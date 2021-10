Selon les données officielles de l'ONS, les décès d'adolescents sont jusqu'à 125 % plus élevés que la moyenne sur cinq ans depuis qu'ils ont commencé à recevoir le vaccin contre la Covid-19 (The Exposé)

Selon les données officielles de l'ONS, les décès d'adolescents sont jusqu'à 125 % plus élevés que la moyenne sur cinq ans depuis qu'ils ont commencé à recevoir le vaccin contre la Covid-19.

Article originel : Teen deaths up to 125% higher than the 5-year-average since they started to be given the Covid-19 Vaccine according to official ONS data

The Exposé, 13.10.21

Une enquête sur les données officielles de l'ONS a révélé que depuis que le vaccin contre la Covid-19 a été proposé et administré aux adolescents en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu une augmentation significative des décès chez les adolescents par rapport à la moyenne sur cinq ans, certaines semaines ayant connu une augmentation aussi élevée que 125%.

Pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, l'essai clinique extrêmement court et restreint du vaccin Pfizer contre la Covid-19 a révélé que l'incidence globale des événements indésirables graves, qui ont rendu les enfants incapables d'effectuer leurs activités quotidiennes, pendant la période d'observation de deux mois, était de 10,7 %, soit 1 sur 9, dans le groupe vacciné et de 1,9 % dans le groupe non vacciné.

Par conséquent, les enfants qui ont reçu le vaccin avaient près de six fois plus de risques de subir un événement indésirable grave au cours de la période d'observation de deux mois que les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin. En outre, l'incidence de la Covid-19 dans le groupe non vacciné était de 1,6 %. Par conséquent, il y a eu presque sept fois plus d'événements indésirables graves observés dans le groupe vacciné que de cas de Covid-19 dans le groupe non vacciné.

Les données ci-dessus expliquent en partie pourquoi le Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), le comité indépendant qui conseille le gouvernement britannique sur les vaccinations, n'a pas pu recommander que tous les enfants de plus de 12 ans se voient proposer le vaccin contre la Covid-19. Il a indiqué que "la marge de bénéfice est considérée comme trop faible pour soutenir la vaccination universelle des jeunes de 12 à 15 ans en bonne santé à l'heure actuelle". Dans sa déclaration au gouvernement publiée le 3 septembre, le JCVI a déclaré que "pour la grande majorité des enfants, l'infection par le SRAS-CoV-2 est asymptomatique ou légèrement symptomatique et disparaîtra sans traitement. Parmi les très rares enfants âgés de 12 à 15 ans qui doivent être hospitalisés, la majorité présente des problèmes de santé sous-jacents."

Cependant, le gouvernement britannique n'était pas satisfait de cette décision, bien que les "Health Protection (Vaccination) Regulations 2009" imposent au Secrétaire d'État à la santé en Angleterre l'obligation de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les recommandations du JCVI soient appliquées (voir ici - page 6). Ils ont donc demandé aux quatre Chief Medical Officer du Royaume-Uni, dont le professeur Chris Whitty, le CMO de l'Angleterre, de réévaluer les données sur la vaccination des enfants et de donner leur propre avis au gouvernement. Comme prévu, Chris Whitty et ses collègues ont annulé la décision du JCVI en déclarant le 13 septembre que " la décision la plus importante [pour recommander la vaccination] dans ce groupe d'âge était l'impact sur l'éducation ".

Cela a soulevé de sérieuses questions. 1. La Covid-19 a-t-elle fermé les écoles ? La réponse est bien sûr non. Les écoles ont été fermées en raison de la politique du gouvernement.

2. Une personne doit-elle suivre un traitement médical pour pouvoir participer à la société ou à l'éducation ? La réponse est bien sûr non. Une personne ne devrait prendre un traitement médical que pour une raison médicale. Dans le cas du vaccin contre la Covid-19, cette raison devrait être de prévenir l'infection et la transmission, ce qu'il ne fait pas (voir ici), ou de prévenir la maladie, ce qu'il ne fera pas puisque les enfants ont un risque très faible de souffrir d'une maladie grave due à la Covid-19.

