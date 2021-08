Public Health Scotland admet que la majorité des personnes hospitalisées et testées positives à la Covid sont vaccinées (Daily Sceptic)

Public Health Scotland admet que la majorité des personnes hospitalisées et testées positives à la Covid sont vaccinées Article originel : Public Health Scotland Admits That the Majority of People Hospitalised and Testing Positive for Covid Are Vaccinated Par Will Jones Daily Sceptic, 12.08.21

Dans le tableau en bas à droite, je n'ai pas tenu compte de la semaine du 16 au 22 juillet, au cours de laquelle l'arriéré a été ajouté, pour obtenir deux semaines de données couvrant les 9-15 juillet et les 23-29 juillet. Si l'on se concentre uniquement sur les plus de 50 ans (pour lesquels les taux de vaccination sont désormais stables), on constate qu'il y a eu 14 décès chez les non-vaccinés ajoutés au cours de ces deux semaines et 60 décès chez les doublement vaccinés. Si l'on utilise nos estimations approximatives de la dernière fois concernant la couverture vaccinale des plus de 50 ans, à savoir 7 % de personnes non vaccinées et 91 % de personnes doublement vaccinées, on obtient une efficacité vaccinale (estimée de manière approximative) contre les décès au cours de ces deux semaines de 67 % (1-((60/91 %)/(14/7 %)). Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 46% de la dernière semaine de données et d'un rapprochement de l'estimation de 77% des données du PHE (Public Health England, ministère de la santé anglais). Ce chiffre est tout à fait respectable et contribuera (s'il est correct) à réduire le nombre de décès dus à la COVID-19, mais il est nettement inférieur à l'efficacité contre les décès, qui peut atteindre 99 %, actuellement estimée par le PHE dans ses rapports officiels.



Un autre point à noter dans le dernier rapport du PHE est qu'il montre que la majorité des nouveaux cas positifs et des admissions à l'hôpital concernent des personnes vaccinées. Selon le rapport, au cours des quatre semaines précédant le 6 août, "48,1 % des cas positifs de PCR pour la COVID-19 concernaient des personnes non vaccinées " et " 46,8 % des admissions à l'hôpital pour des cas aigus liés à la COVID-19 concernaient des personnes non vaccinées". Il existe bien sûr des facteurs de confusion liés à l'âge et à la proportion de la population vaccinée, mais cela montre néanmoins que toute tentative d'affirmer que la majorité des infections ou des hospitalisations actuelles concernent des personnes non vaccinées est trompeuse.



La part croissante des personnes vaccinées dans les nouvelles infections et les hospitalisations semble également infirmer l'hypothèse selon laquelle les personnes non vaccinées sont les principales victimes de la maladie.

La part croissante des personnes vaccinées dans les nouvelles infections et les hospitalisations semble également confirmer le phénomène observé dans les données du PHE en début de semaine, où les infections chez les personnes non vaccinées ont atteint un pic et ont décliné avant celles des personnes vaccinées. Ce phénomène mérite d'être approfondi.