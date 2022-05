Selon les données du gouvernement britannique, le taux de vaccinés hospitalisés pour des raisons non liées aux vaccins est cinq fois plus élevé que le taux de non-vaccinés (Daily Sceptic)

Selon les données du gouvernement britannique, les vaccinés sont cinq fois plus souvent hospitalisés pour des raisons non liées aux vaccins que les non-vaccinés.

Par Amanuensis*

Daily Sceptic, 7.05.22

Au cours des 15 derniers mois, on nous a présenté une avalanche de statistiques sur l'efficacité des vaccins pour prévenir les hospitalisations dues à (ou avec) la Covid. Cependant, ces statistiques étaient peu détaillées quant à leur mode de calcul et nous n'avons guère vu les données brutes sur lesquelles elles étaient basées.

Jusqu'à présent. En avril, un document a été publié par l'UKHSA (actuellement en préimpression, ce qui signifie qu'il n'a pas encore été soumis au processus habituel d'examen par les pairs) sur son analyse statistique d'une sélection de données d'hospitalisation par statut vaccinal. L'objectif de ce document était d'étayer ses déclarations selon lesquelles les vaccins préviennent les hospitalisations. Cependant, le document inclut également les données brutes sur lesquelles les statistiques de l'UKHSA ont été calculées, et ces données racontent une histoire très différente de celle présentée par l'UKHSA. Les données montrent : Des taux d'admission aux accidents et aux urgences pour des raisons autres que la Covid bien plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés.

Des taux d'hospitalisation dus à des maladies respiratoires aiguës non liées à la Covid beaucoup plus élevés chez les vaccinés.

Des admissions aux urgences et des hospitalisations encore plus élevées chez les personnes doublement vaccinées (sans rappel).

Même lorsque les données suggèrent que les vaccins offrent une certaine protection (le risque d'admission en soins intensifs résultant d'une infection à la Covid), les résultats semblent être un artefact créé par les hypothèses utilisées par l'UKHSA.

Tableau 2 (les chiffres entre parenthèses indiquent les taux par rapport aux non-vaccinés)

En outre, les données suggèrent fortement que l'UKHSA utilise une méthode inappropriée dans son analyse statistique de l'efficacité du vaccin - la méthode cas-témoins négatif (TNCC). Il est probable qu'elle ait considérablement surestimé l'efficacité des vaccins en matière de prévention des hospitalisations. Les données publiées par l'UKHSA et exposées ci-dessous ne prouvent pas que les vaccins ont causé beaucoup de dommages et de blessures à la population, mais elles constituent un énorme signal d'alarme indiquant que quelque chose ne tourne pas rond. Des enquêtes urgentes doivent être entreprises pour clarifier la situation concernant la sécurité et l'efficacité des vaccins.

Note sur la méthode Test-Négatif-Contrôle (TNCC) Le concept de base pour mesurer l'efficacité d'un vaccin (dans le cadre d'un essai) ou son efficacité (sur la base de résultats réels) est relativement simple : il suffit de calculer le rapport entre la proportion de vaccinés qui sont infectés (ou hospitalisés) et la proportion de non-vaccinés qui sont infectés (ou hospitalisés). Cependant, si cette méthode simple peut donner de bons résultats, elle peut être affectée par les différences entre les types de personnes vaccinées et non vaccinées et des méthodes plus puissantes sont préférables. L'"étalon-or" de la mesure de l'efficacité des vaccins est le modèle de cohorte prospective appariée. Le concept est assez simple : il suffit de diviser l'étude en plusieurs groupes d'individus présentant des caractéristiques similaires, en fonction de la vulnérabilité à la maladie et de l'efficacité typique des vaccins. Les études de cohortes appariées sont presque toujours divisées en groupes d'âge et de sexe similaires, et incluent généralement de nombreux autres facteurs considérés comme liés au risque de maladie. Par exemple, dans le cas de la Covid, ces facteurs peuvent inclure la "race", l'IMC et le fait que l'individu soit diabétique ou non, autant de facteurs identifiés dans les premières données comme étant des facteurs de risque pertinents.

