Réinitialisation sans Schwab : La Russie et la quatrième révolution industrielle. Vers une dictature numérique mondialisée ? (Unlimited Hangout)

Réinitialisation sans Schwab : La Russie et la quatrième révolution industrielle

Article originel : Resetting Without Schwab: Russia & the Fourth Industrial Revolution

Par Riley Waggaman*

Unlimited Hangout, 12.07.22

Bien que le Forum économique mondial ait rompu ses liens avec la Russie, Moscou ne s'est guère montré intéressé à s'écarter du livre de jeu de la Grande Réinitialisation de Klaus Schwab. La scission croissante entre l'Est et l'Ouest débouchera-t-elle sur des voies fondamentalement différentes ?

Le 1er novembre 2021, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a publié un essai soulignant six leçons de la pandémie de la COVID-19. "La COVID-19 a sérieusement accéléré la quatrième révolution industrielle. Depuis mars 2020, on assiste à une explosion de la quantité et de la qualité d'une variété de services en ligne, qu'il s'agisse de la livraison de produits alimentaires, de l'accès aux services gouvernementaux, d'événements culturels virtuels, de paiements bancaires ou d'enseignement à distance", a écrit l'ancien président et premier ministre russe. Selon M. Medvedev, le principal problème auquel le monde est aujourd'hui confronté est d'éviter une "fracture numérique" qui priverait les gens de "possibilités vitales". Medvedev a également fait valoir que la COVID-19 a déclenché une "crise de confiance mondiale" à laquelle il serait possible de remédier en "donnant à l'Organisation mondiale de la santé le pouvoir de prendre des décisions de mobilisation importantes dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté mondiale en cas d'urgence." Une autre leçon importante de la pandémie a été de rendre les vaccins accessibles et, lorsque cela est jugé nécessaire, obligatoires. Faisant l'éloge de la sécurité et de l'efficacité des vaccins contre la COVID-19, l'homme d'État russe a reproché au "nationalisme des vaccins" de compliquer les efforts visant à injecter les vaccins à la population mondiale en temps voulu et de manière rentable. L'essai de Medvedev donnait une vue d'ensemble remarquablement honnête de la trajectoire de Moscou depuis le début de la pandémie jusqu'à la fin de 2021 ; le fait qu'il ressemblait à un communiqué de presse passe-partout du Forum économique mondial était, pour le moins, quelque peu inquiétant.

Mais les "six leçons" de Medvedev sont-elles encore applicables à la Russie aujourd'hui, quatre mois après le lancement par Moscou de son opération militaire spéciale en Ukraine ? Les sanctions prises en réponse au conflit en Ukraine ont contraint le Forum économique mondial à couper tous les liens formels avec les entreprises et les institutions gouvernementales russes : le troupeau typique d'oligarques russes a été désinvité de Davos ; le profil de Vladimir Poutine a été supprimé du site web du WEF (World Economic Forum : Forum Economique Mondial) ; le Centre russe pour la quatrième révolution industrielle - fondé en partenariat avec le WEF en octobre 2021 - a annoncé en avril qu'il avait suspendu ses activités. Pour la Russie, le divorce avec l'Occident dévot de Davos représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et, selon toutes les indications, réinitialiser. Mais Moscou prend-il des mesures pour arrêter ou inverser le programme de la Grande Réinitialisation qui a balayé le monde après l'apparition de la COVID-19 ? Bien qu'elle ne soit plus approuvée par Schwab, la révision technocratique du contrat social entre le gouvernement et le citoyen se poursuit sans interruption notable. Des CBDC aux "vaccins" génétiques expérimentaux, Moscou continue de jouer la même partition qu'à Davos

Tout reconstruire "La quatrième révolution industrielle est un nouveau chapitre du développement humain, porté par la disponibilité et l'interaction croissantes d'un ensemble de technologies extraordinaires, qui s'appuient sur les trois révolutions technologiques précédentes... Les entreprises, les gouvernements et les organisations de la société civile les plus innovants du monde combinent les nouvelles technologies dans de nouveaux produits, services et processus qui remodèlent les méthodes existantes de création de valeur."

- Klaus Schwab, Façonner l'avenir de la quatrième révolution industrielle (2018).

Le 2 juin 2022, les principaux hommes d'affaires et hauts responsables gouvernementaux de Russie se sont réunis pour le Forum pour la résolution des problèmes sociaux. Lancée en 2020 dans le cadre de l'Initiative sociale nationale (ISN) du président Vladimir Poutine, la mission de la conférence, qui consiste à améliorer les services sociaux, avait pris une nouvelle urgence alors que la Russie traçait une nouvelle voie dans le sillage des sanctions occidentales et de la détérioration des conditions géopolitiques. Parmi les participants figuraient Maxim Oreshkin, assistant du président de la Fédération de Russie, Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin et représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le développement numérique et technologique, Alexey Repik, fondateur de la société pharmaceutique russe R-Pharm, et Herman Gref, PDG de la Sberbank, la plus grande banque russe. S'exprimant lors de la session plénière du forum, intitulée "Nouvelle époque - Nouveaux défis : Les gens sous les projecteurs", M. Gref a fait valoir que la technologie devait être exploitée pour que les entreprises et les institutions russes soient davantage axées sur le client : "Pour devenir une entreprise centrée sur le client, il faut tout reconstruire : les processus internes et les technologies, car sans technologie, il est impossible pour un État, une organisation sociale ou une société commerciale d'être centré sur le client. La technologie est la clé de ce monde. Est-il possible de faire évoluer la sphère sociale dans cette direction ? C'est non seulement possible, mais nécessaire."

