Propagande 101 : Ukraine 2022 (Off Guardian)

En 2011, l'OTAN a bombardé un chemin vers Tripoli pour aider ses forces supplétives sur le terrain à évincer Kadhafi. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie et une grande partie du tissu social et des infrastructures de la Libye sont tombés en ruines.

L'article de 2016 paru dans le Foreign Policy Journal " Hillary Emails Reveal True Motive for Libyan Intervention " ("Les e-mails d'Hillarya Clinton ont révélé les vraies motifs de l'intervention en Libye") exposé la raison pour laquelle la Libye a été ciblée.

Kadhafi a été assassiné et ses projets d'affirmer l'indépendance de l'Afrique et de saper l'hégémonie occidentale sur ce continent ont été rendus caducs.



Un article du Daily Telegraph de mars 2013 intitulé "US and Europe in major airlift of arms to Syrian rebels through Zagreb" (Les États-Unis et l'Europe dans un important transport aérien d'armes aux rebelles syriens via Zagreb) rapportait que 3 000 tonnes d'armes datant de l'ex-Yougoslavie avaient été envoyées aux rebelles dans 75 chargements d'avion depuis l'aéroport de Zagreb.

Le même mois, le New York Times a publié l'article "Arms Airlift to Syria Rebels Expands with CIA Aid", indiquant que les gouvernements arabes et la Turquie avaient fortement augmenté leur aide militaire aux combattants de l'opposition en Syrie. Cette aide comprenait plus de 160 vols cargo militaires.

Dans son livre The Dirty War on Syria ("La sale guerre en Syrie"), Tim Anderson décrit comment l'Occident et ses alliés ont contribué à organiser puis à alimenter ce conflit.



Au cours des deux dernières décennies, les politiciens et les médias ont manipulé le sentiment populaire pour amener un public occidental de plus en plus fatigué par la guerre à soutenir les conflits en cours sous la notion de "protection des civils" ou de "guerre contre le terrorisme".

On raconte qu'il s'agit de garantir les droits des femmes ou de combattre les terroristes, de chasser du pouvoir des despotes (qui ne possèdent pas d'armes de destruction massive) ou de protéger la vie humaine pour justifier des attaques militaires, qui ont entraîné la perte de centaines de milliers de vies civiles et le déplacement de beaucoup d'autres.

Le langage émotif conçu pour susciter la peur face aux menaces terroristes ou à l'"intervention humanitaire" est utilisé comme prétexte pour mener des guerres impérialistes dans des pays riches en minerais et des régions géostratégiquement importantes.

Bien qu'il ait été évoqué dans de nombreux articles au fil des ans, il convient de mentionner à nouveau le secrétaire général de l'OTAN à la retraite, Wesley Clark, et un mémo du bureau du secrétaire étatsunien à la défense dont il a été informé quelques semaines seulement après le 11 septembre.

Cette note révélait des plans visant à "attaquer et détruire les gouvernements de sept pays en cinq ans", en commençant par l'Irak, puis "la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran". Selon Clark, cette stratégie vise fondamentalement à contrôler les vastes ressources pétrolières et gazières de la région.

Une partie de la bataille pour gagner le cœur et l'esprit du public consiste à convaincre les gens de considérer ces guerres et ces conflits comme un ensemble d'événements déconnectés les uns des autres, et non comme les machinations planifiées d'un empire. Au cours de la dernière décennie, le récit permanent de l'agression russe a fait partie de cette stratégie.