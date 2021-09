Selon les professeurs Fenton et Neil, les propres données du gouvernement britannique ne soutiennent pas les affirmations relatives à l'efficacité/sécurité des vaccins : augmentation du taux de mortalité chez les vaccinés / non vaccinés (Probability and Law)

Comparaison des taux de mortalité toutes causes confondues ajustés à l'âge en Angleterre entre les vaccinés et les non-vaccinés

Par Norman Fenton : professeur en gestion de l'information sur les risques à l'université Queen Mary de Londres et également directeur d'Agena, une société spécialisée dans la gestion des risques pour les systèmes critiques.

et Martin Neil : professeur d'informatique et de statistiques à la QMUL et directeur d'Agena Ltd.

Probabiblity and Law, 23.09.21

Les propres données du gouvernement britannique ne soutiennent pas les affirmations relatives à l'efficacité/sécurité des vaccins.

Dans un article précédent, nous avons soutenu que la mesure à long terme la plus fiable de l'efficacité/sécurité du vaccin Covid-19 est le taux de mortalité toutes causes confondues ajusté à l'âge. Si, sur une période raisonnablement prolongée, moins de personnes vaccinées meurent, de quelque cause que ce soit, y compris de la Covid-19, que de personnes non vaccinées, alors nous pourrions conclure que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques. Nous avons également souligné que, pour éviter l'effet confusionnel de l'âge, il est essentiel de disposer de données pour chaque catégorie d'âge, plutôt que de données agrégées car, de toute évidence, les données agrégées pourraient exagérer les taux de mortalité liés au vaccin si davantage de personnes âgées, dont la mortalité attendue est plus courte, sont incluses. Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été effectué par ordre décroissant d'âge, des plus âgés aux plus jeunes, sauf au tout début du programme de vaccination où les jeunes vulnérables ont été vaccinés en même temps que les personnes très âgées. Au fur et à mesure de la progression du programme, les personnes vaccinées étaient, en moyenne, plus âgées que celles qui n'étaient pas vaccinées et, au fur et à mesure de la progression du programme, une proportion de plus en plus élevée de la population résiduelle non vaccinée est plus jeune.

Le dernier rapport de l'Office for National Statistics sur les taux de mortalité en fonction du statut vaccinal Covid fournit des données sur tous les décès - liés ou non à la Covid - pour la période janvier-juillet 2021 pour les personnes non vaccinées et les différentes catégories de vaccinés ("dans les 21 jours suivant la première dose", "21 jours ou plus après la première dose", "deuxième dose"). Les données de l'ONS relatives à la mortalité due à la Covid-19 sont présentées dans le tableau 4 de la feuille de calcul de l'ONS et les données de l'ONS relatives à la mortalité toutes causes confondues, hors Covid-19, sont présentées dans le tableau 5 de la même feuille de calcul. Les deux tableaux sont reproduits au bas de ce billet.



Nous pensons que les données de l'ONS présentent de graves faiblesses et de possibles erreurs (voir la note de bas de page**). Mais il est important de noter que si l'ONS ne fournit pas les données brutes classées par âge, il fournit des taux de mortalité "standardisés par âge "***. Cela signifie que l'ONS a calculé le taux de mortalité global d'une manière qui (selon lui) corrige l'effet confondant de l'âge, et cela est "intégré" dans les taux de mortalité qu'il a publiés. Cependant, alors qu'ils rapportent ce taux de mortalité ajusté selon l'âge pour chacune des trois catégories distinctes de personnes vaccinées, ils ne le rapportent pas pour l'ensemble des personnes vaccinées. Dans notre analyse, et en l'absence de données réelles stratifiées par âge, nous calculons un taux de mortalité toutes causes ajusté par âge et pondéré par la population en utilisant les tailles de population publiées par l'ONS pour chacune des trois catégories de vaccinés. Cette méthode n'est pas idéale car les taux ajustés par âge de l'ONS sont très opaques et ne sont pas des "chiffres absolus". Cependant, en l'absence de données détaillées, cela devrait fournir une estimation raisonnable de ce que serait le taux de mortalité toutes causes ajusté selon l'âge de l'ONS pour tous les non-vaccinés s'ils avaient pris la peine de le déclarer. Nous appellerons cela le "taux de mortalité pondéré des vaccinés". La table de données dérivée des données de l'ONS et utilisée pour calculer ce taux est indiquée à la fin de ce billet.



Il s'avère que, même en utilisant ce taux de mortalité ajusté à l'âge, le taux de mortalité est actuellement plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés.

Les taux de mortalité ajustés selon l'âge pour les vaccinés et les non-vaccinés pour les semaines 1 à 26 de 2021 sont représentés dans le graphique ci-dessous. Dans l'ensemble, le graphique montre qu'au fil du temps, le taux de mortalité pondéré des personnes vaccinées a augmenté régulièrement et qu'à la semaine 16 (23 avril 2021), il a dépassé celui des personnes non vaccinées.