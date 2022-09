Rapport de situation sur l'Ukraine - Une frappe sur un barrage met en danger les troupes ukrainiennes - Les Russes repoussent de nouvelles contre-attaques (MoA)

Rapport de situation sur l'Ukraine - Une frappe sur un barrage met en danger les troupes ukrainiennes - Les Russes repoussent de nouvelles contre-attaques

Article originel : Ukraine SitRep - Hit On Dam Endangers Ukrainian Troops - Russians Defeat More Counterattacks

Moon of Alabama, 15.09.22

La BBC continue de mal interpréter les nouvelles de la guerre en Ukraine:Ukraine



Ukraine war: Houses flooded after missiles hit major dam

Guerre en Ukraine : Des maisons inondées après que des missiles aient frappé un grand barrage

Des missiles russes ont frappé un barrage réservoir près de la ville de Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, selon des responsables. Les résidents de certaines zones ont été invités à évacuer, a déclaré le chef de la ville, Oleksandr Vilkul, mais il a ajouté que la situation était sous contrôle. L'Ukraine a déclaré que la frappe était une vengeance de la Russie pour sa récente contre-attaque. Le président Volodymyr Zelensky - qui est né dans la ville - a qualifié la Russie d'"État terroriste" après l'attaque du réservoir de Karachunivske. "Vous êtes des mauviettes qui combattent des civils", a déclaré M. Zelensky dans son discours de fin de soirée mercredi. "Des vauriens qui, après s'être échappés du champ de bataille, tentent de faire du mal depuis un endroit lointain". Il s'agissait d'une référence apparente aux récents succès militaires de l'Ukraine dans une contre-offensive rapide dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. L'armée ukrainienne a ainsi reconquis des pans entiers du territoire occupé, forçant les troupes russes à battre en retraite. Dans son discours, M. Zelenski a déclaré que le réservoir n'avait "aucune valeur militaire".

Zelenski est un idiot. La rivière Ingulet, que le barrage a retenue, coule principalement du nord au sud à travers Kryvyi Rih (orthographe russe : Krivoi Rog, Кривой Рог) pour ensuite tourner vers le sud-ouest avant de se jeter dans le Dniepr.

Dans sa partie sud-ouest, il délimite la frontière entre le territoire ukrainien et le territoire russe. Au cours de la "contre-offensive" de Kherson, les troupes ukrainiennes ont utilisé des pontons pour traverser la rivière et attaquer le côté sud. L'attaque désespérée à travers la steppe dénudée s'est poursuivie au cours des derniers jours, malgré des pertes énormes du côté ukrainien.

L'attaque du barrage n'était pas une "vengeance", mais elle va faire monter la rivière Ingulet et l'accélérer. Elle emportera les pontons. Les troupes ukrainiennes au sud de la rivière seront privées de ravitaillement et plus faciles à vaincre. C'est du moins ce qu'espèrent les Russes... Moon of Alabama @MoonofA - 17:58 UTC - 14 sept. 2022

En réponse à @chinahand La rivière Ingulets sur laquelle se trouvait ce barrage a délimité la frontière entre les troupes russes de Kherson et les Ukrainiens. Les Ukrainiens l'ont traversée pour la "contre-attaque" de Kherson, qui est toujours en cours. Avec la rivière en crue, ils seront coupés du côté nord.

Voici un aperçu plus large de la zone. La position ukrainienne au-delà de l'Ingulet est en bas à gauche.

LiveUAmap situe la frappe du barrage (bombe rouge encerclée de jaune en haut) sur un barrage situé sur un plus petit réservoir au nord-est de Kryvyi Rih. Après avoir comparé les images du reportage de la BBC avec les photos aériennes, je pense que le barrage touché se trouve sur le plus grand réservoir à l'ouest de Kryvyi Rih. Cela concorde également avec les rapports faisant état de dommages causés à l'approvisionnement en eau de la ville. Cette eau provient du plus grand réservoir. Cette attaque avait une valeur militaire claire. Il ne s'agit pas d'un acte "terroriste". Les détournements d'eau à des fins militaires sont une tactique courante dans les opérations militaires de grande envergure. En avril, la partie ukrainienne a inondé de vastes zones au nord de Kiev pour empêcher les troupes russes de se déplacer vers la ville. Comme le rapportait le New York Times à l'époque : Tout autour de Demydiv, un village au nord de Kiev, les habitants ont dû faire face aux conséquences d'une grave inondation qui, dans des circonstances ordinaires, aurait été un malheur de plus pour un peuple attaqué par la Russie. Cette fois, cependant, il s'agissait d'une victoire tactique. Les Ukrainiens ont intentionnellement inondé le village, ainsi qu'une vaste étendue de champs et de tourbières autour de celui-ci, créant ainsi un bourbier qui a contrecarré un assaut de chars russes sur Kiev et permis à l'armée de gagner un temps précieux pour préparer ses défenses. Les habitants de Demydiv en ont payé le prix dans les rivières d'eau verte et humide qui ont englouti nombre de leurs maisons. Et ils ne pouvaient pas être plus heureux.

Après leur grande avancée dans la région de Kharkiv, d'où les Russes s'étaient retirés avec des pertes mineures, les militaires ukrainiens ont pris un peu d'assurance. Au nord de Kharkiv, ils ont attaqué des villages et des positions russes de l'autre côté de la frontière. De telles attaques pourraient aider la Russie à mobiliser davantage de troupes. Alors que l'armée russe, en dehors d'une grande guerre, n'est pas autorisée à utiliser des conscrits dans des opérations militaires à l'étranger, elle peut utiliser ceux qui se trouvent du côté russe de la frontière. Cela augmente considérablement le nombre de soldats que l'armée russe peut désormais utiliser pour contrer les mouvements ukrainiens. Les troupes ukrainiennes ont également tenté d'attaquer Lyman, qui protège le côté sud des positions russes restantes dans l'oblast de Kharkov. Des troupes russes professionnelles y ont été déplacées pour remplacer la milice de la République populaire de Louhansk qui tenait la ville. Elles élimineront les troupes ukrainiennes qui se cachent dans les forêts au nord de la rivière Siverski Donets.

Les Ukrainiens ont également tenté plusieurs petites contre-attaques sur les positions russes dans la région du Donbass. Toutes ces tentatives ont échoué. La grande attaque ukrainienne attendue dans le sud de la région du Donbass, en direction de Mariupol, n'a pas encore eu lieu, mais la partie ukrainienne a augmenté ses activités de reconnaissance dans la zone située à l'est de Zaporizhzhia.