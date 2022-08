Poutine, Spoutnik V et vaccination de masse. Quel rôle le président russe a-t-il joué dans le développement et le déploiement de Spoutnik V (Off Guardian)

Poutine, Spoutnik V et vaccination de masse. Quel rôle le président russe a-t-il joué dans le développement et le déploiement de Spoutnik V Article originel : Putin, Sputnik V & mass vaccination What role did Russia’s president play in Sputnik V’s development & deployment? Par Riley Waggaman* Off Guardian, 15.08.22

Je vous demande d'exprimer votre opinion sur le calendrier possible du développement d'un vaccin. Il est important pour nous de le savoir maintenant afin de réserver et de préparer à l'avance les capacités industrielles pour lancer rapidement la production du vaccin dans les volumes requis.

"J'aimerais entendre aujourd'hui comment progressent les travaux de création d'un vaccin antiviral", a déclaré Poutine aux participants de la réunion. "Je suis conscient de la complexité et de la minutie des recherches scientifiques qui sont menées dans cette direction. Il est difficile de deviner ici, impossible. Après tout, le vaccin ne doit pas seulement être livré. Son efficacité et sa sécurité doivent être prouvées. À cet égard, je comprends quelle responsabilité colossale pour le résultat incombe aux développeurs."

Le 20 avril 2020, Poutine a tenu une réunion par vidéoconférence sur la "situation sanitaire et épidémiologique dans la Fédération de Russie". Parmi les participants figuraient la vice-première ministre Tatyana Golikova, le ministre de la Santé Mikhaïl Murashko, le maire de Moscou Sergey Sobyanin et d'éminents professionnels de la santé.

Cet article sera le premier d'une série explorant ces questions. Nous ne pouvons pas promettre des réponses définitives. Nous espérons plutôt fournir une chronologie des points de vue déclarés par Poutine - ainsi que de ses directives et instructions aux autorités fédérales et régionales - afin de permettre aux lecteurs de porter eux-mêmes un jugement éclairé.

Peut-être Poutine s'en remet-il aux experts russes en "santé publique" et ne participe-t-il pas activement à la formulation des mesures de la COVID ? Après tout, il ne peut pas tout faire ; Poutine est le dirigeant d'un pays assez vaste, complexe et conséquent - il serait irréaliste d'attendre de lui qu'il prenne les rênes sur chaque question politique ou qu'il prenne toutes les décisions.

Quel rôle Poutine a-t-il joué dans la réponse de la Russie à la COVID ? Mène-t-il une guerre silencieuse pour éradiquer les fanatiques de la COVID et les nounous du virus dans son pays ? Ou a-t-il permis et soutenu ces mauvais acteurs ?

Quelque part, nous devons nous réajuster. Nous allons un peu trop loin, me semble-t-il, en dramatisant la situation dans son ensemble. Une personne est malade d'un coronavirus... Une mère allaite un enfant, un mois plus tard [le nourrisson] a déjà un coronavirus, et une personne vit avec toute sa vie. Il s'agit de la maladie infectieuse virale la plus courante chez l'homme.

M. Gintsburg a souligné que la plateforme était sûre et efficace, comme en témoigne le vaccin contre Ebola de Gamaleya, qui a été enregistré en Russie et soumis à des tests "approfondis" en Guinée. Le modèle de vaccin a ensuite été modifié pour mettre au point un sérum contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), offrant une protection de 100 % lors des tests sur les animaux et affichant des résultats très prometteurs chez 200 volontaires humains.

En novembre 2020, Chuchalin a réitéré les problèmes éthiques liés au vaccin précipité de la Russie : Il n'y avait aucun moyen de savoir si Sputnik V était sûr et efficace, car vous ne pouvez pas accélérer les essais de sécurité et d'efficacité à long terme. Il fallait au moins deux ans d'observation pour déterminer le profil de sécurité du médicament, a-t-il noté.

"Le vaccin le plus sûr et le plus efficace"

Rétrospectivement, il semble que l'évaluation de Chuchalin était correcte. Le 10 avril 2021, Gintsburg s'est vanté que Sputnik V fournirait une immunité à vie contre la COVID. Exactement un an plus tard, il a déclaré que les Russes devaient se faire revacciner tous les six mois, et a même suggéré un rappel en "deux doses" pour les personnes à haut risque.

"Permettez-moi de vous rappeler que le vaccin russe est reconnu comme le plus sûr et le plus efficace. L'efficacité est supérieure à 96 %. Et, selon nos autorités réglementaires, il n'y a pas une seule issue mortelle liée à l'utilisation du vaccin", a déclaré M. Poutine lors d'un discours prononcé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) le 4 juin 2021.

"En effet, il y a de quoi être fier, sachant que notre vaccin est le plus sûr et le plus efficace au monde", a déclaré le président russe sur Sputnik V.

Le bilan de sécurité de Sputnik V est plus difficile à évaluer. La Russie ne dispose pas d'une base de données de type VAERS pour signaler et consulter les complications post-vaccinales présumées. En janvier 2022, les autorités russes ont fermé un site web qui recensait les décès suspects liés à la vaccination dans le pays.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des opinions de Poutine sur la vaccination de masse.

