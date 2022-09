Selon le Dr Pierre Kory, le personnel éditorial des revues médicales à fort impact recevait l'ordre de censurer les études sur l'ivermectine de la part de Big Pharma (Substack)

La censure criminelle de l'efficacité de l'ivermectine par les revues médicales à fort impact - Partie 1

Article originel : The Criminal Censorship of Ivermectin's Efficacy By The High-Impact Medical Journals - Part 1

Par le Dr Pierre Kory, MD, MPA

Substack, 16.09.22

Le personnel éditorial des revues médicales à fort impact recevait l'ordre de censurer les études sur l'ivermectine de la part de Big Pharma et de "philanthropes" comme Bill Gates.

Le Dr Marcia Angell, ancienne rédactrice en chef de longue date du New England Journal of Medicine (NEJM), a démissionné en juin 2000 après vingt ans à ce poste. Elle a démissionné en raison de ce qu'elle a décrit comme l'influence croissante et indéfendable exercée par l'industrie pharmaceutique sur le prestigieux journal et ses puissantes sociétés affiliées. Elle a donc préféré écrire un livre sur le sujet. Voici quelques citations très importantes tirées de son livre "The Truth About Drug Companies : How They Deceive Us and What to Do About It" sont : "Devenue avant tout une machine marketing pour vendre des médicaments aux bénéfices douteux, big Pharma utilise sa richesse et son pouvoir pour coopter toutes les institutions qui pourraient se mettre en travers de son chemin, y compris le Congrès américain, la FDA, les centres médicaux universitaires et la profession médicale elle-même." Ce qui précède est exactement la raison pour laquelle j'appelle notre pays les États-Unis de la Pharma. Remarquez qu'elle mentionne la FDA (bien que la complicité des NIH soit implicite dans le reste de la phrase). Je dis depuis le début de la pandémie que les agences fédérales de santé des États-Unis sont (et ont longtemps été) dans un état de "capture réglementaire totale". Définition de la capture réglementaire selon Wikipédia : La capture réglementaire est une forme de corruption de l'autorité qui se produit lorsqu'un décideur ou un régulateur est coopté pour servir les intérêts commerciaux d'une industrie. Voici deux autres citations du Dr Angell : "Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie de la recherche clinique qui est publiée, ou de se fier au jugement de médecins de confiance ou à des directives médicales faisant autorité. Je ne prends aucun plaisir à cette conclusion, à laquelle je suis arrivé lentement et à contrecœur au cours de mes deux décennies en tant que rédacteur en chef du New England Journal of Medicine." Celui-là est fou : "En 2003, les profits des 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques ont dépassé les profits cumulés des 490 autres sociétés du Fortune 500." Whoa. Le Dr Relman, un autre ancien rédacteur en chef du NEJM a dit ceci, également il y a 20 ans : "La profession médicale est en train d'être achetée par l'industrie pharmaceutique, non seulement en termes de pratique de la médecine, mais aussi en termes d'enseignement et de recherche. Les institutions universitaires de ce pays se permettent d'être les agents rémunérés de l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est honteux". Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet a déclaré ceci en 2015 : "L'argument contre la science est simple : une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut tout simplement être fausse." Comme le Dr Aseem Malhotra (l'un des plus éminents médecins diseurs de vérité de COVID qui est resté en poste) a récemment tweeté une citation d'une interview qu'il a réalisée : "Nous disposons d'une multitude de preuves de la fraude commise par l'industrie pharmaceutique au fil des ans" "Le véritable scandale est que les médecins et les revues médicales sont de connivence avec l'industrie pour obtenir des gains financiers et que l'organisme de réglementation ne parvient pas à empêcher les comportements répréhensibles de l'industrie." Je tiens à clarifier le point ci-dessus concernant le fait de "ne pas pouvoir faire confiance à la moitié de la science dans les revues médicales". Je tiens à préciser qu'il fait référence, dans mon esprit, en grande partie, sinon uniquement, à ce que j'appelle les "revues médicales à fort impact" et non à toutes les revues scientifiques. Vous devez savoir que chaque revue est classée par ce qu'on appelle un "facteur d'impact", défini par Wikipedia comme suit :

Ces tactiques de "censure des journaux" doivent être ajoutées au Playbook de la désinformation. Je propose de l'appeler "La zone", définie au football américain comme un jeu défensif où "un joueur est capable d'observer ce que le quarterback (diseur de vérité) tente de faire, d'anticiper où une passe peut être lancée, et peut-être d'intercepter la passe. Les défenses de zone ont tendance à produire des interceptions de passes ou des collisions exceptionnelles avec les receveurs (bienvenue dans ma vie) après qu'ils aient effectué des réceptions de passes." Bien vu. Je dirais que la "zone" de censure opérait à travers trois principaux types de diffuseurs d'informations : les médias traditionnels (radio, presse écrite, télévision), les médias sociaux (Twitter, Instagram, Linked in, etc.) et les journaux médicaux. La raison pour laquelle je vous rappelle ces trois catégories principales de diffusion de l'information est que je maintiens que toute, et je dis bien toute, la propagande médiatique (post ultérieur) et la censure médiatique de l'ivermectine ont été rendues possibles uniquement par les actions de ces revues médicales à fort impact. Le Dr Flavio Cadegiani, mon collègue et ami de la FLCCC, les appelle la "Mafia éditoriale". De plus, en dictant à la mafia éditoriale quelles études scientifiques, quelles méta-analyses frauduleuses et quels éditoriaux négatifs étaient publiés, cela a permis aux agences de santé nationales et internationales de publier des recommandations corrompues contre l'utilisation de l'ivermectine. Ces recommandations ont ensuite conduit la majorité des médecins du monde à s'abstenir d'utiliser ou même d'essayer l'ivermectine. Les rédacteurs des revues à fort impact ont fait quatre choses pour supprimer les preuves de l'efficacité de l'ivermectine dans le COVID : 1) Ils ont rejeté tous les essais positifs de l'ivermectine, même (et surtout) ceux de haute qualité, en commençant dès mai 2020. (c'est le sujet de ce post). 2) Retraité les études positives sur l'ivermectine même après qu'elles aient passé l'examen par les pairs et/ou qu'elles aient déjà été publiées (ces actions étaient sans précédent dans nos carrières de médecins et de chercheurs). C'est sur ce point que portera mon prochain article. 3) Publié des essais frauduleux et des méta-analyses frauduleuses, cette dernière technique étant identique à celle employée dans la recommandation corrompue de l'OMS contre l'ivermectine ici. Il s'agit d'une tactique de désinformation connue appelée "le Fake", définie comme "mener une science contrefaite et essayer de la faire passer pour une recherche légitime". 4) Publié de nombreux éditoriaux anti-ivermectine, ce qui est également une tactique de désinformation déjà nommée, appelée "la diversion". Les rejets et rétractations ont été les plus dommageables car tout essai positif de HCQ ou d'IVM publié dans une revue médicale à fort impact aurait changé toute la trajectoire de la pandémie. En effet, les revues à fort impact ont le pouvoir de " faire bouger l'aiguille ", non seulement en faisant les gros titres des médias, mais aussi en orientant les politiques de santé des agences de santé nationales et internationales.