La décision de Chris Whitty et de ses collègues médecins-chefs de conseiller au gouvernement de proposer les vaccins contre la Covid-19 aux enfants n'était pas une décision fondée sur la science, mais sur la politique. Mais la décision de passer outre le JCVI, dont les décisions doivent être respectées par la loi dans la mesure du possible, a-t-elle eu des conséquences ? Eh bien, les dernières données de la nouvelle agence britannique de sécurité sanitaire, qui a récemment remplacé Public Health England, montrent que jusqu'au jour de la décision de Chris Whitty de proposer l'injection de vaccin anti-Covid-19 à tous les enfants, environ 6 % des enfants âgés de 12 à 15 ans avaient reçu le vaccin. Cela s'explique par le fait que le JCVI avait précédemment recommandé que tous les enfants de plus de 12 ans considérés comme "vulnérables" se voient offrir le vaccin. Cependant, depuis la décision de Whitty du 13 septembre, les données de l'UKHSA montrent que seulement 3% des enfants ont reçu une injection de vaccin anti-Covid-19, ce qui suggère que la plupart des parents ont finalement dit "trop c'est trop", et ne vont pas permettre à l'Etat d'expérimenter sur leurs enfants.

Le Royaume-Uni compte environ 3 millions d'enfants âgés de 12 à 15 ans, ce qui signifie qu'environ 180 000 enfants jugés vulnérables avaient reçu le vaccin jusqu'au 13 septembre, tandis que 90 000 autres enfants ont reçu le vaccin depuis le 13 septembre. C'est une raison de plus pour s'inquiéter des dernières données disponibles auprès de l'Office for National Statistics (ONS), étant donné le faible taux d'utilisation du vaccin dans cette tranche d'âge jusqu'à présent. L'ONS a répondu à une demande d'accès à la liberté d'information en demandant des statistiques sur la moyenne sur cinq ans (2015 - 2019) des "décès enregistrés chaque semaine en Angleterre et au Pays de Galles" par groupe d'âge. Le document peut être téléchargé ici, et consulté sur le site de l'ONS ici. Les données montrent que le nombre moyen sur cinq ans de décès chez les 10-14 ans en semaine 38 était de 6, et qu'il était à nouveau de 6 décès pour la semaine 39.

Toutefois, l'édition 2021 de "Deaths registered weekly in England and Wales", qui peut être téléchargée ici et consultée sur le site web de l'ONS ici, montre que dans la semaine se terminant le 24 septembre 2021 (semaine 38), un total de 8 enfants âgés de 10 à 14 ans ont perdu la vie, tandis que dans la semaine se terminant le 1er octobre 2021 (semaine 39), un total de 7 enfants ont perdu la vie.

Cela signifie que depuis que les enfants en bonne santé âgés de plus de 12 ans ont commencé à recevoir l'injection de vaccin anti-Covid-19, les décès ont augmenté de 25 % par rapport à la moyenne sur cinq ans, mais il s'agit bien sûr d'une très petite quantité de données, il est donc trop tôt pour parvenir à une conclusion solide, mais il est important de rendre ces données publiques au fur et à mesure, et non rétrospectivement une fois que le mal est fait. Cependant, les données disponibles auprès de l'ONS sur les décès d'adolescents âgés de 15 à 19 ans montrent qu'il y a de réelles raisons de s'inquiéter et qu'elles sont nombreuses. Nous avons compilé le tableau suivant des chiffres de l'ONS tirés du rapport ONS " Deaths registered weekly in England and Wales " (moyenne sur 5 ans), qui peut être téléchargé ici, et du rapport ONS " Deaths registered weekly in England and Wales " (2021), qui peut être téléchargé ici.

Les données ci-dessus proviennent de la semaine se terminant le 25 juin 2021 et de la semaine se terminant le 1er octobre 2021. La semaine se terminant le 25 juin a été choisie en raison d'une augmentation évidente de la vaccination de la tranche d'âge des 15-19 ans à partir de cette date. Comme vous pouvez le constater, la plus forte augmentation du nombre de décès a été enregistrée au cours de la semaine 35, avec une hausse de 67 % du nombre de décès chez les adolescents par rapport à la moyenne sur cinq ans, soit une augmentation de 60 % chez les hommes et de 75 % chez les femmes. La plus forte augmentation du nombre de décès d'adolescents est survenue au cours de la semaine 26, qui a vu une augmentation de 90 % des décès d'adolescents, mais une diminution des décès d'adolescentes, soit -45 % par rapport à la moyenne sur cinq ans. Nous avons également pu découvrir dans le tableau ci-dessus que les décès chez les adolescents de sexe masculin ont connu une augmentation significative par rapport à la moyenne sur cinq ans au cours de 11 des 15 semaines depuis qu'un nombre important d'adolescents ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19. Alors que les décès chez les adolescentes n'ont connu une augmentation par rapport à la moyenne sur cinq ans que dans 6 des 15 semaines depuis que ce groupe d'âge a commencé à recevoir le vaccin anti-Covid-19. En outre, 3 des 15 semaines ont vu une augmentation de 0 % des décès par rapport à la moyenne sur cinq ans, tandis que 6 des 20 semaines ont vu une diminution en pourcentage du nombre de décès enregistrés par rapport à l'année précédente. Il est cependant inquiétant de constater que la semaine 34 a vu une augmentation de 125% des décès d'adolescentes par rapport à la moyenne sur cinq ans.

