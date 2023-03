Quelque chose s'est cassé ! La faillite de la banque de la Silicon Valley - Comment l'orgueil technologique et la faiblesse des taux d'intérêt se sont combinés pour produire un énorme gâchis (Substack)

La Silicon Valley Bank n'était pas une petite banque. Elle était la 16e plus grande banque du système financier étatsunien (et il y a BEAUCOUP de banques aux États-Unis). Son effondrement est de loin la plus grande faillite depuis 2008.

Depuis un certain temps, nous nous demandons, alors que la Fed procède à une hausse des taux d'intérêt au niveau mondial, ce qui va plier et ce qui va casser. Le stress s'est fait sentir dans le monde entier. Avec l'effondrement de la Silicon Valley Bank, nous avons maintenant une importante faillite bancaire au cœur d'une partie vitale de l'économie étatsunienne, directement liée à la hausse des taux d'intérêt.

Chartbook #200 Quelque chose s'est cassé ! La faillite de la banque de la Silicon Valley - Comment l'orgueil technologique et la faiblesse des taux d'intérêt se sont combinés pour produire un énorme gâchis. Article originel : Chartbook #200 Something Broke! The Silicon Valley Bank Failure - How tech hubris and low interest rates combined to produce a big mess. Par Adam Tooze Substack, 11.03.23

Pour éviter les retraits massifs, les États-Unis, comme la plupart des pays, offrent des garanties, par l'intermédiaire de la FDIC, aux déposants dont les dépôts sont inférieurs à 250 000 dollars. Ils seront remboursés quoi qu'il arrive et n'ont donc aucune raison de faire faillite, quel que soit l'état de la banque. La banque moyenne aux États-Unis a environ 50 % de ses dépôts assurés de cette manière. JP Morgan et Bank of America sont couvertes à hauteur d'environ 30 %.

La SVB a-t-elle accordé des prêts spéculatifs ? Oui, certains. Mais pas suffisamment pour la faire exploser. S'est-elle engagée dans une ingénierie financière aventureuse ? Non ! Une grande partie de l'argent de ses déposants a été investie dans ce qui est censé être la partie la plus sûre du système financier, les bons du Trésor et les obligations garanties par l'État, comme les titres hypothécaires garantis par des agences.

Pourquoi la SVB avait-elle autant de dépôts non assurés ? Parce que la plupart de ses dépôts provenaient de startups. Les startups n'ont généralement pas beaucoup de revenus - elles paient leurs employés et d'autres factures avec l'argent qu'elles obtiennent en vendant des actions à des investisseurs en capital-risque. En attendant d'utiliser ces liquidités, elles doivent les placer quelque part. Et nombre d'entre eux l'ont placé sur des comptes à la Silicon Valley Bank. Si vous êtes le fondateur d'une startup, pourquoi placeriez-vous votre argent dans une petite banque bizarre comme la SVB plutôt que dans une grande banque sûre comme JP Morgan Chase, ou dans des bons du Trésor ? C'est en fait le plus grand mystère de cette situation. Certaines entreprises ont placé leur argent à la SVB parce qu'elles avaient également emprunté de l'argent à la SVB et qu e le fait de garder leur argent à la SVB était une condition de leur prêt ! Pour d'autres, il s'agissait d'une question de commodité, puisque la SVB fournissait également divers services financiers aux fondateurs eux-mêmes.

La SVB a adopté cette stratégie précisément dans l'espoir de toujours disposer des liquidités nécessaires pour faire face aux retraits d'argent de ses gros déposants. Comme le rapportait déjà le Financial Times à la fin du mois de février.

Au plus fort du boom des investissements technologiques en 2021, les dépôts des clients sont passés de 102 milliards de dollars à 189 milliards de dollars, laissant la banque inondée de "liquidités excédentaires". À l'époque, la banque avait placé une grande partie de ses dépôts de clients dans des titres adossés à des créances hypothécaires à long terme émis par des agences gouvernementales étatsuniennes, bloquant ainsi la moitié de ses actifs pour la décennie suivante dans des investissements sûrs qui rapportent, selon les normes actuelles, peu de revenus. M. Becker a expliqué que ces investissements "prudents" s'inscrivaient dans le cadre d'un plan visant à consolider le bilan de la banque en cas d'effondrement du financement des entreprises en phase de démarrage. "En 2021, nous avons pris du recul et nous nous sommes dit que les valorisations et le montant des fonds levés atteignaient clairement des niveaux épiques... nous avons donc examiné la situation et nous avons été plus prudents". Cette décision a également créé une "ancre de pierre" sur la rentabilité de SVB, a déclaré Christopher Kotowski, analyste chez Oppenheimer, et a laissé la banque vulnérable aux changements de taux d'intérêt.



Un portefeuille d'obligations d'État peut être vendu. La question est de savoir à quel prix vous le vendrez et si vous subirez une perte. En 2021, les taux d'intérêt étaient encore bas et le prix des obligations élevé. Les obligations de la SVB semblaient être une tirelire sûre. Puis vint la grande peur de l'inflation en 2022. La Fed a relevé ses taux et les obligations ont connu la pire année de leur histoire. Pourquoi ? Parce que le prix des obligations baisse lorsque les taux d'intérêt en vigueur augmentent. En gros, la SVB a subi une perte d'au moins 1 milliard de dollars chaque fois que les taux d'intérêt ont augmenté de 25 points de base et que la Fed a relevé ses taux de 450. Par conséquent, si la SVB devait vendre son portefeuille d'obligations "sûres", elle subirait en réalité une perte énorme.

Bien entendu, la SVB n'était pas la seule dans cette situation. C'est pourquoi il existe un vaste marché des couvertures de taux d'intérêt. La SVB avait-elle des couvertures de taux d'intérêt ? Non, elle n'en avait pas.