Rappelez-vous comment les corticostéroïdes (mon premier témoignage au Sénat en mai 2020) sont plus tard devenus la norme de soins pour les patients de l'hôpital COVID du jour au lendemain, immédiatement après la publication des résultats de l'essai britannique RECOVERY d'Oxford en juin 2020. Je me souviens encore avec émotion de tous mes anciens stagiaires et collègues qui m'ont envoyé des textos le lendemain pour me dire "nous aurions dû écouter Pierre" au sujet de mon témoignage 6 semaines plus tôt. Mais c'était avant l'ivermectine. A de rares exceptions près, aucun ne m'a contacté depuis plusieurs mois. Le silence a commencé après l'ivermectine mais est devenu assourdissant lorsque j'ai pris position contre les vaccins (et plus tard la FLCCC). Sachez que la censure de la "science qui dérange" par les journaux à fort impact a commencé très, très tôt dans la pandémie. Dans ce documentaire définitif qui a été le premier à prouver l'origine artificielle du virus, des scientifiques de renommée mondiale ont déclaré que leurs articles montrant que le virus était d'origine humaine étaient rapidement rejetés par des revues dans lesquelles ils avaient longtemps publié. C'était le premier crime de la "mafia éditoriale". Puis vint la fraude de Surgisphere publiée dans le Lancet qui fit couler le premier sang contre le HCQ. Ensuite, David Boulware a publié son essai inepte de prophylaxie par HCQ et lorsque nous avons posé des questions sur sa conduite de l'essai et la présentation des données, il a commencé à nous faire de fausses déclarations sur ce qui s'était passé exactement. Mon brillant collègue David Wiseman s'est attaqué à lui dans cet article pré-imprimé que j'ai co-écrit (mais David a fait le plus gros du travail). Pour mes abonnés, rappelez-vous que le Dr Boulware était une figure centrale de l'influence corruptrice du procès TOGETHER sur l'ivermectine, étant donné les citations indéfendablement inexactes et préjudiciables qu'il a faites aux journalistes du New York Times. Lui aussi a du sang sur les mains. Notre cher collègue, le Dr Norman Fenton, et son équipe ont effectué une analyse des données sur la mortalité en Angleterre et ont découvert que le gouvernement britannique se trompait tellement sur le statut de la vaccination qu'il cachait les preuves de son inefficacité et de sa toxicité. L'article se trouve toujours sur un serveur de préimpression. De même, des experts d'universités prestigieuses ont analysé des bases de données américaines et européennes et ont constaté une augmentation de la mortalité toutes causes confondues chez les vaccinés, en particulier chez les enfants. Leur article se trouve toujours sur un serveur de préimpression. L'article de Jessica Rose et Peter McCullough sur les taux de myocardite après l'administration des vaccins COVID a été retiré par l'éditeur après publication parce qu'il n'aimait pas la conclusion. Personne ne s'élève encore contre Elsevier pour avoir censuré la science sans éthique. Pas une seule personne du côté des pro-vax ne pense que censurer la science est mal. C'est stupéfiant parce que c'est si objectivement contraire à l'éthique. Personne ne peut défendre cela, donc tout le monde reste plutôt silencieux à ce sujet. Et cela s'aggrave. L'autre jour, un article a été publié, selon lequel pour chaque hospitalisation prétendument évitée par les vaccins COVID, jusqu'à 98 événements indésirables graves seraient subis par des jeunes âgés de 18 à 29 ans. Chances d'être publié ? Zéro. Publier de la "Pharma-science incongrue" est presque impossible de nos jours. Si les revues à fort impact avaient publié ne serait-ce qu'un seul essai positif pour l'IVM ou le HCQ, des millions de vies auraient pu être sauvées. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces revues ont spécifiquement bloqué la publication de tout article présentant des résultats "statistiquement significatifs" en faveur de l'utilisation de l'IVM ou du HCQ. N'oubliez jamais cela. Jamais. Ce sont ces actions de la mafia éditoriale qui ont alimenté le double massacre du COVID et des vaccins. Des millions de personnes sont mortes parce qu'aucun traitement précoce ou préventif n'a été recommandé dans toutes les économies de santé avancées. Comparez le sort de ces économies à celui de tous les pays à revenu faible ou intermédiaire où l'IVM ou le HCQ sont couramment utilisés dans les programmes de prophylaxie du paludisme et/ou des parasites et étaient donc largement utilisés. C'est loin d'être le cas. Outre le fait que l'IVM ou l'HCQ aurait fait exploser les marchés des médicaments en cours de développement par l'industrie pharmaceutique, comme le Paxlovid et le Molnupiravir, il faut reconnaître qu'ils menaçaient également les nombreux milliards investis dans les vaccins. Je maintiens que les rédacteurs en chef des revues à fort impact avaient pour ordre permanent de ne pas publier de données positives sur les médicaments réadaptés. La mafia éditoriale a donc rejeté et rétracté des études positives tout en publiant des études et des éditoriaux frauduleux. Commençons par les rejets.