La partie "prospective" signifie que les individus sont placés dans leurs groupes avant de recevoir leurs doses de vaccin, mais ce n'est pas la seule façon de procéder. Il est possible d'entreprendre une étude rétrospective où les individus sont placés dans leurs différents groupes après avoir été vaccinés (potentiellement quelque temps après). Le problème des essais de cohortes appariées est qu'ils sont plutôt coûteux et qu'ils nécessitent également de savoir quels sont les facteurs à prendre en compte pour calculer l'efficacité/effectivité du vaccin. C'est ce qui a conduit au développement de la méthode cas-témoins à test négatif. Avec cette méthode, vous comparez le rapport entre les résultats positifs (avoir la maladie) et négatifs (ne pas avoir la maladie) des tests pour une condition donnée (par exemple, l'admission à l'hôpital). Cette méthode, lorsqu'elle est appliquée correctement, corrige automatiquement de nombreux biais, tels que la propension à se faire tester ou à rechercher des soins médicaux, et est à la fois précise et supprime une grande partie de la complexité et des coûts associés aux études de cohortes appariées. La partie importante est le "lorsqu'il est appliqué correctement" - s'il est appliqué incorrectement, vous obtenez des résultats inexacts et potentiellement trompeurs.

Les données de l'UKHSA - Admissions d'urgence Appliquons la méthode TNCC aux données de l'article de l'UKHSA sur l'efficacité du vaccin pour prévenir les hospitalisations. Heureusement, elle propose des données brutes dans son document complémentaire. Je commencerai par les hospitalisations "avec Covid symptomatique" des personnes âgées de plus de 65 ans qui se sont présentées aux urgences pour des raisons autres qu'un accident ou une blessure (tableau S12 du rapport) et, pour rester simple, j'examinerai "tout vaccin" (c'est-à-dire tout nombre de doses) par rapport à "aucun vaccin" et uniquement pour la période Omicron (les données couvrent la période du 22 novembre au 2 février).

Tableau 1

Pour montrer la méthode TNCC en action, nous pouvons utiliser les chiffres du tableau ci-dessus pour obtenir une estimation de la VE en utilisant la méthode TNCC : VE = 100 × (1 - (873÷140,931) ÷ (103÷1,705) ) = 90 %. Ainsi, même dans ce cas simplifié où nous ne considérons que la protection offerte par les vaccins au "groupe vacciné" (avec n'importe quel nombre de doses, bien que la plupart soient renforcées dans le groupe des plus de 65 ans), nous pouvons voir que TNCC estime que les vaccins offrent une protection significative contre l'hospitalisation, environ 90%. Mais attendez - ces chiffres bruts de présentation aux urgences en fonction du statut vaccinal semblent plus que suspects. Nous savons qu'au cours de la période d'étude, environ 10 millions de personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu au moins une dose de vaccin, et qu'environ 600 000 n'ont pas été vaccinées. Nous pouvons donc présenter les chiffres bruts ci-dessus sous forme de "pour 100 000" afin de supprimer l'effet de la taille des groupes vaccinés et non vaccinés.

Tableau 2

Wow. Selon les données brutes, les vaccinés se présentent aux urgences sans avoir la Covid à un taux environ cinq fois supérieur à celui des non-vaccinés. Bien sûr, il y a plus d'hospitalisations pour cause de Covid symptomatique chez les non-vaccinés, mais seulement de huit pour 100 000. Dans le tableau 2 ci-dessus, j'ai également inclus une estimation de l'efficacité du vaccin basée sur ces données brutes. C'est pourquoi j'ai utilisé l'astuce de l'UKHSA consistant à griser le texte dans l'espoir que personne ne le remarque. Néanmoins, pour des données à l'échelle de la population, cela ne devrait pas être trop éloigné. Maintenant, je suis sûr que les épidémiologistes du monde entier s'écrient que les données ne devraient pas être utilisées de cette façon - et ils ont raison. Elles ne prouvent certainement pas que les personnes vaccinées tombent malades à cause du vaccin. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ce résultat pourrait être trouvé : Les personnes vaccinées pourraient être beaucoup plus susceptibles d'être hypocondriaques/malades et donc de se rendre aux urgences alors qu'elles ne sont pas du tout malades. De façon plus réaliste, les personnes vaccinées pourraient avoir un seuil de gravité des symptômes plus bas pour obtenir une assistance médicale aux urgences. Si tel était le cas, des personnes vaccinées se présenteraient aux urgences alors que la personne non vaccinée moyenne présentant des symptômes similaires ne le ferait pas.

