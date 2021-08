Qui vérifie les faits des vérificateurs de faits ? Un rapport sur la censure des médias (AIER)

Qui vérifie les faits des vérificateurs de faits ? Un rapport sur la censure des médias

Par Phillip W. Magness et Ethan Yang

American Institute of Economic Research, 11.08.21

L'avènement du journalisme de vérification des faits est peut-être en train de s'épuiser. La politisation croissante de la vie étatsunienne contribue peut-être à la spirale descendante de la profession de vérificateur des faits, qui est principalement dirigée par des journalistes engagés politiquement, et non par des spécialistes des sujets qu'ils évaluent, quel que soit le sens de l'imagination. Ce n'est pas non plus un groupe d'experts qui devrait avoir l'autorité sur la vérité. Les gardiens autoproclamés des médias sont une bombe à retardement de la censure politique, qui attend d'être déclenchée lorsque les tentations sont trop grandes et que la nécessité de l'impartialité est encore plus grande. Avec le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, qui appelle à une collusion entre les entreprises de médias sociaux et le gouvernement pour censurer la "désinformation", cette menace semble plus proche que jamais.

Bien que les vérificateurs de faits prétendent être des gardiens indépendants de la responsabilité, des événements récents les ont exposés comme de simples exécutants de positions politiques à la mode. Cela nous amène à une société relativement nouvelle, mais puissante, connue sous le nom de NewsGuard, qui revendique un partenariat avec Microsoft et des parts de choix dans les principaux médias. Son personnel et son conseil d'administration se vantent d'avoir des liens puissants avec le gouvernement, la finance et les médias. Selon un éditorial de Politico écrit par le PDG de NewsGuard, plutôt que d'être une simple société de vérification des faits qui ne peut que démentir les histoires après qu'elles soient devenues virales, NewsGuard évalue la fiabilité de sites web entiers. Cette nouvelle stratégie vise à discréditer la source même de la désinformation ou de l'information erronée présumée. NewsGuard publie de longues "étiquettes nutritionnelles", évaluant les sites web selon divers critères d'importance journalistique et exposant les raisons pour lesquelles il a attribué certaines notes. Peut-être qu'un jour, ces évaluations pourront être utilisées pour filtrer certains sites web, ce à quoi le PDG de NewsGuard fait allusion en citant l'article du grand politologue Francis Fukuyama dans Foreign Affairs.

En fait, la société a fait le tweet suivant le 17 juillet 2021, se ralliant essentiellement à l'appel de Psaki pour un partenariat entre le gouvernement et les médias pour censurer le contenu d'Internet.

Des phrases telles que "travailler en collaboration" et "notre porte est ouverte" révèlent que NewsGuard s'imagine avoir un rôle important dans tout arrangement collusoire qui découlerait des récentes déclarations de la Maison Blanche. Leur posture d'influence, cependant, obscurcit une question plus fondamentale : pourquoi devrions-nous faire confiance à un vérificateur de faits autoproclamé ? En effet, qui vérifie les faits des vérificateurs de faits ?

Après avoir reçu une demande récente de commentaires sur un article de "vérification des faits" par NewsGuard concernant l'AIER et la Déclaration de Great Barrington, nous avons décidé d'enquêter sur la montée du phénomène de vérification des faits lui-même, y compris la performance de cette étrange nouvelle société dans l'évaluation du contenu d'autres sites Web. Nous avons rapidement découvert que NewsGuard est loin de respecter les mêmes critères d'exactitude et de transparence qu'il prétend appliquer aux autres sites Web. La plupart des vérificateurs de faits de la société n'ont pas de qualifications de base dans les domaines scientifiques et socio-scientifiques qu'ils sont censés arbitrer. Les antécédents de NewsGuard en matière de commentaires - en particulier sur la pandémie de la Covid-19 - révèlent un ensemble d'affirmations peu fiables et trompeuses qui ont nécessité des corrections ultérieures, et une analyse qui confond régulièrement les faits avec le journalisme d'opinion pour porter un jugement sur le contenu d'un site web. En outre, les pratiques de l'entreprise sont loin d'être conformes aux normes de transparence et de divulgation qu'elle applique régulièrement à d'autres sites web.





