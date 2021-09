Révélation, l'alerte sur la sécurité des vaccins que l'organisme de surveillance des médicaments ignore (Conservative Woman)

Révélation, l'alerte sur la sécurité des vaccins que l'organisme de surveillance des médicaments ignore.

Article originel : Revealed, the vaccine safety alert that drugs watchdog is ignoring

Par Sally Beck

Conservative Woman, 1.09.21

Depuis près de dix ans, la Dre Tess Lawrie, MBBCh, DFSRH, PhD, dirige l'Evidence-Based Medicine Consultancy, une entreprise indépendante qui s'intéresse à la recherche médicale rigoureuse dans le domaine des soins de santé.

Elle produit des rapports que l'on retrouve dans la Cochrane Library, une organisation respectée qui fournit des analyses impartiales de documents scientifiques.

La Dre Lawrie est fréquemment membre d'équipes techniques chargées d'élaborer des directives internationales dans le secteur des soins de santé, et ses publications évaluées par des pairs ont fait l'objet de plus de 3 000 citations. En bref, la Dre Lawrie ne doit pas être ignorée.



À moins, bien sûr, que vous ne soyez l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), l'organisme britannique aux oreilles sourdes qui réglemente les vaccins traditionnels et à ARNm contre la Covid-19, nouveaux, expérimentaux et insuffisamment testés.

Alors que le nombre de décès associés aux vaccins a dépassé les 1 600 en Grande-Bretagne, la MHRA devrait suspendre le programme de vaccination, comme elle l'a fait après les 47 décès causés par le vaccin contre la grippe porcine Pandemrix.

Cependant, elle n'a pas l'intention de le faire et continue d'insister sur le fait que le vaccin est "sûr et efficace et constitue la meilleure protection contre le Covid-19".



La Dre Lawrie a envoyé au Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, un document de 39 pages, entièrement référencé, dans lequel elle critique le système compliqué du Yellow Card Scheme de l'agence, un système gouvernemental conçu pour rassembler les informations sur les événements indésirables causés par les nouveaux médicaments, comme étant " inadapté à l'objectif ".

Elle a rappelé au Dr Raine, avec copie à 15 de ses collègues, qu'ils avaient le devoir de "prendre toute mesure nécessaire pour minimiser les risques pour les individus, après avoir pesé les risques par rapport aux bénéfices attendus". Elle a souligné qu'en raison d'omissions dans la collecte de données, telles que l'âge et le sexe, et le délai de réaction après la vaccination, le système de Yellow Card n'est pas transparent.



Elle a déclaré : "Ces omissions signifient que les conclusions de base sur la sécurité ne peuvent pas être tirées. Par conséquent, le public et les participants à l'essai ne sont pas pleinement informés des risques potentiels de la prise d'un vaccin contre la Covid-19 et ne sont pas en mesure de donner un consentement pleinement éclairé".

La Dre Lawrie a conclu que le système de déclaration volontaire devait être complètement revu, affirmant que le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aux États-Unis faisait un bien meilleur travail en donnant aux citoyens et aux professionnels de la santé des informations détaillées.