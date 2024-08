Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Système de défense aérien Patriot Vs. F-16 ukrainien - 1:0

Article originel : Ukraine SitRep: Patriot Airdefense System Vs. Ukrainian F-16 - 1:0

Moon of Alabama, 30.08.24

L’Ukraine a reçu 6 avions de chasse F-16. Lundi, lors d’une attaque massive russe par missile et drone, 16,7% d’entre eux sont tombés. Une administration locale a été la première à annoncer le décès de son pilote. Les pilotes formés aux F-16, et non les avions, sont une ressource qui manque le plus en Ukraine. Il y avait diverses théories sur la façon dont l’avion a été mis à bas. Le commandement de l’armée de l’air ukrainienne a fait un héros de son pilote. Stephen Bryen cite la source russe Rybar: Le commandement de l’armée de l’air ukrainienne a publié un avis de décès officiel pour le pilote Oleksii Mesia, qui pilotait un avion de chasse F-16. Selon le texte, le chasseur qu’il pilotait était à la chasse des missiles de croisière russes et des drones kamikazes lors du bombardement massif du 26 août. Il prétend qu’il a abattu trois missiles de croisière et un UAV, mais a été tué lui-même. Ce libellé suggère que le F-16 a été abattu par les propres défenses aériennes de l’Ukraine, qui engageaient également les missiles et les drones, ou s’est écrasé sur une des cibles aériennes, ce qui s’est déjà produit auparavant. Cependant, la députée Mariana Bezuglaya, connue pour ses critiques antérieures du général Zaluzny et d’autres membres de l’état-major militaire, a affirmé que le F-16 avait été abattu à la suite d'« un tir ami » (traduction automatique) : Bezuglaya a écrit à ce sujet dans son canal télégram. "Selon mes informations, le F-16 du pilote ukrainien Oleksiy "Moonfish" Mesya a été abattu par un système de missiles anti-aériens Patriot en raison d’une décoordination entre les unités. Les rapports ont noté qu’il "n’a pas réussi". L’événement s’est produit lors de l’une des attaques aériennes les plus puissantes des Russes le 26 août. La guerre est la guerre, de tels épisodes sont possibles. Mais la culture du mensonge au sein du commandement de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes, comme dans d’autres hauts gradés militaires, conduit au fait que le système de gestion des décisions militaires ne s’améliore pas sur la base d’analyses véridiques et systématiquement collectées, mais qu’il empire et même s’effondre. comme c’est le cas en Occident. Direction Pokrovsk. Et aucun des généraux sont punis. Le général Oleschuk reste en fonction, » a écrit Bezuglaya.

Mariana Bezuglaya reçoit les détails de telles allégations de quelqu’un haut placé dans le gouvernement ou l’armée. L’hypothèse initiale était qu’elle était un outil d’Andrei Yermak, l’homme qui dirige le bureau présidentiel et est le cerveau derrière Zelensky. Cependant, Strana écrit aujourd’hui que quelqu’un d’autre est probablement en train de la manipuler (traduction automatique) : Aujourd’hui, le commandant de la force aérienne Mykola Oleshchuk a commenté les critiques de la députée Maryana Bezuglaya du commandement des FAU, ainsi que sa diffusion d’informations sur diverses échecs des militaires ukrainiens, et a déclaré que certaines personnes "l’ont choisie" "comme un outil pour discréditer le haut commandement militaire." Oleshchuk a également averti que « il ne sera pas possible de pendre tous les chiens de l’armée ». Quel genre de personnes sont-ils qui utilisent Bezuglaya comme un outil pour "pendre tous les chiens" sur l’armée, Oleshchuk n’a pas spécifié. Mais dans les milieux politiques, on a longtemps cru que Bezuglaya est le porte-parole du bureau du président et des voix sur l’armée ce que Bankovaya [, le siège du gouvernement ukrainien,] elle-même ne peut pas dire pour diverses raisons.

...

Et quand Bezuglaya a commencé à critiquer le nouveau commandant en chef des forces armées de l’Ukraine, Alexander Syrsky, beaucoup ont considéré cela comme un signe : Bankovaya était déjà insatisfait avec lui.

Cela s’est toutefois avéré faux. Syrski a récemment été promu au grade de général 4 étoiles. Par conséquent, la campagne de Bezuglaya (et pas seulement elle) contre l’actuel commandant en chef des Forces armées d’Ukraine et ses associés, contrairement à la période de la veille du renvoi de Zaluzhny, est plus comme une tentative de certaines forces pour "abattre" Syrsky afin de prendre sa place. À cet égard, il est utile de rappeler que selon l’une des versions dont nous avons déjà parlé, Bezuglaya ne se concentre pas sur Yermak, mais sur un autre représentant influent du cercle intime de Zelensky - le chef du GUR Kirill Budanov. Budanov était considéré comme l’un des principaux candidats pour le poste de commandant en chef des forces armées de l’Ukraine à la veille de la démission de Zaluzhny. Cependant, il a perdu le "casting" au profit de Syrsky, mais il est probable qu’il n’ait pas abandonné ses ambitions. Et il ne peut être exclu que Bezuglaya l’aide encore à se rapprocher de son objectif désiré– devenir le commandant en chef de l’armée ukrainienne.