"Pro-Russie" ne signifie PAS anti-mondialiste. La Russie promeut actuellement le même programme de réinitialisation que l'Occident. Les médias alternatifs doivent cesser leur aveuglement (Off Guardian)

"Pro-Russie" ne signifie PAS anti-mondialiste.

Article originel : “Pro-Russia” does NOT mean anti-globalist

Par Catte Black

Off Guardian, 19.05.23

La Russie promeut actuellement le même programme de réinitialisation que l'Occident. Il est temps pour les médias alternatifs de faire face à cette réalité.

Pendant les six premières années de ses huit années d'existence, OffG a été régulièrement qualifié de "pro-russe" par ses détracteurs comme par ses partisans. Nous avons été cités sur RT et l'un de nos rédacteurs a été invité à travailler pour eux (il a refusé). Certains vérificateurs de faits nous qualifiaient de "désinfo russe" et des médias moins scrupuleux nous condamnaient comme des "trolls russes" qui avaient "trouvé un foyer pour leur haine".

Des insinuations répétées ont été faites selon lesquelles nous étions contrôlés par le gouvernement russe. Ce n'était pas le cas, bien sûr. Et nous ne le sommes toujour pas aujourd'hui. Nous étions "pro-russes" dans la mesure où nous soutenions leur géopolitique éminemment rationnelle par rapport à la confrontation folle des néoconservateurs de Washington qui semblaient conduire le monde à la guerre. Nous étions "pro-russes" dans la mesure où cette lutte contre la propagande représentait probablement 90 % de notre production au cours de nos cinq premières années d'existence. Nous étions "pro-russes" sur des questions telles que l'Ukraine, le massacre d'Odessa, le vol MH17, la Syrie, les Panama Papers, les Skripals, les mensonges du Russiagate, les absurdités de Luke Harding, la russophobie parfois hilarante du Guardian, et bien d'autres choses encore... parce qu'être "pro-Russie" à l'époque signifiait être pro-paix, pro-régime de droit, pro-vérité. Mais nous n'avons jamais été "pro-russes" au point de choisir un camp ou de ressentir un sentiment de loyauté qui transcende notre jugement éthique indépendant. Nous n'avons jamais été financés pour défendre certaines opinions. En fait, nous n'avons jamais été financés par des bienfaiteurs ou des donateurs autres que le minuscule pourcentage de nos lecteurs (moins de 0,05 %) qui sont assez généreux pour nous envoyer quelques pourboires en échange de notre production gratuite. En fait, nous luttons pour survivre. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer nos merveilleux contributeurs, qui ne s'en plaignent jamais.

Alors, pourquoi n'êtes-vous pas "pro-Russie" en ce moment ? Eh bien, rappelons simplement quelques faits concrets. * En 2020, les dirigeants russes et leurs élites ont révélé qu'ils faisaient partie intégrante du faux "coup d'État" pandémique. * Ils ont utilisé les mêmes tactiques de peur et de tromperie que nous avons vues en Occident, en Chine, en fait dans presque tous les pays du monde. * Ils ont mis en place les mêmes politiques d'isolement et de confinement inutiles et profondément anti-humaines. * Ils ont mis en place les mêmes politiques de masques inutiles et profondément préjudiciables. * Ils ont lancé les mêmes politiques inutiles et potentiellement génocidaires en matière de "vaccins", incitant et contraignant un grand nombre de Russes à se faire injecter dans le corps un mélange chimique non testé et peut-être très dangereux.

Faut-il être "pour" tout cela ?





Mais c'était en 2020, la Russie ne promeut plus la fausse pandémie. Quelques personnes continuent d'affirmer cela, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Non seulement la Russie continue de promouvoir la réalité de la "pandémie", mais elle fait également la promotion des "variantes" totalement ridicules et d'un grand nombre de "vaccins" potentiellement toxiques et totalement inutiles, issus de l'huile de serpent.





Mais la Russie ne fait-elle pas semblant de participer à l'escroquerie ? Désolé, mais cet argument ne peut être pris au sérieux que si la Russie cesse de promouvoir l'escroquerie. Jusqu'à ce qu'elle le fasse, il s'agit d'un espoir à la QAnon.

