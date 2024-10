Qu’a accompli Israël au cours de la dernière année ? (MoA)

Qu’a accompli Israël au cours de la dernière année ? par Arch Bungle

Moon of Alabama, 25.10.24 Pour faire un résumé des choses, je vous ai dressé une liste des 29 réalisations les plus importantes d’Israël en 2024 :





1. Israël a essentiellement perdu du territoire au nord de la Palestine occupée. Les barrages de roquettes du Hezbollah au cours des onze derniers mois ont chassé la population de colons du Nord. C’est probablement permanent. La population israélienne de colons dans l’enveloppe de Gaza a également été réduite depuis les attaques du 7 octobre.



En outre, les attaques actuelles du Yémen, de l’Irak, de l’Iran et du Liban dépeuplent Israël.





2. Les Houthis ont mis un boulet indestructible sur la mer Rouge et tous les navires de la mer Rouge. Il n’y a aucun moyen de briser ce boulet. La USN et toutes les autres marines occidentales ont essayé pendant près de 12 mois et ont totalement échoué.



Les tentatives de frappes sur les Houthis, y compris des frappes massives sur l’infrastructure de base à Hodeida ont produit ZÉRO résultat sur une période de près d’un an. Les Israéliens doivent être remerciés pour cette réussite.





3. Le cimentage du Hezbollah comme force militaire principale au Liban : les forces de Radwan du Hezbollah se sont avérées capables de protéger les frontières méridionales du Liban avec la Palestine. Toutes les tentatives de l’armée israélienne et des forces spéciales étatsuniennes qui la soutiennent pour prendre le contrôle de cette zone et repousser les forces radwan ont échoué.





4. La survie assurée du Hamas : le Hamas dans la bande de Gaza persiste après presque un an. Depuis des mois, ils ont démontré leur capacité à frapper les forces de Tsahal quotidiennement, détruisant le matériel et les troupes au sol. Cela est vrai, même si c’est de nature progressive. Le Hamas est toujours capable de lancer des roquettes sur le pourtour de Gaza. Cela signifie que leurs installations de fabrication de roquettes sont toujours fonctionnelles. Le Hamas a fait preuve de résistance et de résilience. Comparé au Fatah en Cisjordanie, le Hamas a démontré une capacité et une volonté de concrétiser le désir palestinien d’autodétermination. En raison de la réponse excessive d’Israël au 7 octobre, le Fatah a été définitivement écarté. Le Hamas sera toujours connu comme la véritable face de la résistance palestinienne.

5. La validation de la résilience du Hezbollah : Malgré l’élimination d’un (1) élément de la direction du Hezbollah, le Hezbollah a reconstitué sa structure de direction. C’est le conseil de la haute direction, la Shura est toujours intacte. Malgré une infiltration techniquement brillante de la chaîne d’approvisionnement en infrastructures de communication par Israël et après un bombardement aérien massif impliquant des missiles anti-bunker rarement utilisés, Israël n’a pas réussi à affaiblir la capacité de combat ou même le moral du Hezbollah.

6. Le Hezbollah a établi, pour la première fois dans l’histoire, une zone tampon dégagée des Israéliens à l’intérieur du territoire détenu d’Israël (Palestine occupée).

7. Les frappes récentes et précédentes menées par l’IRGC sur Tel-Aviv ont montré la défaillance du dôme de fer et la défaillance des systèmes de défense aérienne d’Israël. Le Sling de David. La flèche. Le Patriot. En outre, il a été prouvé que les systèmes de défense aérienne des satraps d’Israël (Jordanie) échouaient également. De plus, les systèmes d’interception de l’USN se sont avérés inadéquats.

Cela a des implications massives pour le jeu de guerre d’un conflit entre les États-Unis et l’Iran. Cela signifie que les États-Unis devront tenir compte du fait que, indépendamment de ce qu’ils peuvent infliger à l’Iran, ils ne seront pas en mesure de protéger qui que ce soit et eux-mêmes contre une riposte iranienne simultanée. En outre, les États-Unis doivent maintenant reconnaître que l’Iran a la capacité de détruire ses groupes de transport. La projection de puissance marine n’est donc plus d’aucune utilité dans le golfe Persique, l’océan Indien, la mer Rouge, le golfe d’Oman ... Ils doivent maintenant recalculer tous ses plans d’attaque précédents.

