Selon les données de l'UKHSA, l'efficacité des vaccins contre la Covid contre les décès est nulle ou inférieure à zéro (Daily Sceptic)

Selon les données de l'UKHSA, l'efficacité des vaccins contre les décès est nulle ou inférieure à zéro.

Article originel : Vaccine Effectiveness Against Death Falls to Zero or Below, UKHSA Data Suggest

Par Amanuensis

Daily Sceptic, 28.01.22

Une nouvelle semaine et une nouvelle mise à jour des données de l'UKHSA sur les performances des vaccins. Le tableau 12, qui présente les taux pour les vaccinés et les non-vaccinés, montre une fois de plus les données pour les personnes ayant reçu trois vaccins plutôt que deux doses ou plus, comme c'était le cas pour les données pour 2021 depuis septembre jusqu'au rapport de la semaine 2. Cependant, nous pouvons estimer les taux pour les personnes n'ayant reçu que deux vaccins en utilisant les données des tableaux 9-11 et les données de vaccination disponibles auprès du NHS.

À l'aide de ces données, nous pouvons estimer les taux d'infection par statut vaccinal (ci-dessus) ; à partir de ces données, nous pouvons ensuite estimer l'efficacité vaccinale non ajustée contre l'infection pour les personnes ayant reçu deux ou trois doses (ci-dessous).

Les données sur l'efficacité du vaccin pour les personnes recevant deux doses sont particulièrement préoccupantes. Comme nous ne disposons pas de toutes les données, il existe un risque que certains biais se glissent dans les données et fassent paraître les choses pires qu'elles ne le sont en réalité. Cependant, les estimations très très négatives de l'efficacité du vaccin pour les personnes ayant reçu deux doses qui figurent dans le graphique ci-dessus (moins de - 300 % chez les personnes âgées de 40 à 59 ans, ce qui signifie quatre fois plus d'infections que chez les personnes non vaccinées) sont probablement beaucoup plus importantes que ce qui pourrait facilement être pris en compte. De plus, les données montrent une efficacité du vaccin significativement négative pour les personnes âgées de 18 à 50 ans, un groupe qui n'a pas reçu de rappel dans des proportions particulièrement élevées, ce qui réduit l'impact de certains biais potentiels qui se produisent avec de petits nombres dans chaque cohorte, ce qui signifie que nous pouvons être plus confiants que les chiffres sont plus proches de la réalité. Les nouvelles estimations de l'efficacité du vaccin par dose pour cette semaine nous permettent de poursuivre les graphiques de l'évolution de l'efficacité du vaccin dans le temps.

Notez que les données pour 2022 sont séparées entre les personnes ayant reçu deux doses seulement et celles ayant reçu trois doses seulement. Notez également l'échelle sur l'axe des y : presque tous les points sont fortement négatifs ; ceux pour deux doses sont inférieurs à zéro de plusieurs centaines de pour cent, ce qui équivaut à des taux d'infection plusieurs fois supérieurs à ceux des personnes non vaccinées. Il est intéressant de voir sur le graphique que pour les personnes âgées de plus de 60 ans, la tendance des données de l'année dernière se rapproche le plus de celles qui ont reçu une dose de rappel pour les données de 2022, tandis que pour les personnes âgées de moins de 50 ans, les données se rapprochent le plus de celles qui n'ont reçu que deux doses pour les données de 2022. Cela reflète le fait que les rappels ont été effectués plus tôt et que les taux de rappels sont beaucoup plus élevés chez les personnes âgées de plus de 60 ans, ce qui a entraîné une " bosse " dans l'estimation de l'efficacité du vaccin au cours du dernier ou des deux derniers mois de l'année dernière.