Mais ils s'opposent au mondialisme - c'est ce que tout le monde dit Si l'on écoute beaucoup de nos collègues des médias alternatifs, c'est certainement l'impression que l'on a. C'est en effet une belle idée, à laquelle je n'ai qu'une seule objection, à savoir qu'elle ne semble pas être vraie. Ou du moins, il y a très peu de preuves pour l'étayer. Et trop souvent, nos collègues "établissent" ces affirmations en ignorant tout simplement des faits réels, voire en inversant la vérité. Même si l'on ne tient pas compte de l'adoption en bloc du mensonge "covid", les liens de la Russie avec le nouvel agenda mondialiste et la promotion de celui-ci sont facilement accessibles. Comme ici et ici et ici. Aussi héroïque qu'ait été son passé, aussi champion du peuple qu'il ait pu être, Poutine ment aujourd'hui à son propre peuple, tout comme Biden. Il leur vend des "vaccins" potentiellement mortels pour des variants totalement inventés d'une "nouvelle maladie" totalement imaginaire. Il lèche les bottes du Forum économique mondial, de l'OMS et du "cher Klaus" avec autant de zèle que Macron ou Sunak. Et cette "multipolarité" tant vantée est sans doute moins une évolution vers un monde plus juste que "la prochaine phase de la construction du nouvel ordre mondial". Le seul contre-argument valable est de le nier purement et simplement, ou de prétendre que "la Russie ne le pense pas vraiment", ce qui nous ramène directement sur le terrain de l'espoir aveugle. Mais cette voie est celle de la folie. Nous pensons donc que la vraie question est la suivante : dans cette nouvelle et dure réalité de l'après-2020, que signifie encore "pro-russe" (ou pro-étatsunien, ou pro-n'importe quel État, où que ce soit) ?

Quelles sont les grandes questions morales qui les divisent ? Quelles sont les véritables options qui s'offrent à nous ? - Être contraints de nous faire empoisonner par SputnikV plutôt que par Astra Zeneca ? - Se faire enfermer et mentir par Biden plutôt que par Poutine ? - Se faire servir l'Agenda 2030 par Moscou plutôt que par Washington ou Londres ? - Avoir sa CBDC (Monnaie numérique de la banque centrale) en dollars programmables plutôt qu'en roubles programmables ?

Actuellement, être "pro-Russie", c'est être pro-mondialisme, pro-Agenda 2030, pro-législation sur les fausses pandémies et pro-caillots sanguins. Nous ne sommes absolument pas favorables à l'une de ces options. Et vous ?





Êtes-vous donc des agents de promotion de l'OTAN ? Oui, nous le sommes. Même si nous n'avons jamais approuvé une seule action de l'OTAN. Jamais. Même si nous n'avons fait que souligner que l'OTAN est, et a toujours été, une force de chaos et de mal dans ce monde... nous sommes maintenant des "agents de promotion de l'OTAN". C'est la grande fonction du faux binaire - il transforme les gens intelligents en interrupteurs humains, aveugles à la nuance ou à la libre pensée. Si vous ne vous rangez pas du côté de l'équipe A, alors vous devez vous ranger du côté de l'équipe B. Vous devez choisir un camp même si la seule différence entre eux semble être la couleur de leurs maillots. Et si vous refusez de choisir une équipe, quelqu'un en choisira une pour vous et insistera pour que vous en fassiez partie.





Ce que nous voulons dire à ces gens, c'est ceci -

Si vous vous débarrassez de vos idées préconçues d'avant 2020, si vous renoncez aux discours bienveillants et psychologiquement manipulateurs des dirigeants bien-aimés, quel gouvernement, où qu'il soit, travaille actuellement pour un monde meilleur, ou un monde au-delà de la Grande Réinitialisation, de l'enfer de la Nouvelle Normalité de l'Agenda 2030 contrôlé par le carbone ? Je pense que la réponse à cette question, cher binaire, est : aucun d'entre eux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et pourquoi nous ne disons plus de choses que l'on pourrait qualifier de "pro-russes". Nos valeurs n'ont pas changé. La situation a changé. La réalité sur le terrain a changé.

Mais attendez, j'entends certains d'entre vous s'écrier, d'accord Poutine est peut-être en train de faire de la publicité pour la Covid et d'accord, il est peut-être en train de promouvoir le même cauchemar mondialiste que tous les autres grands dirigeants du monde...



mais vous ne pouvez pas nier qu'il combat les nazis en Ukraine !

Cela redonne-t-il à la Russie un peu d'ascendant moral ? C'est pourquoi nous avons rapidement souligné l'année dernière l'hypocrisie et la tromperie de la version des médias occidentaux sur les événements en Ukraine. Mais ne soyons pas désespérément naïfs... Après tout, c'est le principe de base de la propagande : si vous voulez étouffer les dissensions, détourner l'attention de politiques impopulaires et rallier des soutiens vacillants, déclenchez une guerre. Désolé, je veux dire une "opération militaire spéciale". Sommes-nous d'accord pour dire que la Russie est soudainement absoute et redevient une cause juste simplement parce qu'elle déplace quelques troupes en Ukraine - tout en poursuivant le même programme anti-humain de mensonges et de pornographie de la peur ? Et bien, étonnamment, non, nous ne sommes pas d'accord. Pas plus que nous ne pensons qu'il s'agit pour Poutine de "défendre l'humanité" contre Schwab, Gates et les hordes mondialistes. Mais nous reparlerons très bientôt de cette curieuse, contradictoire et déroutante "non guerre" - et de ses sténographes et apologistes parmi les médias alternatifs...