Les personnes vaccinées pourraient être en bien plus mauvaise santé que les personnes non vaccinées. Cependant, l'ampleur des différences entre les visites aux urgences sans vaccination est énorme, et étant donné qu'il s'agit de chiffres concernant l'ensemble de la population, je dirais que tout ne peut pas être expliqué par les comportements de recherche de santé ou par la santé générale - mais j'admets qu'ils peuvent certainement y contribuer. Néanmoins, l'hypothèse de TNCC serait que les personnes vaccinées sont simplement le type de personnes qui sont cinq fois plus susceptibles de se rendre aux urgences (que ce soit en raison de différences de comportement ou de santé) et donc qu'elles seront également cinq fois plus susceptibles de se rendre aux urgences avec une Covid symptomatique. Les chercheurs ajusteraient donc les chiffres pour tenir compte de cette différence entre les groupes, ce qui renforcerait l'EV. Je dirais que ce dernier point n'est pas nécessairement le cas - il arrive très souvent que les comportements ne soient pas proportionnels de cette manière, par exemple, ce n'est pas parce qu'une personne choisit de conduire à 40 miles par heure dans une zone de 60 miles par heure qu'elle conduira à 20 miles par heure dans une zone de 30 miles par heure.

L'explication alternative : Certaines des visites aux urgences pourraient être dues à une réaction / un effet secondaire / une complication des vaccins.

Les vaccins pourraient avoir un impact sur le système immunitaire pour des maladies autres que la Covid, entraînant une augmentation de la maladie et donc une présentation aux urgences.

Pour être clair, nous ne savons pas si les taux d'admission aux urgences des personnes vaccinées sont beaucoup plus élevés en raison d'un effet du vaccin ou simplement parce que les personnes vaccinées ont des comportements et un état de santé général différents de ceux des personnes non vaccinées. Cependant, des données anecdotiques sur les pressions exercées sur les services d'urgence et sur l'état de santé général de la nation (" le pire rhume jamais connu ") suggèrent que les vaccins pourraient être au moins partiellement responsables. Plus d'informations sur les données relatives aux admissions aux urgences Le document de l'UKHSA inclut également l'incidence par statut vaccinal (tableau S12 à nouveau). Il faut être un peu prudent ici car nous ne savons pas quand les individus ont été vaccinés, mais nous savons que l'incidence du Covid a varié considérablement au cours de la période. Sans information sur les individus qui ont été vaccinés à quelle date, nous courons le risque d'introduire un biais. Cependant, nous disposons d'informations sur certains aspects de la population vaccinée : Environ 600 000 personnes de plus de 65 ans ne sont toujours pas vaccinées, et ce chiffre n'a pas beaucoup changé depuis plus de six mois (c'est pourquoi il était sûr d'utiliser cette hypothèse dans l'analyse précédente).

Les données relatives à la vaccination suggèrent qu'environ 90 000 personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu la première dose de vaccin au printemps 2021 mais n'ont pas reçu la deuxième dose.

Les données sur la vaccination suggèrent qu'environ 440 000 personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu leur première et leur deuxième dose de vaccin conformément au calendrier de vaccination (c'est-à-dire au début/à la fin du printemps 2021) mais n'ont pas reçu le rappel/la troisième dose. Le tableau S12 sépare les données d'hospitalisation des personnes ayant reçu leur première dose de vaccin plus de 28 jours avant leur test positif, et celles ayant reçu leur deuxième dose plus de 175 jours avant leur test positif. Nous pouvons donc provisoirement inclure ces données spécifiques dans notre analyse - les individus ayant reçu leur première dose (uniquement) ou leur deuxième dose (sans rappel) quelque temps avant le début de la période d'étude.

