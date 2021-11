Révélations du lanceur d'alerte sur des essais cliniques du vaccin anti-Covid de Pfizer. Mediapart avocat de "Big Pharma" ?

Une lanceur d'alerte, directeur régional et chercheur dans l'industrie pharmaceutique impliqué dans les essais cliniques de Pfizer pour son vaccin anti-Covid à base d'ARN messager, a fait des révélations sur la manière dont les essais de la multinationale ont été entrepris par un de ses sous-traitant, Ventevia. Le 2.11.21, le British Medical Journal a repris ses allégations dans un article intitulé : " Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial " Par Paul D Thacker, journaliste d'investigation BMJ 2021;375:n2635 doi : https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 (Publié le 02 novembre 2021)

Rappelons également que si la réducation du risque relatif d'infection du vaccin Pfizer a été estimé aux alentours de 95%, la réduction de son risque absolu (peu publié par Big Pharma et les médias de masse) reste faible comme l'évoque Off-Guardian , à la suite d'un article de Peter Doshi dans le British Medical Journal (datant du 4.01.21 Peter Doshi: Pfizer and Moderna’s “95% effective” vaccines—we need more details and the raw data)

C'est dans ce contexte que Mediapart publie le 4.11.21 un article intitulé "Covid-19 : faut-il s’inquiéter du supposé « Pfizergate » ?" qui relativise l'impact de ces révélations : "Le « British Medical Journal » a publié le 2 novembre une enquête sur les irrégularités repérées lors d’un essai clinique mené sur le vaccin Covid-19 de Pfizer. L’efficacité et la sûreté du produit ne sont pas remises en cause. Mais l’affaire interroge sur les moyens de contrôler les expérimentations supervisées par l’industrie pharmaceutique."



ReinfoCovid en donne une autre interprétation en résumant à sa façon les révélations du lanceur d'alerte, directeur régional chez Ventevia, sous-traitant de Pfizer :

Le laboratoire Ventavia, participant aux essais de phase III sur le vaccin Pfizer, est pointé du doigt pour graves manquements concernant l’intégrité des données et de la règlementation

Des négligences dans le protocole permettaient de lever l’anonymisation, c’est-à-dire de savoir si le participant avait eu le vaccin ou le placebo.

Par manque d’employés, certains participants présentant des symptômes du COVID-19 n’ont pas été testés, alors que ce test constituait le critère principal de l’essai.

Malgré un signalement à la FDA des nombreux problèmes constatés, aucune inspection n’a été faite.

Malgré un signalement à Pfizer des nombreux problèmes constatés, Pfizer a confié à ce laboratoire d’autres essais cliniques sur le vaccin contre la COVID-19 : chez les enfants et les jeunes adultes, chez les femmes enceintes et sur une dose de rappel.



Les deux points problématiques au regard de l'étude pouvant remettre en cause l'efficacité des vaccins sont effectivement :

1. La présence de négligences dans le protocole permettant de lever l’anonymisation, c’est-à-dire de savoir si le participant avait eu le vaccin ou le placebo.

2. Le manque d’employés, certains participants présentant des symptômes du COVID-19 n’ont pas été testés, alors que ce test constituait le critère principal de l’essai.



Le résumé et le titre du Daily Mail sur le sujet est encore plus éloquent :

Article originel : Pfizer's Covid jab trial researchers in Texas 'skewed data, didn't follow-up with patients who had side effects and failed to test people with symptoms', BMJ investigation claims

(Selon une enquête du BMJ, des chercheurs de Pfizer chargés de l'essai du vaccin anti-Covid au Texas ont "faussé des données, n'ont pas suivi des patients qui avaient des effets secondaires et n'ont pas testé des personnes présentant des symptômes".)

Daily Mail, 10.11.21

Une lanceuse d'alerte qui a travaillé dans une entreprise payée pour mener l'essai a documenté une douzaine de manquements.

Elle a fourni au British Medical Journal un certain nombre de documents et de preuves photographiques.

Parmi les autres manquements, citons le stockage incorrect des vaccins et le recrutement de personnel sous-qualifié...





Si l'on tient compte des remarques mentionnés et du refus de la Food Drug and Administration d'effectuer une inspection en bonne et due forme du sous-traitant de Pfizer Ventevia, on est en droit légitime de se poser la question de savoir si les essais n'ont pas été biaisés et par conséquent si "l'efficacité et la sûreté du produit" ne sont pas justement à remettre en cause.



L'article de Mediapart au contraire semble relativiser cette implication dans sa présentation, alors que la prudence concernant un vaccin expérimental devrait être de mise d'autant plus que sa réduction du risque absolu d'infection d'après les propres essais cliniques de Pfizer- dont on sait à présent que leur réalisation ne s'est absolument pas faite selon les règles de l'art - demeure faible (voir plus haut).

Enfin quand un lanceur d'alerte, directeur régional d'essais cliniques, repris par le BMJ, déclare "que l'entreprise avait falsifié des données, supprimé l'insu des patients", il est quelque peu discutable de balayer d'un revers de main la polémique sur l'efficacité et la sûreté du produit.