8. Le durcissement des positions du Hezbollah dans le sud du Liban : Malgré les frappes spectaculaires et tragiques qu’Israël a menées sur Beyrouth, les dégâts essentiels se limitent aux blocs civils et aux villages civils du sud. Il semble que très peu de la puissance de feu aérienne considérable d’Israël a nui au Hezbollah lui-même. Le Hezbollah n’est pas seulement logé là, mais la création de gravats et de destruction leur a fourni un abri et une protection pour l’avenir. L’effet net de ces frappes a été de galvaniser les combattants du Hezbollah, de pousser le recrutement du Hezbollah, de monter fermement l’opinion mondiale contre Israël. L’environnement mondial pour les Israéliens, les sionistes et malheureusement même les Juifs non-sionistes a été pollué à cause des actions de Netanyahu à Beyrouth. D’un autre côté, les forces militaires israéliennes ont gaspillé des quantités considérables de matériel en tuant des civils et en détruisant des infrastructures civiles. Une infrastructure qui n’a rien à voir avec la menace posée par le Hezbollah. Alors que les États-Unis ont mis tout leur arsenal à la disposition d’Israël, ces matériaux sont loin d’être infinis et vont bientôt se tarir - ou devenir si chers qu’ils commencent à exercer de nouvelles pressions sur l’économie étatsunienne et les chaînes logistiques.

9. L’occupation de l’Irak par les États-Unis est en train de s’effondrer : malgré la présence étatsunienne en Irak, elle est manifestement incapable d’exercer une quelconque influence sur les mouvements de résistance irakiens, qui lancent des attaques de missiles et de drones de plus en plus sophistiquées depuis le territoire irakien sous le nez des garnisons américaines. En outre, le comportement d’Israël a stimulé l’activité anti-américaine en Irak et entraînera bientôt une expulsion violente des forces étatsuniennes de ce pays, indépendamment des tentatives du gouvernement fantoche actuel pour maintenir la présence étatsunienne. Il faudra peut-être des années pour terminer, mais l’expulsion des forces étatsuniennes d’Irak est presque assurée maintenant que les Hashds ont démontré la capacité d’utiliser une force létale substantielle.

10. L’occupation syrienne se déchaîne aux quatre coins du monde : les frappes contre les bases étatsunienne en Syrie sont devenues un phénomène hebdomadaire. Les mouvements de résistance en Syrie ont montré qu’ils avaient la capacité de mettre des bases étatsuniennes sous pression constante. Les États-Unis vont bientôt perdre leur confortable position sur les champs pétrolifères de Conoco en Syrie et avec elle, le contrôle du robinet aux divers mouvements militants anti-gouvernementaux dans la région... et avec cela, le contrôle de la Syrie. La Turquie et la Russie sont devenues confiantes pour bombarder les proxies de l’EI et des kurdes en Syrie. En bref, la soif de sang inutile d’Israël a mis en péril l’occupation étatsunienne en cours de tout le Moyen-Orient.

11. Israël a déstabilisé la Jordanie. L’Iran a poussé la Jordanie (et d’autres) à montrer leurs cartes à la table de poker du Moyen-Orient. Le gouvernement de la Jordanie a été exposé comme un satrap complètement contrôlé d’Israël. Ses intérêts nationaux sont complètement subordonnés à ceux d’Israël et des USA au-dessus et au-delà des intérêts du peuple jordanien. Cela commence le compte à rebours vers la fin du régime du roi Abdullah de Jordanie et de son administration dans Gaza.