Tableau 3 (les chiffres entre parenthèses indiquent les taux par rapport aux personnes non vaccinées)

Deux points ressortent immédiatement. Premièrement, le taux d'hospitalisation pour cause de Covid symptomatique confirmé chez les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin "quelque temps avant" la période d'étude est similaire au taux d'hospitalisation chez les personnes non vaccinées, mais leur taux de présentation aux urgences pour "non Covid" est 2,5 fois supérieur à celui des personnes non vaccinées. L'hypothèse du TNCC serait que la similitude du taux de la Covid symptomatique est un hasard et que ce qui est important, c'est qu'en moyenne, ils sont simplement le type d'individus qui vont plus souvent aux urgences et que si ce groupe d'individus n'avait pas été vacciné, ils auraient eu 2,5 fois plus de taux d'hospitalisation "avec Covid". Je pense qu'il est beaucoup plus probable que les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin ne bénéficient d'aucune protection vaccinale contre l'hospitalisation, mais qu'elles sont beaucoup plus susceptibles de se rendre aux urgences. Deuxièmement, le taux de présence aux urgences des personnes doublement vaccinées (uniquement) sans Covid est très similaire au taux de présence aux urgences des personnes vaccinées (quelle que soit la dose). Cependant, leur taux d'hospitalisation " avec Covid " est 2,5 fois plus élevé que celui des vaccinés (toutes doses confondues) - les personnes doublement vaccinées qui n'ont pas pris leur rappel semblent avoir le " pire des deux mondes " : augmentation de la fréquentation des services d'urgence (sans Covid) et augmentation du taux d'admission " avec Covid ".

Résumé jusqu'à présent : L'UKHSA nous a fourni des données brutes sur les hospitalisations en fonction du statut vaccinal.

L'examen des données suggère que les taux d'hospitalisation "avec la Covid" chez les non-vaccinés ne sont pas très éloignés de ceux des vaccinés (toute dose). Cependant, les taux d'admission aux urgences sans Covid sont beaucoup plus élevés chez les vaccinés (quelle que soit la dose) que chez les non-vaccinés.

L'approche TNCC suggère que les vaccinés sont simplement "le type de personnes" plus susceptibles de se rendre aux urgences et que les vaccins offrent réellement une protection substantielle contre l'hospitalisation "avec la Covid".

L'examen d'autres données suggère que les personnes ayant reçu une seule dose ont des taux d'hospitalisation "avec la Covid" similaires à ceux des personnes non vaccinées, mais qu'ils sont 2,5 fois plus nombreux à se rendre aux urgences (sans Covid) et que les personnes ayant reçu une double dose (uniquement) semblent se trouver dans la pire des situations - une hospitalisation beaucoup plus importante pour les Covid et une admission beaucoup plus importante pour les non-Covid aux urgences.

Taux d'admission pour maladie respiratoire aiguë Le tableau S7 de l'étude de l'UKHSA présente des données sur les hospitalisations après une visite aux urgences lorsque la personne avait des symptômes de la Covid (encore une fois, Omicron, plus de 65 ans). Cela ressemble à la condition du tableau précédent, mais dans ce tableau, la colonne " Covid négatif " comptait toutes les visites aux urgences sans accident ou blessure, alors que les données du tableau S7 ne prennent en compte que celles qui présentaient des symptômes similaires à ceux du Covid. Je ne présenterai que les taux cette fois-ci (n'hésitez pas à consulter les chiffres bruts vous-même).

Tablesau 4

C'est peut-être encore plus intéressant. En termes de ratios globaux, la situation est similaire à celle du tableau précédent - environ 40 % d'hospitalisations en cas de Covid symptomatique en moins chez les vaccinés par rapport aux non vaccinés, mais des taux d'admission environ quatre fois plus élevés pour des symptômes qui ressemblent à ceux de la Covid, mais qui n'en sont pas. Mais l'intérêt réside dans les détails : Même si les taux absolus sont beaucoup plus faibles, les non-vaccinés ont toujours le taux d'admission le plus bas aux urgences. Cependant, la différence pour les données du tableau ci-dessus est qu'un médecin a évalué la personne et déterminé qu'elle était suffisamment malade pour justifier une hospitalisation. Ainsi, les données du tableau ci-dessus ne sont pas influencées par le "seuil de gravité des symptômes" que différents individus ont avant de se rendre aux urgences. Ce point est particulièrement intéressant car il suggère que les taux très élevés de présentation aux urgences chez les vaccinés des tableaux 1 et 2 ne sont pas simplement dus au fait que les vaccinés sont plus susceptibles de se rendre aux urgences pour des "raisons plus banales" que les non-vaccinés - il semble que les vaccinés en tant que groupe soient réellement plus susceptibles d'être malades.