REJETS D'ÉTUDES POSITIVES SUR L'IVERMECTINE PAR DES REVUES MÉDICALES À FORT IMPACT 1. Le rejet de l'étude de Tess Lawrie et al "Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection : A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines" par la Cochrane Library est pour moi l'action la plus dommageable prise contre l'ivermectine. Il faut savoir que la bibliothèque Cochrane a été considérée pendant des décennies comme la référence dans le monde universitaire en matière de SRMA. Notez que j'ai dit "était la référence". Parce que, vous l'avez deviné, ils ont été capturés par Pharma et Gates. En 2018, des membres du conseil d'administration de la bibliothèque Cochrane ont démissionné en masse en raison de ce que l'un d'eux a déclaré être une "culture autoritaire descendante croissante et un modèle commercial de plus en plus commercial" qui "menace les objectifs scientifiques, moraux et sociaux de l'organisation." Je suis sûr que le fait que Gates soit devenu un donateur deux ans plus tôt n'a rien à voir avec cela. C'est vrai. En outre, l'argent de Gates soutient un grand nombre, sinon la totalité, des revues figurant dans la liste ci-dessus et ci-dessous. C'est choquant, je sais. Pour ce qui est de Tess, dès qu'elle a vu mon témoignage sur l'ivermectine, elle a été intriguée et a immédiatement commencé son propre examen d'expert des preuves d'ECR que j'ai présentées lors des audiences historiques du sénateur Ron Johnson. Tess savait que la rapidité était essentielle pour sauver des vies. Notez que Tess et son équipe sont des experts mondiaux dans ce type de travail - entre Tess et ses collègues Andy Bryant, et Therese Dowsell, ils ont publié environ 120 revues Cochrane. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'obtenir que Cochrane accepte sa proposition et publie sa revue. Si elle avait réussi, cela aurait neutralisé la capacité d'Andy Hill, d'Andrew Owen et de l'OMS à émettre leur recommandation corrompue contre l'ivermectine, comme je l'ai expliqué en détail dans de précédents billets ici et ici. Il faut comprendre que si un médicament fait l'objet d'une revue de la bibliothèque Cochrane soutenant son utilisation dans le traitement d'une maladie, il devient la norme de soins. Parmi tous les scientifiques du monde, Tess savait qu'un examen systématique et une méta-analyse des preuves en faveur de l'ivermectine publiés par la bibliothèque Cochrane auraient amené toutes les agences de santé mondiales à recommander son utilisation et auraient immédiatement sauvé des centaines de milliers de vies. Tess a donc proposé à Cochrane que son équipe procède à un "examen rapide de l'ivermectine". Ils ont d'abord accepté le protocole d'étude qu'elle proposait ! Elle avait le feu vert. Mais pas pour longtemps. Ils ont rapidement changé de ton, probablement sous la pression de Gates ou de l'un de leurs bailleurs de fonds Big Pharma. Je parie sur Pfizer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que tout d'un coup, les rédacteurs de Cochrane ont informé Tess qu'un "examen rapide" était inapproprié et qu'il fallait suivre un protocole d'"examen complet". Elle a rapidement accepté de le faire et a soumis un protocole d'examen complet, car son équipe, par anticipation, avait en fait déjà terminé le travail. La pression était forte. La Cochrane Library corrompue était dans une impasse. Sans surprise, ils ont alors commencé à l'accuser de "conflits d'intérêts" en raison de la vidéo qu'elle avait postée sur YouTube début janvier 2020 à l'intention de Boris Johnson (il s'agissait essentiellement de lui communiquer les résultats de l'examen qu'elle avait réalisé afin qu'il puisse immédiatement envisager de mettre en œuvre une politique à l'usage du Royaume-Uni). Notez que ce qu'elle fait ne présente en aucun cas "un conflit d'intérêts". Tess ne gagne pas d'argent avec l'ivermectine. En fait, une experte de son niveau est moralement et professionnellement obligée de partager de telles découvertes avec le public, en particulier pendant une pandémie mondiale embourbée dans ce méchant hiver 2020-2021. Elle l'a rappelé aux éditeurs de Cochrane dans un brillant courriel faisant référence aux principes établis des chercheurs. Pourtant, afin de préserver la possibilité de publier des données aussi essentielles dans la vénérable bibliothèque Cochrane, elle a proposé de se retirer en tant qu'auteur s'ils continuaient à s'inquiéter de son "conflit d'intérêts".

