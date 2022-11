Selon l'expert de haut niveau, Stefano Scoglio, les vaccins anti-Covid à ARNm ne provoquent pas de production de protéine Spike par les cellules (Transition News)

"Que les "vaccins" à ARNm provoquent la production de protéines de pointe par les cellules est un conte de fées".

Note de SLT : Selon Stephano Scoglio, expert microbiologiste italien, l'ARNmessager codant pour la protéine S des vaccins anti-Covid n'a pas de capacité de rentrer dans les cellules. L'auteur remet en cause aussi l'existence des virus en déclarant qu'ils n'ont jamais été isolés et déclare que la seule protéine de pointe isolée est une protéine symthétique de laboratoire. Quant aux effets secondaires des vaccins, ils seraient liés aux nanoparticules lipidiques et à la toxicité de l'ARNm présentes dans les vaccins. L'expert italien met en suspens l'hypoithèse de la présence d'oxyde de graphène dans les vaccins.

"Stefano Scoglio, expert en microbiologie et critique le plus prestigieux et le plus connu de la politique contre le Coronavirus en Italie, interrogé par Torsten Engelbrecht.

Torsten Engelbrecht : Tout le monde semble d'accord pour dire que les injections d'ARNm fonctionnent en apprenant à nos cellules à fabriquer des protéines de pointe. Le seul différend est de savoir si ces protéines de pointe produites sont inoffensives ou nocives. Mais selon vous, ce ne sont pas les protéines spike qui causent ces dommages à la santé. En fait, vous dites que l'idée que des protéines de pointe sont produites est une sorte de chimère. Quelles sont les preuves à l'appui de votre thèse ? Stefano Scoglio : C'est déjà scientifiquement évident du fait qu'il est impossible que l'ARNm entre dans la cellule et produise quoi que ce soit. Quiconque parle de protéines de pointe et adhère à l'histoire diffusée par les entreprises pharmaceutiques accepte cela comme une évidence. Mais personne ne lit cette satanée littérature scientifique. Dans mon livre Apandemia : Apandemia: Dalla Falsa Scienza alla più Grande Truffa della Storia ("Pas de pandémie : De la fausse science à la plus grande escroquerie de l'histoire", couverture voir ci-dessous), je rapporte toute la littérature scientifique jusqu'en 2021. C'est-à-dire au moment même où les "vaccins" contre le Coronavirus ont été mis sur le marché.

TE : Pourquoi, alors, est-il impossible que l'ARNm entre dans la cellule et l'amène à produire des protéines de pointe ? SS : La première chose que les chercheurs dans ce domaine déclarent est que la cellule vivante est une "barrière formidable", très difficile, voire impossible à pénétrer. Ils énumèrent ensuite 5 facteurs qui empêchent l'ARNm de pénétrer dans les cellules et d'atteindre les ribosomes où la protéine spike est censée être produite : Premièrement : Dès que le matériel génétique est injecté, il est attaqué par des enzymes spécifiques appelées ribonucléases extracellulaires, qui dégradent tout matériel génétique étranger. Les entreprises pharmaceutiques affirment que les nanoparticules lipidiques sont censées protéger l'ARNm de l'attaque enzymatique : Mais personne ne sait quel degré de protection est offert. Comme le "vaccin" Pfizer injecte 30 microgrammes d'ARNm, disons qu'environ la moitié, soit 15 microgrammes, survit. Deuxièmement : à ce stade, le mélange ARNm/lipides doit entrer dans la cellule, soi-disant par endocytose, c'est-à-dire que la cellule forme une poche externe qui apporte le matériel. Mais, selon les chercheurs, souvent, au lieu de l'endocytose, la cellule produit une exocytose, c'est-à-dire que la poche est utilisée pour maintenir le matériel étranger à l'extérieur : Disons que la moitié entre et que nous avons donc maintenant 7,5 microgrammes à l'intérieur de la cellule. Troisièmement : à ce stade, entre le système des endosomes/lysosomes : tous les scientifiques du domaine savent que ce système endocellulaire enzymatique attaque, dégrade et élimine au moins 98 % de tout matériel étranger entrant dans les cellules. Nous en sommes maintenant à 0,15 microgramme, soit 150 nanogrammes, une quantité infinitésimale. Quatrièmement : si c'était la fin, on pourrait au moins prétendre qu'une dose très minuscule pénètre dans les ribosomes. Mais hélas, les enzymes ribonucléases sont aussi à l'intérieur de la cellule, elles sont appelées ribonucléases endocellulaires, et elles élimineraient très rapidement la minuscule quantité d'ARNm. Enfin, les chercheurs mentionnent un cinquième élément, le plus important, celui qui rend tous les processus décrits jusqu'ici complètement inutiles et superflus. Et qui explique aussi pourquoi ce matériau est si toxique sans qu'il soit nécessaire d'introduire la moindre protéine de pointe. Ils indiquent que ces "vaccins" sont si hautement immunogènes. En effet, ils utilisent ce mot immunogène. Immunogène signifie capable d'irriter le système immunitaire au point qu'il réagit très violemment. Donc immunogène signifie hautement toxique. En fait, ils décrivent l'ARNm et les lipides synthétiques comme des "auto-adjuvants". Alors que dans d'autres vaccins, comme ceux destinés aux enfants, il faut introduire de l'aluminium, par exemple, pour que le système immunitaire réagisse. Mais ici, vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, car ce matériau est aussi toxique que l'aluminium, voire pire. Il est si hautement toxique que dès que vous l'injectez, le système immunitaire l'attaque et il explose en millions de nanoparticules dans le corps. C'est en fait ce qui a été prouvé par la suite. Car la seule étude qui a évalué la biodistribution du "vaccin" Corona de Pfizer est une étude japonaise réalisée par le gouvernement en coopération avec Pfizer. Pfizer a essayé de cacher cette étude, mais elle a été rendue publique grâce à une demande de Freedom of Information Act, en bref FOIA. Dans cette étude, ils ont découvert que chez les souris auxquelles ils avaient injecté le matériau, les lipides en particulier n'étaient pas altérés, pas modifiés, inchangés. Cela signifie que s'ils étaient entrés dans les cellules, ils auraient été métabolisés et vous ne les auriez pas trouvés de la même manière que vous les avez injectés. Cela signifie qu'ils ne sont entrés dans aucune cellule, mais qu'ils se sont diffusés dans tous les organes du corps, et en particulier le foie, la rate, l'ovaire féminin et les reins.