Alors que la Russie se trouve à un carrefour socio-économique, le patron de la Sberbank a appelé à "une refonte complète des processus" afin de remodeler "le parcours du client." Mais que se cache-t-il derrière l'impénétrable salade de mots de Gref ? Quel genre de "parcours client" a-t-il en tête pour les Russes ? Pour répondre à ces questions, il convient d'abord de revenir brièvement sur l'histoire de la vie de ce banquier "visionnaire". Herman Gref (Hermann Gräf dans sa langue ancestrale) est né le 8 février 1964 de parents allemands déportés en RSS du Kazakhstan pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé à travailler au sein du gouvernement de Saint-Pétersbourg après avoir terminé ses études de droit en 1990 et, à la fin de la décennie, il faisait partie du conseil d'administration de plusieurs entreprises de premier plan, dont la compagnie aérienne publique Aeroflot et le géant de l'énergie Gazprom. M. Gref a ensuite suivi Vladimir Poutine à Moscou, où il a été nommé ministre du développement économique et du commerce en 2000.

Sept ans plus tard, il se voit confier les rênes de la Sberbank, détenue majoritairement par le gouvernement. Perché au sommet de la banque la plus importante et la plus influente de Russie - et contrôlant près d'un tiers de tous les actifs du secteur bancaire du pays - la stature internationale de M. Gref a fait boule de neige. En 2009, il est devenu membre du Conseil international des affaires du Forum économique mondial et, deux ans plus tard, il a été élu au conseil d'administration du Forum. (Son profil, contrairement à celui de Vladimir Poutine, est toujours visible sur le site web du WEF).

Gref fait des blagues avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell lors d'une conférence sur l'investissement à Moscou organisée par Sberbank en avril 2013. (source : https://www.themoscowtimes.com/2013/04/18/sberbank-forum-assembles-old-friends-and-new-problems-a23408)

En 2012, le PDG de Sberbank a animé une table ronde au Forum économique international de Saint-Pétersbourg intitulée "Way Out from the Management Dead-End : La sagesse de la foule ou le génie autoritaire ?" Les panélistes ont montré un certain dégoût pour les pratiques managériales "autoritaires", ce qui a incité Gref à animer la conversation. "Vous dites des choses terribles", les a grondés le PDG de la Sberbank en s'amusant. "Vous proposez un véritable transfert de pouvoir entre les mains de la population... Si chaque personne peut participer directement à la gestion, alors que gérons-nous ?" Citant Confucius et le mysticisme de la Kabbale, il a rappelé à son auditoire la tradition millénaire consistant à protéger la vérité des masses facilement excitables. "Les gens ne veulent pas être manipulés quand ils ont la connaissance. Qu'est-ce que cela signifie d'enlever le voile des yeux de millions de personnes et de les rendre autonomes ? Comment les gérer ? Toute gestion de masse implique un élément de manipulation", a conclu M. Gref. Ses commentaires ont été traités comme un scandale par la presse russe, mais le banquier a insisté sur le fait que ses remarques ne visaient qu'à stimuler la discussion, déclarant à un intervieweur qu'il avait "ri de bon cœur" lorsqu'il avait appris que tant de personnes s'étaient offensées. L'incident a vite été oublié, et un an plus tard, en 2013, Gref a été nommé membre du conseil international de JP Morgan Chase, en remplacement d'Anatoly Chubais - l'architecte de la privatisation post-soviétique en Russie. La même année, le PDG de la Sberbank a rédigé l'avant-propos de Scénarios pour la Fédération de Russie, un rapport publié par le Forum économique mondial. Selon M. Gref, le document tentait d'adopter "une vision structurelle des principales incertitudes, risques, défis et opportunités de développement pour la Fédération de Russie dans un avenir proche". Klaus Schwab, fondateur et président du WEF, a exprimé l'espoir que le rapport "pose les bases de conversations plus productives entre toutes les parties prenantes de l'économie russe." Le rapport n'était que l'une des nombreuses collaborations fructueuses entre Schwab et Gref. En 2016, le PDG de la Sberbank a eu l'honneur d'écrire la préface de l'édition en langue russe de The Fourth Industrial Revolution de Schwab : "La quatrième révolution industrielle aura un impact considérable sur l'ensemble de la structure de l'économie mondiale, et si nous voulons faire partie de ses leaders, nous devons comprendre quelle direction le développement technologique prendra dans les années à venir, et quelles innovations de rupture nous attendent à l'avenir". Klaus Schwab, qui a écrit le livre The Fourth Industrial Revolution ("La quatrième révolution industrielle") , est le président du Forum économique mondial de Davos et se trouve donc dans une position unique pour résumer l'expérience et les points de vue des plus grands experts mondiaux dans le domaine de l'économie et de la technologie..."

À la décharge de Gref, il a mis en pratique ce qu'il prêchait. Dans un article de décembre 2017 marquant sa dixième année à la tête de la Sberbank, Vedomosti (l'équivalent russe du Wall Street Journal) a souligné l'obsession de Gref pour le développement technologique - au point que la haute direction de la banque a eu du mal à le suivre. "J'ai un profil de perfectionniste typique. Le perfectionnisme est une maladie mentale, et vous essayez de tout faire aussi parfaitement que possible tout le temps, même si ce n'est pas optimal, et ce n'est pas nécessaire", aurait admis Gref. Il faudra encore plusieurs années de travail acharné - et l'arrivée de la COVID-19 - pour que le PDG de la Sberbank puisse concrétiser sa vision du "parcours client" idéal. Comme Schwab l'a prophétiquement déclaré dans les premiers mois de 2020, "la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde." Gref a saisi cette opportunité de "réinitialisation". Le 24 septembre 2020, la Sberbank a annoncé qu'elle n'était plus une simple institution financière, mais plutôt "un univers entier de services pour la vie humaine et les entreprises." La banque a déclaré qu'elle serait désormais connue sous le nom de Sber, "une nouvelle marque pour notre nouveau rôle dans les vies humaines."

Un tourniquet d'une école récemment ouverte à Samara est équipé d'un capteur infrarouge qui mesure la température corporelle et identifie les élèves grâce à un système "Face ID". (source: https://63.ru/text/education/2021/06/10/69961937/) Le parapluie Sber couvrirait tous les aspects de la vie. Les Russes auraient désormais accès à des services tels que SberMarket, SberHealth, SberGames, SberAuto, SberFood, SberSound, et la clé pour les débloquer tous, SberID.

