Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : La guerre des centrales électriques - Pertes idéologiques - Encore plus de signes de corruption (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : La guerre des centrales électriques - Pertes idéologiques - Plus de signes de corruption

Article originel : Ukraine SitRep: The Power Plant War - Ideological Losses - More Signs Of Corruption

Moon of Alabama, 16.04.24

Le président ukrainien Vladimir Zelenski fait pression sur le Congrès par l’intermédiaire des médias étatsuniens pour obtenir plus d’armes et un soutien financier. Il doit enfin dépeindre la situation aussi grave qu’elle est: S’exprimant à l’heure des nouvelles de PBS le mardi 16 avril, Zelensky a souligné l’état critique des défenses aériennes ukrainiennes. « Je vais vous donner un exemple très simple », a-t-il dit. « Onze missiles ont été lancés vers la centrale thermique de Trypillya, dont dépend l’approvisionnement en électricité de la région de Kiev. Nous avons réussi à intercepter les sept premiers, mais les quatre autres ont frappé Trypillya. Pourquoi? Parce qu’il ne nous restait plus de missiles. Nous avons épuisé tous les missiles qui défendaient Trypillya », a ajouté le président.

...

En réponse au ciblage des infrastructures critiques, Zelensky a utilisé cet exemple pour appeler une fois de plus les alliés de l’Ukraine à fournir d’urgence les armes dont Kiev a besoin, en particulier les lanceurs de défense aérienne et les missiles. « Franchement, sans cette aide, nous avons peu de chances de gagner, car nous devons être beaucoup plus forts que nos adversaires. Le ratio actuel d’obus d’artillerie est de 1 à 10. Pouvons-nous survivre encore longtemps? Non », a déclaré M. Zelensky.

Il est bon de lire que Zelenski remarque enfin la situation dans laquelle se trouve l’Ukraine.

L’infrastructure électrique est effectivement un point critique. John Helmer, via Naked Capitalism, suggère que la Russie utilise la destruction des centrales électriques ukrainiennes pour faire pression pour sa reddition inconditionnelle.

Helmer cite le site du Colonel Cassad: Boris Rozhin, dont le blog militaire du colonel Cassad représente largement la pensée de l’état-major général, rapporte la percée opérationnelle démontrée le 11 avril et explique ce que les cartes du ciblage actuel préfigurent pour la prochaine série de frappes et les rondes suivantes. Rozhin republie son analyse de RT, l’organe des médias d’État. « Dans la soirée du 11 avril, des sources ukrainiennes ont signalé que des missiles X-69 lancés par avion pourraient être utilisés pour frapper la centrale thermique du PTP de Tripolskaya. Jusqu’à présent, il n’y a aucune confirmation de cette information, mais il vaut la peine d’étudier ces missiles plus en détail. Leur portée est presque 20 fois inférieure à celle des missiles X-101 [équivalent à environ 250-500 kilomètres], dont les porteurs sont des avions stratégiques des forces aérospatiales [Tu-95]. Dans leur fonction [X-69], ils sont plus proches des missiles étrangers [anglo-français] Storm Shadow / SCALP, qui sont essayés pour des frappes sur le pont de Crimée. La longue portée [X-69] des 300 km pourrait être suffisante si les lancements de missiles étaient effectués à partir du territoire de la région de Briansk. Si l’utilisation de missiles est confirmée à l’avenir, cela signifiera qu’aucune installation énergétique de l’Ukraine sur le fleuve Dniepr ne pourra fonctionner en toute sécurité, et les capacités de frappe des forces aérospatiales se sont multipliées. » https://t. me/rt_russian/197065

Le manque d’alimentation électrique n’est pas le seul problème insoluble de Zelenski. La situation en première ligne se détériore. L’un des secteurs critiques est Chasiv Yar, à environ 10 kilomètres à l’ouest de Bakhmut, où les forces russes ont récemment réussi à faire des progrès cruciaux.

Chassiv Yqar, 1.04.24

Chassiv Yqar, 16.04.24

Le terrain occupé par certaines parties de la 67e brigade mécanisée séparée avait été abandonné très rapidement. Le commandement ukrainien a enquêté et trouvé la cause profonde dans le cadre idéologique de la brigade nationaliste : Après avoir perdu quelques positions sur le front de Chasiv Yar dans l’oblast de Donetsk, où de violents combats sont en cours depuis le début de 2024, la 67e Brigade mécanisée séparée du Corps des volontaires ukrainiens du secteur droit fait l’objet d’une enquête et le personnel militaire qui a servi de colonne vertébrale à la brigade est transféré à d’autres unités.

...

L’un des facteurs révélés par la vérification était les problèmes au sein de la brigade. La direction aurait séparé les soldats du Secteur droit et ceux qui ont été transférés d’autres parties lors de la récente reconstitution (ils étaient appelés "pixels", en référence au modèle sur l’uniforme militaire ukrainien). L’attitude envers les "pixels" était encore pire; ils étaient les premiers à être envoyés au combat, et leur manque d’expérience les a fait perdre du territoire. Selon une source d’Ukrainska Pravda, ce n’était pas la seule raison des lacunes de la capacité de combat de la brigade, comme l’a révélé l’audit. Selon un ancien combattant du Corps des volontaires ukrainiens qui a servi dans l’unité pendant l’opération antiterroriste de 2014-2018 dans l’est de l’Ukraine et la première année de l'invasion russe, le problème actuel provient de l’incapacité de réformer l’ancienne unité volontaire en une brigade régulière des forces armées. Après la réforme du Corps des volontaires ukrainiens en 67e brigade, les volontaires ont été forcés de vivre "selon les principes militaires", comme déterminé par le commandement de l’armée nouvellement formé. Les anciens dirigeants du Corps des volontaires ukrainiens n’avaient pas l’expérience militaire nécessaire pour occuper des postes élevés.

