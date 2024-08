Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L’effondrement du front du Donbass

Article originel : Ukraine SitRep: The Collapse Of The Donbas Front

Moon of Alabama, 28.08.24 L’ancien conseiller de l’ancien président ukrainien Zelensky, Alexey Arestovich, a affiché cette carte :

Arestovich s’attend à ce que deux opérations russes enveloppent les troupes ukrainiennes sur la ligne de front. Voici la même zone que celle de Live U Map :

Au cours des dernières semaines, l’opération russe à l’ouest d’Avdivka vers Pokrovsk s’est accélérée. Actuellement, les forces russes prennent trois villes ou plus par jour. Les villes de quelque 15 000 habitants d’avant-guerre, comme Novogrodivka, sont prises en 24 heures. La députée ukrainienne Mariana Bezuglaya s’est récemment rendue à Novogrodivka et s’est plainte que les tranchées construites pour défendre la ville étaient vides (traduction automatique) : La ville a été prise parce que « les tranchées devant Novogrodovka étaient vides ». Dans la ville, aussi, "il n’y avait aucun signe de préparation à la défense et la présence de nos militaires." "Dans la vingt-millième ville, il n’y avait pratiquement pas d’armée ukrainienne. La 31e brigade devant la ville a été retirée, le commandant de brigade demandé par l’équipe a été retiré et une procédure pénale a été ouverte contre lui (je vous rappelle qu’il n’y a toujours pas d’affaire contre Sodol). Au lieu de cela, une unité inexpérimentée a été envoyée ici, » a écrit Bezuglaya.

...

"Il y a une semaine, je suis allé à la périphérie de Selidovo en direction de Novogrodovka et j’ai vu des fortifications devant la ville. Il n’y avait rien dans la ville, juste une colonie civile ordinaire. Je suis allé dans les tranchées, personne ne les gardait, personne n’était là. Je suis allé sous terre et je suis sorti sur le terrain. Les Russes étaient déjà derrière le terrain. Il n’y avait personne d’autre. Je n’ai pas été détruit par des mines terrestres, je n’ai rencontré aucun combattant de la défense territoriale – seuls les insectes étaient la seule vie dans les fortifications préparées autour de Selidovo, que les Russes avaient cherché à conquérir pendant dix ans. N’importe quel civil aurait pu faire ce que j’ai fait, » a déclaré la députée en postant une photo de tranchées vides près de Selidovo.

L’armée ukrainienne dans la région du Donbass, ou ce qu’il en reste, est actuellement en fuite. Il y a peu de combats - et de dégâts - dans les colonies. L’artillerie ukrainienne semble être à court de munitions. Les pertes ukrainiennes sont encore élevées. Le ministère russe de la Défense a signalé aujourd’hui 2 345 victimes ukrainiennes (en Ukraine et dans la région de Koursk). Depuis l’attaque ukrainienne sur Koursk, le nombre de victimes a généralement dépassé les 2 000 par jour, un chiffre rarement vu auparavant. Les dirigeants ukrainiens avaient envoyé leurs meilleurs soldats, tirés de la ligne de front du Donbass et des réserves pour attaquer en Russie dans la direction de la centrale nucléaire de Koursk. Les troupes se sont enlisées à 15 kilomètres en Russie. Elles sont maintenant sur la défensive et seront lentement éradiquées. Une telle opération contre la Russie, qui savait probablement ce qui allait se passer, n’a jamais eu la chance de devenir quelque chose de plus grand.

Arestovich a commenté la carte (traduction automatique) : Eh bien, la fête de Koursk s’estompe lentement dans l’arrière-plan :

- l’ennemi a coupé la route Pokrovsk-Karlovka. Ses intentions sont évidentes :

- c’est pourquoi le rebord de Pokrovsk est enfoncé, afin de couper Kurakhovsky et Toretsky avec des attaques de flanc. Ainsi (s’il réussit), l’ennemi s’emparera des régions centrales de la région de Donetsk, qui sont aussi les régions du sud qui sont encore sous notre contrôle. Point opaque pour le moment :

- L’ennemi aura-t-il assez de force pour mener à bien ces plans sans mobilisation supplémentaire?

- Avons-nous la force de contrer ces plans avec les nôtres, avec ou sans mobilisation?. Cependant, le rythme de son avancée dans la direction de Pokrovsk ne peut plus être décrit comme autre chose qu’une « crise opérationnelle ». La situation est telle que même les hauts responsables de l’administration centrale dans la direction de Donetsk ne comprennent pas bien :

a) ce qui se passe.

b) Est-ce que l’administration centrale va faire quelque chose à ce sujet?