Un article publié par TASS décrit le futur Sber qui attend les Russes : "Zhenya se rend au travail en utilisant le service de covoiturage Citydrive, commande son déjeuner en utilisant Delivery Club, appelle un taxi à 17 h 59, lit Gazeta.ru sur le chemin du retour, et le soir regarde un film sur Okko [un service de streaming russe] et prend pour le dîner un repas qu'il a préparé à partir de produits d'épicerie livrés par SberMarket. Il fait tout cela ... par le biais d'un seul système de connexion SberID. Voilà à quoi ressemble l'écosystème numérique, dernière étape du développement de Sber ... À l'avenir, c'est cet écosystème qui sera la base de l'intégration des intérêts des personnes, des entreprises et de l'État dans son ensemble. [...] Pour l'utilisateur ordinaire, SberID donne accès à un grand nombre de services non bancaires dans cet écosystème qui simplifient les achats, les soins de santé, les divertissements, la recherche d'emploi - qui rendent la vie plus confortable en général."

La participation à l'"univers" numérique de Sberbank n'est pas obligatoire - du moins pas encore. Cependant, Gref exerce déjà une influence incontournable sur la Russie. Discrètement et méthodiquement, le principal disciple russe de la quatrième révolution industrielle a introduit une gamme de "services" auxquels il est pratiquement impossible de renoncer. Il n'y a qu'un seul "parcours client", et Gref l'a conçu pour qu'il ne soit pas facultatif tôt ou tard. Le PDG de la Sberbank a créé un "monde parallèle dans lequel il est le président", s'est plaint Tsargrad, l'un des principaux radiodiffuseurs conservateurs de Russie, en janvier 2021.

Monnaies numériques "D'ici les années 2030, les versions des technologies de grands livres distribués ou "blockchains" pourraient bien tout changer, des transactions financières en ligne à la façon dont nous votons et à la manière dont nous indiquons où les biens sont produits."

- Klaus Schwab, Façonner l'avenir de la quatrième révolution industrielle (2018). L'introduction du rouble numérique est en bonne voie et en avance sur le calendrier, selon la première vice-présidente de la Banque de Russie, Olga Skorobogatova, qui s'exprimait lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2022. Il sera possible de commencer à tester la monnaie numérique de la banque centrale russe (CBDC) en 2023, soit un an plus tôt que prévu, a-t-elle déclaré lors de la conférence du 16 juin. La Russie devrait avoir pour objectif de figurer parmi les trois premiers innovateurs mondiaux dans les secteurs des paiements et de la finance, a déclaré Mme Skorobogatova, ajoutant que la Banque de Russie travaillait déjà à la mise en œuvre de contrats intelligents pour sa monnaie numérique centralisée. La banque centrale de Russie a dévoilé ses projets de développement d'un rouble numérique en octobre 2020, et un prototype a été achevé un an plus tard. Le 15 février 2022, la Banque de Russie a annoncé que deux des banques commerciales participant au programme pilote avaient effectué avec succès des transactions financières à l'aide de la nouvelle plateforme. "Les clients ont non seulement ouvert des portefeuilles numériques sur la plateforme de roubles numériques par le biais d'une application mobile, mais ont également échangé des roubles non monétaires de leurs comptes contre des roubles numériques, puis se sont transférés des roubles numériques entre eux", a rapporté la Banque de Russie. Les partisans de la CBDC russe affirment qu'elle "réduira les coûts et créera des opportunités pour le développement de produits et services innovants." L'introduction de la monnaie numérique centralisée s'accompagne également d'inconvénients. En décembre 2021, Vedomosti a rapporté que le rouble numérique permettrait à Sberbank et à d'autres institutions financières russes de "suivre les dépenses des fonds par les citoyens." Le consultant en blockchain et chercheur en crypto-monnaies Denis Smirnov a déclaré au journal que pour les Russes ordinaires, "l'introduction du rouble numérique est la matérialisation des scénarios les plus terribles décrits par les auteurs de science-fiction dans les dystopies." "Selon l'expert [Smirnov], avec l'avènement du rouble numérique, une transparence absolue régnera dans le domaine des finances personnelles, ce qui signifie que le droit humain à la vie privée sera attaqué", écrit Vedomosti. Lors de la conférence Cyber Polygon 2021, organisée cette année-là par le Forum économique mondial et la Sberbank, le gouverneur adjoint de la Banque de Russie, Alexey Zabotkin, a vanté le potentiel du rouble numérique. La CBDC russe "permettra une meilleure traçabilité des paiements et des flux monétaires, et explorera également la possibilité de fixer des conditions sur les modalités d'utilisation autorisées d'une unité monétaire donnée", a déclaré M. Zabotkin. Par exemple, les parents pourraient donner à leurs enfants des roubles numériques qui ont été programmés pour bloquer l'achat de malbouffe, a expliqué le responsable de la banque centrale. "Ce serait une fonctionnalité utile pour un client, et bien sûr, vous pouvez imaginer des centaines d'autres cas d'utilisation similaires", a également noté M. Zabotkin. Les Russes qui se méfient de la monnaie centralisée et programmable de la Banque de Russie peuvent se tourner vers le secteur "privé" pour trouver une alternative. En mars 2022, la banque centrale de Russie a délivré à la Sberbank une licence pour émettre et échanger des actifs financiers numériques. En utilisant sa propre plateforme, la Sberbank devrait effectuer sa première transaction d'actifs numériques d'ici à la mi-juillet, a déclaré Anatoly Popov, vice-président du conseil d'administration de la Sberbank, à l'agence TASS le 15 juin. La blockchain centralisée de la banque permettra aux entreprises d'émettre leurs propres actifs numériques et d'effectuer des transactions en utilisant les monnaies numériques déployées sur la plateforme. La Sberbank est restée très discrète sur le premier actif numérique qu'elle déploiera. Cependant, à la fin de l'année 2020, Gref a révélé que sa banque s'associait à JP Morgan pour créer le "Sbercoin". La crypto-monnaie - qui serait un stablecoin - n'a pas encore été lancée et, en raison des sanctions, on ne sait pas si JP Morgan participe toujours au projet.