Les personnes non vaccinées sont deux fois plus nombreuses à être hospitalisées en raison d'un Covid symptomatique qu'en raison d'une maladie qui ressemble à un Covid mais qui n'en est pas un (17,5 contre 6,5 hospitalisations pour 100 000). Toutefois, les personnes vaccinées sont deux fois plus nombreuses à être hospitalisées pour une affection "ressemblant à la Covid mais qui ne l'est pas" que pour une affection "avec Covid" (23 contre 11 hospitalisations pour 100 000).

Ce dernier point est important - l'un des problèmes potentiels des vaccins (en général) est l'interférence virale, c'est-à-dire qu'un vaccin modifie la réponse immunitaire à d'autres maladies infectieuses. Est-il vrai que les vaccins augmentent de manière significative l'incidence d'autres infections respiratoires ? Je note que l'automne/hiver dernier, nous avons connu une mini-épidémie de ce que l'on a appelé "le pire rhume de tous les temps". Cependant, le taux d'hospitalisation pour la Covid symptomatique pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît. Dans l'étude de l'UKHSA, il semble que l'hospitalisation " avec " Covid soit définie à 14 jours après le premier test positif ; si la personne se présente aux urgences après cette période de 14 jours, ses données sont exclues. Il est possible que la vaccination retarde (plutôt qu'elle n'empêche) la progression de la maladie, auquel cas certaines des hospitalisations pour une affection qui " ressemble à la Covid mais n'en est pas une " pourraient en fait être dues à une infection à la Covid qui a mis plus de 14 jours à se développer au point de nécessiter une hospitalisation. En outre, si les personnes vaccinées étaient plus susceptibles de se tester plus tôt dans la progression de la maladie, elles pourraient aussi être plus susceptibles de "manquer de temps" et de se présenter après la période de 14 jours.

Ces données présentent un autre aspect intéressant : globalement, les personnes non vaccinées ont été hospitalisées 24 fois pour 100 000 pour une maladie "ressemblant à la Covid" (qu'il s'agisse ou non de la Covid), tandis que les personnes vaccinées ont été hospitalisées 34 fois pour 100 000. Selon cette mesure, la vaccination est associée à un risque accru de maladie respiratoire grave (qu'il s'agisse ou non de Covid). Une fois de plus, les personnes ayant reçu une seule dose semblent présenter le même risque de Covid que les personnes non vaccinées, mais une augmentation de la fréquentation de ce qui ressemble à du Covid mais n'en est pas, et les personnes ayant reçu une double dose semblent présenter le "pire des deux mondes" - des taux de fréquentation accrus à la fois pour le Covid et pour ce qui ressemble à du Covid mais n'en est pas. Un dernier point : si l'on compare le tableau 4 au tableau 3, il semble y avoir beaucoup moins d'admissions aux urgences avec Covid que sans Covid. Cela indique que les pressions actuelles sur les services A&E du NHS ne sont pas liées aux infections par Covid mais à "d'autres choses".

Les données de l'UKHSA - Données sur les utilisations secondaires Le document de l'UKHSA propose également des données utilisant l'ensemble de données sur les utilisations secondaires du NHS (Tableau S10). Ces données couvrent toutes les hospitalisations et offrent une plus grande granularité sur les raisons de l'hospitalisation et le niveau de traitement offert. Les auteurs utilisent une sélection de l'ensemble complet de données, où l'admission est due à une maladie respiratoire aiguë, et pour plusieurs niveaux de gravité. Tout d'abord, les données sur les hospitalisations pour une maladie respiratoire aiguë où la personne est sortie le jour même.