L'estimation négative de l'efficacité du vaccin présentée dans le graphique ci-dessus sera affectée dans une certaine mesure par les biais inhérents aux données brutes, non corrigées, dont nous disposons. Cependant, elle reflète l'efficacité négative observée ailleurs. Bien entendu, l'UKHSA tient à souligner que ses propres données indiquent toujours une efficacité vaccinale nulle dans le pire des cas, mais ses estimations sont influencées par ses propres biais, principalement associés au choix de sa méthode (les méthodes cas-témoins à test négatif (TNCC) sont considérablement affectées par les biais de test dans les populations vaccinées par rapport aux populations non vaccinées - un biais mis en garde dans les documents scientifiques qui décrivent comment utiliser la méthode TNCC). Il est probable que la véritable efficacité du vaccin se situe quelque part entre l'analyse brute présentée ci-dessus et l'estimation "nulle ou légèrement négative" donnée par la méthode TNCC. Je note que les études de cohorte publiées l'année dernière suggéraient que deux doses de vaccins avaient une efficacité négative comprise entre environ -20% et-150% (par exemple, voir S12 dans une étude sur les infections au Qatar, une étude sur les infections à l'aéroport national d'Israël, ou l'étude de cohorte entreprise par l'Imperial College, données présentées dans le tableau 2) - étant donné qu'Omicron a encore échappé à la protection offerte par les vaccins, il est probable que la véritable efficacité du vaccin soit maintenant significativement négative et que les estimations présentées dans le graphique ci-dessus ne soient pas trop éloignées. Il est probable que la légère augmentation de l'efficacité apparente du vaccin dans les données de cette semaine indiquées dans le graphique ci-dessus soit un artefact lié aux biais qui subsistent dans l'utilisation des données brutes - si seulement l'UKHSA recueillait et publiait de meilleures données...

Bien sûr, l'approche que nous adoptons pour estimer l'efficacité des vaccins doit être utilisée avec prudence ; la question est de savoir quel biais elle introduit. Bien que l'utilisation de données brutes introduise un certain biais, l'impact ne devrait pas être trop important et la tendance des données montre certainement une situation très inquiétante. Les autorités pourraient aider en publiant des données plus utiles ou en entreprenant des études sur l'efficacité des vaccins qui soient plus solides (ce qu'il faut, ce sont des études longitudinales de cohortes appariées à grande échelle). Cependant, elles sont extraordinairement désireuses de ne pas le faire et se contentent de s'appuyer sur la méthode très biaisée du TNCC (vraisemblablement parce qu'elle surestime considérablement l'efficacité des vaccins). Bien sûr, la réalisation d'estimations plus solides coûterait un peu plus cher, mais ce n'est pas comme si les gouvernements du monde entier ne consacraient pas d'énormes sommes d'argent à d'autres aspects liés à la pandémie de la Covid (par exemple, le programme Test and Trace, pratiquement inutile). En l'état actuel des choses, les données dont nous disposons dressent un tableau très inquiétant qui devrait vraiment faire l'objet d'une enquête rigoureuse de la part de notre autorité de " sécurité " sanitaire. Il est important de noter que l'impact d'une efficacité négative du vaccin sur le nombre de cas serait plus important que ce que suggère le simple examen du risque proportionnel d'infection indiqué par les estimations de l'efficacité du vaccin - ceci parce que les maladies infectieuses ont un modèle de croissance exponentielle. L'impact d'une efficacité vaccinale très négative sur le nombre de cas serait une augmentation très rapide des cas jusqu'à un pic final beaucoup plus élevé que ce qui aurait été le cas avec seulement des personnes non vaccinées - notez la vitesse et l'ampleur de la vague Omicron de cet hiver... Nous pouvons également analyser les nouvelles données pour obtenir les taux d'hospitalisation et de décès par statut vaccinal.

Les données sur les hospitalisations suggèrent que le fait de ne recevoir que deux doses de vaccins offre désormais une protection négative contre les hospitalisations pour tous les groupes d'âge de 18 ans ou plus. Les données suggèrent que trois doses offrent encore une certaine protection, bien que même cette protection semble diminuer. Les lignes de tendance dans les données suggèrent qu'il y a eu une baisse significative de l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation avec le variant Omicron. Cependant, il y a probablement eu une baisse plus graduelle au cours des derniers mois de 2021, cachée dans les données ci-dessus par l'insistance de l'UKHSA à ne pas publier les données par dose de vaccin pour les deux et trois doses séparément. Peut-être que la très faible performance des vaccins en matière de protection contre l'hospitalisation est la raison pour laquelle ils ne voulaient pas publier ces données ?