Le PDG de la Sberbank est depuis longtemps un partisan des monnaies numériques. Un rapport datant de décembre 2013 affirmait que Gref - alors tout nouveau membre du conseil international de JP Morgan Chase - étudiait l'entrée de la Sberbank sur le marché des crypto-monnaies. Le même mois, JP Morgan Chase a annoncé qu'elle construisait sa propre crypto-monnaie en utilisant une technologie que la banque américaine a brevetée pour la première fois en 1999. Éviter le rouble numérique ne protégera toutefois pas les Russes d'une surveillance sans précédent de la Banque de Russie. À partir de janvier 2022, la Banque centrale a commencé à exiger des banques commerciales russes qu'elles divulguent des informations sur toutes les transactions P2P (de personne à personne), y compris les données personnelles des expéditeurs et des destinataires des fonds.

Des villes sûres (et intelligentes) "Outre l'essor des grands livres distribués sécurisés tels que la blockchain, les innovations en matière d'architecture IoT encouragent les possibilités de trouver cet équilibre de manière inédite. Par exemple, Sensity Systems (une société de Verizon) a collaboré avec Genetec pour concevoir des systèmes de sécurité pour villes intelligentes permettant de gérer à la fois les problèmes de sécurité et de confidentialité."

- Klaus Schwab, Façonner l'avenir de la quatrième révolution industrielle (2018).

Le 20 juin 2022, le journal russe Kommersant a rapporté que le ministère des Situations d'urgence (EMERCOM) prévoyait de déployer son système Safe City dans les régions limitrophes de l'Ukraine - territoire de Krasnodar, Crimée et Sébastopol, et oblasts de Voronej Belgorod. Une source a déclaré au journal que la mise en œuvre de ce réseau de surveillance de haute technologie était devenue une "tâche extrêmement urgente" en raison de l'aggravation des menaces pour la sécurité résultant de l'opération spéciale menée en Ukraine. (Koursk, située dans une région frontalière du même nom, est devenue une "ville sûre" en mars 2022). Créé en décembre 2014, le programme russe Safe City utilise "des solutions organisationnelles, informationnelles, analytiques, prédictives et autres solutions méthodologiques, techniques et technologiques pour assurer la sécurité et le développement durable des villes."

Comme l'explique EMERCOM sur son site web : "Safe City est surtout connu pour son bloc répressif. Des caméras de surveillance qui enregistrent les violations de l'ordre public et des règles de circulation sont installées et fonctionnent dans presque toutes les zones participantes. Cependant, l'objectif du projet n'est pas tant de répondre aux incidents, mais de les prévenir : déterminer que des troubles se profilent avant qu'ils ne se produisent."

Le programme fédéral a été introduit dans tout le pays, y compris dans les régions les plus éloignées de la Russie. À Yamal, dans le nord-ouest de la Sibérie, 1000 caméras de vidéosurveillance seront installées cette année dans le cadre du projet Safe City. Le réseau de 60 000 caméras de surveillance Safe City du Tatarstan a récemment reçu une mise à jour logicielle qui permet d'identifier les chiens errants, selon un rapport des médias locaux datant d'avril 2022. Mourmansk a annoncé le même mois qu'elle allait mettre en service 1400 caméras dans le cadre de sa transition vers une "ville sûre". Les autorités régionales ont déclaré que le système de surveillance comprendra un logiciel capable de reconnaître les visages, les objets suspects et les intrus. Selon un rapport de juin 2021, la Russie se classe au deuxième rang mondial en termes de croissance du nombre de caméras de surveillance. Les fabricants chinois ont été les plus grands bénéficiaires de la demande croissante de la Russie en équipements de surveillance, selon Kommersant. Moscou a subi la transformation la plus radicale parmi les "villes sûres" de Russie. Plus de 213 000 caméras de télévision en circuit fermé surveillent la capitale russe, et même les systèmes de sécurité privés sont désormais connectés au réseau de surveillance centralisé de la ville. En mai 2022, le maire de Moscou, Sergey Sobyanin, a ordonné aux boîtes de nuit de relier leurs caméras à un centre de surveillance unifié doté d'un logiciel sophistiqué de reconnaissance faciale. Des instructions similaires ont été émises à l'automne 2021, lorsque la mairie a exigé que les centres commerciaux relient leurs caméras à leur système centralisé afin que les autorités municipales puissent contrôler le respect des règles relatives aux masques. À peu près à la même époque, Moscou a lancé "Face Pay", un système de paiement par reconnaissance faciale qui a été installé dans plus de 240 stations de métro de la capitale. En septembre 2021, le département de l'éducation et des sciences de Moscou a dévoilé des plans visant à introduire des systèmes de reconnaissance faciale dans les écoles de la ville. Malgré les protestations des parents, ces nouveaux systèmes de sécurité biométriques ont commencé à faire leur apparition dans les écoles en janvier 2022. Comme Gref, Sobianine a vu dans la pandémie de COVID-19 une occasion d'exercer ses capacités de gestion. En février 2020, le maire a annoncé que le respect des mesures de quarantaine à Moscou serait contrôlé à l'aide du système de reconnaissance faciale de la ville - avec l'aide de la Sberbank. Le 27 février 2020, Gref a révélé que sa banque travaillait sur des systèmes de reconnaissance faciale spécifiquement adaptés pour aider la Russie à faire face à COVID-19. "Nous développons également une technologie de reconnaissance des visages masqués. Nous avons essayé de comprendre ce que font nos collègues en Chine. Nous avons fait de même. Nous avons essayé de trouver nos propres solutions", a déclaré le PDG de la Sberbank. En mai 2020, alors que la majeure partie de la Russie était toujours sous confinement, M. Gref a présenté des plans visant à permettre la réouverture des écoles et des universités : un dispositif développé par la Sberbank utiliserait la reconnaissance faciale et la mesure de la température pour identifier les porteurs potentiels du virus. Sberbank a commencé à développer des systèmes d'identification et de paiement biométriques bien avant la pandémie de COVID-19. En 2015, la banque a lancé Ladoshki ("Petites paumes"), un système de paiement sans espèces pour les repas scolaires, où, au lieu de cartes et de smartphones, les données biométriques étaient utilisées comme identifiant. "Pour payer le déjeuner, l'élève pose sa main sur le scanner d'une machine spéciale, sélectionne un plat dans le menu, et l'argent est automatiquement débité du compte attaché à la biométrie", explique un article d'octobre 2020. Le passage à l'identification biométrique ne se limite pas aux écoliers de Moscou. Les régions testaient déjà les identifications biométriques en 2019, et le ministère de l'Éducation veut des systèmes de reconnaissance faciale dans toutes les écoles russes d'ici 2024.

