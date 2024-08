Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L’incursion à Koursk a été arrêtée (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : L’incursion à Koursk a été arrêtée

Article originel : Ukraine SitRep: The Kursk Incursion Was Stopped

Moon of Alabama, 12.08.24



Le septième jour, l’incursion de l’armée ukrainienne dans la région russe de Koursk semble s’être arrêtée. Les lignes de front se durcissent et la partie russe utilise son artillerie et ses bombardements pour la repousser.

Trois brigades ukrainiennes sont impliquées, plus un certain nombre de bataillons qui ont été dépêchés loin de leurs brigades engagées dans d’autres parties du front. Les 80e et 82e brigades de parachutistes sont les principales forces, qui ont été en partie formées en Grande-Bretagne et en Allemagne et utilisent du matériel occidental. La 22e brigade mécanisée est la troisième unité majeure. Il y a ensuite de cinq à dix bataillons provenant de diverses autres brigades.



The Economist rapporte (archivé) sur l’opération effectuée dans un hôpital de Sumy :

[L]e compte-rendu des blessés en Ukraine laisse entendre que ce n’était pas une promenade dans le parc, et que cela reste risqué. La salle d’hôpital sent le sacrifice : de la terre, du sang et de la sueur rance. Des bandages brûlés en papier d’aluminium bordent le couloir. Dans la cour, les patients, certains enveloppés comme des momies de la tête aux pieds dans des bandages, fument furieusement. Angol, un parachutiste de 28 ans de la 33e brigade, ressemble à un sapin de Noël. Son bras gauche est immobilisé par un dispositif de fixation. Des tubes, des sacs et des fils sortent de son corps. Il était également à environ 30 km en Russie quand sa chance a tourné. Il n’est pas sûr si c’était l’artillerie ou une bombe qui l’a frappé. Peut-être que c’était le feu des alliés; il y en avait beaucoup. Tout ce dont il se souvient, c’est qu’il s’est jeté au sol et a crié « 300 », le code pour les blessés. Les Russes étaient en fuite jusqu’à ce moment-là, insiste-t-il, abandonnant aussi vite qu’ils le pouvaient leurs équipements et munitions.



Il n’est pas étonnant que les troupes frontalières russes aient pris la fuite. Ils étaient pour la plupart des conscrits et n’étaient pas suffisamment armés pour résister à une attaque avec des blindés :

Certains aspects de l’opération ukrainienne semblent avoir été soigneusement planifiés. La sécurité opérationnelle a apporté l’élément de surprise, un aspect crucial de la guerre. « Nous avons envoyé nos unités les plus prêtes au combat vers le point le plus faible de leur frontière », explique une source du personnel général déployée dans la région. « Les soldats conscrits ont fait face aux parachutistes et se sont simplement rendus » Mais d’autres aspects de l’opération indiquent une certaine hâte dans la préparation. Les trois soldats cités dans cet article ont été retirés, sans repos, des lignes de front sous pression à l’est avec un préavis d’à peine une journée.



L’armée ukrainienne a débarqué avec les meilleurs soldats qu’elle avait encore, plus quelques figurants qui avaient été jetés là. Les unités russes qui ont été déplacées à la frontière ont mis un terme au mouvement ukrainien. Les pelotons de reconnaissance mobiles que les Ukrainiens ont envoyés sur les routes pour déborder les villes ont été en grande partie éliminés. Les progrès énormes observés sur certaines cartes amicales de l’Ukraine semblent maintenant beaucoup plus petits. Une trentaine de petites localités ont été prises, mais même le centre administratif local de Sudzha, qui comptait auparavant 6000 habitants, n’a pas été entièrement conquis.

Une nouvelle tentative ukrainienne de traverser la frontière au point de contrôle de Kolotilovka dans la région de Belgrade a échoué et les unités ukrainiennes impliquées ont subi des pertes.