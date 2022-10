Réchauffement climatique. Daily Sceptic vs AFP

Un " Fact-Check " bizarre affirme qu'il est " trompeur " de rapporter le fait que la glace de mer arctique d'été a augmenté depuis 2012.

Article originel : Bizarre ‘Fact-Check’ Says it is “Misleading” to Report the Fact That Arctic Summer Sea Ice Has Increased Since 2012

Par Chris Morrison*

Daily Sceptic, 9.10.22

Un " fact-check " confus de l'Agence France-Presse (AFP) affirme que le Daily Sceptic a publié une affirmation trompeuse en disant : "Des études sur le Groenland montrent que le changement climatique est causé par des facteurs naturels, pas par les émissions de carbone." Nous n'avons rien dit de tel. Dans un article publié le 2 octobre, nous avons fait état d'un article rédigé par trois climatologues japonais commentant spécifiquement le récent ralentissement de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, qui dure depuis une décennie. Nous avons noté que les scientifiques ont écrit que "l'occurrence fréquente des événements El Niño dans le Pacifique central a joué un rôle clé dans le ralentissement du réchauffement du Groenland et peut-être de la perte de la glace de mer arctique". Dans une constatation cruciale, peut-être manquée par le "fact-checker" de l'AFP puisqu'elle apparaît dans le corps principal de l'article, il y avait un commentaire supplémentaire sur cette période de réchauffement du Groenland qui remonte à 2012 : "Ce réchauffement non uniforme de l'Arctique peut être attribué à la variabilité naturelle, plutôt qu'au forçage anthropique, bien que la plupart des modèles climatiques soient incapables de simuler raisonnablement la variabilité naturelle non forcée au-dessus du Groenland." Ce que nous avons dit, et qui semble avoir provoqué un malentendu, délibéré ou non sur les médias sociaux et ailleurs, a été de publier les résultats des scientifiques, puis de déclarer : "Bien sûr, de telles découvertes vont à l'encontre de la notion scientifique simpliste et "établie" selon laquelle le dioxyde de carbone produit par les humains brûlant des combustibles fossiles est le principal, voire le seul, facteur de réchauffement - ou de refroidissement - de la température mondiale, une notion qui conduit de nombreux militants écologistes à affirmer que le climat cessera de changer si la société adhère à un programme "net zéro"."

L'auteur principal, Shinji Matsumura, a déclaré à l'AFP que nous avions "déformé" son article. Il a ajouté qu'il n'était pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle ses conclusions remettaient en cause les affirmations relatives au réchauffement anthropique. Bien sûr, nous ne considérons pas que nous avons déformé ses conclusions, notamment parce que nous avons fourni un lien permettant aux lecteurs de vérifier la source originale. Mais nous admettons qu'il n'est pas d'accord avec l'opinion exprimée selon laquelle elle jette un doute sur la science "établie" du réchauffement anthropique - même si elle montre que le taux de fonte des glaces du Groenland est fortement affecté par un processus naturel. On peut se demander ce que l'AFP vérifie en fait ici. Dans un récent "fact-check" d'un article du Daily Sceptic, le partenaire Facebook Climate Feedback a affirmé qu'il n'y avait pas eu de changement climatique naturel depuis près de 200 ans. L'article citait le professeur Timothy Osborn de l'Université d'East Anglia, qui a déclaré : "Le réchauffement de la fin des années 1800 à aujourd'hui est entièrement dû au changement climatique causé par l'homme, car les facteurs naturels ont peu changé depuis." Comme les lecteurs réguliers le savent, nous essayons de présenter tous les côtés de l'argument climatique Le rôle du CO2 dans le réchauffement atmosphérique fait actuellement l'objet d'un débat considérable dans les cercles scientifiques, mais en raison de pressions politiques et économiques massives, il fait l'objet d'un black-out d'information appliqué de manière rigide dans les médias grand public. Il ne fait aucun doute que le Dr Matsumura est convaincu que les émissions de dioxyde de carbone jouent un rôle dans le changement climatique, mais il est un assez bon scientifique pour examiner et rendre compte de certaines des autres influences qui affectent le climat. Depuis près de 20 ans, on a laissé se développer un récit scientifique politique "établi", suggérant que l'homme est le seul responsable du changement climatique. The Daily Sceptic rapporte les nombreuses preuves, souvent intégrées dans des articles qui suggèrent que l'implication de l'homme est substantielle, qui montrent que ce n'est tout simplement pas vrai. Notre récent article soulignait également que de grands changements de température se sont régulièrement produits au cours des 12 000 dernières années. Nous avons noté que les géologues ont un nom pour la période où les températures étaient beaucoup plus élevées - le maximum thermique de l'Holocène. Nous avons fait état de preuves provenant d'une carotte de glace du Groenland, selon lesquelles le Groenland s'est refroidi, il y a environ 8 200 ans, d'un maximum de 3,3°C en 20 ans, suivi d'une hausse similaire en 70 ans. L'AFP a contacté l'auteur de l'article, Takuro Kobashi, qui a affirmé que nous avions "mal compris le climat de l'Holocène". Selon l'AFP, l'objectif de l'auteur était de "quantifier les impacts possibles sur le changement climatique futur" des émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme. Kobashi dit qu'il pense maintenant qu'il "se pourrait que la température moyenne à la surface du globe soit actuellement la plus chaude", un point de vue, bien sûr, qui est de rigueur chez de nombreux scientifiques commandités par l'État. Enfin, l'AFP affirme que nous avons fait une "affirmation trompeuse sur la glace de mer". Nous avons noté que le récent rétablissement de la glace de mer d'été dans l'Arctique a été spectaculaire, le National Snow and Ice Data Center (NSIDC), basé aux États-Unis, ayant indiqué que le minimum de septembre de cette année était supérieur de 1,28 million de kilomètres carrés au minimum de 3,39 millions de kilomètres carrés atteint en 2012. Le NSIDC a déclaré que "bien qu'il y ait eu une plus grande étendue de glace" qu'en 2012, le relevé de cette année était inférieur à la moyenne 1981-2010. "L'article présente les données de manière inexacte", a noté l'AFP.