À l'automne 2021, Samara a ouvert une nouvelle école où "la sécurité et le confort des enfants passent avant tout" : "L'enfant tient une clé magnétique jusqu'à la porte pour entrer dans l'enceinte de l'école. Puis, dans le hall, il passe par un tourniquet, qui l'identifie. Ce même système Face ID mesure la température de chaque visiteur, et ne l'autorise à entrer que si sa température est normale. Si sa température est élevée, les parents sont appelés et priés de le ramener chez lui. Un mécanisme est en cours de développement qui permettra aux parents de surveiller leurs enfants pendant la journée et d'observer leurs mouvements."

Tôt ou tard, les Russes de tous âges devront se plier à une forme d'identification biométrique. En avril 2021, la Sberbank s'est associée au fournisseur public de services numériques Rostelecom pour développer un système biométrique unifié. Cette base de données sera à terme fusionnée avec les institutions de l'État, obligeant les Russes à utiliser une pièce d'identité biométrique pour accéder aux services gouvernementaux. L'intégration de la biométrie dans la vie quotidienne fait partie de la vision du gouvernement russe pour la création de "villes intelligentes", une initiative nationale antérieure à la pandémie de COVID-19, mais qui a été considérablement accélérée par celle-ci. Piloté par le ministère de la construction et du logement, le programme russe de villes intelligentes vise à créer "un système de gestion urbaine efficace, créant des conditions de vie sûres et confortables pour les citoyens". Le projet "Smart City - 2030" de Sobyanin pour Moscou est un exemple extrême de ce que cette initiative espère accomplir. L'ambitieuse réimagination de la capitale russe est déjà menée à bien par le département des technologies de l'information de la ville. Entre autres avantages, les habitants de Moscou recevront des "passeports génétiques" qui pourront être utilisés pour administrer des thérapies géniques. Des "dispositifs médicaux numériques portables et implantés" collecteront des informations sur le mode de vie des individus et calculeront les paiements aux compagnies d'assurance maladie. D'ici à la fin de la décennie, la capitale russe exploitera les "technologies numériques" pour assurer "une croissance durable de la qualité de vie des Moscovites", selon le site officiel du projet.

Des "vaccins" génétiques "L'ingénierie de différents types d'usines cellulaires intelligentes pourrait également nous donner les moyens de faire face aux maladies infectieuses émergentes, par exemple en accélérant la production de vaccins et d'anticorps thérapeutiques."

- Klaus Schwab, Façonner l'avenir de la quatrième révolution industrielle (2018). En avril 2021, le président russe Vladimir Poutine a demandé à son gouvernement de prendre des mesures drastiques pour que le pays soit préparé à une autre crise sanitaire de type coronavirus. "En cas d'infection aussi dangereuse que le coronavirus ou peut-être plus, Dieu nous en préserve, la Russie doit être prête dans les quatre jours - précisément dans les quatre jours - à développer ses propres systèmes de test, et dans le délai le plus court possible à créer un vaccin national efficace, pour commencer sa production de masse", a déclaré Poutine alors qu'il s'adressait au corps législatif russe. Le développement rapide des tests et des vaccins fera partie d'un "bouclier puissant et fiable dans le domaine de la sécurité sanitaire et biologique". Le bouclier sanitaire, un réseau de laboratoires et de points de contrôle frontaliers chargés de préserver la biosécurité de la Russie, devrait être pleinement opérationnel d'ici 2030. Bien qu'il ne soit pas encore achevé, le système de réponse rapide est entré en action après l'apparition de la variole du singe en mai 2022. En moins de trois semaines, Rospotrebnadzor, l'agence russe chargée du "bien-être humain", a dévoilé un test PCR permettant de détecter cette nouvelle maladie. Ce test a été créé "pour aider l'Organisation mondiale de la santé à développer des méthodes avancées de diagnostic rapide", selon l'Institut Vector de Rospotrebnadzor. Fin mai, Vector avait également enregistré un vaccin antivariolique, "une composition génétique qui forme une immunité stable et présente en même temps un profil de sécurité élevé". Il est difficile de savoir si le médicament a été créé en réponse à la nouvelle menace épidémiologique ou s'il a été développé au préalable en prévision d'un tel scénario. Dans le cadre du Bouclier sanitaire, le développement rapide de nouveaux vaccins utilisera la plateforme génétique de Sputnik V, basée sur un adénovirus, comme modèle. "Aujourd'hui, la science et l'ingénierie ont atteint un niveau qui nous permet de construire [des vaccins] comme un designer, en utilisant des méthodes biologiques, mathématiques et autres", a expliqué la vice-première ministre Tatyana Golikova en septembre 2021. Pour comprendre les implications de cette stratégie de déploiement des vaccins, il est important de comprendre comment le COVID-19, le vaccin phare de la Russie, a vu le jour. Mis au point par le centre Gamaleya du ministère de la santé, Sputnik V est un vaccin à deux doses qui utilise deux vecteurs adénoviraux différents (Ad26 et Ad5) pour transporter du "matériel génétique" dans les cellules. La plateforme remonte à une demande de brevet de 2012, répertoriée sur le site officiel de Sputnik V, qui décrit le vaccin contre la grippe à base d'Ad5 de Gamaleya comme un "vaccin génétique." Le vaccin contre la grippe, GamFluVac, n'a jamais été introduit sur le marché international et, selon les rapports, n'a pas encore été approuvé en Russie. Gamaleya a redéployé la même plateforme Ad5 pour créer un vaccin pendant l'épidémie d'Ebola de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest, mais il n'a jamais été soumis à l'OMS pour certification. Une tentative ultérieure de Gamaleya de créer un vaccin génétique pour lutter contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) a été abandonnée sans produit fini. Malgré ces échecs répétés, Gamaleya lance Spoutnik V en orbite en un temps record. Présenté comme le "premier vaccin COVID-19 enregistré au monde", Sputnik V a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence du ministère russe de la Santé le 11 août 2020, après c

