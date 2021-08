Pr. Sunetra Gupta : mes hypothèses sur la Covid se sont-elles vérifiées ? (Unherd)

Sunetra Gupta : mes hypothèses sur la Covid se sont-elles vérifiées ? Article originel : Sunetra Gupta: have my Covid hypotheses held up? Unherd, 9.08.21 Mon analyse était optimiste, mais pas outrageusement.

Il est juste de dire que mes contacts avec le monde des médias publics au cours des dix-huit derniers mois n'ont pas été sans incident. Lorsque je repense aux premières interviews que j'ai données sur la Covid-19, notamment à UnHerd en mai 2020, il est tout à fait évident que je n'avais encore aucune idée de l'ampleur de la politisation et de la méchanceté de cette controverse - j'étais encore heureuse de partager les premières hypothèses, sans me rendre compte qu'elles seraient systématiquement collectées et déployées pour tenter de détruire ma crédibilité professionnelle, y compris par des personnes que j'avais auparavant respectées et admirées.



Du Sunday Times au Guardian, des députés de premier plan à Owen Jones, les commentateurs ont fait la queue pendant des mois pour déverser leur mépris sur mon analyse. Même Tom Chivers, le rédacteur scientifique de UnHerd (auquel je suis reconnaissant de m'avoir donné l'espace pour répondre), écrivant dans le Times le week-end dernier, m'a désigné comme l'exemple par excellence d'une "mauvaise" scientifique :

La professeure Sunetra Gupta, l'épidémiologiste d'Oxford, a déclaré en mai 2020 que le coronavirus pouvait tuer une personne sur 10 000 qu'il infectait. Étant donné que 36 000 personnes étaient mortes au Royaume-Uni lorsqu'elle a fait cette affirmation, cela aurait impliqué que 360 millions de Britanniques - cinq fois plus qu'il n'en existe - avaient eu la maladie.

- Tom Chivers, The Times





Mais ce n'est pas toute l'histoire. Dans l'interview d'UnHerd à laquelle il fait référence, j'avais déjà discuté de mon article de mars 2020 qui avait émis l'hypothèse d'un taux de mortalité par infection, ou IFR, de l'ordre de 0,1 % au Royaume-Uni, et l'intervieweur Freddie Sayers m'a alors demandé ce que je pensais être ce taux ? "Je pense qu'il serait certainement inférieur à 1 sur 1000 et probablement plus proche de 1 sur 10 000", ai-je répondu, avant de me corriger dans les secondes qui ont suivi : "probablement pas 1 mais peut-être 5 sur 10 000".

De toute évidence, il était imprudent de faire de telles estimations lors d'une interview avec les médias et j'ai depuis appris à être beaucoup plus prudente. Cependant, le chiffre lui-même n'est pas aussi scandaleux que le journaliste le croit manifestement.



Au cours de cette pandémie, il y a eu une grande confusion autour de termes tels que "taux de létalité de l'infection" et "seuil d'immunité collective", les journalistes étant attirés par l'idée simplifiée selon laquelle on peut les déterminer en additionnant simplement les totaux publiés depuis le début de la pandémie. En réalité, ces deux chiffres fluctuent constamment, en fonction de la vulnérabilité d'une population donnée (âge, évolution des niveaux d'immunité) et des conditions du moment (saison, comportement).

Pour que le taux de mortalité par infection (IFR) ait un sens, il doit être attaché à une vague particulière d'infection à un moment particulier dans une population particulière. En mai 2020 au Royaume-Uni, en particulier à Londres et dans le sud-est, il était effectivement probable, et à mon avis cela reste le cas aujourd'hui, qu'environ la moitié de la population avait été exposée au virus Sras-CoV-2 et que le seuil d'immunité collective avait été atteint pour cet environnement, ce qui explique pourquoi les décès et les infections diminuaient si rapidement. Dans ce scénario, environ 35 000 décès pour environ 35 millions de personnes auraient indiqué un IFR d'environ 1 sur 1 000.

Si, comme je le soupçonnais à l'époque, les chiffres officiels des décès étaient surestimés de 50 %, ce chiffre aurait été ramené à près de 5 sur 10 000, soit 0,05 %.



Avec le recul, je pense aujourd'hui que ces estimations étaient un peu trop optimistes, mais pas trop. Je persiste à croire que l'explication la plus plausible du retournement de situation lors de cette première vague est l'immunité, et qu'une grande partie de la population avait été exposée au virus à ce moment-là. La logique de l'arrivée d'un virus respiratoire hautement infectieux dans une nouvelle population conduit puissamment à cette conclusion, et nous savons que l'agent pathogène était présent au Royaume-Uni au plus tard en janvier et qu'il a infecté des personnes à volonté tout au long de février et en mars.

Contrairement à ce que pensent la plupart des journalistes, les niveaux relativement faibles d'anticorps trouvés dans les études de séroprévalence ultérieures ne réfutent pas cette hypothèse. Premièrement, nous savons qu'il est possible d'être infecté sans développer d'anticorps, et de repousser une infection par d'autres moyens du système immunitaire ; deuxièmement, il apparaît maintenant que les anticorps se dégradent rapidement, ce qui signifie qu'ils ne constituent pas un marqueur utile de l'exposition. En effet, j'ai commis une grave erreur en supposant, sur la base d'autres coronavirus, que l'immunité durerait au moins deux ans environ ; il semble maintenant que pour la Covid-19, l'immunité bloquant l'infection, qu'elle provienne d'une vaccination ou d'une infection naturelle, ne dure que de 3 à 6 mois (même si l'on espère qu'elle durera beaucoup plus longtemps contre les maladies graves et la mort). La combinaison de ce fait et du changement de saison et de comportement affectant le TIH s'est combinée pour permettre à une deuxième vague de se lancer à l'automne 2020 - comme je l'avais prédit à l'époque.



En repensant à cette première interview, je conseillerais à ma jeune personne que toutes les questions posées par un journaliste ne nécessitent pas une réponse sous la forme souhaitée, et j'aurais conseillé une réponse qui ne fasse pas les gros titres, du genre "les chiffres uniques pour l'IFR ne sont pas utiles car ils dépendent entièrement de la population et de l'environnement". Cela n'aurait pas fait un très bon titre - même si, pour être juste, le titre de l'article d'UnHerd, "Covid-19 est en voie de disparition", est une autre chose qui, bien que facile à tourner en dérision, était parfaitement vraie pour le Royaume-Uni à l'époque.