12. Israël a semé les graines de la déstabilisation en Égypte. L’Iran a poussé la Jordanie et l’Égypte à montrer leurs cartes à la table de poker du Moyen-Orient. L’Égypte a été exposée comme un complet satrap des États-Unis et d’Israël, complètement subordonné aux besoins de l’entité sioniste. Tous les Égyptiens, avec des souvenirs chaleureux de Gamal Abdel Nasser sont probablement en train de pleurer à ce moment. La seule chose qui empêche la population égyptienne de renverser son gouvernement à ce moment-là est l’armée égyptienne. Elle le restera malheureusement jusqu’à ce que le bon catalyseur arrive pour allumer l’étincelle de la révolution ... Cependant, le résultat net de toutes ces tensions croissantes en Égypte est d’augmenter les sympathies pour le peuple palestinien, ouvrant des lignes de contrebande vers Gaza.

13. La perception de la supériorité morale et civilisationnelle occidentale a été complètement détruite. Le fait que le colonialisme occidental soit vivant et que la civilisation occidentale soit moralement en faillite a été exposé au Sud global. Cette faillite morale s’est manifestée d’abord au niveau de ses gouvernements et ensuite au niveau de ses populations apathiques qui soutiennent les actions de leurs gouvernements. Le résultat de cela est que le Sud global est maintenant capable d’utiliser la diplomatie comme une arme dans tous les forums avec les puissances occidentales. Dans le passé, tout discours diplomatique entre les puissances occidentales et les pays non occidentaux commençait par des froncements de sourcils et l’embarras de ces pays à propos de leurs antécédents en matière de droits de la personne. Aujourd’hui, tout discours diplomatique entre l’Occident et une nation du sud commence par réfuter les valeurs morales occidentales. La récente conférence des BRICS à Kazan le souligne.

14. La neutralisation des sanctions occidentales : les actions d’Israël, déclenchant celles de l’Iran, du Yémen et du Hezbollah ont révélé que les sanctions occidentales contre la résistance au Moyen-Orient ont été inutiles pour arrêter l’avancée technologique et militaire de ces puissances. De plus, ces sanctions ont servi à pousser le Moyen-Orient dans la sphère commerciale des BRICS et à s’éloigner de la sphère commerciale du G7. C’est une auto-strangulation des économies occidentales menée par les Etats-Unis au nom de leur garnison en Palestine occupée. En fin de compte, ces sanctions ont eu un effet négatif spectaculaire, entraînant effectivement la sanction et le blocus mondiaux des navires occidentaux traversant la mer Rouge et les confiscations "à la légère" de pétroliers dans le golfe Persique.

15. Les failles de l’intégrité des chaînes d’approvisionnement occidentales. Les failles des chaînes d’approvisionnement occidentales en appareils mobiles, qui n’aurait pu se faire que grâce à la collaboration de plusieurs États occidentaux, y compris la collusion des parties à Taïwan (hors du contrôle de Beijing) et à Hong Kong (contrôlé librement par Pékin) a entraîné une perte totale de confiance dans les équipements de télécommunications occidentaux et alerté Pékin et Moscou quant à une éventuel faille dans leurs propres chaînes d’approvisionnement. Alors que les implications de cela sont encore en train de se déployer, le succès futur des exportations occidentales et l’inclusion d’Israël dans les chaînes d’approvisionnement sont maintenant en question. La Chine est aujourd’hui, encore plus qu’auparavant, non seulement le "fournisseur de volume", mais aussi le "fournisseur de confiance".

16. En raison des actions d’Israël, les USA ont été exposés à leur peuple et à la communauté de l’ONU (UNSC, UNGA) comme étant complètement sous le contrôle du lobby sioniste. Ce n’est plus un gouvernement du peuple par le peuple (si jamais il l’était!). Par le passé, on soupçonnait qu’Israël avait une certaine influence sur la politique étrangère et intérieure étatsunienne, mais maintenant il est certain qu’Israël contrôle la politique étrangère étatsunienne dans son intégralité. La question de savoir quelle partie est contrôlée dans le chien, est-ce la queue ? Cela est devenu sans signification - c’est tout le "chien". En outre, ce compromis de l’État, la subversion des gouvernements occidentaux aux fins du lobby sioniste, a été répété sur d’autres gouvernements occidentaux comme l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Nous venons d’assister à la destruction de la 'Pax' Americana et à son remplacement par la 'Pax' Israelia. Ainsi, la prédiction du cheikh Imran Hossein s’est réalisée.

