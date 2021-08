Qu'est-ce qui se cache VRAIMENT derrière la guerre contre l'accession à la propriété ? Devenir une "nation de locataires" est clairement un élément important de la nouvelle normalité (Off Guardian)

Qu'est-ce qui se cache VRAIMENT derrière la guerre contre l'accession à la propriété ? Devenir une "nation de locataires" est clairement un élément important de la nouvelle normalité.

Article originel : What’s REALLY behind the war on home ownership? Becoming a “Nation of Renters” is clearly a big part of the New Normal.

Par Kit Knightly

Off Guardian, 31.07.21

La "Grande Réinitialisation" naissante est une bête à multiples facettes. Nous parlons beaucoup des passeports vaccinaux, des confinements et des aspects liés à la Covid - et nous devrions le faire - mais il y a plus que cela.

Souvenez-vous, ils veulent que vous "ne possédiez rien et soyez heureux". Et en haut de la liste des choses que vous ne devez absolument pas posséder, il y a votre propre maison.

Les gros titres à ce sujet ont été constants ces dernières années, mais ils se sont accélérés à la suite de la "pandémie" (comme tant d'autres choses). Un agenda caché dans les dernières pages, derrière les gros chiffres rouges insignifiants de la Covid, mais peut-être pas moins sinistre. Vous pouvez trouver des articles partout sur le net vantant les mérites de la location par rapport à la propriété.

Le mois dernier, par exemple, Bloomberg a publié un article intitulé : "Les Etats-Unis devraient devenir une nation de locataires" Cet article fait l'éloge de ce qu'il appelle "la liquéfaction du marché du logement" et expose joyeusement l'idée que "les caractéristiques mêmes qui faisaient de l'achat d'une maison un investissement abordable et stable touchent à leur fin".

The Atlantic a publié “Why Its Better To Rent Than Own” ("Pourquoi il est préférable de louer que de posséder") en mars. Les pages financières de Business Insider, de Forbes à Yahoo et Bloomberg, sont remplies de listes d'articles intitulés “9 Ways Renting is Better Than Buying” ("9 raisons pour lesquelles il vaut mieux louer que d'acheter"), ou des articles similaires. D'autres publications abordent le sujet de manière plus personnelle, avec des chroniques anecdotiques sur le fait d'ignorer les conseils financiers et de refuser d'acheter sa maison. Vox, qui n'est pas du genre à vendre son programme avec une quelconque subtilité, a publié un article intitulé : L'accession à la propriété peut faire ressortir le pire en vous. qui soutient littéralement que l'achat d'une maison peut faire de vous une mauvaise personne : C'est la chose la plus importante que vous puissiez acheter. Et cela pourrait faire de vous une mauvaise personne. Alors, quelle est exactement l'histoire ici ? Quelle est l'histoire derrière l'histoire ? La réponse courte est assez simple : Il s'agit d'avidité et de contrôle. C'est presque toujours le cas, à la fin. La réponse plus longue est un peu plus compliquée. De grandes sociétés d'investissement comme Vanguard et Blackrock, ainsi que des sociétés de location comme American Homes 4 Rent, achètent des maisons individuelles en nombre record - parfois des quartiers entiers à la fois. Ils paient bien plus que la valeur du marché, ce qui a pour effet d'exclure du marché les familles qui veulent être propriétaires de ces maisons, ce qui pousse le marché du logement à la hausse alors que la récession créée par le confinement fait baisser les salaires et crée des millions de nouveaux chômeurs.

En avril dernier, le Wall Street Journal titrait : “If You Sell a House These Days, the Buyer Might Be a Pension Fund” ("Si vous vendez une maison ces jours-ci, l'acheteur pourrait être un fonds de pension") : Les investisseurs en quête de rendement s'arrachent les maisons individuelles, faisant concurrence aux Etatsuniens ordinaires et faisant grimper les prix.

Cependant, depuis lors, quelque chose a clairement changé. La machine de propagande s'est mise en marche pour défendre Wall Street contre toute réaction négative. On ne peut trouver de meilleur exemple de ce changement que dans The Atlantic, qui a publié cette histoire en 2019 : QUAND WALL STREET EST VOTRE PROPRIÉTAIRE

Avec l'aide du gouvernement fédéral, les investisseurs institutionnels sont devenus des acteurs majeurs du marché de la location. Ils ont promis de rendre les bénéfices à leurs investisseurs et la commodité à leurs locataires. Les investisseurs sont heureux. Les locataires ne le sont pas. ...et cette histoire le mois dernier : BLACKROCK NE RUINE PAS LE MARCHÉ IMMOBILIER ETATSUNIEN

Le vrai méchant n'est pas un Goliath sans visage de Wall Street ; ce sont vos voisins et les gouvernements locaux qui empêchent la construction de nouveaux logements.

En revenant à la source Vox, que nous avions déjà cités auparavant, nous avons : Wall Street n'est pas à blâmer pour le marché immobilier chaotique. qui a été publié quelques jours après l'article de The Atlantic, et qui est pratiquement identique.

Ces deux articles (étrangement similaires) soutiennent que Wall Street et les sociétés de capital-investissement ne sont pas à blâmer pour l'achat de maisons, et que le vrai problème est le manque d'offre pour répondre à la demande. Vous voyez, toutes les personnes "égoïstes" qui possèdent déjà une maison (ils ont bien dit que cela faisait de vous une mauvaise personne) bloquent la construction de nouvelles maisons, et font donc augmenter le coût de la propriété par la rareté.