Les gangs de rue et les hooligans du secteur de droite fasciste, qui ont joué un rôle majeur pendant la révolution dite de Maïdan, n’étaient pas désireux d’être de vrais soldats. Ils ont mis en première ligne les hommes les moins expérimentés et mobilisés et ont gardé leurs frères idéologiques à l’arrière. Un tel comportement avait été validé sous l’ancien commandant en chef général Zaluzhni qui a une affinité bien connue pour les unités nationalistes de la droite dure. Mais le nouveau commandant en chef du général Syrski a besoin de vrais soldats, pas de terroristes amateurs : Pendant le mandat de l’ancien commandant en chef Valerii Zaluzhnyi, l’épine dorsale du Corps des volontaires ukrainiens, en particulier Andrii Stempitskyi, a pu maintenir une certaine autonomie dans la brigade tout en recevant l’aide de l’état-major général. Citation : "Et quand Sirskyi a été nommé, ils ont été confrontés au fait qu’ils doivent seulement faire des activités qui sont appropriées pour leur position officielle. Ils y voyaient une persécution politique. Pour les combattants hautement idéologiques du Corps des volontaires ukrainiens, cela semble être la fin d’un mouvement, mais c’est en fait le système qui met ses unités de combat aux normes. »

Strana ajoute un peu d’histoire (traduction automatique) : Rappelons que le "Corps des volontaires ukrainiens "(DUK) a été formé en 2014 par le "Secteur droit" lors de l’opération anti-terroriste. Après cela, pendant longtemps, il n’a été membre d’aucun des organismes officiels d’application de la loi en Ukraine, ce qui a soulevé des questions sur l’ambiguïté de son statut juridique. Cela s’est poursuivi jusqu’en 2018, après quoi la plupart des DUK ont rejoint les forces armées de l’Ukraine.

Comme d’autres groupements fascistes en Ukraine, c.-à-d. Azov, le DUK ou Secteur de droite s’est multiplié pendant la guerre. Il a infiltré plus d’unités:



En 2023, le corps des volontaires ukrainiens a été divisé en deux parties : l’une a rejoint les forces d’opérations spéciales et l’autre a formé la 67e brigade mécanisée séparée. En février 2024, une partie de l’unité Da Vinci Wolves est transférée de la 67e brigade à la 59e brigade d’infanterie motorisée séparée.



Réformer les brigades 'nationalistes' sera toute une tâche pour le nouveau commandement de Syrski. Comme il est né en Russie, ils peuvent à la fin le déclarer comme leur ennemi ultime.





Un autre problème que Zelenski devrait intégrer, mais qu’il ne prendra pas en compte, ce sont les signes de corruption qui, à cause de la guerre, n’ont fait qu’augmenter:



Selon la loi, les fonctionnaires ukrainiens tels que les législateurs, les procureurs et les juges doivent déclarer leurs avoirs à l’Agence nationale pour la prévention de la corruption (NACP).



Le NACP a reçu quelque 664000 documents au 31 mars, date limite de soumission pour 2023, a indiqué la Pravda économique.



Le site d’information a rapporté mercredi qu’il a sélectionné au hasard des déclarations pour 2200 fonctionnaires pour voir comment leur sort avait changé de 2022 à 2023.



Il a constaté qu’un fonctionnaire sur six avait acheté un appartement ou une maison, et un sur trois une voiture. Ils ont acheté 721 voitures, 268 appartements et 90 nouvelles maisons.



Pendant ce temps, même avec les nouveaux achats d’actifs, les économies des fonctionnaires ont augmenté.



La Pravda économique a constaté que les liquidités et les dépôts bancaires des déclarants ont augmenté d’environ un quart au cours des deux années de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.



La situation économique désastreuse de l’Ukraine ne laisse aucune explication, à part la corruption (traduction automatique) :



En Ukraine, des ventes record de voitures de luxe étrangères ont été enregistrées l’année dernière. Certaines marques haut de gamme ont été incluses dans le top 10 des voitures les plus vendues, ce qui n’était même pas en temps de paix. Et le nombre de voitures Tesla en Ukraine a augmenté presque 10 fois par rapport à 2021.

Les Teslas usagés sont devenus un peu moins chers en Ukraine. Mais la principale raison pour laquelle les ventes de voitures de luxe en Ukraine sont en plein essor est la suivante: Troisièmement (et c’est l’essentiel), il y a une catégorie de nouveaux demandeurs de voitures de luxe, dont le bien-être a considérablement augmenté depuis le début de la guerre. « Avant la guerre, un homme conduisait une modeste Volkswagen, puis il s’est assis sur le ruisseau, a obtenu de l’argent, a décidé de mettre à niveau la voiture, a acheté une Range Rover. Et il y en a beaucoup », nous a dit l’un des concessionnaires automobiles de Kiev. Selon les employés du salon, les forces de sécurité, en particulier, améliorent massivement les voitures pour les rendre "plus décentes". En outre, toute une couche de personnes est apparue dans le pays, qui est devenu très riche pendant la guerre. Y compris sur les plans de corruption pour les fournitures à l’armée. Ils sont également une catégorie importante d’acheteurs de voitures de luxe. Oui, et d’autres choses chères. Par exemple, un des revendeurs de montres de luxe a déclaré à Strana que l’année dernière, ses ventes battaient des records depuis l’existence de l’entreprise. Alors que Zelenski supplie le Congrès, il devrait considérer que quelqu’un devra payer pour ceux qui s’assoient sur le filon et en tire profit.