Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : La campagne de Koursk est conçue pour maintenir la guerre Article originel : Ukraine SitRep: Kursk Campaign Designed To Keep War Goin Moon of Alabama, 09.08.24

"Quant à l’issue de la guerre , le président de l’Ukraine est convaincu que les forces armées russes seront forcées de recourir à une mobilisation générale au milieu de l’année prochaine, ce qui conduira à une déstabilisation interne. Il croit que les forces ukrainiennes sont stables, prêtes et capables de maintenir l’efficacité du combat même à long terme si les approvisionnements en armes occidentales se poursuivent. Il croit que le temps est du côté de l’Ukraine, et non du côté de la Russie", dit la lettre.

Selon le premier ministre hongrois Orban, en réalité Zelensky suppose que la Russie devra recourir à une mobilisation générale au milieu de l’année prochaine. Et cela peut conduire à une déstabilisation interne dans la Fédération de Russie.

Il était et est douteux que Zelensky veuille vraiment faire la paix. Lors de discussions avec le premier ministre hongrois Viktor Orban, il avait évoqué une théorie de la victoire sur la Russie. Comme l’a expliqué Orban (traduction automatique) :

Il s’agit d’une autre déclaration révolutionnaire du dirigeant ukrainien. Le 22 juillet, il a déclaré dans une interview à la BBC que l’Ukraine est prête à négocier la fin de la guerre avec la Russie, même si Vladimir Poutine dirige cette dernière. Selon le président de l’Ukraine, la chose la plus essentielle dans cette affaire est un désir sincère de paix aux conditions conformes au droit international. ... Il a ajouté que la phase "chaude" de la guerre pourrait se terminer avant la fin de 2024, mais le plan de paix doit être pleinement convenu avec les alliés de l’Ukraine "afin que personne ne joue avec leurs propres initiatives pour mettre fin à la guerre."

Volodymyr Zelensky a déclaré au journal "Le Monde" qu’il n’exclut pas la tenue d’un référendum sur l’avenir des territoires ukrainiens pour mettre fin à la guerre, mais "cela nécessite la volonté du peuple ukrainien." ... Selon le président du pays, l’Ukraine ne devrait pas libérer tous ses territoires par la "force et les armes", car cette option "nous coûte beaucoup de temps et de vies humaines." Zelensky a ajouté : - Nous pouvons rendre nos territoires par des moyens diplomatiques.

Je trouve la théorie de la victoire de Zelenski plutôt fantaisiste.

La Russie aura besoin d’une mobilisation générale ?

La mobilisation en Russie conduirait à la déstabilisation de la Russie ?

Le gouvernement du président Poutine tombera-t-il ?

L’armée ukrainienne est en bonne forme?

Il peut rester longtemps au combat ?

L’Ukraine peut-elle attendre la Russie ?

Je répondrais à chacune de ces questions par un "non" fort.

Zelensky pourrait toutefois croire au moins certaines de ces affirmations.

La question a été soulevée à nouveau en raison de la récente incursion ukrainienne dans la région de Koursk en Russie. Les dirigeants ukrainiens ont de multiples idées à l’esprit :

L’Ukraine n’a rien dit sur la mission ou ses objectifs. Les théories abondent, de la tentative de s’emparer du territoire comme monnaie d’échange potentielle dans les futures négociations avec Moscou à une tactique de diversion pour alléger la pression sur les défenses tendues en Ukraine en éloignant les forces russes de la ligne de front.



Mais un auteur de Bloomberg avance une théorie différente - que l’attaque a été faite pour déséquilibrer la Russie :

L’épisode a mis en lumière la fragilité des défenses frontalières russes avec un nombre croissant de soldats qui combattent en Ukraine. Cela a stimulé le moral des Ukrainiens.

Et il a également percé l’image soigneusement construite du Kremlin de Poutine en tant que protecteur des Russes ordinaires.

Au lieu de cela, la guerre qu’il a déclenchée en Ukraine se répand maintenant de plus en plus en Russie, où les habitants des régions frontalières vivent sous le risque constant de bombardements et de drones frappant des installations industrielles clés.

Pour l’Ukraine, il est probable que cela renforce l’argument de Kiev selon lequel les alliés étatsuniens et européens ne devraient pas craindre les menaces d’escalade du Kremlin et qu’ils devraient être autorisés à mener la lutte contre Poutine de toute manière qu’ils jugent appropriée pour accélérer la fin de la guerre.



L’auteur du résumé quotidien de Strana soupçonne un motif légèrement différent (traduction automatique) :

Beaucoup de choses indiquent que la véritable stratégie de Kiev est tout autre – mener une longue guerre dans l’espoir d’une déstabilisation interne de la Fédération de Russie. Et ici, la tâche est de convaincre les partenaires occidentaux (y compris des sceptiques comme Trump) que ce n’est pas un rêve, mais un calcul réel. Par conséquent, l’Ukraine ne devrait pas être poussée à négocier, mais donner aux forces armées de l’Ukraine plus d’armes et lever les restrictions sur les missiles.

L’offensive dans la région de Koursk, apparemment, est conçue pour le prouver à l’Occident.

Dans une interview hier soir, le chef du bureau du président de l’Ukraine (et cerveau derrière Zelensky), Andrey Yermak semblait confirmer cette vue (vidéo).

Yermak ne voit actuellement aucun intérêt à négocier directement avec la Russie, et il veut convaincre les partisans de l’Ukraine que l’Ukraine peut gagner :

En prévision des élections présidentielles étatsuniennes, l’Ukraine travaille avec les partis démocrate et républicain pour les tenir au courant de l’évolution de la situation en Ukraine.

Tel est le point de vue du chef du bureau du président ukrainien, Andriy Yermak, qui s’est exprimé dans une interview accordée à la Pravda européenne, rapporte Ukrinform.

« Nous travaillons aujourd’hui avec des gens de l’équipe du candidat Donald Trump et – avant même la nomination – avec la vice-présidente Kamala Harris, qui est déjà une candidate du parti démocrate. Il est très important pour nous que les deux quartiers généraux, les candidats et ceux qui les entourent comprennent clairement ce qui se passe en Ukraine, qu’ils comprennent clairement l’étape actuelle de la guerre et notre stratégie. Je crois qu’il est très important que les deux candidats aient un plan pour la victoire de l’Ukraine », a-t-il déclaré.



Le plan à Kiev n’est pas de négocier mais de prolonger la guerre et de convaincre l’Occident de la financer davantage. Cela aurait l’avantage de déplacer des milliards de dollars supplémentaires de sources occidentales vers les différentes poches à Kiev avec Zelensky et Yermak encaissant la plus grande partie.