Répétez après moi : "Les tests PCR ne fonctionnent pas !" (Off Guardian)

Répétez après moi : "Les tests PCR ne fonctionnent pas !"

Par Catte Black

Off Guardian, 3.08.21

La pandémie n'est aussi réelle que le test, et le test a un rôle de dé.

"Attendez les gars, je dois juste me tester pour la Covid."

Les tests PCR ne fonctionnent pas pour diagnostiquer une infection active par la covid19.

Nous n'arrêtons pas de le dire, mais nous ne semblons pas capables de comprendre ce que cela signifie, parce que même si nous savons que les tests PCR ne fonctionnent pas pour diagnostiquer l'infection, nous continuons à accepter toutes les statistiques qui sont produites en supposant que les tests PCR diagnostiquent l'infection. Nous disons - "0h wow, le nombre de covidés augmente malgré le confinement". Ou "un pic massif de personnes ayant contracté la covid dans cette maison de soins malgré les précautions". Ou "Regardez, le vaccin ne marche pas car les gens qui l'ont reçu attrapent quand même le covid". Non. C'est faux. Ce ne sont pas des "chiffres de la covid", ce sont des chiffres de tests positifs. Ce n'est pas un pic de personnes "attrapant la covid" dans les maisons de retraite, c'est un pic de personnes testées positives. Les personnes qui reçoivent le vaccin n'attrapent pas "encore la Covid", elles sont toujours positives. Et la raison pour laquelle ces "anomalies" se produisent, la raison pour laquelle les personnes ayant reçu le vaccin peuvent encore être testées positives, etc. est la même raison pour laquelle une papaye peut être testée positive - parce que les tests PCR ne fonctionnent pas.

Nous le savons, mais nous l'oublions toujours. Alors répétons-le. Les tests PCR ne fonctionnent pas. Les tests PCR. Ne fonctionnent pas. Fonctionnent pas. Nous connaissons tous le danger des faux positifs si trop de cycles sont effectués. Fauci l'admet lui-même. Si vous effectuez vos tests à 30 cycles ou plus, les résultats risquent fort d'être erronés et les positifs insignifiants. Et, chose incroyable, la plupart des laboratoires qui effectuent ces tests ont fait exactement cela - effectuer des cycles de 30 ou plus, voire jusqu'à 45. Mais ce fait important et bien connu cache un fait encore plus important : même lorsque les tests sont effectués correctement, ils ne fonctionnent toujours pas, car ils ne sont pas conçus pour faire ce pour quoi ils sont utilisés. Ils ne permettent pas de diagnostiquer une infection ou de détecter une infection active. Dans la plupart des cas, ils ne sont même pas spécifiques au SRASCOV2. Ils cherchent simplement à savoir si vous avez dans votre organisme des fragments aléatoires d'ARN que quelqu'un a identifiés comme étant similaires à certains types d'ARN viraux présumés.

Même si le test détecte réellement cette substance dans votre corps, et qu'il ne crache pas des absurdités à cause d'un seuil de cycle trop élevé, il n'y a littéralement rien qui montre que ce morceau de ferraille a quelque chose à voir avec votre nez qui coule, votre mal de gorge, votre pneumonie ou votre mort. C'est possible, mais il est beaucoup plus probable que ce ne soit pas le cas. Ils n'ont même pas été conçus à partir de l'ARN viral réel du (prétendu) du virus Sras-Cov-2. Ils ont utilisé de l'"ARN synthétique" ou des "sources artificielles", car aucun échantillon isolé de Sras-Cov-2 n'était disponible. Le CDC affirme que les 59 différents tests PCR disponibles sur le marché ne peuvent pas être comparés... parce qu'ils ont tous utilisé différents "échantillons artificiels" pour leur production.

Pourquoi les CDC testent-t-il les personnes vaccinées à des valeurs de CT inférieures à celles des personnes non vaccinées ? Parce qu'ils savent que les tests ne fonctionnent pas. Pourquoi dit-on aux personnes vaccinées d'"éviter les tests de routine" ? Parce qu'ils savent que les tests ne fonctionnent pas. Pourquoi a-t-on dit au NHS de ne pas tenir compte des cas de "Covid incidents" ? Parce qu'ils savent que les tests ne fonctionnent pas. Vous avez compris ? Vous pouvez mourir dans un accident de la route, tomber dans les escaliers, attraper une pneumonie bactérienne, avoir une thrombose coronaire, mourir de vieillesse ou vous tirer une balle dans la tête - et un test PCR peut faire de vous un "mort de la covid".

Vous pouvez être vacciné tous les deux mardis ou développer une "immunité naturelle" un million de fois... mais ce PCR scientifiquement dénué de sens peut toujours vous transformer en un cas chaque fois que le hasard (ou le seuil du cycle approuvé) le décide. C'est pourquoi personne n'aura jamais une "immunité" fiable et que cette pandémie peut durer éternellement. La pandémie ne s'arrêtera jamais car elle n'a jamais vraiment commencé. Il s'agit d'une escroquerie, d'un jeu de pois et de dé à coudre avec des statistiques bidon, conçu pour vous maintenir enfermés, effrayés et isolés pendant qu'une nouvelle secte démente met en place son programme. Ce programme est clairement énoncé, et ce depuis le premier jour, et nous avons passé les 16 derniers mois à en parler. Il implique le plus grand transfert de richesse et de pouvoir jamais envisagé, la destruction massive des petites entreprises, de la propriété du logement, de l'autonomie personnelle. Il implique l'apartheid et la diabolisation de tous ceux qui remettent en cause le discours dominant, en particulier ceux qui refusent le "vaccin" expérimental.

Il est indéniable que la pandémie a été inventée en partie pour vendre les divers non-vaccins potentiellement toxiques. Le profit fait partie des motivations. Ne jamais sous-estimer l'empressement de la psycho-archie au pouvoir à faire de l'argent rapidement.

Mais est-ce vraiment tout ce que c'est ? Toute personne rationnelle doit se demander pourquoi ils poussent ces brassées chimiques expérimentales sur les gens comme un prédicateur évangélique vendant le salut. Ces fous veulent-ils vraiment une dépopulation mondiale comme certains le suggèrent ? Je ne sais pas. Franchement, en 2019, même envisager que la PTB puisse avoir un tel agenda semblait hystérique. Mais après 16 mois de Nouvelle folie, cela ne semble pas être quelque chose à exclure inconditionnellement. Pourquoi les fabricants de vaccins ont-ils obtenu la permission de vendre ces protocoles sans aucun test préalable ? Pourquoi ces vaccins sont-ils toujours vendus malgré un nombre sans précédent de rapports d'effets indésirables ? Que font exactement les protéines de pointe dont on parle tant à leurs hôtes ? Dépeuplement ou simple exploitation cynique d'une occasion de faire passer ces satanés "vaccins" à ARNm qui n'ont jamais été approuvés pour un usage humain (parce que les essais sur les animaux ont été un désastre) ? Qui sait pour l'instant dans cette nouvelle Matrice de la folie.

Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est que la "pandémie" est un mensonge utilisé pour promouvoir les intérêts du secteur le plus brutal, le plus fou, le plus fanatique, le plus réfractaire à la réalité de l'hyper-richesse - et votre sécurité n'est PAS leur priorité. Oh, et - au cas où cela vous aurait déjà échappé - les tests ne fonctionnent pas.