C'est un argument logiquement erroné qui entoure le marché du logement depuis des décennies. L'argument selon lequel il n'y a pas assez de maisons à acheter est manifestement absurde lorsque les données du recensement étatsunien indiquent que plus de 15 millions de maisons sont actuellement vides. C'est suffisant pour loger les quelque 500 000 sans-abri étatsuniens et même 30 fois plus. Il y a beaucoup de maisons, mais pas assez d'argent pour les acheter. La raison en est la même que celle pour laquelle la Californie a des "camps de sans-abri" massifs dans ses grandes villes, et que tant de gens doivent devenir locataires au lieu d'être propriétaires : la stagnation des salaires. Depuis des décennies, les augmentations de salaire sont en retard sur les augmentations du coût de la vie. Dans les années 1960, un emploi à temps plein permettait d'assurer un niveau de vie décent à une famille de quatre personnes ou plus. De nos jours, les deux parents travaillent, parfois plusieurs emplois chacun.

Ce sont les énormes quantités de déréglementation financière qui ont créé cette situation. Donc, que vous croyiez ou non à l'apologie de BlackRock par Vox, d'une manière ou d'une autre Wall Street est très certainement à blâmer. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est jamais le cas. Tout comme la guerre contre l'argent n'est pas qu'une question d'efficacité, et la pression environnementale n'est pas qu'une question de changement climatique. Idem pour le véganisme. C'est une question de contrôle. Tout comme les vaccins, les confinements et les masques. On en revient toujours au contrôle. C'est un cliché souvent utilisé, mais qui n'en est pas moins vrai, que la propriété d'une maison "donne aux gens un intérêt dans la société". Une maison familiale est une source de sécurité pour l'avenir et un héritage pour les enfants. C'est aussi la souveraineté et la vie privée. Votre propre espace que personne d'autre ne peut contrôler ou vous enlever. En bref : un propriétaire est indépendant. Un locataire ne l'est pas. Un locataire peut être contrôlé. Un propriétaire ne le peut pas. C'est le même raisonnement qui sous-tend la façon dont les travailleurs ont été encouragés à contracter des prêts et à devenir des esclaves de la dette. Si vous limitez les options des gens, si vous les obligez à compter sur vous pour avoir un toit au-dessus de leur tête, vous les contrôlez. Il existe un excellent article sur cette situation intitulé "Your New Feudal Overlords" ("Votre nouveau seigneur féodal"). Sous le régime féodal, la terre n'appartenait pas à la classe ouvrière, mais était fournie par des barons terriens, d'où le terme "seigneur de la terre". Si vous manquiez de respect à votre seigneur, si vous enfreigniez ses règles ou s'il estimait qu'un autre paysan/animal de ferme/culture serait une meilleure utilisation de la terre, il pouvait la reprendre. Essentiellement, le comportement des serfs était contrôlé par leur dépendance à l'égard de la noblesse pour un lieu de vie. C'est tout à fait la dynamique qu'ils recherchent ici. Les contrats de location peuvent être remplis de toutes les conditions que le propriétaire souhaite, et plus les gens sont désespérés, plus ils cèdent leurs droits de consommateurs. Peut-être accepterez-vous d'être équipé de compteurs intelligents qui surveilleront vos habitudes en matière d'Internet ou de consommation d'énergie, puis vendront les données à des modélisateurs comportementaux et à des spécialistes du marketing viral. Peut-être devrez-vous accepter certaines limitations d'énergie ou des pénuries d'eau afin de "lutter contre le changement climatique".

Peut-être que ça va être pire que ça. Peut-être qu'ils deviendront une dystopie d'entreprise à la Black Mirror. Peut-être que, par le biais de programmes d'affiliation, la méga-entreprise propriétaire de votre maison à louer a des liens avec McDonald's, et qu'à ce titre, elle exigera que vous ne mangiez dans aucune franchise de restauration rapide concurrente, ou que vous regardiez au moins quatre-vingt-dix secondes de publicités Disney par jour. Peut-être que ce sera aussi simple que d'inclure le statut vaccinal dans le contrat de location, rendant impossible pour les non-vaccinés de trouver un logement. Peut-être veulent-ils simplement rendre les pauvres malheureux. Après tout, les super-riches ont tout l'argent dont ils peuvent avoir besoin et tout le luxe qu'ils peuvent utiliser. Leur niveau de vie est aussi élevé que physiquement possible. Alors peut-être que la seule façon pour eux de continuer à "gagner", c'est de commencer à faire baisser le niveau de vie des prolos que nous sommes. Pas de voyages en avion. Pas de vacances. Pas de sorties du tout. Vivre dans une petite maison, ou une capsule. Mangez des insectes. Se débarrasser de sa voiture. Louez vos vêtements. Ou vos meubles. Payez des taxes sur le sucre. Et l'alcool. Et la viande rouge. Ils ont été très clairs à ce sujet. Ils vous ont parlé de la grande réinitialisation et de l'Internet des objets. C'est le plan. Vous ne posséderez pas de maison. Et vous serez heureux... ou bien la méga-corporation à qui vous êtes obligé de louer vous mettra dehors.

Pour soutenir financièrement Off Guardian sur Paypal, cliquez ici ; sur Patreon : cliquez ici ou bien par Bitcoin : cliquez ici