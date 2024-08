Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L’attaque de Koursk a fait capoter un accord de cessez-le-feu partiel (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L’attaque de Koursk a fait dérailler un accord de cessez-le-feu partiel

Article originel : Ukraine SitRep: Kursk Attack Derailed Partial Ceasefire Deal

Moon of Alabama, 17.08.24





L’incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk a des conséquences encore plus graves pour l’Ukraine que ce qui était connu jusqu’à présent.



Au cours des six derniers mois, en représailles aux attaques ukrainiennes contre les infrastructures russes, notamment les raffineries de pétrole, les forces russes ont causé de graves dommages au réseau électrique ukrainien. Presque toutes les installations de production d’électricité conventionnelle en Ukraine ont été endommagées. La moitié des 18 gigawatts de capacité de production d’électricité de l’Ukraine a été mise hors ligne. Les centrales endommagées servaient aussi souvent à chauffer de grands blocs d’appartements de type soviétique. Sans électricité et chauffage, l’hiver sera très difficile pour de nombreuses personnes en Ukraine.

Les deux parties étaient intéressées à mettre fin aux campagnes contre les infrastructures des autres parties. Un accord à ce sujet était en cours de préparation et était possible. Mais, comme le rapporte le Washington Post, l’attaque ukrainienne sur Koursk a fait exploser la situation :

L’Ukraine et la Russie étaient sur le point d’envoyer des délégations à Doha ce mois-ci pour négocier un accord historique mettant fin aux frappes sur les infrastructures énergétiques et électriques des deux côtés, selon les déclarations des diplomates et des fonctionnaires familiarisés avec les pourparlers, dans ce qui aurait constitué unefeu et a offert un sursis pour les deux pays.

Mais les pourparlers indirects, avec les Qataris servant de médiateurs et rencontrant séparément les délégations ukrainienne et russe, ont été déraillés par l’incursion surprise de l’Ukraine dans la région occidentale du Koursk la semaine dernière, selon des responsables.

...

Le diplomate qui connaît les pourparlers a déclaré que le Qatar avait discuté de l’arrangement d’un moratoire sur les frappes énergétiques avec Kiev et Moscou au cours des deux derniers mois. Le responsable a déclaré que les deux parties étaient d’accord pour un sommet à Doha, avec seulement quelques détails à régler.

« Après Koursk, les Russes ont hésité », a déclaré une autre personne familière avec les pourparlers.