Sa défense auprès des éditeurs de Cochrane est tombée dans l'oreille d'un sourd (ou d'un muet). Ils lui ont simplement dit d'aller publier dans une autre revue et ont préféré confier le travail de révision complète à une équipe allemande dirigée par Popp et al. Je ne connais pas Popp mais je n'ai pas besoin de le connaître. Popp a utilisé les mêmes tactiques que l'équipe de recherche de l'OMS, une revue effrontément manipulée qui a abouti à une conclusion très différente de celle de l'équipe de Tess, c'est-à-dire qu'après avoir rejeté la plupart des preuves, ils ont conclu que les preuves pour l'ivermectine étaient d'une "très faible certitude" et donc insuffisantes pour soutenir une recommandation. L'équipe de Tess a magistralement démoli l'étude frauduleuse de Cochrane ici. Il s'agit d'une lecture incontournable pour les amateurs de sciences et de statistiques. Notez qu'il reste sur un serveur de pré-impression. Ouaip. De plus, leur critique devrait être mise à jour pour incorporer la dernière action frauduleuse des équipes de la revue Cochrane, celle d'inclure l'essai TOGETHER dans leur revue malgré le fait qu'il ne répondait pas aux critères d'inclusion de leurs protocoles, comme l'a récemment découvert Alexandros Marinos ici. Pour avoir une idée de la corruption éhontée des auteurs de la revue Cochrane (avec l'approbation de la revue), lisez le titre et le sous-titre du post d'Alex ;

La revue Cochrane sur l'ivermectine a violé ses propres critères d'inclusion pour 76% des patients qu'elle incluait

5 des 11 études incluses, couvrant 2582 des 3409 patients inclus dans l'examen systématique, ne remplissaient pas les conditions d'inclusion, sur la base d'un nouveau critère utilisé pour exclure de nombreuses autres études. "Gold standard" hein ? Peu importe. Le monde des clowns. Revenons à Tess et son équipe. Le texte ci-dessous provient d'un collègue de Tess, Edmund Fordham, dont le courriel me permet de replacer les actions de la bibliothèque Cochrane dans un contexte puissant. Lisez la suite : Cochrane travaille d'une manière différente des autres revues. L'élément critique est l'acceptation du "protocole" d'examen. Le résultat final fait l'objet d'un examen par les pairs, mais principalement pour sa conformité au protocole. Tant que le protocole est respecté, la publication est essentiellement garantie. Ce n'est pas comme si une revue recevait des manuscrits de manière spéculative. Les revues sont préparées dans le logiciel RevMan de Cochrane, puis la version finale est convertie en PDF dans un logiciel contrôlé par Cochrane (il est donc impossible d'usurper l'empreinte). Mais le texte est très formel et les auteurs ont très peu de latitude ; les sections doivent suivre un ensemble prescrit de rubriques.

La véritable panique chez Cochrane était donc de trouver un moyen de rejeter notre protocole. Puisqu'ils l'avaient en fait accepté, avant le fameux Zoom de Tess avec Hill, leur seule option était de dire que le sujet ne convenait pas au format Rapid Review - ce qu'ils ont fait. Ils voulaient plutôt un examen complet. Nous avons donc envoyé le protocole d'examen complet (en dehors des contraintes de format, la principale différence est que l'extraction des données doit être effectuée par deux examinateurs indépendants - ce que nous avions déjà fait). Ils ont ensuite dû inventer des accusations de conflits d'intérêts contre nous, qui n'existaient pas ; puis ils ont invité le consortium du gouvernement allemand à réaliser l'"examen Cochrane" pour nous éliminer - ledit consortium ayant précédemment indiqué clairement qu'il ne voulait que l'infrastructure logicielle et qu'il n'avait aucune intention d'enregistrer son protocole comme un examen Cochrane. Le résultat fut le "rien du tout" de 148 pages de Popp et al. (je l'énumérerai sous "le faux" ci-dessous -PK). Ils ont récemment mis à jour la revue en incluant TOGETHER et I-TECH qui ont été enregistrés rétrospectivement - après avoir dit précédemment que c'était un critère d'exclusion, comme le dernier post d'Alex Marinos le montre clairement. Il est donc clair que Popp et al. ne s'intéressent qu'aux médicaments sponsorisés par l'industrie pharmaceutique et confondent volontiers "approbation réglementaire" et "efficacité clinique". Cochrane était clairement sous pression en janvier 2021, dès que la brouille entre Tess et Andy Hill a été connue. Si vous êtes l'un de ces rédacteurs de Cochrane et que vous lisez ceci, sachez que vos actions ont conduit à la mort de millions de personnes. Essayez de rationaliser et de vous défendre en disant que vous n'aviez pas le choix. Bonne chance avec ça. Tout ce que vous aviez à faire était de donner un coup de sifflet. Mais vous ne l'avez pas fait.

Rejet n°2 Le Dr Eli Schwartz est un professeur de maladies tropicales de renommée mondiale dans l'une des meilleures universités d'Israël. Son ECR sophistiqué en double aveugle a effectivement "prouvé" les propriétés antivirales de l'ivermectine contre le SRAS-CoV2 lorsqu'il a constaté que les cultures virales et les tests PCR disparaissaient plus rapidement chez les personnes traitées à l'ivermectine. Voici ce qu'il m'a écrit après que je lui ai demandé quand son article historique serait publié (il y a plusieurs mois) : Bonjour Pierre, la séquence des soumissions a été la suivante : NEJM, Lancet- eclinical medicine, et Clinical Infectious Disease. Les rejets sont arrivés en quelques heures. À l'époque, je ne l'ai pas soumis à medRvix (serveur de préimpression) pour éviter un rejet fondé sur des "informations déjà publiées". Maintenant, nous l'avons soumis à Clinical Microbiology and Infection et, parallèlement, à medRvix. Cela aurait été une étude qui aurait changé le monde. À ce jour, l'un des articles les plus importants prouvant l'efficacité antivirale de l'ivermectine se trouve toujours sur un serveur de préimpression ici.

