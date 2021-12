Protéger les nazis : Le vote extraordinaire de l'Ukraine et des USA (Craig Murray)

Protéger les nazis : Le vote extraordinaire de l'Ukraine et des USA

Par Craig Murray

Craig Murray, 21.12.21



Note de SLT : Un passage a été souligné par nos en caractère gras dans le corps de l'article.





Ceci est extrait textuellement du rapport officiel de la plénière de l'Assemblée générale de l'ONU du 16 décembre 2021 :

L'Assemblée a ensuite examiné le rapport sur "l'élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée", contenant deux projets de résolution.

Par un vote enregistré de 130 voix pour, 2 contre (Ukraine, États-Unis) et 49 abstentions, l'Assemblée a ensuite adopté le projet de résolution I, " Combattre la glorification du nazisme, du néonazisme et d'autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ".

Dans ses termes, l'Assemblée s'est déclarée profondément préoccupée par la glorification du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de l'organisation Waffen SS, notamment par l'érection de monuments et de mémoriaux, l'organisation de manifestations publiques au nom de la glorification du passé nazi, du mouvement nazi et du néonazisme, et la déclaration ou la tentative de déclaration de ces membres et de ceux qui ont combattu la coalition antihitlérienne, collaboré avec le mouvement nazi et commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité comme "participants aux mouvements de libération nationale".

En outre, l'Assemblée a demandé instamment aux États d'éliminer toutes les formes de discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris par la voie législative, et les a exhortés à faire face aux menaces nouvelles et émergentes que représente la multiplication des attentats terroristes incités par le racisme, la xénophobie et d'autres formes d'intolérance, ou au nom de la religion ou de la conviction. Elle invite les États à veiller à ce que les systèmes éducatifs développent le contenu nécessaire pour fournir des comptes rendus exacts de l'histoire, ainsi que pour promouvoir la tolérance et d'autres principes internationaux relatifs aux droits de l'homme. De même, elle condamne sans réserve toute négation ou tentative de négation de l'Holocauste, ainsi que toute manifestation d'intolérance religieuse, d'incitation, de harcèlement ou de violence à l'encontre de personnes ou de communautés sur la base de l'origine ethnique ou de la croyance religieuse.

En Ukraine, le soutien aux divisions nationalistes ukrainiennes qui ont combattu aux côtés des nazis est devenu, au cours des huit dernières années, l'idéologie fondatrice de l'État ukrainien moderne de l'après 2013 (qui est très différent de l'État ukrainien diversifié qui a brièvement existé de 1991 à 2013). La résolution complète sur le nazisme et le racisme adoptée par l'Assemblée générale est longue, unnzaires, mais ces dispositions en particulier ont été votées contre par les États-Unis et par l'Ukraine :

6. Souligne la recommandation du Rapporteur spécial selon laquelle "toute célébration commémorative du régime nazi, de ses alliés et des organisations connexes, qu'elle soit officielle ou non, devrait être interdite par les États", souligne également que de telles manifestations font injure à la mémoire des innombrables victimes de la Seconde Guerre mondiale et ont une influence négative sur les enfants et les jeunes, et souligne à cet égard qu'il est important que les États prennent des mesures, conformément au droit international des droits de l'homme, pour contrecarrer toute célébration de l'organisation nazie SS et de toutes ses parties intégrantes, y compris la Waffen SS ;

7. Se déclare préoccupé par les tentatives récurrentes de profanation ou de démolition de monuments érigés en souvenir de ceux qui ont combattu le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que d'exhumation ou de déplacement illicites des dépouilles de ces personnes et, à cet égard, demande instamment aux États de s'acquitter pleinement des obligations qui leur incombent en la matière, notamment en vertu de l'article 34 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 ;

10. Condamne sans réserve toute négation ou tentative de négation de l'Holocauste ;

11. Accueille favorablement l'appel du Rapporteur spécial en faveur de la préservation active des sites de l'Holocauste qui ont servi de camps de la mort, de camps de concentration et de travail forcé et de prisons aux nazis, ainsi que son encouragement aux États à prendre des mesures, notamment législatives, répressives et éducatives, pour mettre fin à toutes les formes de négationnisme.





Comme le rapporte le Times of Israel, des centaines de personnes ont participé à une manifestation à Kiev en mai 2021, et à d'autres dans toute l'Ukraine, en l'honneur d'une division spécifique des SS. Il ne s'agit que d'une marche et d'une division - la glorification de son passé nazi fait partie intégrante de la culture politique ukrainienne.