La façon dont l'AFP est arrivée à la conclusion que notre reportage était trompeur en comparant un fait - la glace de mer d'été de septembre 2022 - à un autre fait distinct - une moyenne sur 30 ans se terminant il y a 12 ans - est un peu mystérieuse. L'AFP admet même qu'il y avait "une plus grande étendue de glace" en 2022 qu'en 2012. Mais selon l'AFP, il est "trompeur" de signaler ce fait gênant.

* Chris Morrison est le rédacteur en chef de l'environnement du Daily Sceptic.

Un article déforme les études sur le climat du Groenland

Article originel : Article misrepresents studies on Greenland climate

AFP, 6.10.22 Un article partagé sur les médias sociaux affirme que des études menées au Groenland montrent que le changement climatique est dû à des facteurs naturels, et non aux émissions de carbone. Cette affirmation est trompeuse ; les scientifiques cités dans l'article disent qu'il déforme leurs conclusions, et l'effet des combustibles fossiles sur le réchauffement climatique est bien documenté. "Dans un défi majeur à l'alarmisme climatique, les climatologues ont montré que la glace du Groenland s'est reconstituée depuis 2012 et que la perte antérieure était due à la 'variabilité naturelle' et non aux émissions humaines de CO2", indique un post du 2 octobre 2022 de la page Facebook The Daily Sceptic. Le post renvoie à un article du site Web de The Daily Sceptic, qui a déjà publié des informations erronées sur le changement climatique. Il a également été partagé sur des plateformes telles que Twitter et Reddit.

Citant une étude réalisée en décembre 2021 par des climatologues japonais de l'université d'Hokkaido, l'article indique qu'ils ont attribué le ralentissement du réchauffement au Groenland à El Niño, un phénomène météorologique naturel. De telles constatations vont à l'encontre de la notion simpliste de science "établie" selon laquelle le dioxyde de carbone produit par les humains qui brûlent des combustibles fossiles est le principal, voire le seul, facteur de réchauffement ou de refroidissement de la température mondiale", indique The Daily Sceptic. Cependant, l'auteur principal de l'étude, Shinji Matsumura, de l'Institut national de recherche sur les sciences de la terre et la résilience aux catastrophes du Japon, a déclaré que les résultats ne soutenaient pas cette affirmation. "Notre article est mal présenté sur ce blog. Nous ne sommes pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle le CO2 émis par l'homme est le principal facteur du réchauffement climatique", a-t-il déclaré dans un courriel daté du 5 octobre 2022. "La température moyenne mondiale de l'air augmente en raison du changement climatique anthropique".





L'étude ne réfute pas le réchauffement climatique Matsumura, dans un article destiné à faire connaître la recherche en avril 2022, a déclaré que les émissions sont à l'origine du changement climatique au Groenland comme ailleurs. "La calotte glaciaire du Groenland fond à long terme en raison du réchauffement climatique associé aux émissions de gaz à effet de serre, mais le rythme de cette fonte a ralenti au cours de la dernière décennie", a-t-il déclaré dans l'article publié par l'Université d'Hokkaido. "Ce ralentissement était un mystère jusqu'à ce que nos recherches montrent qu'il est lié aux changements du modèle climatique El Niño dans le Pacifique." L'étude a tenté d'expliquer une baisse observée des températures et des taux de fonte de la calotte glaciaire au Groenland depuis 2012. La recherche a montré qu'El Niño a déclenché des températures plus fraîches au Groenland en poussant de l'air plus froid vers le nord via des cyclones. Ces résultats "montrent comment les changements naturels peuvent agir parallèlement à la tendance au réchauffement climatique à long terme pour faire varier les conditions locales", indique l'article de l'université. Dans un courriel, Matsumura a ajouté que l'étude ne "remet pas en cause la gravité du changement climatique ou la nécessité de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre". L'article précise : "Nous nous attendons à ce que le réchauffement climatique et la fonte de la calotte glaciaire au Groenland et dans le reste de l'Arctique s'accélèrent encore plus à l'avenir en raison des effets du réchauffement anthropique."