Rejet n° 3 Le professeur retraité et désormais ami Hector Carvallo a soumis un article au JAMA montrant les effets massifs d'un protocole de traitement précoce qu'il a conçu autour de l'utilisation de l'ivermectine, de la dexaméthasone, de l'aspirine et de l'énoxaparine, c'est-à-dire le protocole IDEA (dont l'efficacité a été validée). Voir la réponse initiale du rédacteur en chef ci-dessous. Il est important de noter qu'elle n'a PAS été rejetée immédiatement, ce qui est traditionnellement un très bon signe que la revue s'intéresse à votre étude (les rejets, lorsqu'ils se produisent, donnent lieu à une lettre de réponse automatique presque immédiate). Remarquez la date de la lettre. Wow. 9 avril 2020 Cher Prof. CARVALLO : Merci d'avoir soumis votre manuscrit, "IVERMECTIN AND CORTICOIDS :", reçu le 9 avril 2020, au JAMA. Votre manuscrit s'est vu attribuer le numéro de manuscrit suivant : JAMA20-6173. Veuillez faire référence au numéro du manuscrit et à l'auteur correspondant dans toutes les communications ultérieures. Vous pouvez vérifier le statut de ce manuscrit en sélectionnant le lien Vérifier le statut du manuscrit sur la page Web suivante. Il vous sera demandé de saisir votre mot de passe. Si vous ne parvenez pas à trouver votre mot de passe, veuillez cliquer sur le lien "Mot de passe inconnu/oublié". Veuillez ne pas partager cet e-mail avec qui que ce soit. https://manuscripts.jama.com/cgi-bin/main.plex?el=A1e5BPQJ7A1Dbya3F6A9ftdKuZXKqSIZZbenT5ReNmhzgZ * Nous acceptons d'examiner votre manuscrit à condition que son contenu, ses figures et ses tableaux n'aient pas été publiés ou soumis ailleurs sous forme imprimée ou électronique et qu'ils ne soient pas soumis ailleurs pendant la période d'examen par le JAMA.

* Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez fournir des copies de tous les manuscrits sur des sujets étroitement liés ou contenant des éléments susceptibles d'être dupliqués qui ont déjà été publiés ou dont la publication est envisagée ailleurs.

* Les informations contenues dans votre manuscrit ne doivent pas être distribuées ou diffusées sous forme imprimée ou électronique, sauf dans le cadre d'une présentation lors de réunions scientifiques, tant que le manuscrit n'est pas publié.

* Le fait que votre manuscrit soit en cours d'examen par le JAMA est confidentiel et ne doit être divulgué à personne, sauf aux coauteurs et aux collaborateurs. Tous les efforts seront faits pour accélérer l'examen de votre manuscrit et pour vous informer de notre décision dès que possible. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le bureau de la rédaction à l'adresse jamams@jamanetwork.org ou au 312-464-4444. Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, heure centrale. Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion d'examiner votre travail. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, Howard Bauchner, MD

Rédacteur en chef, JAMA

Courriel : Howard.Bauchner@jamanetwork.org

Téléphone : (312) 464-2400

Fax : (312) 464-5824 Malgré ce signe optimiste, il reçoit en quelques heures le redoutable courriel de rejet "auto-reply" ci-dessous. Wow encore.

9 avril 2020 Prof. Hector Eduardo CARVALLO

Hôpital A.A. Eurnekian

POST GRADUATE

L. N. Alem 349

Ezeiza, Buenos Aires 1804

Argentine

RE : IVERMECTINE ET CORTICOÏDES : Cher Professeur CARVALLO : Merci d'avoir soumis votre manuscrit au JAMA. Chaque manuscrit est soigneusement évalué par la rédaction du JAMA, qui en évalue la qualité et la priorité de publication. Les manuscrits jugés peu susceptibles d'être retenus à l'issue d'un examen externe rigoureux ou dont le sujet ne correspond pas à nos priorités éditoriales actuelles sont rejetés à ce stade. Plus de la moitié des quelque 7000 manuscrits qui nous sont soumis chaque année sont rejetés après une telle évaluation interne, et moins de 9% des manuscrits sont finalement acceptés pour publication dans le JAMA. Sur la base de notre évaluation, j'ai le regret de vous informer que nous ne donnerons pas suite au manuscrit que vous avez soumis pour publication. Bien que nous soyons conscients que vous puissiez être déçu par notre décision, nous espérons que le fait de vous fournir cette information rapidement vous permettra de soumettre votre manuscrit à une autre revue sans le délai qu'implique le processus de révision externe. Nous vous remercions d'avoir eu le privilège d'examiner votre travail. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués, Howard Bauchner, MD

Rédacteur en chef, JAMA

Courriel : Howard.Bauchner@jamanetwork.org

Téléphone : (312) 464-2400

Télécopie : (312) 464-5824 Note de confidentialité : Cette communication, y compris les pièces jointes, est destinée uniquement à l'usage du destinataire, peut contenir des informations privilégiées, confidentielles ou exclusives, et ne peut être redistribuée de quelque manière que ce soit sans le consentement de l'expéditeur. Merci.