Il existe également des preuves inquiétantes qui pourraient expliquer pourquoi il y a une telle augmentation des décès d'adolescents de sexe masculin par rapport à la moyenne sur cinq ans depuis qu'ils ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19. L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a ouvertement admis qu'elle soupçonne que la myocardite et la péricardite sont des effets secondaires potentiels des vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna, en particulier chez les jeunes hommes. Cette suspicion a été suffisamment forte pour que l'autorité britannique de réglementation des médicaments ajoute officiellement des avertissements concernant la myocardite et la péricardite sur les étiquettes de sécurité des vaccins contre la Covid-19. La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation des sacs protecteurs qui entourent le cœur. Ces deux affections sont extrêmement graves en raison du rôle vital que joue le cœur pour maintenir une personne en vie et du fait que le muscle cardiaque ne peut pas se régénérer. Une myocardite grave peut entraîner un arrêt cardiaque et réduire la durée de vie d'une personne de plusieurs années.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la MHRA a révisé les avis de sécurité pour les injections de Moderna et de Pfizer mRNA Covid-19 le 25 juin, à la fin de la première semaine au cours de laquelle une hausse soudaine des vaccinations des adolescents a commencé, et à la fin de la première semaine au cours de laquelle une augmentation des décès d'adolescents par rapport à la moyenne sur cinq ans a été enregistrée. Mais c'est également à peu près à la même date que les appels quotidiens demandant une ambulance pour un arrêt cardiaque ont commencé à augmenter de manière significative par rapport aux niveaux attendus.

Le graphique ci-dessus est extrait du "Bulletin du système de surveillance syndromique des ambulances (Angleterre) 2021 Semaine 39" publié par l'Agence britannique de sécurité sanitaire le 7 octobre. Il montre que les appels quotidiens pour arrêt cardiaque sont nettement plus élevés que la base de référence depuis juin 2021. C'est la première fois que l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni publie ces données, car elles étaient auparavant publiées par le Public Health England. Comme nous l'avons constaté avec d'autres données, l'Agence a omis des marqueurs importants qui nous permettent de mieux comprendre les données, c'est pourquoi nous avons inclus un graphique précédent sur les appels demandant une ambulance pour arrêt cardiaque jusqu'au 26 septembre 2021, qui a été publié par le PHE.

La PHE a inclus les données sur les niveaux attendus avant l'arrivée de la Covid-19, représentés par la ligne pointillée orange, et comme vous pouvez le voir, les appels dus à un arrêt cardiaque sont à des kilomètres au-dessus des niveaux attendus depuis juin 2021. Le fait que l'Agence britannique de sécurité sanitaire ait choisi d'omettre ces données prouve qu'elle a quelque chose à cacher et suggère qu'elle ne sera pas très ouverte et honnête avec le public à l'avenir.

Le fait que les appels 999 demandant une ambulance en raison d'un arrêt cardiaque et le nombre de décès chez les adolescents ont tous deux connu une augmentation significative par rapport au niveau attendu, ainsi que le fait que la myocardite est un effet secondaire confirmé des vaccins contre la Covid-19, en particulier chez les jeunes hommes, est extrêmement préoccupant lorsqu'on voit clairement que les augmentations sont en corrélation avec le début d'un nombre important d'adolescents recevant le vaccin contre la Covid-19. Les données sont là maintenant pour que les autorités les voient, une augmentation de 20,3% des décès d'adolescents, une augmentation de 27% des décès d'adolescents masculins, et une augmentation de 9% des décès d'adolescentes, ainsi qu'une augmentation de 25% des décès d'enfants par rapport à la moyenne sur cinq ans depuis qu'ils ont commencé à recevoir le vaccin contre la Covid-19. Ils doivent enquêter sur ces faits et cesser immédiatement le déploiement de cette injection expérimentale chez les enfants.

