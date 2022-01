Répète après moi : La Covid ne se répand pas sur les surfaces (Unherd)

Répète après moi : La Covid ne se répand pas sur les surfaces Article originel : Repeat after me: Covid doesn’t spread on surfaces Par Tom Chivers Unherd, 11.01.22

Pourrons-nous un jour aller au-delà de ces conseils dépassés ?



Sur chaque table de chaque café, sur chaque comptoir de chaque magasin, il y a une bouteille de désinfectant. Chaque porte de magasin porte un panneau "Veuillez vous désinfecter les mains" avec un petit distributeur de gel pour les mains. "Ces locaux sont nettoyés régulièrement", disent fièrement les petits panneaux dans les gares.

Cela fait plus de deux ans que le virus a commencé à se propager, et nous pensons toujours qu'il le fait en touchant des objets.

Pour mémoire, ce n'est pas le cas et nous le savons depuis longtemps. Il y a presque exactement un an, Nature demandait : "La COVID-19 se propage rarement à travers les surfaces. Alors pourquoi continuons-nous à nettoyer en profondeur ?"

C'était, au début de la pandémie, une chose raisonnable à penser. Nous ne savions pas grand-chose sur son mode de propagation et nous nous sommes basés sur ce que nous pensions savoir sur les autres coronavirus et la grippe. Nous pensions qu'il se propageait par contact - via des "fomites", des surfaces infectées. On nous conseillait vivement de nous laver les mains régulièrement. (Je me souviens être allée à un concert en mars 2020 et avoir été stupéfaite que les hommes se lavaient les mains après être allés aux toilettes ! Sans précédent).

Mais il est devenu clair, assez rapidement, que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Un article paru dans le Lancet Infectious Diseases en août 2020 a souligné que les affirmations sur la durée de vie de la Covid sur les surfaces étaient exagérées, car elles reposaient sur des études utilisant des concentrations irréalistes de particules virales.

Pour autant que je sache, il n'y a pas eu de cas solidement confirmé de transmission par fomite (bien que cet incident quelque peu grossier de "transmission morve-orale" soit possible). Il ne fait aucun doute qu'il y en a eu plusieurs dizaines de milliers en réalité - la plupart des cas ne sont jamais entièrement retracés - mais ils sont rares. Au contraire, le SRAS-Cov2 se propage par la respiration ou la toux de minuscules gouttelettes qui transportent chacune une charge de particules virales. C'est la concentration de ces particules dans l'air qui constitue le facteur de risque, et non le temps écoulé depuis le nettoyage d'une surface...