Quelle est l'exactitude des vérificateurs de faits autoproclamés ? Le principe de la vérification des faits est de corriger les erreurs dans les affirmations publiées par d'autres sites Web et médias. Mais que se passe-t-il lorsque l'organisation qui procède à la vérification des faits se trompe elle-même ? Un exemple révélateur peut être trouvé dans le traitement par NewsGuard de l'hypothèse de la "fuite de laboratoire" pour les origines de la Covid-19. La couverture médiatique de la théorie de la fuite en laboratoire - qui suppose que la pandémie a été déclenchée par l'infection accidentelle de travailleurs de l'Institut de virologie de Wuhan qui étudiaient les coronavirus dans les populations de chauves-souris - a radicalement changé ces derniers mois après qu'un examen plus approfondi des preuves ait conduit plusieurs scientifiques à lui accorder du crédit. Des personnalités politiques, dont le président Joe Biden et le conseiller médical de la Maison Blanche Anthony Fauci, considèrent désormais la théorie de la fuite du laboratoire comme "plausible" et ont demandé une enquête sur l'établissement de Wuhan.

Cependant, pendant plus d'un an avant ces récents développements, NewsGuard a agressivement "vérifié les faits" et pénalisé d'autres sites web pour avoir ne serait-ce qu'évoqué la possibilité d'une fuite de laboratoire. Certaines des attaques les plus agressives sont venues de John Gregory, le "rédacteur en chef adjoint pour la politique de santé" de NewsGuard et également le principal correspondant dans les échanges de l'AIER avec la société. En mars 2020, Gregory a envoyé une enquête distincte à un autre site web, l'accusant de promouvoir "des théories de conspiration sans fondement sur les origines du virus", et plus particulièrement ce qui est connu comme l'hypothèse de la fuite en laboratoire. "Il n'y a aucune preuve que l'Institut de virologie de Wuhan soit à l'origine de l'épidémie, et les preuves génomiques ont montré que le virus est identique à 96 % au niveau du génome entier à un coronavirus de chauve-souris", poursuit le courriel de Gregory, qui suggère également que NewsGuard signale et déclasse le site Web pour avoir publié des "informations erronées" sur ce sujet. Alors que le site Web en question - un blog de "médecine alternative" - faisait la promotion d'autres affirmations marginales qui méritaient un examen minutieux et des corrections légitimes, l'accent mis par Gregory sur le discrédit de la thèse de la fuite du laboratoire suggère qu'il injectait ses propres opinions politiques dans l'exercice de vérification des faits. Dans un autre exemple datant de février 2020, Gregory a annoncé par un tweet qu'il avait contacté un site d'informations médicales après la publication d'un titre suggérant que "le coronavirus pourrait avoir fui du laboratoire de biosécurité le plus élevé de Chine". Gregory a exigé une "correction ou une rétractation formelle" du titre. Après que nous ayons contacté Gregory par e-mail pour l'interroger sur la pratique consistant à pénaliser les sites Web pour avoir discuté de l'hypothèse de la fuite en laboratoire, il a répondu : "Mon tweet de février 2020 était également exact", affirmant que sa position était justifiée par le fait que "[l]a théorie de la fuite en laboratoire reste non fondée et fait l'objet d'une enquête". NewsGuard a adopté une ligne similaire dans sa réévaluation des évaluations de quelque 225 sites Web, où il a pénalisé la source pour avoir mentionné l'hypothèse de la fuite de laboratoire, déclarant que "bien qu'elle ne soit pas étayée, [la théorie de la fuite de laboratoire] n'est pas non plus, à l'heure actuelle, prouvée fausse". Malgré la formulation tendancieuse de Gregory, il a néanmoins supprimé discrètement le tweet dans les jours qui ont suivi l'enquête de l'AIER. L'entreprise s'est également retrouvée dans une situation encore plus délicate en raison de ses précédentes interprétations erronées de l'hypothèse de la fuite en laboratoire comme une "théorie du complot" - un refrain courant dans les articles de Gregory sur le sujet. À la fin du mois de juin 2021, NewsGuard a dû apporter au moins 21 corrections distinctes à des classements dans lesquels il avait pénalisé des sites Web pour avoir rendu compte de la théorie de la fuite de laboratoire. Selon une déclaration que la société a envoyée à l'AIER :

"NewsGuard a soit mal interprété les affirmations des sites sur la théorie de la fuite de laboratoire, soit qualifié la fuite de laboratoire de "théorie de la conspiration", soit regroupé à tort les affirmations non prouvées sur la fuite de laboratoire avec l'affirmation distincte et fausse que le virus de la COVID-19 était fabriqué par l'homme, sans expliquer que l'une des affirmations n'était pas prouvée et que l'autre était fausse. NewsGuard s'excuse pour ces erreurs. Nous avons apporté la correction appropriée sur chacune des 21 titres."

