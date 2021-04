Rêve et réalité. La dictature verte en marche ? "L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants". (Vidéos)

Allons nous du fascisme sanitaire au fascisme vert pour le bien de l'Humanité et de l'écosystème via le remodelage de l'imaginaire infantile et des "cerveaux disponibles" ?

Est-ce les mêmes qui soutiennent le passage aux voitures électriques en occultant de manière scandaleuse la pollution des batteries au Lithium et de ses déchets, les coups d'Etat pour assurer la main-mise sur les matières premières et le génocide d'un peuple sacrifié sur l'autel du Coltan pour le bien de la planète ?

- Un projet d’industrie nationale torpillé par le coup d’État. En Bolivie, la filière lithium à l’encan (Monde diplomatique)

- Après l'éviction de Morales par un coup d'Etat, la question du lithium prend de l'ampleur en Bolivie (Common Dreams)

- Les médias célèbrent les voitures électriques et oublient le génocide, les viols de masse, le pillage en RDC servant à approvisionner en Coltan les multinationales qui les confectionnent (Vidéos)

- République Démocratique du Congo : 6 millions de morts, le génocide zappé par les médias (IdC)

- Pourquoi la voiture électrique pollue plus que ce que vous pensez (France info)

Bienvenue au XXIème siècle où l'imaginaire des enfants devra se calquer sur la réalité que l'on va leur façonner, mais tout cela bien sûr pour leur bien et celui de l'Humanité. Nous allons vous dire à présent de quoi seront faits vos rêves et comment ils vont s'accorder avec "la réalité" via un programme de remodelage de votre imaginaire pour votre bien. Accrochez vos ceintures, on décolle à fond les ballons !