TE : Mais même Robert Malone, par exemple, considéré comme l'inventeur de la technologie ARNm ou des injections de gènes, voit le danger que représentent les protéines de pointe. Ou prenons le cardiologue étatsunien Peter McCullough - tout comme Malone, un critique largement connu de la politique contre la Covid et des injections génétiques - qui a récemment publié une étude avec d'autres chercheurs concluant que non seulement la protéine spike du SRAS-CoV-2 est une neurotoxine, mais que les "vaccins" à ARNm sont également capables de délivrer la protéine au cerveau, augmentant ainsi le risque de maladies neurodégénératives. Alors comment est-il possible que même ces scientifiques critiques connus disent des "conneries" ? SS : Je dirais que 99% des scientifiques d'aujourd'hui disent des conneries essentiellement parce qu'ils adoptent une méthodologie qui est une méthodologie de connerie qui existe depuis longtemps. Seulement, personne ne la remet en question. Robert Malone a peut-être été l'inventeur dans les années 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans, mais il n'a pas travaillé sur l'ARNm depuis des décennies. Vous ne trouvez pas d'article de lui dans les 10, 15 ou 20 dernières années. Il ne fait donc pas vraiment autorité sur ce qui s'est passé dans ce domaine. Mais en dehors de cela, le point est de savoir comment ils trouvent la protéine de pointe dans le corps ? Isoler une protéine du sang est une tâche simple. La méthodologie est connue depuis les années 1980. Il existe des technologies, des machines que vous pouvez acheter et qui permettent d'isoler les protéines du corps. Nous avons donc des centaines de millions de personnes à qui on a injecté les "vaccins" contre le Coronavirus. Alors, combien de protéines de pointe devrait-il y avoir dans le monde ? Des tonnes de protéines de pointe qu'on pourrait prélever dans le sang et isoler. L'ont-ils jamais fait ? Non ! Quand ils disent qu'il y a de la protéine spike, la seule façon de le faire est par des tests d'anticorps. Et la façon dont le test d'anticorps est appliqué est une fraude. Je peux aussi expliquer pourquoi c'est une fraude. Ils prennent le sang et le sérum d'un patient qui, disons, a été vacciné. Puis ils le testent avec ce test d'anticorps ELISA et ils le mettent en contact avec une protéine de pointe dans ce cas. Mais c'est une protéine de pointe fabriquée en laboratoire. C'est une protéine artificielle, on l'appelle protéine de pointe recombinante. C'est une protéine de pointe synthétique. Le problème avec les anticorps, c'est qu'ils ne sont pas vraiment spécifiques. En d'autres termes : Si on veut que les anticorps soient spécifiques, on devrait avoir des milliers, voire des dizaines de milliers d'anticorps différents, un pour chaque maladie. Au lieu de cela, nous n'avons que cinq immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps, et seuls deux sont testés : IgG et IgM. Alors comment pouvez-vous montrer qu'ils sont spécifiques ? Ce que vous êtes censé faire, c'est prendre le sérum d'un patient, qui contient beaucoup d'anticorps parce que cette personne a été vaccinée, c'est-à-dire qu'on lui a injecté une substance très toxique. Et le système immunitaire a réagi en générant beaucoup d'anticorps. On prend donc ce sérum avec beaucoup d'anticorps. Puis on fait un test pour voir s'il est spécifique. Vous le prenez et vous le mettez en contact avec la protéine de pointe, avec de l'aluminium, avec l'ARNm original, c'est-à-dire avec différentes toxines - et s'il ne réagit qu'à la protéine de pointe, vous pouvez voir qu'il est spécifique. Mais ce test a-t-il déjà été réalisé ? Non, il n'a jamais été fait. Au lieu de cela, ils prennent le matériel avec les immunoglobulines, ils le mettent en contact avec la protéine synthétique de pointe. Et ça réagit, car ça réagit à n'importe quelle toxine, donc ça réagira aussi à la protéine synthétique de pointe. Et ensuite ils disent : "Ah, ça veut dire qu'il y a des anticorps spécifiques pour la protéine spike. Cela signifie que le corps est plein de protéines de pointe." Mais c'est une fraude.