17. Bravo sur le front du génocide! Israël a fait des progrès considérables dans son génocide de la population palestinienne de Gaza au cours des 12 derniers mois. Le dépeuplement de la bande de Gaza est bien en cours, par la maladie, la famine plus que les missiles et les bombes. Pour cela, il y aura un prix à payer aux yeux de l’histoire, pour les sionistes si Israël a fourni l’excuse (pas la justification) pour certains tyrans entreprenants de commettre des persécutions et des génocides contre les Juifs - et d’autres.

18. L’économie israélienne est détruite selon de multiples vecteurs dans un avenir prévisible. Les multinationales ayant des bureaux en Israël ont été affectées négativement. Les entreprises touchées vont des entreprises individuelles qui ne peuvent plus opérer en Israël en raison de l’instabilité et de la perte de personnel, aux grandes sociétés dont les mesures de conformité éthique exigent qu’elles se dissocient d’Israël. L’impact s’étend aux entreprises qui ne peuvent tolérer la perturbation des infrastructures énergétiques et des lignes logistiques.

19. De nouvelles menaces persistantes qui ne peuvent être traitées par l’Occident ont été créées, comme les Houthis et les Hashds irakiens. Il n’y a pas de fin en vue ici. Ces acteurs vont être là pendant des années, menaçant la viabilité d’Israël comme un "lieu pacifique pour les Juifs" et en le transformant en une simple garnison étatsunienn au Levant.

20. Dégradation des infrastructures gazières et pétrolières israéliennes en Méditerranée. Les récentes frappes ont non seulement détruit certaines des plateformes gazières israéliennes dans la Méditerranée, mais elles ont également démontré que l’Iran a la capacité de détruire l’infrastructure énergétique israélienne. Israël devra maintenant recalculer la sécurité de son approvisionnement énergétique. Les clients de la production israélienne de gaz et de pétrole devront recalculer leurs équations de sécurité énergétique.

21. Assurer la continuité de la Résistance. La radicalisation du Hezbollah par le retrait de la direction conservatrice des anciens a fait que les commandants plus jeunes, plus agressifs et moins réservés ont pris l’initiative. En outre, les dirigeants restants du conseil de la Shura ont eu ce douloureux rappel qu’il n’y a pas de négociation avec les Israéliens et les Etatsuniens et que le seul moyen de sortir est de se battre. Le meurtre de héros nationaux comme Hassan Nasrallah a très probablement galvanisé la jeunesse libanaise. Dans le même ordre d’idées, la prochaine génération de combattants du Hamas et d’Al Qassam, qui sont encore des enfants, a été créée dans les camps de Gaza, de la Cisjordanie, d’Ein Al Hilwe et d’autres camps palestiniens libanais ainsi que dans les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie et en Syrie. C’est la raison principale de la campagne d’assassinat étatsunienne et israélienne contre les enfants et les bébés palestiniens.

22. Une distraction pour les USA et l’Empire occidental : Finalement, la débâcle en Palestine occupée, orchestrée et soutenue par Benjamin Netanyahu, a constitué un drain majeur sur les ressources étatsuniennes. Il s’agit d’une distraction pour ne pas faire face à des adversaires plus grands et plus menaçants comme la Chine et la Russie. Plus les USA ont mis en jeu l’énergie cognitive, les ressources financières et le capital politique dans le conflit du Moyen-Orient, moins ils sont confrontés à des développements sérieux sur les fronts de la Russie et de la Chine. La BRI, par exemple, continue à bon rythme. Les développements chinois et russes dans les domaines spatial et maritime se poursuivent à pas de géant. La fabrication de puces chinoises a atteint l’échelle de 7 nm et 4 nm est en test. Le développement des missiles hypersoniques en Russie et en Chine a dépassé de loin les développements étatsuniens. La Chine a mis en place un réseau de transmission 6g. Elle exploite la plus grande station spatiale jamais mise en place par les humains.