Les actions ci-dessus sont très, très irrégulières. Jamais une revue ne m'a dit qu'elle allait prendre en considération mon manuscrit pour l'examiner, pour ensuite le rejeter le même jour. En général, si la revue s'intéresse à votre travail, des pairs examinateurs sont désignés et, bien que cela ne garantisse pas du tout que votre article sera publié, cela met la publication de votre article au moins dans le domaine du possible. Il est extrêmement bizarre qu'ils ouvrent une porte à la publication et la ferment immédiatement. Le bon temps. En se basant sur cette action, Hector savait que le "piège était tendu", si bien qu'il n'a même pas pris la peine de soumettre son essai ultérieur sur l'ivermectine, qui a eu un impact historique encore plus important. Je tiens à souligner le fait qu'Hector a été l'un des premiers au monde à découvrir l'efficacité de l'ivermectine en matière de prévention (enfin, pas vraiment vrai, car c'était probablement en même temps que le groupe de maisons de retraite françaises en avril 2020. Mais le rapport français était simplement "générateur d'hypothèses", bien sûr. Hector l'a prouvé en menant un vaste essai prospectif contrôlé par observation en Argentine parmi les travailleurs de la santé qui se sont portés volontaires pour prendre de l'ivermectine à titre prophylactique. Il a constaté que parmi les 788 travailleurs prenant de l'ivermectine, aucun (0 %) n'est tombé malade alors que 237 des 407 (58 %) témoins l'ont été. Comme les autres articles rejetés ci-dessus, la publication de son étude aurait à elle seule changé toute la pandémie. Notez que ses résultats ont été validés par la suite par l'énorme étude de Kerr et Cadegiani (159 000 patients) sur la prophylaxie par MIV à Itajai ainsi que par l'ECR du professeur Waheed Shouman en Égypte. Notez que ce ne sont là que trois des plus d'une douzaine d'études qui ont toutes conclu à une protection massive contre le COVID si vous prenez de l'ivermectine en prophylaxie. Abonnés, vous savez ce qu'est un diagramme de forêt, je ne vais donc pas l'expliquer à nouveau. Voir ci-dessous :

C'est probablement le bon moment pour rappeler à tout le monde que lorsque l'OMS a effectué son examen de l'ivermectine pour formuler sa recommandation, cette phrase est apparue dans leur document, "les études sur l'utilisation de l'ivermectine en prophylaxie n'ont pas été incluses". Ouaip. Hector a fini par publier son essai dans un journal de bas niveau dont je n'ai jamais entendu parler. La science est brisée. Rejet n°4. Le Professeur Waheed Shouman de l'Université de Zagazig en Egypte a mené un essai contrôlé randomisé de qualité encore supérieure sur l'ivermectine dans la prévention du COVID. Il a constaté une réduction massive de l'incidence de l'infection chez les personnes traitées à l'ivermectine. Une étude de grande qualité menée par une université réputée. Voici ce qu'il m'a écrit : Cher Professeur Pierre J'espère que vous avez de bons moments. Oui, notre article a été rejeté 3 fois Le premier, NEJM. Il a été révisé en procédure accélérée et a été revu par 2 ou 3 examinateurs. Ils nous ont donné d'excellentes idées que nous avons utilisées pour formuler à nouveau notre article. Ils ont vraiment été très utiles, même s'ils l'ont rejeté. L'un des évaluateurs a déclaré qu'il était formidable et très bon, mais que la méthodologie était quelque peu faible, car nous avions besoin que la plupart des contacts fassent un prélèvement, et qu'ils avaient besoin de statistiques en grappes et ont donné d'excellentes instructions. La deuxième revue, après avoir travaillé sur l'article en s'inspirant des révisions du NEJM, était Frontiers in Medicine. Rejet franc sans révision. Troisièmement, le journal EMRO. Là, ils ont rejeté après un long délai sans révision . Je vous remercie beaucoup. Cordialement, Waheed Shouman Notez sa mention de "long délai sans révision". Tout comme les rétractations après révision par des pairs dont je parlerai dans mon prochain billet sur la mafia éditoriale, ce comportement est également sans précédent et il est également arrivé à d'autres personnes. En gros, la mafia éditoriale a commencé à recevoir des articles sur l'ivermectine, et au lieu de répondre rapidement et automatiquement en rejetant l'article, elle l'a " gardé " pendant un certain temps. Je ne peux pas vous dire à quel point cela est dommageable pour les chercheurs. Au moins, avec un rejet rapide, vous pouvez simplement lécher vos blessures et essayer avec un autre journal. Mais sachez qu'il est contraire à la politique des revues scientifiques que vous soumettiez à deux revues en même temps. Vous n'êtes donc pas autorisé à en soumettre une nouvelle avant d'avoir été rejeté par celle à laquelle vous venez de soumettre votre article. Les revues le savent. J'ai demandé à mon ami et partenaire Paul Marik, l'intensiviste praticien le plus publié de l'histoire de notre spécialité, si cela lui était arrivé au cours des centaines d'articles qu'il a publiés tout au long de sa carrière. Il m'a répondu que c'était arrivé une fois, lorsqu'une revue avait conservé son article pendant six mois avant de le rejeter. Il a toutefois précisé que cela s'était produit à une époque où les manuscrits étaient soumis sur papier, et non par voie électronique. Shouman m'a répondu quelques mois plus tard : Cher professeur Kory Je vous remercie pour votre défense acharnée d'un médicament que nous ne vendrons pas pour nous remplir les poches. Mais la défense est pour les besoins des êtres humains. Merci parce que c'est l'âme de notre carrière la plus respectée, la médecine. Même si l'amélioration est de 10%, et c'est certainement beaucoup plus, dans le traitement et la prophylaxie, cela signifie que le monde mérite d'utiliser l'ivermectine. Notre équipe a été la première à mener une étude sur la prophylaxie, comme vous l'avez déjà mentionné, ainsi que dans votre dernière et excellente revue et analyse des contacts familiaux proches. Comme je vous ai trouvé en utilisant les essais cliniques comme référence, je voudrais vous informer que nous l'avons publié le 1er février 2021 dans le Journal of Clinical and Diagnostic Research après un long voyage avec de nombreux journaux et 5 mois avec ce journal. Je joins une version pdf de l'article publié Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Waheed Shouman Avec le plus grand respect pour le professeur Shouman, son article, bien que publié et bien qu'historique, a simplement pris trop de temps et a fini par apparaître, une fois de plus, dans une revue dont personne n'a jamais entendu parler.

