi ne publient-ils pas les données sur les décès d'enfants suite à la vaccination contre la Covid ? (Conservative Woman)

Pourquoi ne publient-ils pas les données sur les décès d'enfants suite à la vaccination contre la Covid ?

Par Sally Beck*, 17.01.22

Les parents d'enfants âgés de 12 à 17 ans veulent que les responsables gouvernementaux publient en temps réel les données relatives à la sécurité des vaccins contre la Covid. Une mère est tellement préoccupée par la possibilité que ses trois enfants subissent des effets indésirables graves qu'elle a demandé à la Haute Cour, en leur nom, d'imposer une divulgation publique complète.



L'Office for National Statistics (ONS) admet détenir les chiffres mais ne les a pas révélés publiquement. Jeudi dernier, le parent EF, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a fait part de ses inquiétudes au juge Jonathan Swift et lui a demandé d'ordonner à l'ONS de publier les données. Sa demande a été rejetée.

Elle a déclaré : "Je ne suis pas surprise. J'ai l'impression que le juge avait déjà pris sa décision".

Pour ceux d'entre nous qui étaient présents au tribunal, c'était en effet le cas et personne n'a osé remettre en question les décisions du ministre de la Santé Sajid Javid.

La présentatrice de télévision et de radio Beverley Turner, qui a aidé à réunir plus de 100 000 £ pour financer l'action et qui a été vilipendée pour avoir posé des questions sur la sécurité des vaccins, était également présente. Elle a déclaré : "On avait l'impression que le juge avait déjà décidé de l'issue du procès. Il était hostile aux plaignants et convivial avec les défenseurs. Tout ce que nous faisons, c'est nous battre pour la transparence et pour cela, nous avons reçu une réponse hostile."

On sait que les vaccins contre la Covid à ARNm de Pfizer et Moderna peuvent provoquer des maladies cardiaques inflammatoires, la myocardite et la péricardite, principalement chez les jeunes hommes, tandis que le vaccin Oxford/AstraZeneca peut provoquer des caillots sanguins et des accidents vasculaires cérébraux. Nous ne savons pas dans quelle mesure, et si des enfants sont morts ou ont été handicapés de façon permanente à la suite d'une vaccination contre la Covid.



Les enfants AB et CD de EF ont demandé aux tribunaux en septembre dernier d'arrêter le déploiement du vaccin pour les 12-17 ans et ont demandé un contrôle judiciaire. Ils affirment qu'ils ont besoin des chiffres de l'ONS pour étayer leur appel, car leur demande a été rejetée.

Leur mère, qui est leur "ami de litige" EF, a déclaré : "On a dit à la cour que seuls deux enfants sans conditions sous-jacentes diagnostiquées sont morts de la Covid jusqu'à présent. Il est clair que la Covid n'est pas un problème pour les jeunes, mais le vaccin peut l'être. Tout ce que nous voulons, c'est une divulgation honnête des chiffres afin que les parents puissent prendre une décision en connaissance de cause. Aucun d'entre nous n'est anti-vaccin, mais nous sommes préoccupés par le manque de données sur la sécurité des vaccins contre la Covid.

"Nous savons que les vaccins à ARNm sont expérimentaux et qu'ils sont proposés en urgence. Nous savons également que les essais ne se terminent officiellement qu'en 2023. De nombreux parents ne veulent pas que leurs enfants soient des cobayes".



Après avoir examiné les preuves, le Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation (JCVI) a recommandé de ne pas vacciner les 12-15 ans, mais les quatre médecins-chefs du Royaume-Uni ont passé outre.

Jusqu'au 22 décembre, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), qui évalue la sécurité des nouveaux médicaments, avait reçu 2 546 rapports d'événements indésirables (probablement 10 % du total réel) pour les moins de 18 ans par le biais de leur système d'auto-déclaration de la Carte jaune, mais ne donne des détails que sur l'inflammation cardiaque.

Un communiqué indique : "En date du 17 novembre 2021, il y a eu 432 rapports de myocardite et 332 rapports de péricardite suite à l'utilisation du vaccin Pfizer. Il y a eu 101 rapports de myocardite et 57 rapports de péricardite suite à l'utilisation du vaccin Moderna. Il s'agit d'un risque potentiel reconnu avec le vaccin contre la COVID-19 Pfizer/BioNTech et le vaccin contre la COVID-19 Moderna et la MHRA surveille de près ces événements".

Nous savons que 2,9 millions d'enfants ont reçu les premières doses de Pfizer et 20 550 ont reçu les premières doses de Moderna, tandis que 11 600 enfants ont reçu les premières doses du vaccin d'Oxford/AstraZeneca (bien qu'il ne soit plus recommandé pour les moins de 40 ans car cette tranche d'âge est plus sensible aux caillots sanguins potentiellement mortels). Près d'un million de jeunes de moins de 18 ans ont reçu une seconde dose.

L'action a été intentée par l'avocat Stephen Jackson du cabinet Jackson Osborne et défendue par l'avocat Francis Hoar, qui a subi les interruptions constantes du juge Swift. Il a présenté à la cour le témoignage de la Dre Clare Craig, pathologiste consultante.

La Dre Craig a déclaré que les chiffres disponibles de l'ONS relatifs au nombre de décès dans la tranche d'âge 15-19 ans montraient "une tendance à l'excès de décès non covidiens chez les garçons de cet âge qui dépassait les décès des années précédentes."

Du 1er mai 2021 au 30 décembre 2021, 402 décès masculins ont été enregistrés, soit 34,6% de plus que la moyenne quinquennale entre 2015 et 2019. Le nombre de femmes pour la même période était de 163, soit une diminution par rapport à la moyenne quinquennale de 175.

La barrister Heather Emmerson, représentant l'ONS, qui n'a pas subi les foudres du juge Swift, a déclaré : "Nous n'acceptons pas une augmentation significative des décès de garçons par rapport aux années précédentes. Cela est dû au fait qu'il est statistiquement difficile de calculer un taux de mortalité moyen."