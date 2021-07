Pourquoi risquons-nous la santé de nos enfants avec des vaccins inutiles ? (Conservative Woman)

Pourquoi risquons-nous la santé de nos enfants avec des vaccins inutiles ?

Article originel : Why are we risking our children’s health with unnecessary vaccine?

Par Laureen Levy

Conservative Woman, 6.07.21

Lorsque les grandes entreprises pharmaceutiques s'associent aux pouvoirs publics pour fournir des traitements médicaux, il y a toujours un risque que leur pouvoir l'emporte sur les principes mis en place pour protéger le patient. Il est rare que je mette à profit ma formation en sciences de la vie et ma carrière dans le domaine de la santé publique pour défendre un point de vue, mais il s'agit d'un moment sans précédent où mon expérience me pousse à me faire l'écho des voix d'éminents scientifiques du monde entier qui se sentent frustrés d'être réduits au silence.

Le profil de risque de développer une maladie grave due au SRAS-CoV-2 dépend de l'âge. Il est donc impératif d'effectuer une analyse bénéfices-risques pour chaque groupe d'âge avant toute intervention médicale. Les jeunes en bonne santé ont un risque très faible de développer la maladie contre la Covid19. Ils sont atteints d'une infection bénigne par le SRAS-CoV-2 qui disparaît au bout de quelques jours, et leur laisse accessoirement une bonne immunité. Sur les 54 millions d'habitants que compte l'Angleterre, environ la moitié a moins de 40 ans. Sur ces 27 millions, 14 % ont des problèmes de santé sous-jacents. Sur les 23 220 000 autres personnes de moins de 40 ans en bonne santé en Angleterre, 90 ont été enregistrées comme décédées dans les 28 jours suivant un test PCR positif. Le risque de Covid-19 pour ce groupe est minuscule, et chez les moins de 19 ans, le risque de décès est aussi statistiquement proche de zéro que possible. Aucune intervention médicale n'est sans risque. L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) gère le système de la carte jaune au Royaume-Uni pour collecter et contrôler les informations sur les problèmes de sécurité tels que les incidents indésirables. Ce système repose sur la déclaration volontaire et admet que seuls 1 à 10 % de tous les effets indésirables sont signalés immédiatement après l'administration d'un médicament. Les effets indésirables des vaccins expérimentaux contre la Covid-19 ont été signalés à un rythme plus élevé que pour n'importe quel médicament précédent, avec plus de 900 000 effets indésirables et près de 1 300 décès à ce jour. (Le vaccin contre la grippe porcine a été retiré après une quarantaine de décès au Royaume-Uni.) Le schéma est similaire dans d'autres pays comme les États-Unis. Un résumé régulièrement mis à jour peut être suivi ici. Des analyses plus poussées sont nécessaires pour déterminer quelles réactions sont causales et lesquelles sont fortuites.

Une étude japonaise récente montre que les protéines de pointe générées par l'organisme après l'injection peuvent se déplacer à partir du muscle du bras et s'accumuler à certains endroits du corps, comme le cœur et, en particulier, les ovaires, pendant les 48 heures suivant l'injection.https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf#page=16 Ce phénomène n'était pas prévu, mais il pourrait expliquer certains résultats obtenus en Israël.

Le 31 mai, 21 médecins du Conseil public israélien d'urgence sur la crise de la Covid-19 ont écrit une lettre ouverte pour avertir qu'ils observaient un taux 20 fois supérieur au taux habituel de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) dans le groupe d'âge le plus jeune, dans les quelques jours suivant la vaccination. https://www.pecc.org.il/docs/call%20to%20suspend%20vaccination%20eng.pdf?fbclid=IwAR12cJgH2r5B88eraysJNUBfCl2Ps4-VpTU_Stcm6lditz0Iu5qgZHLRU_E

Ce constat, ainsi que le fait que les effets indésirables se sont produits après la deuxième injection dans 90 % des cas, laissent penser que la réaction était causale plutôt que fortuite. Pour les jeunes en bonne santé, la myocardite constitue une menace plus importante pour leur santé que l'infection par le SRAS-CoV-2. Personne ne peut encore dire quel en sera l'impact à moyen et long terme. La lettre ouverte des médecins demande l'arrêt de la vaccination chez les moins de 30 ans afin de permettre une analyse globale des données pour évaluer la sécurité. Le Dr Byram Bridle, immunologiste viral, tire la sonnette d'alarme avec des arguments similaires. https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge Où est le débat public ouvert sur la sécurité de ces vaccins pour les enfants ? Les médias nous laissent tomber et la BBC, en particulier, ne sert pas l'intérêt public. C'est la première fois que je vois des scientifiques pleurer en présentant des preuves.

Il est difficile de voir comment les bénéfices de ces vaccins pourraient l'emporter sur les risques possibles pour les jeunes en bonne santé, d'autant plus que les risques à moyen et long terme sont inconnus. En outre, comme les vaccins ne sont pas neutralisants, on ne sait pas s'ils contribuent à l'immunité collective, alors que l'immunité consécutive à l'infection le fait. Les jeunes ont une faible charge virale avec cette infection et il existe des preuves concluantes que la propagation asymptomatique n'est pas un moteur du SRAS-CoV-2. https://www.hartgroup.org/asymptomatic-spread/. Alors pourquoi jouons-nous à la loterie avec la santé de nos jeunes ? Ils sont notre avenir et méritent notre protection.