Tableau 5

Deux aspects ressortent : Le taux d'infections graves dues à la Covid, qui ont justifié une hospitalisation mais qui n'étaient pas suffisamment graves pour nécessiter un séjour d'une nuit, était plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Cela suggère que les vaccins augmentent le risque d'être "quelque peu malade à cause du Covid". Il convient de noter qu'il ne s'agit pas simplement d'une " infection " : les experts ont estimé que ces personnes étaient suffisamment à risque pour être admises à l'hôpital, même si elles ne dépassaient pas le seuil d'observation ou de traitement d'une nuit.

Le taux d'hospitalisation pour une maladie respiratoire aiguë "assez grave mais non grave" chez les vaccinés était environ deux fois plus élevé que chez les non-vaccinés, et encore plus élevé chez ceux qui n'avaient reçu qu'une ou deux doses de vaccin.

Cette fois, nous constatons que, globalement, le risque de maladie respiratoire aiguë "assez grave" (qu'elle soit due à la Covid ou non) semble être similaire chez les vaccinés et les non-vaccinés, et que ceux qui ont reçu une ou deux doses de vaccin (seulement) semblent les plus mal lotis.

Qu'en est-il d'une infection symptomatique plus grave - peut-être une maladie respiratoire aiguë nécessitant plusieurs jours d'hospitalisation et une oxygénation supplémentaire ?

Tableau 6

Ici, enfin, nous semblons voir un certain bénéfice des vaccins - les non-vaccinés semblent être un peu plus susceptibles d'être hospitalisés pendant quelques jours après une infection à la Covid (maladie respiratoire aiguë nécessitant une oxygénation supplémentaire), et même s'ils semblent également être moins susceptibles d'être hospitalisés de la même manière sans Covid, la marge n'est pas si grande pour éliminer l'effet protecteur de la vaccination. Pourtant, je reviens toujours à la question de la limite de 14 jours après le test positif. Les individus atteignent généralement le point où ils ont besoin d'oxygène supplémentaire quelque temps après l'infection. Si les personnes non vaccinées ne se testent pas au moment où les symptômes commencent, mais que les personnes vaccinées le font, il est relativement plus probable qu'elles atteignent le stade où elles ont besoin d'oxygène dans cette période de 14 jours. Tout retard de la maladie symptomatique chez les vaccinés ne ferait qu'aggraver cet effet. L'efficacité supposée des vaccins dans la prévention des maladies graves est-elle simplement un artefact dû au fait qu'il faut plus de temps pour atteindre le stade où les symptômes sont graves, ou au fait que les personnes non vaccinées sont plus réticentes aux tests ? L'UKHSA n'explique pas les raisons de l'utilisation d'une limite de 14 jours - j'aimerais beaucoup voir des données justificatives, ou une analyse de sensibilité dans son document, comparant les taux pour 14, 21 et 28 jours après le test positif. Conclusions L'UKHSA a enfin publié des données brutes sur les taux d'hospitalisation en fonction du statut vaccinal, pour les personnes infectées par la Covid comme pour celles qui ne le sont pas. Les résultats sont très inquiétants, car ils montrent des taux d'admission aux urgences significativement plus élevés chez les personnes vaccinées pour des raisons autres que la Covid, et une différence bien moindre dans les taux d'admission pour la Covid symptomatique chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées que ce que suggèrent les estimations de l'efficacité du vaccin publiées par l'UKHSA. Ce que j'ai montré ici n'est pas la preuve que les vaccins sont nocifs - mais c'est un énorme drapeau rouge qui suggère fortement qu'il pourrait y avoir un problème sérieux, et indique certainement qu'une analyse correcte de la maladie après la vaccination doit être entreprise de toute urgence. En outre, les différences significatives dans la branche "test négatif" des données de l'UKHSA suggèrent que la méthode cas-témoins test-négatif n'est pas appropriée et qu'une étude rétrospective complète de cohorte appariée sur l'efficacité et la sécurité des vaccins devrait être entreprise.

* Amanuensis est un ancien universitaire et un scientifique senior du gouvernement. Il tient un blog sur Bartram's Folly.