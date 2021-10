Présence de SRAS-CoV-2 infectieux malgré la vaccination (MedRxiv)

Présence de SRAS-CoV-2 infectieux malgré la vaccination Article originel : Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination Par Kasen Riemersma et al. MedRxiV, 24.08.21

Résumé :

Le variant Delta du SRAS-CoV-2 pourrait causer des charges virales élevées, est hautement transmissible et contient des mutations qui confèrent une évasion immunitaire partielle. Les enquêtes sur les percées infectieuses suggèrent que les personnes vaccinées peuvent propager le variant Delta. Nous avons comparé les données du seuil du cycle RT-PCR (Ct) de 699 échantillons prélevés au Wisconsin du 29 juin au 31 juillet 2021 et testé un essai qualitatif dans un seul laboratoire contractuel.et 81 % des cas n’étaient pas associés à une percée infectieuse. Au cours de cette période, la prévalence estimée des variants Delta au Wisconsin est passée de 69 % à plus de 95 %. Les statuts de vaccination sont déterminés au moyen des dossiers d’auto-déclaration et d’immunisation de l’État.