Malgré ces échecs répétés, Gamaleya a lancé Sputnik V en orbite en un temps record. Présenté comme le "premier vaccin COVID-19 enregistré au monde", Sputnik V a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence du ministère russe de la Santé le 11 août 2020, après avoir terminé les essais combinés de phase I-II impliquant 76 volontaires - un processus qui a duré moins de deux mois. La rapidité de la création et du déploiement du médicament peut être attribuée à la collaboration de Gamaleya avec Sberbank et le Fonds russe d'investissement direct (RDIF), le fonds souverain de la Russie et le principal financier du vaccin. Bien que la recherche et la production de vaccins ne soient apparemment pas du ressort d'une banque, la Sberbank a joué un rôle essentiel dans le développement précoce de Sputnik V. "Nous disposons de bonnes technologies de gestion de projet et on nous a demandé de faciliter rapidement et efficacement l'ensemble du processus, en aidant le ministère de la santé et, bien sûr, le centre Gamaleya", a révélé M. Gref dans une interview accordée à la RBK en avril 2021. Le PDG de Sberbank a expliqué que sa banque était "incluse dans le travail de création d'un vaccin" et a contribué à "assurer le transfert de technologie vers les sites de production." En mai 2020, Sberbank a enregistré une filiale, Immunotechnologies LLC, qui a été spécifiquement créée comme un "bureau de projet pour soutenir la production d'un vaccin contre le nouveau coronavirus." Un ordre gouvernemental émis par le Premier ministre Mikhail Mishustin en décembre 2020 a désigné Immunotechnologies, filiale de Sberbank, comme le seul fournisseur de Sputnik V aux régions de Russie. Elle a expédié les 9 premiers millions de doses du vaccin avant de transférer la logistique d'approvisionnement et de livraison au conglomérat d'État Rostec en mars 2021. La banque de Gref a pratiquement adopté Sputnik V comme l'un de ses propres produits. Les employés de la Sberbank ont été exhortés en mai 2020 à participer aux premières phases de test du médicament, et la société a ensuite lancé une campagne de marketing visant à convaincre les Russes que la "vie normale" ne reviendrait pas sans une vaccination de masse. La banque a même publié une vidéo promotionnelle - avec une bande-son mélancolique et des répliques dramatiques - intitulée "SberVaccination : C'EST LE TEMPS !"

Le PDG de la Sberbank a montré l'exemple. En décembre 2020, Gref a révélé qu'il avait été parmi les premiers à recevoir une injection de Sputnik V. Il a ensuite affirmé que le vaccin lui avait probablement "sauvé la vie" lors d'un voyage d'affaires. Le directeur de la plus grande banque russe a affirmé avoir reçu le vaccin à peine testé en avril 2020, ce qui signifie qu'il a probablement participé à des "essais informels" au cours desquels les scientifiques du centre Gamaleya se sont injecté le médicament expérimental à eux-mêmes et à des membres de leur famille. Les essais formels de la phase I ont commencé le 18 juin. Alors que Sber a mis le projet sur les rails, RDIF a assuré le succès de Sputnik V sur les marchés internationaux. Kirill Dmitriev, PDG du RDIF et membre de la classe 2009 des Young Global Leader du Forum économique mondial, aurait trouvé le nom "Sputnik V" (officiellement connu sous le nom de Gam-COVID-Vac). Le talent de Dmitriev a été repéré très tôt. La Fondation Soros lui a accordé une bourse d'études aux États-Unis, où il a fréquenté l'université de Stanford et la Harvard Business School. Après son diplôme, il a travaillé pour Goldman Sachs et McKinsey & Company avant de prendre les rênes du RDIF en 2011. En juin 2020, RDIF a annoncé la création d'une coentreprise avec R-Pharm, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques de Russie, pour fabriquer et distribuer ce qui est devenu plus tard Sputnik V. Les deux entreprises entretenaient déjà une relation étroite : En 2018, le RDIF a acquis une participation estimée à 10 % dans R-Pharm. La décision de RDIF de s'associer à R-Pharm s'est avérée être une décision d'investissement judicieuse qui a permis au fonds souverain russe d'accéder à des marchés qui étaient fermés à Sputnik V. Le 17 juillet 2020, AstraZeneca a annoncé que R-Pharm deviendrait "l'une des plaques tournantes pour la production et la fourniture de [son] vaccin aux marchés internationaux". Dans le cadre de cet accord, le géant pharmaceutique britannico-suédois a accepté de transférer son vecteur adénoviral en Russie. R-Pharm serait ensuite chargé de "finir" les doses et de les expédier à l'étranger. "AstraZeneca est convaincu qu'avec R-Pharm, il sera en mesure de fournir le vaccin à des millions de personnes de la manière la plus efficace possible", a écrit la société dans un communiqué.

Leur partenariat a été renforcé et étendu en décembre 2020, lorsque le RDIF, AstraZeneca, le Centre Gamaleya et R-Pharm ont signé un protocole de coopération. Dans le cadre de cet accord, les partenaires ont lancé des essais conjoints dans l'espoir de développer à terme un "cocktail" de vaccins.

