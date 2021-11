Selon des analystes, il y a eu 21 morts subites de joueurs de la FIFA en 2021 contre 4,2 en moyenne les années précédentes. Quelle est la vérité sur les vaccins contre la Covid et les crises cardiaques ? (Daily Sceptic)

Quelle est la vérité sur les vaccins contre la Covid et les crises cardiaques ? Article originel : What’s the Truth About Covid Vaccines and Heart Attacks? Par Will Jones Daily Sceptic, 27.11.21

Trois autres joueurs de football se sont effondrés pendant le jeu cette semaine, ce qui a suscité un nouvel intérêt pour la question de savoir quel pourrait être le lien entre ce nombre inhabituellement élevé d'urgences médicales sur le terrain et les vaccins contre la Covid. Le commentateur de football Trevor Sinclair s'est attiré les foudres de l'opinion publique pour avoir soulevé la question à l'antenne, tandis que des scientifiques ont fait valoir que cette tendance inquiétante était plus probablement une conséquence de la Covid elle-même que des vaccins.



On peut supposer que quelque chose est à l'origine de la récente augmentation, qui, selon certains analystes, a entraîné 21 morts subites (la plupart liées au cœur) de joueurs de la FIFA jusqu'à présent en 2021, contre environ 4,2 au cours d'une année moyenne (avec un écart type de 2,0). En supposant qu'il ne s'agisse pas d'un phénomène de reportage, il s'agit d'un pic extraordinaire et hautement significatif sur le plan statistique.

Les deux principaux facteurs inhabituels cette année sont la présence du SRAS-CoV-2 et le programme de vaccination contre la Covid. Toutefois, seuls deux décès de ce type ont été signalés en 2020, année où le programme visant à luetter contre la Covid était également en place, ce qui semble plaider en faveur de l'explication par le vaccin.

Les vaccins sont connus pour affecter le cœur et le système cardiovasculaire dans certains cas, ce qui explique pourquoi les caillots sanguins et les inflammations cardiaques (par exemple, la myocardite) font partie des effets secondaires répertoriés et pourquoi un certain nombre de pays ont cessé d'utiliser certains des vaccins dans les groupes d'âge plus jeunes. Il ne faut donc pas écarter d'emblée l'idée qu'il pourrait y avoir un lien entre une vague inhabituelle d'urgences cardiaques et les vaccins.

D'un autre côté, certaines études ont montré que le risque de développer une myocardite est nettement plus élevé après une infection par le SRAS-CoV-2 qu'après une vaccination.

Un certain nombre de scientifiques ont fait remarquer que, dans la mesure où les problèmes cardiovasculaires résultent de l'effet de la protéine spike du SRAS-CoV-2 (et il semble y avoir un certain consensus sur le fait que la protéine spike est en grande partie responsable de la maladie), une infection par le SRAS-CoV-2 expose l'organisme à une quantité de protéine spike au moins égale à celle d'une vaccination. En revanche, ceux qui soupçonnent les vaccins de jouer un rôle clé affirment qu'en fait, la plupart des infections par le SRAS-CoV-2 ne sont pas systémiques, mais restent localisées au système respiratoire et ont donc peu d'impact sur le système cardiovasculaire, alors que la vaccination permet toujours à la protéine spike d'avoir un impact systémique en accédant facilement à la circulation sanguine.

Cette question mériterait d'être examinée de plus près et de manière plus urgente qu'elle ne semble l'être par les autorités réglementaires. Il devrait être facile pour ceux qui ont accès aux données pertinentes (dont la plupart ne sont malheureusement pas accessibles au public) d'analyser les décès d'origine cardiovasculaire en fonction du statut vaccinal et du statut d'infection antérieure, afin de voir s'il existe des schémas susceptibles de constituer un signal d'inquiétude.

Un résumé est paru dans la revue de référence Circulation au début du mois et conclut : "Les vaccins à ARNm augmentent considérablement l'inflammation sur l'endothélium et l'infiltration des cellules T dans le muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations de thrombose accrue, de cardiomyopathie et d'autres événements vasculaires après la vaccination." Aucune étude n'accompagnait toutefois ce résumé, qui a été fortement critiqué par certains spécialistes. Néanmoins, le Dr Aseem Malhotra, éminent cardiologue consultant du NHS, a sorti le grand jeu cette semaine sur GB News pour révéler qu'un collègue chercheur en cardiologie avait trouvé des résultats similaires, mais n'était pas prêt à les publier par peur des répercussions sur sa carrière : "Ils ne vont pas publier leurs résultats, ils craignent de perdre l'argent de la recherche".