Rejet n°5. Le professeur Olufemi "Femi" Babalola, du Nigéria, a mené un ECR en double aveugle montrant de nombreuses réductions statistiquement significatives de points finaux importants chez les patients traités à l'ivermectine. Il l'a envoyé à l'OMS. Il m'a fait part des communications qu'il a eues non seulement avec l'OMS mais aussi avec de nombreuses revues ultérieures. Dans l'image ci-dessous, vous verrez Andrew Hill apparaître, manifestement à un moment où il n'était pas encore complètement capturé, car il mentionne ouvertement que les articles sur l'ivermectine sont rejetés partout. Jan 6, 2021, 6:22 AM MS ID# : BLT/2021/285400

MS TITLE : Ivermectin shows clinical benefits in mild to moderate COVID19 : A randomized controlled double blind dose response study in Lagos. Nous vous remercions pour le manuscrit que vous avez soumis au Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Ce manuscrit est en cours d'examen. Pour suivre la progression de votre article, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : https://submit.bwho.org et vous connecter à votre espace auteur. Si vous n'êtes pas encore enregistré dans le système, veuillez cliquer sur "Créer un nouveau compte". Si

Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, veuillez contacter la rédaction à l'adresse suivante

bureau éditorial à l'adresse bulletin.submit.ask@who.int. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à l'Organisation mondiale de la santé et au Bulletin. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé La soumission a été rejetée dans les jours qui ont suivi (remarquez que la même dynamique s'est produite avec le professeur Carvallo, la danse du "oui nous sommes intéressés, oups, non nous ne le sommes pas"). Mais Femi, l'auteur correspondant, n'a pas reçu le rejet : 9 janvier 2021, 6:22 AM MS ID# : BLT/2021/285400

MS TITLE : Ivermectin shows clinical benefits in mild to moderate COVID19 : A randomised controlled double blind dose response study in Lagos. Cher éditeur, J'ai reçu un courrier électronique de votre bureau éditorial sur l'article susmentionné hier 7 janvier (US CST) rejetant le manuscrit susmentionné SANS RÉVISION. Il nous a été conseillé d'envoyer l'article à une "revue spécialisée ou régionale" car il ne convenait pas au Bulletin de l'OMS. Je suppose que TOUS les auteurs et co-auteurs ont reçu ce courrier électronique. Je n'ai donc pas jugé nécessaire de partager l'e-mail de rejet sans révision. Sur la base de ce rejet, j'ai communiqué votre décision à l'auteur principal et correspondant, le professeur OE Babalola. Nous avons ensuite soumis avec succès l'article à une autre revue médicale pour révision et publication. Je suis cependant surpris d'apprendre que le Prof. OE Babalola n'a pas (ou n'a pas) reçu le courrier électronique rejetant le manuscrit. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que je ne parviens pas à retrouver le courrier électronique que votre bureau éditorial m'a envoyé pour rejeter ce manuscrit. Ce courrier électronique a-t-il été rappelé ? Je vais peut-être devoir contacter G mail pour savoir ce qui s'est passé. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir clarifier ce qui s'est passé et ce qu'il est advenu de l'e-mail qui m'a été envoyé, et si oui ou non il a été envoyé par erreur. Le travail soumis suscite un grand intérêt de la part du public, comme le montrent les réponses sur MedRxiv. Nous voulons que l'article soit examiné et publié dès que possible dans la revue qui le souhaite. J'attends avec impatience votre clarification sur cette question. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, Prof. AAL Ajayi MD, PhD

Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'OMS essaie de faire des bêtises en n'envoyant pas le rejet correctement ? Je ne sais même pas comment nommer cette tactique bizarroïde. Toute suggestion est la bienvenue :). Comme Femi était l'un des investigateurs principaux d'un ECR enregistré sur l'ivermectine, il était en contact avec l'équipe du Dr Andrew Hill employée par Unitaid/OMS (euh, Gates). Voici la lettre d'Andy à tous les investigateurs principaux, notez la phrase en gras ci-dessous : Chers tous, J'ai été contacté par un rédacteur en chef de la revue Lancet eClinical medicine. Ils ont publié les résultats de l'essai espagnol de l'ivermectine. Voici un lien vers le site Web de la revue. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/home (Je pense qu'il est important de noter que, bien que ces résultats aient été publiés dans le Lancet, il s'agissait d'un essai sur 24 patients seulement (qui fait cela ?) et que, bien que certains avantages aient été constatés, l'étude était statistiquement négative en ce qui concerne son résultat principal). Le rédacteur en chef serait intéressé par de nouveaux manuscrits d'essais cliniques randomisés sur l'ivermectine. Dr Arianna Colosio a.colosio@lancet.com Je sais que plusieurs groupes de recherche ont eu des difficultés à publier des essais randomisés sur l'ivermectine. Cela pourrait être une solution. Meilleurs vœux, Andrew Dr Andrew Hill, Senior Visiting Research Fellow, Département de pharmacologie et de thérapeutique, Université de Liverpool, 70 Pembroke Place, Liverpool L69 3GF, Royaume-Uni. Femi répond : C'est une bonne nouvelle, Andrew. J'aurais aimé le savoir lorsque notre article a été rejeté par le rédacteur en chef du Bulletin de l'OMS. Mais nous avons depuis soumis notre dossier à QJM, et nous avons reçu des commentaires raisonnables des évaluateurs auxquels nous avons répondu. Je croise les doigts. 2. Vos jeunes ont-ils pu utiliser les données brutes que j'ai envoyées ? Femi Olufemi Emmanuel Babalola, professeur d'ophtalmologie, ophtalmologue consultant Rachel Eye Center, IP HOD Surgery, Bingham University, Jos/Karu, vice-président, MEACO, président, Guild of Medical Directors Andy Hill dit la vérité pour l'une des dernières fois apparemment : Jeu, 4 Févr. 2021, 10:08 AM Salut Femi, Il y a tellement d'articles sur l'ivermectine qui sont rejetés. Nous avons envoyé la méta-analyse à Clinical Infectious Diseases et ils nous ont renvoyé directement en 24 heures avec un rejet direct ! L'éditeur de l'Open Forum for Infectious Diseases a revu l'article et il devrait être accepté la semaine prochaine. Bravo pour votre article. Peut-être que cela deviendra plus facile avec le temps. Mon équipe examinera les ensembles de données brutes la semaine prochaine. Merci d'avoir envoyé Meilleurs vœux, Andrew