"Je voudrais vous souhaiter du succès et pas seulement sur le marché russe mais aussi sur les marchés mondiaux", a déclaré le président russe Vladimir Poutine au PDG d'AstraZeneca Pascal Soriot lors de la signature d'un accord de coopération entre Gamaleya, RDIF, R-Pharm et le géant pharmaceutique britannico-suédois, le 21 décembre 2020. (source : http://en.kremlin.ru/events/president/news/64683) "Nous annonçons aujourd'hui un programme d'essais cliniques visant à évaluer la sécurité et l'immunogénicité de la combinaison de l'AZD1222, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, et de Sputnik V, développé par le centre russe Gamaleya... L'AZD1222 et Sputnik V sont tous deux des vaccins à vecteur adénoviral qui contiennent le matériel génétique de la protéine de pointe du virus SRAS-CoV-2", a déclaré AstraZeneca dans un communiqué de presse du 11 décembre. Alors que le vaccin d'AstraZeneca a été associé à plusieurs reprises à la formation de caillots sanguins et à d'autres effets indésirables graves (tout récemment, en mai, lorsque le Telegraph a rapporté que le médicament "peut augmenter le risque d'une affection neurologique grave"), on en sait beaucoup moins sur le profil de sécurité de Sputnik V. La Russie ne dispose pas d'une base de données de type VAERS que le public peut utiliser pour signaler et visualiser les complications post-vaccinales suspectes. Cependant, une abondance de preuves soulève des doutes quant à l'affirmation du gouvernement russe selon laquelle Spoutnik V est "sûr et efficace". En septembre 2021, le Dr Vitaly Zverev, professeur de virologie et membre de l'Académie des sciences de Russie, a constaté une corrélation étroite entre l'augmentation de la vaccination et l'augmentation de la morbidité et de la mortalité dues au COVID-19 en Russie. "Personne ne connaît les conséquences à long terme [des vaccins]. Par conséquent, il est impossible à l'heure actuelle de vacciner trois fois avec le vaccin adénovirus vecteur qui est activement utilisé en Russie [Sputnik V]", a conclu M. Zverev. Une analyse distincte réalisée par le journal russe Krasnaya Vesna, qui a examiné les antécédents de Sputnik V en matière de sécurité dans les pays qui signalent des effets indésirables, a déterminé que "en termes de fréquence des effets secondaires légers et graves (nécessitant une hospitalisation) attendus, [Sputnik V] est comparable à ses homologues étrangers". Malgré les signaux d'alarme clairs, le ministère russe de la Santé continue de faire obstruction aux appels à une plus grande transparence. En janvier 2022, le ministère a expliqué qu'il serait "peu pratique" de publier des données sur le nombre de décès parmi les personnes vaccinées, car "ces informations ne reflètent pas objectivement une quelconque relation entre les décès et la vaccination et peuvent provoquer une attitude négative envers la vaccination." Quelques jours plus tard, un député de la Douma d'État qui a tenté d'obtenir les données les plus récentes des essais cliniques pour Sputnik V a été informé par le ministère de la Santé que ces informations étaient un secret commercial "confidentiel" qui appartenait uniquement au développeur du médicament.

Gref et le directeur du Centre Gamaleya, Alexander Gintsburg, ont organisé une séance de questions-réponses sur Sputnik V pour les employés de la Sberbank le 26 janvier 2021 (source : https://www.youtube.com/watch?v=KcaZ0hrOI8I) Aux yeux du gouvernement russe, Spoutnik V représente une victoire retentissante pour les technologies génétiques de nouvelle génération. "Nous avons développé plusieurs percées de ce type en parallèle. Cela concerne principalement le vaccin Sputnik V, qui utilise les technologies génétiques et est déjà utilisé aujourd'hui", a déclaré le ministre russe de la Santé en novembre 2021, ajoutant que la Russie créait déjà de nouveaux vaccins basés sur la plateforme de Sputnik V. Quant à l'efficacité tant vantée de Spoutnik V : Le 10 avril 2021, Alexander Gintsburg, directeur du Centre Gamaleya, a prédit que le vaccin phare de la Russie conférerait une immunité à vie contre le COVID-19. Exactement un an plus tard, le 10 avril 2022, Gintsburg a recommandé aux Russes de se faire revacciner tous les six mois et a même encouragé les citoyens conscients du COVID à recevoir deux rappels en même temps.

Le développement durable "Nous devons élaborer des principes généraux de gouvernance mondiale tout en respectant les différents systèmes historiques, économiques, sociaux et culturels, les normes éthiques et les valeurs des nations. Il faudra pour cela trouver des valeurs communes et largement acceptées et s'appuyer sur la gouvernance existante, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et les objectifs de développement durable des Nations unies. [...] Outre les moteurs des consommateurs et les risques pour la réputation, la réglementation gouvernementale sera cruciale pour rendre les fabricants responsables des impacts environnementaux. Heureusement, pour atteindre nos objectifs de durabilité, d'autres technologies de la quatrième révolution industrielle offrent des solutions innovantes dans cet espace de gouvernance."

- Klaus Schwab, Façonner l'avenir de la quatrième révolution industrielle (2018). Le 4 septembre 2020, Sberbank a participé au premier événement du chapitre russe, la branche russe de l'Initiative pour la gouvernance climatique (CGI) du Forum économique mondial. "Les questions d'environnement et de développement durable - ESG (environnement, social, gouvernance) - figurent en bonne place sur la liste des priorités de la stratégie et de la culture d'entreprise de Sberbank", a déclaré la banque dans un communiqué de presse. "La politique environnementale de Sberbank couvre tous les domaines, des interactions avec les clients externes et les investisseurs au comportement responsable de chaque employé. Suivre les principes du développement durable permet de réduire l'empreinte environnementale négative." En décembre de la même année, la Sberbank est devenue partenaire général de Russian Chapter, décrivant cette démarche comme "une étape importante pour atteindre l'un des objectifs ambitieux définis dans la nouvelle stratégie de la Sberbank, qui est de mener le programme de développement durable de la Russie." Le forum nouvellement créé s'est réuni le 17 décembre 2020 pour discuter de "la manière dont Sberbank remodèle sa stratégie et intègre la durabilité dans son modèle économique" et de "la manière dont la Banque centrale de Russie collabore avec les principales organisations internationales pour partager les meilleures pratiques en matière de gestion des risques climatiques." La banque a pris au sérieux son rôle de précurseur en matière d'ESG en Russie. Un an plus tard, le 1er décembre 2021, Sberbank a annoncé la formation de l'Alliance nationale ESG de Russie. Composé de 28 entreprises responsables de 10 % du PIB de la Russie, le groupe a été conçu comme une "plateforme permanente de dialogue et d'engagement pour toutes les parties prenantes." Parmi les membres fondateurs figurent le géant pétrolier Gazprom Neft et le fabricant de Sputnik V, R-Pharm. Selon M. Gref, l'Alliance visait à combiner les efforts des principales entreprises pour "faire avancer le programme [ESG]" en Russie :