En fait, les données suggèrent que la protection contre le décès (ci-dessous) offerte par deux doses de vaccin est encore plus mauvaise. Cependant, il est possible que les données particulièrement négatives pour les personnes âgées de plus de 70 ans et, dans une moindre mesure, pour celles âgées de 60 à 70 ans, reflètent un effet "vacciné sain". Cela se produirait si les personnes les plus proches de la mort étaient épargnées par le vaccin de rappel, ce qui entraînerait des taux de mortalité relativement plus élevés dans le petit groupe des personnes ayant reçu deux doses seulement. Il est donc très probable que la perte de protection contre le décès offerte par deux doses de vaccin soit tombée à zéro, comme l'indiquent les données, et pourrait même être tombée en dessous de zéro pour les personnes âgées de plus de 60 ans (c'est-à-dire celles dont la protection vaccinale a le plus diminué). Si l'on assiste à un effet "vacciné sain", il faut s'attendre à ce que les chiffres très négatifs de l'efficacité pour les personnes âgées de plus de 60 ans rebondissent encore un peu, puis s'aplanissent au cours des prochains mois.

Enfin, dans toutes les données ci-dessus, il est clair que les doses de rappel ont maintenant peu de protection positive contre l'infection (et rendent probablement l'infection plus probable), mais ont encore une certaine valeur de protection contre l'hospitalisation et le décès. Cependant, il est probable que même le rappel ne répète pas la chute spectaculaire de l'efficacité de deux doses de vaccin observée ces derniers mois. Nos autorités s'empresseront de promettre que les rappels peuvent simplement être répétés à intervalles réguliers, mais l'immunologie n'est pas aussi simple. Les rappels semblent fonctionner en augmentant encore plus les niveaux d'anticorps, plutôt qu'en les ramenant " là où ils devraient être ". Il est probable que d'autres rappels n'auront qu'un faible impact positif et pour une durée d'effet plus courte. Les rappels spécifiques à l'oméga pourraient bien améliorer la situation. Cependant, il est probable qu'ils ne feront qu'introduire de nouvelles pressions évolutives dans le virus pour qu'il puisse échapper à ces vaccins, et qu'ils pourraient introduire de nouveaux comportements viraux qui ne seront pas aussi bénins que ceux apparemment observés avec Omicron.

En résumé, les dernières données suggèrent que : Les taux d'infection montent en flèche chez les personnes vaccinées, et même celles qui ont reçu la dose de rappel voient leur taux de cas augmenter par rapport aux personnes non vaccinées. L'absence apparente de toute capacité des vaccins à protéger contre l'infection (et l'infection ultérieure) suggère que la manie actuelle des gouvernements du monde entier de vacciner tout le monde pour garder la Covid sous contrôle est contre-productive. L'UKHSA devrait vraiment se prononcer sur l'utilité de vacciner les personnes non vulnérables de la population.



Il semble maintenant y avoir un risque accru d'hospitalisation pour ceux qui n'ont reçu que deux doses de vaccin. Ce risque semble plutôt élevé pour les personnes âgées de plus de 70 ans, mais il faut considérer qu'il pourrait s'agir d'un artefact dû à un effet de vacciné sain. Les données concernant les personnes plus jeunes devraient être plus solides. Un travail urgent devrait être entrepris par nos autorités pour comprendre pleinement ce qui se passe avec les taux d'hospitalisation. Il pourrait être nécessaire d'informer les personnes vaccinées qu'elles doivent continuer à recevoir des doses de rappel pour maintenir leur risque d'hospitalisation en dessous de celui des personnes non vaccinées.



L'augmentation du risque de décès chez les personnes doublement vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées est troublante. J'espère qu'il s'agit d'un artefact dû à un effet vaccinal sain et que la situation réelle est seulement que la protection vaccinale contre le décès tombe à zéro, comme le suggèrent les données sur les moins de 50 ans. J'espère également que les choses n'empireront pas.

L'espoir n'est pas une stratégie. * Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique senior du gouvernement. Retrouvez-le sur sa page Substack, Bartam's Folly.