Puis, le 20 avril, le Dr Babalola soumet son article au prestigieux Indian Journal of Medical Research. On lui répond que l'étude est prise en considération pour la publication. Puis, plus d'un mois plus tard, il reçoit cette réponse (au plus fort de la vague Delta en Inde). Fri, 27 mai, 12:25 PM Cher Monsieur/Madame

Nous vous faisons part de notre incapacité à considérer votre article pour la publication. Merci de l'avoir soumis à l'IJMR.

Rédacteur en chef Cette nouvelle tactique "retarder puis nier" commence apparemment à gagner du terrain dans le monde entier. La suivante est encore plus effrayante. Rappelons que les serveurs de préimpression ont sauvé des millions de vies en diffusant rapidement les données des essais de nombreux médicaments repurposés. Nous avons construit nos protocoles en sélectionnant des composés efficaces sur la base de leurs mécanismes, de leurs données in vitro, in vivo et cliniques, ces dernières étant souvent renseignées à l'aide des données des serveurs de préimpression. Povidone-iodine, mélatonine, vitamine D, etc. Ce qui est effrayant, c'est que Femi a essayé de publier une étude plus récente sur l'ivermectine sur le serveur de pré-prints médicaux le plus populaire, appelé medRxiv. Il faut savoir que les serveurs de préimpressions sont des serveurs de préimpressions. Tant que l'étude porte sur des données originales collectées par les chercheurs, elle est publiée après un examen superficiel de l'article (pour éviter les affirmations ridicules) et un examen des antécédents universitaires ou de recherche des auteurs. Si vous passez le test de l'odeur, votre essai est publié. Point final. Enfin, sauf s'il s'agit d'une étude sur l'ivermectine apparemment : medrxiv@cshlbp.org via sendgrid.net mar, 28 sep, 2021, 3:12 PM MS ID# : MEDRXIV/2021/263947

MS TITLE : A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF IVERMECTIN MONOTHERAPY VERSUS HYDROXYCHLOROQUINE, IVERMECTIN, AND AZITHROMYCIN COMBINATION THERAPY IN COVID- 19 PATIENTS IN NIGERIA Cher Dr. Babalola, Nous vous remercions d'avoir soumis votre manuscrit à medRxiv et de votre courriel. Nous faisons face à un volume élevé de soumissions et nous nous excusons sincèrement pour le retard de traitement de votre manuscrit. Nous avons le regret de vous informer que votre manuscrit ne sera pas publié. Un petit nombre d'articles sont jugés, lors de la sélection, plus appropriés pour une diffusion après examen par les pairs dans une revue plutôt que comme prétirés. Soyez assuré que cette conclusion ne constitue pas un jugement sur les mérites du travail décrit. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à medRxiv.

Meilleures salutations,

L'équipe medRxiv Un serveur de pré-prints a refusé de publier un ECR positif sur l'ivermectine dans une pandémie. Je suis trop fatigué pour tester mon truc "deux clics vers Bill Gates", mais je suis presque sûr que si je le faisais, je trouverais la preuve d'un don à medRxiv par BMGF. Quelqu'un peut-il me dire si j'ai raison ? Le Dr Szuzsanna Rago, l'un des meilleurs experts hongrois du COVID, m'a invité à donner une conférence lors d'un symposium qu'elle avait organisé. Elle a des références impeccables : Chercheuse, médecin de soins primaires, chef du projet IVERCOV à l'Université de Debrecen, Hongrie (responsable de l'essai clinique de l'ivermectine chez les patients atteints de COVID et du développement du médicament générique hongrois de l'ivermectine) : Cher Pierre, Merci pour toute l'énergie que vous mettez à lutter pour un traitement précoce de la Covid-19. Je suis ton travail à la FLCCC. La dernière vidéo que Tess Laurie (toi et Paul Marik) a réalisée comme lettre à Andrew Hill est tout simplement géniale et pour moi, elle est déchirante. Nous avons également tout fait ici en Hongrie pour introduire le traitement de l'ivm dans le Covid, mais la "science" dominante venant du monde occidental a suffi à nos professeurs, à nos médecins de haut rang et aux autorités pour nous renvoyer dans l'ombre. Je continue néanmoins à soigner nos patients.

Bien que les chiffres soient très bas, la Hongrie est en tête du taux de mortalité lié au Covid en Europe. Hier, notre méta-analyse sur l'ivm, menée par trois universités hongroises sous ma direction, a été rejetée par le rédacteur en chef du journal Infection. Le rédacteur en chef ne l'a même pas envoyée aux réviseurs.....

Nous avons analysé l'efficacité de l'ivm sur la clairance virale du SRAS-CoV-2 dans le cas d'un Covid léger-modéré. Le résultat est (bien sûr) significatif en faveur de l'ivm, le niveau de preuve est devenu très faible car seulement 3 études correspondaient à notre PICO. Mais le résultat est positif. La date limite de notre recherche était le 1/2021, donc il y a un an. Et nous ne sommes toujours pas en mesure de le publier. Pourriez-vous nous recommander une revue qui accepterait notre article sur l'ivm sans aucune censure ?

Merci beaucoup,

Zs Zsuzsanna Rago