"Nous avons réalisé que nous devions travailler à l'élaboration de cadres réglementaires, de normes et de procédures de contrôle de la mise en œuvre, à la formation d'une nouvelle législation qui incitera tous les acteurs du marché à se conformer aux normes ESG, et à la promotion des intérêts de la Russie et des entreprises russes à l'international." Le 21 avril, près de deux mois après le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, l'Alliance a convoqué une réunion afin de "mettre à jour" son plan de travail pour l'année, "en tenant compte des spécificités de la situation politique et économique actuelle." Entre autres objectifs, le groupe a décidé de "reconstituer et renforcer l'infrastructure nationale ESG liée au reporting, aux normes, aux notations, à la certification" ; de "contribuer à l'amélioration de la réglementation nationale ESG, y compris l'agenda sur le climat et le carbone" ; et de "[promouvoir] les activités éducatives [en Russie] sur le thème du développement durable, destinées à un large public cible." "Nous constatons que, malgré les difficultés, les entreprises restent attachées à l'idéologie ESG et n'abandonnent pas leurs engagements antérieurs en faveur des initiatives environnementales, climatiques et sociales", a déclaré le PDG du groupe, Andrey Sharonov, en résumant les résultats de la réunion. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. L'ESG était l'un des principaux points à l'ordre du jour du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2022 (SPIEF). Le 16 juin, les participants à la conférence ont discuté de "l'importance de l'agenda climatique dans les principales économies eurasiennes" : "Un agenda climatique commun devrait être l'un des projets fédérateurs dans une région aussi diverse que l'Eurasie. Aujourd'hui, la coopération économique doit être développée dans le cadre de l'agenda climatique, en partie dans le but d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies..." Parmi les panélistes figuraient le premier vice-ministre russe du développement économique, Ilya Torosov, la première vice-présidente de la Sberbank chargée des questions ESG, Tatiana Zavyalova, et le PDG de la National ESG Alliance, Andrey Sharanov. Que signifie la "coopération économique" dans le cadre de "l'agenda climatique" pour l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde ? Fin janvier, Vedomosti a publié un rapport approfondi sur la manière dont la National ESG Alliance pourrait accélérer l'intégration de la Russie dans le système de crédits carbone de l'Union européenne. Dans le cadre du mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone (CBAM) de l'Union européenne, à partir de 2026, les importateurs de ciment, de fer et d'acier, d'aluminium, d'engrais et d'électricité devront acheter des certificats carbone correspondant au "prix du carbone" qui aurait été payé pour produire les biens au sein de l'UE. Comme l'a souligné Vedomosti, ce nouveau système obligera la Russie à élaborer sa propre réglementation en matière de carbone et son propre système d'échange de droits d'émission afin de rester compétitive en tant qu'exportateur de matières premières. Le fossé économique croissant entre Moscou et Bruxelles laisse penser que le respect des réglementations européennes n'est plus la priorité absolue de l'Alliance. Toutefois, cela ne signifie pas que la Russie a abandonné le GNE. Au contraire, le groupe a appelé à "un dialogue systématique avec les associations internationales dans les "nouveaux" marchés, y compris les pays BRICS, l'Union économique eurasienne et une partie de la région Asie-Pacifique, ainsi qu'à l'établissement d'une interaction avec les communautés d'experts ESG dans ces régions".

Le chemin du client : Quelle voie, Russie ? Si Moscou se sépare de ses "partenaires occidentaux" à la recherche de marchés plus fiables, il convient de se demander ce que signifie concrètement la poursuite de ce pivot économique et politique, entamé il y a plus de dix ans. Le 4 février, la Russie et la Chine ont publié une déclaration commune annonçant une "nouvelle ère" pour les relations internationales et le développement durable mondial : "Afin d'accélérer la mise en œuvre du programme de l'ONU pour le développement durable à l'horizon 2030, les parties appellent la communauté internationale à prendre des mesures pratiques dans des domaines clés de la coopération tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, les vaccins et le contrôle des épidémies, le financement du développement, le changement climatique, le développement durable, y compris le développement vert, l'industrialisation, l'économie numérique et la connectivité des infrastructures." Moscou et Pékin résistent-ils à la voie approuvée à Davos, ou sont-ils en train de construire un système parallèle en utilisant un plan similaire ? Ces deux partenaires du "développement durable" sont-ils opposés à la gouvernance mondiale ou veulent-ils au contraire être des "parties prenantes" égales dans les superstructures mondiales existantes et futures ? L'argument selon lequel Moscou reproduit à contrecœur l'Occident dans le cadre d'une course aux armements technocratique alimentée par les menaces biologiques soulève une toute autre série de questions. La Russie peut-elle exploiter de manière responsable des technologies dont les gouvernements occidentaux ont abusé et détourné l'usage ? Si un test PCR n'est pas adapté à l'Occident, ce même test peut-il protéger la Russie des menaces biologiques dans le cadre de son programme de bouclier sanitaire ? L'adoption mondiale des CBDC est-elle une atteinte à la liberté financière aux États-Unis, mais une mesure nécessaire pour garantir la souveraineté économique de la Russie ? Voilà le genre de questions que nous devrions nous poser alors que notre monde de plus en plus chaotique se fragmente en blocs apparemment irréconciliables. Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, la "voie du client" sera-t-elle fondamentalement différente ?

* Riley Waggaman

Riley Waggaman est un journaliste basé à Moscou qui écrit sur la Russie sur son site Substack, Edward Slavsquat. Il a précédemment travaillé pour Press TV et RT. Suivez-le sur Twitter et Telegram.