23. L’ONU a été exposée comme une organisation impuissante et en fait nuisible : Israël, par son propre comportement à l’ONU a exposé toute l’organisation, de la CPI, CIJ, UNSC, L’AGNU et même des organisations comme l’UNRWA sont totalement impuissantes pour toutes les tâches qui ne soutiennent pas les intérêts des puissances occidentales. Bien que cela soit évident depuis la création de l’OIAC il y a quelques années, la putréfaction a été exposée à tous les niveaux de l’ONU et a été maintes fois dénoncée par les représentants israéliens à l’ONU. Personne ne peut plus l’ignorer, sauf ceux qui profitent de la fraude.

24. La vulnérabilité d’Israël, son économie, ses militaires et ses alliés a été exposée par des acteurs non étatiques qui ont maintenant démontré qu’ils sont capables de maintenir cette soi-disant 'superpuissance' régionale en difficulté pendant une année entière tout en étant gravement sous-alimenté, sémuni militairement, en sous-nombre... Si d’autres pays arabes décident à un moment donné qu’Israël ne sert plus leurs intérêts au Moyen-Orient, ils ont vu la preuve qu’Israël n’est pas invincible et au contraire remarquablement vulnérable.

25. L’affaiblissement de l’État libanais, irakien, syrien et yéménite renforce le Hezbollah et le mouvement houthi : Israël, en prenant la responsabilité de la destruction des gouvernements civils et de la souveraineté libanaise et yéménite, a créé un environnement dans lequel l’État ne pourra jamais détenir le monopole de la violence. La totalité du Liban, de l’Irak, de la Syrie et du Yémen restera donc libre et ouverte au Hezbollah et à Ansarallah pour opérer sans retenue gouvernementale. Même si cette "liberté" est la liberté du chaos.

26. Il peut être terrifié dans la paralysie : La réponse retardée d’Israël à la dernière attaque hypersonique de l’Iran a été atypique. Elle démontre que le simple recours à la violence suffit à paralyser non seulement l’appareil d’État d’occupation israélien mais aussi celui de l’empire anglo-étatsunien plus vaste, qui lui-même semble effrayé de riposter directement contre l’Iran.

27. Le monde note cela. Pour la première fois dans l’histoire, des accusations de crimes de guerre conduisant à des mandats d’arrêt ont été prononcées contre des Israéliens (par la CIJ). Oui, avec beaucoup de réticence, mais cela indique que même l’Occident dominé par les sionistes commence à craquer sous le stress de ses propres contradictions. Ces contradictions ne feront qu’augmenter...

28. L’échec total de l’invasion terrestre du Liban et le discrédit de la puissance de l'armée israélienne : Il est clair que l’invasion terrestre de l'armée israélienne au Liban est un échec par rapport à l’invasion précédente d’Israël et à son occupation de Beyrouth. À une époque où les forces israéliennes auraient dû améliorer la technologie et l’entraînement militaires, avec le plein soutien de l’Occident, leur performance sur le terrain n’a été qu’une fraction de ce qu’elles ont pu démontrer. Même si les forces israéliennes parviennent à se frayer un chemin jusqu’à Beyrouth, ils y arriveront meurtri et maltraité. Alors, la vraie guerre commencera...

29. Les forces israéliennes et le soi-disant 'Etat' d’Israël ont été exposés comme étant un organe entièrement dépendant et indivisible de l’empire étatsunien : la dépendance complète des transports aériens massifs d’armes étatsuniennes, THAAD, l’intervention politique étatsunienne aux États-Unis et dans d’autres arènes a exposé Israël comme rien sans infrastructure de soutien à la vie fournie par les Etatsuniens. L’image d’Israël comme un futur état viable pour les Juifs a ainsi été complètement brisée. Il ne peut exister pour le moment ou jamais sans l’oncle Sam derrière lui. Quand l’Empire tombe. Israël tombe avec. Les ennemis (et alliés) d’Israël le remarqueront et planifieront en conséquence.