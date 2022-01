Dans une vidéo interne divulguée, le PDG de l'entreprise de médias suisse Ringier (Blick, etc.) confirme qu'il a engagé toutes les rédactions de Ringier à "soutenir le gouvernement par notre couverture médiatique afin que nous puissions tous traverser la crise sans encombre" pendant la pandémie. Le CEO a déclaré en introduction qu'il "serait heureux que cela reste dans ce cercle".

En effet, les journalistes de Ringier, à commencer par le rédacteur en chef du SonntagsBlick, ont mené l'une des campagnes de peur les plus agressives ainsi que l'une des campagnes de diffamation les plus inhumaines contre les détracteurs du gouvernement que la Suisse ait jamais connues, bien que suivies de près par Tamedia & 20Minuten ainsi que CH-Media & Watson (voir infographie).

Résultat : la Suisse a subi des dommages sociaux et économiques sans précédent tout en enregistrant une surmortalité plus élevée que la Suède (15% contre 11%) ; les enfants suisses ont été harcelés et traumatisés par des masques et des tests de masse dont l'inutilité a été prouvée, et plusieurs enfants suisses sont déjà morts à cause du vaccin anti-Coronavirus, qui n'a aucun sens en terme de santé pour eux pour la plupart.

Dans la vidéo, le PDG de Ringier évoque également le journal allemand BILD, qui a effectivement adopté une ligne critique à l'égard du gouvernement - le chef de BILD Julian Reichelt a toutefois été démis de ses fonctions par la suite. Dans un SMS divulgué, son patron, le PDG d'Axel Springer Mathias Döpfner, a qualifié les autres rédacteurs en chef allemands d'"assistants de propagande" du gouvernement.

Il est recommandé aux lecteurs suisses de SPR (Swiss Policy Research), en particulier aux plus récents, d'étudier les divers articles brefs de SPR ainsi que l'infographie et le rapport des journalistes correspondants afin d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement du système médiatique suisse.