Refroidissement de l'Holocène L'article du Daily Sceptic citait un certain nombre d'autres études sur des périodes de réchauffement il y a des milliers d'années. Le site Web renvoie à un article qui cite une étude de 2007 dirigée par Takuro Kobashi, professeur associé à l'école supérieure d'études environnementales de l'université de Tohoku. Les auteurs de cette étude ont examiné des carottes de glace du Groenland pour mettre en lumière un refroidissement brutal du climat il y a 8 200 ans. Ils ont constaté que le Groenland s'était refroidi de 3,3 degrés Celsius en 20 ans. Ce refroidissement s'est produit pendant l'Holocène, une période relativement chaude après la dernière période glaciaire. Les auteurs de l'étude ont déclaré que l'objectif était de "quantifier les impacts possibles d'un futur changement climatique abrupt" dû aux émissions de gaz à effet de serre causées par l'homme.

Dans l'article du Daily Sceptic, "l'auteur a mal compris le climat de l'Holocène", a déclaré Kobashi à l'AFP dans un courriel du 5 octobre 2022. Il a cité une autre étude plus récente dont il est l'auteur, qui a examiné divers facteurs affectant le climat du Groenland pendant cette période. Selon cette étude, l'activité volcanique "a joué un rôle essentiel". Kobashi a déclaré : "Le Groenland était plus chaud au début de l'Holocène en raison du changement orbital de la Terre, mais il se peut que la température moyenne à la surface du globe soit maintenant la plus chaude."

Affirmation trompeuse sur la glace de mer L'article du Daily Sceptic cite également des informations du National Snow and Ice Data Center (NSIDC) étatsunien concernant l'étendue de la glace de mer arctique. Le NSIDC a déclaré que l'étendue minimale de la glace de mer arctique pour 2022, enregistrée en septembre, était supérieure à celle enregistrée en 2012. L'article cite cela comme preuve que "la reconstitution de la glace de mer d'été de l'Arctique a été spectaculaire ces derniers temps." Cependant, l'article déforme les données. Bien qu'il y ait eu une plus grande étendue de glace qu'en septembre 2012, le NSIDC a déclaré que le relevé de cette année était de 1,54 million de kilomètres carrés (595 000 miles carrés) inférieur à la moyenne 1981-2010.

Le NSIDC a déclaré que la glace de mer de septembre avait diminué de 12,3 % par décennie par rapport à la moyenne 1981-2010 depuis le début des enregistrements. "Depuis 1979, septembre a perdu 3,59 millions de kilomètres carrés (1,39 million de miles carrés)", a déclaré le centre. "Cela équivaut à environ deux fois la taille de l'Alaska".

Le rôle des émissions de carbone Le rôle des émissions de carbone dans le changement climatique est bien documenté. Les gaz à effet de serre libérés par la combustion de combustibles fossiles piègent la chaleur à proximité de la Terre. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies a résumé la tendance dans un graphique au début de son principal rapport d'août 2021. Le graphique de gauche ci-dessous montre que les températures ont fortement augmenté au cours des 150 dernières années. Dans le graphique de droite, la ligne bleue en bas montre à quel point les températures mondiales seraient plus basses si l'homme ne libérait pas de gaz à effet de serre en brûlant des combustibles fossiles.

Parallèlement à l'affirmation de l'Holocène, The Daily Sceptic affirme que "de nombreux autres scientifiques ont découvert des changements de température tout aussi spectaculaires dans le passé récent". Mais les experts affirment que les enregistrements de périodes historiques de réchauffement ne signifient pas que les émissions ne sont pas responsables de la forte hausse des températures au cours du dernier siècle et demi. L'affirmation selon laquelle le réchauffement récent est normal parce que les températures ont déjà fluctué auparavant "est tout simplement une logique stupide", a précédemment déclaré à l'AFP Mike Lockwood, professeur de physique de l'environnement spatial à l'Université de Reading. "Il est bien sûr vrai que les températures ont augmenté et baissé dans le passé, mais ce n'est pas une raison pour supposer que le changement actuel a les mêmes causes que les précédents", a-t-il ajouté. Le GIEC examine les études pour résumer l'état des connaissances sur la façon dont les humains sont à l'origine du changement climatique, en utilisant les rapports compilés par des centaines de scientifiques dans des dizaines de pays. "Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et la terre", a déclaré le GIEC dans la première partie de son rapport 2021. L'AFP a vérifié les faits d'autres affirmations fausses et trompeuses sur le changement climatique ici.