NewsGuard n'a pas publié les résultats complets de son audit, ni la liste des corrections qu'il a apportées, empêchant ainsi une vérification indépendante pour savoir si ses corrections étaient suffisantes pour rectifier les fausses informations sur la Covid qu'il avait précédemment publiées. La société n'a pas répondu à la demande de l'AIER concernant cette information. Bien que ces corrections soient un développement bienvenu de la part de la société, elles révèlent également un orgueil sous-jacent plus profond qui caractérise l'approche générale de NewsGuard pour vérifier le contenu des infos sur la Covid-19. Gregory et d'autres vérificateurs de faits du site semblent avoir conclu dès février et mars 2020 que l'hypothèse de la fuite du laboratoire n'était rien de plus qu'une "théorie de la conspiration" marginale, et ont commencé à utiliser ce descripteur pour attaquer et déclasser presque tous les sites Web qui ont ensuite soulevé la possibilité même qu'ils méritent une enquête. Cet orgueil démesuré a persisté jusqu'à ce qu'une réévaluation de l'affirmation conduise des scientifiques classiques, ainsi que des personnalités politiques telles que Biden et Fauci, à juger l'hypothèse "plausible" et à demander une enquête approfondie sur l'Institut de virologie de Wuhan. Gregory et ses collègues semblent avoir simplement décidé que leur propre rejet prématuré de l'hypothèse de la fuite en laboratoire équivalait à un "fait" et ont commencé à pénaliser d'autres sites non pas pour des erreurs factuelles, mais plutôt pour avoir divergé de la propre position éditoriale de NewsGuard sur le même sujet. Lorsque cette position s'est avérée erronée, NewsGuard a fait volte-face pour supprimer les erreurs, mais de manière non transparente, en minimisant l'importance ou l'étendue de leur erreur. La propre expérience de l'AIER avec NewsGuard a révélé un modèle similaire de négligence et de fausse déclaration de la part de Gregory et d'autres rédacteurs de la société. Gregory nous a contactés au nom de NewsGuard au début du mois de juin 2021 pour demander des commentaires sur plusieurs articles relatifs à la politique de pandémie de la Covid-19 et à la Déclaration de Great Barrington. Phil Magness de l'AIER a accédé à sa demande en proposant de répondre à ses questions en toute bonne foi, mais il a rapidement découvert qu'elles comportaient de lourds préjugés politiques découlant des convictions personnelles de Gregory sur la Covid-19, la politique de santé, la politique étatsunienne et d'autres sujets connexes.

Dans un de ces exemples, Gregory a posé une question préjudiciable qui tentait d'impliquer l'AIER en montrant des biais politiques partisans dans nos publications :

"Nous notons également que AIER.org se présente comme non partisan. Pourquoi alors ses articles critiquent-ils régulièrement les Démocrates, comme un article de juin 2021 qui affirmait : " Biden n'a jamais fourni la moindre preuve qu'il est plus digne de confiance en matière de corruption que n'importe quel autre politicien de carrière de Washington ", ou un autre article récent qui affirmait que Biden, Fauci et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi " ne se soucient pas que leurs politiques détruisent la famille nucléaire, le système éducatif et les systèmes de valeurs morales et religieuses, les piliers mêmes de la société civile " ?