17 décembre 2020 : "En ce qui concerne la nécessité d'une vaccination de masse ou universelle : Je crois que cela devrait être fait. C'est ce que disent non seulement nos virologues nationaux, mais aussi leurs collègues dans le monde entier. L'un des rares moyens de surmonter tous les problèmes liés à la pandémie est la vaccination de masse, qui devrait créer une immunité à l'échelle nationale. Et je le répète une fois de plus : notre vaccin est efficace et sûr. Je ne vois donc aucune raison de ne pas se faire vacciner". [source : Kremlin.ru]

21 avril 2021 : Le président russe Vladimir Poutine exhorte les Russes à se faire vacciner contre l'infection au coronavirus... "Une fois de plus, je lance un appel aux citoyens russes. Mes chers, vous ne devez pas perdre votre vigilance. Je vous demande de prendre soin de vous et de vos proches, de vous conformer à toutes les recommandations des médecins et des services sanitaires de la manière la plus responsable possible", a souligné le chef de l'État. [source : Izvestia]

21 avril 2021 : "La vaccination revêt aujourd'hui une importance capitale. Je demande au gouvernement, au ministère de la Santé, aux chefs de régions de s'occuper de ces questions au quotidien", a déclaré [Poutine], lors d'un message à l'Assemblée fédérale. [source : RIA Novosti]

10 mai 2021 : "Aujourd'hui, nous avons parlé avec Anna Popova, notre responsable de la santé. En mon nom et en son nom, je veux appeler nos citoyens à poursuivre la campagne de vaccination", a déclaré Poutine. [source : RIA Novosti]

2 juin 2021 : "La vaccination est une chose extrêmement importante, nous en avons parlé à plusieurs reprises. J'essaie même, dans la mesure de mes moyens, de soutenir ce processus, de vous soutenir pour atteindre les résultats, les objectifs et les volumes nécessaires de la vaccination", a déclaré le chef de l'État lors d'une réunion avec les membres du gouvernement par vidéoconférence, en s'adressant à la vice-Première ministre Tatiana Golikova. [source : Izvestia]

4 juin 2021 : "Aujourd'hui, chaque citoyen adulte de Russie a la possibilité de se faire vacciner le plus confortablement possible, volontairement et gratuitement. Et, profitant de cette occasion, je veux demander une fois de plus à nos citoyens d'utiliser cette opportunité pour se protéger et protéger leurs proches", a déclaré Poutine. [source : RIA Novosti]

30 juin 2021 : Le président a noté que le seul moyen d'empêcher la poursuite de la propagation de l'épidémie est la vaccination. "On le sait très bien, les experts ont dit à de nombreuses reprises à la télévision et sur Internet, dans tous les médias possibles, par tous les canaux, qu'il est possible d'empêcher la poursuite de la propagation de l'épidémie uniquement par la vaccination", a déclaré le chef de l'État. [source : TASS]

21 juillet 2021 : "Notre tâche principale est maintenant d'augmenter le taux de vaccination dans le pays. Il est extrêmement important de convaincre les gens de la nécessité de se faire vacciner, que c'est le seul moyen de mettre une barrière à l'épidémie", a déclaré Poutine. [source : TASS]

5 août 2021 : "Dans certaines régions, la vaccination se déroule à un rythme assez rapide, dans d'autres elle est plus lente, il est nécessaire d'identifier les meilleures pratiques et de les mettre en œuvre dans toute la Fédération de Russie, dans toutes les régions", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec les membres du gouvernement. [source : RIA Novosti]

22 août 2021 : "Nous devons tout faire pour surmonter la pandémie, et le meilleur outil pour cette lutte est la vaccination", a déclaré le président lors d'une réunion avec des représentants du parti Russie Unie. [source : RIA Novosti]

17 septembre 2021 : Le président russe Vladimir Poutine a attiré l'attention sur l'importance d'une revaccination à temps contre le COVID. Le chef de l'État a abordé ce sujet lors d'une rencontre avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg Alexandre Beglov en ligne vendredi. "Vous avez parlé des mesures prises par les autorités de la ville pour lutter contre l'infection au COVID. Il ne faut pas oublier de revacciner à temps", a souligné Poutine, rappelant qu'une épidémie de coronavirus s'est déclarée dans son cercle proche en raison de la revaccination tardive d'un certain nombre d'employés. [source : TASS]

5 octobre 2021 : Il est nécessaire de se faire revacciner contre le coronavirus en temps voulu, il ne faut pas rater ce moment. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion avec le gouvernement ce mardi. "Il est très important que la revaccination ait lieu à temps", a-t-il déclaré. [source : TASS]

12 octobre 2021 : Poutine a demandé aux députés de la Douma d'État d'expliquer activement, mais en même temps patiemment, aux citoyens la nécessité de la vaccination contre le coronavirus... "Je vous demande de prendre une part active à ce travail, de mener un travail éducatif, de parler dans les médias. Les gens vous font confiance et écoutent les conseils et les recommandations, c'est très important...Nous devons travailler avec persévérance et patience avec les gens qui leur expliquent tous les avantages liés à la prévention de cette dangereuse maladie", a-t-il dit en s'adressant aux députés. De manière générale, le chef de l'État a souligné que le rythme de la vaccination contre l'infection à coronavirus dans la Fédération de Russie doit aujourd'hui être augmenté. [source : TASS]