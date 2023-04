Profiteurs de la faim, tueurs de grand-mères et moralité de façade (Off Guardian)

Profiteurs de la faim, tueurs de grand-mères et moralité à fleur de peau Article originel : Hunger Profiteers, Granny Killers and Skin-Deep Morality Par Colin Todhunter* Off Guardian, 22.04.23

En septembre 2022, quelque 345 millions de personnes dans le monde souffraient de faim aiguë, un chiffre qui a plus que doublé depuis 2019. En outre, une personne meurt de faim toutes les quatre secondes . Entre 2019 et 2022, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 150 millions.

En conséquence, près de trois quarts des gouvernements africains ont réduit leurs budgets agricoles depuis 2019, et plus de 20 millions de personnes ont été plongées dans une situation de faim sévère. En outre, les pays les plus pauvres du monde devaient payer 43 milliards de dollars de remboursement de la dette en 2022, ce qui aurait pu couvrir les coûts de leurs importations alimentaires.

Pourtant, les habitants de ces pays de l'OTAN connaissent des difficultés croissantes. Les États-Unis ont envoyé près de 80 milliards de dollars à l'Ukraine, tandis que 30 millions de personnes à faible revenu aux États-Unis sont au bord du gouffre de la faim, car une partie de l'aide alimentaire fédérale leur est retirée. En 2021, on estimait qu'un enfant sur huit souffrait de la faim aux États-Unis. En Angleterre, 100 000 enfants ont été privés de repas scolaires gratuits.

En raison des effets perturbateurs du conflit en Ukraine sur la chaîne d'approvisionnement, des transactions spéculatives qui font grimper les prix des denrées alimentaires, de l'impact de la fermeture de l'économie mondiale sous le couvert de la COVID et des effets inflationnistes de l'injection de milliers de milliards de dollars dans le système financier entre septembre 2019 et mars 2020, des personnes sont plongées dans la pauvreté et se voient refuser l'accès à une alimentation suffisante.

Les problèmes qui affectent depuis longtemps le système alimentaire mondial n'arrangent rien : la réduction des subventions publiques à l'agriculture, les règles de l'OMC qui facilitent les importations bon marché et subventionnées qui sapent ou anéantissent l'agriculture indigène dans les pays les plus pauvres et les conditionnalités des prêts, qui conduisent les pays à "ajuster structurellement" leur secteur agricole, éradiquant ainsi la sécurité et l'autosuffisance alimentaires - il suffit de penser que l'Afrique est passée du statut d'exportateur net de denrées alimentaires dans les années 1960 à celui d'importateur net de denrées alimentaires à l'heure actuelle.

La géopolitique alimentaire se poursuit et les intérêts des élites jouent avec la vie de centaines de millions de personnes qui sont considérées comme des dommages collatéraux. Les politiques, étayées par le dogme néolibéral déguisé en science économique et en nécessité, sont conçues pour créer une dépendance et profiter à une poignée de multimilliardaires et de sociétés agroalimentaires mondiales qui, bien aidées par la Banque mondiale, le FMI et l'OMC, président aujourd'hui à un régime alimentaire de plus en plus centralisé.

Nombre de ces entreprises se sont livrées à des profits effrénés à un moment où les populations du monde entier subissent une inflation alimentaire croissante. Par exemple, 20 entreprises des secteurs des céréales, des engrais, de la viande et des produits laitiers ont distribué 53,5 milliards de dollars à leurs actionnaires au cours des exercices fiscaux 2020 et 2021. Dans le même temps, les Nations unies estiment que 51,5 milliards de dollars suffiraient à fournir de la nourriture, un abri et un soutien vital aux 230 millions de personnes les plus vulnérables dans le monde.

Comme l'indique un article paru dans la revue Frontiers en 2021, ces entreprises font partie d'une puissante alliance de multinationales, de philanthropies et de pays orientés vers l'exportation qui subvertit les institutions multilatérales de gouvernance alimentaire. Nombreux sont ceux qui, au sein de cette alliance, cooptent le récit de la "transformation des systèmes alimentaires", car ils anticipent de nouvelles opportunités d'investissement et cherchent à prendre le contrôle total du système alimentaire mondial.

Ce type de "transformation" n'est rien d'autre qu'un scénario d'urgence climatique visant à faire évoluer l'alimentation et l'agriculture vers une techno-dystopie écomoderniste contrôlée par les grandes entreprises agroalimentaires et technologiques, comme le décrit l'article intitulé "The Netherlands: Template for Ecomodernism’s Brave New World." ("Les Pays-Bas : Le modèle du meilleur des mondes de l'écomodernisme.")