La question de Gregory, cependant, n'a sélectionné que deux articles de notre site où nous avons critiqué les politiciens démocrates. Elle ne mentionnait pas les nombreux exemples où l'AIER a critiqué de la même manière des Républicains tels que l'ancien président Donald Trump pour ses dépenses excessives, ses tarifs douaniers, son soutien aux confinements et ses postures politiques illibérales. Comme l'a répondu Magness, " l'objet de la critique [de l'AIER] est également déterminé par qui se trouve être au pouvoir politique à ce moment-là ". La série de questions de Gregory sur les démocrates semble avoir intentionnellement ignoré "de nombreux cas où nous avons critiqué de la même manière les Républicains" lorsqu'ils étaient au pouvoir. Les questions de Gregory ont montré une tendance similaire à confondre les positions politiques normatives prises par les auteurs individuels sur le site web de l'AIER - essentiellement des articles d'opinion, et tous correctement identifiés comme tels - avec des affirmations positives ou empiriques, qui pourraient ensuite être "vérifiées". En conséquence, ses questions traitaient les opinions politiques normatives qui divergeaient de ses propres points de vue comme s'il s'agissait d'"affirmations scientifiques" - même lorsque la nature normative de l'argument était explicitement indiquée dès le départ (dans un exemple, les auteurs d'un argument "vérifié par les faits" ont fait précéder leurs opinions sur la façon dont les vaccins devraient être prioritaires de leurs propres croyances, en les identifiant notamment comme "nos opinions sur ce" sujet). Étant donné que l'AIER publie une diversité de positions, y compris des arguments qui divergent des points de vue de la faculté de recherche à plein temps de l'AIER, il est fondamentalement inexact de dépeindre des essais d'opinion individuels comme " l'affirmation d'AIER.org ", comme le fait NewsGuard. En effet, Magness a longuement écrit en faveur de l'élargissement de l'accès à la vaccination malgré les obstacles réglementaires de la FDA et du CDC, adoptant la position exactement opposée au point de vue que Gregory attribue à l'organisation. Lorsque Magness a répondu à Gregory en attirant son attention sur la différence entre les arguments normatifs et positifs ainsi que sur la diversité éditoriale des contributeurs externes à nos publications quotidiennes, il a ignoré la distinction. L'article de Gregory qui a suivi a confondu les deux, décrivant à tort des points de désaccord normatifs comme des affirmations scientifiques positives qui pouvaient ensuite être "vérifiées" par rapport à sa propre position. Le portrait que fait NewsGuard de la Déclaration de Great Barrington (GBD), signée à l'AIER en octobre 2020, est encore plus problématique. Le synopsis de Gregory sur la GBD contenait de nombreuses affirmations fausses et trompeuses qui ont été portées à l'attention de son entreprise presque immédiatement après leur publication. Reprenant une accusation d'un autre site web, Gregory a écrit qu'"aucun des trois [auteurs du GBD] n'avait publié de recherches évaluées par des pairs sur la pandémie de la COVID-19 au moment où ils ont rédigé la déclaration". Cette affirmation est fausse. Le co-auteur du GBD, Jay Bhattacharya, faisait partie d'une équipe de scientifiques de l'Université de Stanford qui a mené l'une des premières études de séroprévalence à grande échelle du Covid-19 au début de la pandémie. Leurs résultats ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association en mai 2020. Lorsqu'il a été contacté par l'AIER au sujet de cette erreur dans son article, Gregory a concédé que l'affirmation " nécessitera une correction de notre part ", bien qu'il l'ait accompagnée d'un dénigrement sarcastique de Bhattacharya pour avoir été " listé comme le septième auteur " de l'étude (Bhattacharya était en fait un co-auteur principal mais était listé en dernier, selon une convention avec la façon dont certains articles de revues médicales identifient les chercheurs de rang supérieur. Bhattacharya était également le principal contact des médias au sujet des résultats de son étude au moment de sa publication). La description du GBD faite par NewsGuard contenait d'autres déformations manifestes de son contenu et de ses positions. Par exemple, Gregory a écrit que le GBD "soutenait que les restrictions destinées à réduire la propagation du virus de la COVID-19, telles que les masques faciaux... devraient être éliminées pour les personnes considérées comme présentant un risque moindre de maladie grave et de décès dus à la COVID-19". Le texte du GBD ne fait cependant aucune mention de la politique relative aux masques faciaux - seulement des confinements et des restrictions similaires dans les écoles et les entreprises. NewsGuard n'a pas répondu aux multiples demandes de l'AIER de corriger cette caractérisation erronée. L'article de Gregory a également montré une tendance claire à s'appuyer sur des sources secondaires douteuses et non qualifiées pour évaluer les mérites scientifiques du GBD. Dans un courriel adressé à l'AIER, Steven Brill, co-PDG de NewsGuard, a déclaré que " lorsque nous portons des jugements sur des sites de soins de santé... nous nous appuyons sur - et citons - des sources qui sont des experts ". Ceci est...