TE : Cependant, une étude récente montre que la protéine spike provenant des injections du vaccin à ARNm contre la Covid est restée dans les tissus et les cellules immunitaires d'une personne pendant des mois après l'injection. L'étude a examiné les échantillons de sang de 50 personnes vaccinées qui continuent à souffrir de symptômes persistants tels que la fatigue, le brouillard cérébral ou les maux de tête pendant des semaines ou des mois après la "vaccination". Ces échantillons ont été comparés aux échantillons sanguins de 35 personnes vaccinées qui ne présentaient pas de tels symptômes. Et les chercheurs ont trouvé des niveaux significativement élevés de la protéine spike dans les cellules immunitaires sanguines de ceux qui souffraient de symptômes après la vaccination. Cela ne va-t-il pas à l'encontre de votre point de vue ? SS : C'est explicable. Ils ont comparé des personnes qui étaient malades et des personnes qui ne l'étaient pas. Et bien sûr, les personnes qui n'étaient pas malades ne produisaient pas beaucoup d'immunoglobulines, c'est-à-dire d'anticorps. Alors que les personnes malades intoxiquées par les "vaccins" produisaient beaucoup d'anticorps. Et ils ont continué à faire le test des anticorps. Donc en fait, ils n'ont pas trouvé la protéine de pointe. Le défi à relever consiste en deux choses, même si je sais, bien sûr, qu'ils ne l'accepteront jamais. Premièrement, isoler une protéine spike en tant que telle à partir d'une personne "vaccinée". C'est possible de le faire. Il y a des machines pour le faire. Pourquoi ne le faites-vous pas ? Pourquoi ne pas prendre le sang et isoler la protéine de pointe en tant que telle - et pourquoi le faire indirectement par le biais d'un test d'anticorps à la place ? La deuxième chose est la suivante : si vous voulez être un vrai scientifique en utilisant le test d'anticorps et si vous voulez montrer qu'il est spécifique de cette protéine de pointe, testez-le avec d'autres toxines et voyez s'il est réellement spécifique à cela ou s'il répond aux cinq toxines, ce qui est exactement ce qui va se passer parce que les anticorps sont universels. Et pas seulement ça. Les anticorps sont si efficaces qu'ils sont capables d'attaquer n'importe quel antigène, n'importe quel antigène étranger, n'importe quelle toxine en moins d'une nanoseconde. Ils n'ont donc même pas besoin de mémoriser quoi que ce soit, car ils sont si rapides à recevoir tout ce qui arrive en moins d'une nanoseconde, ce qui est un laps de temps inimaginable. Donc toutes les choses nécessaires sont là si vous voulez vraiment prouver ce qui est affirmé, c'est-à-dire qu'il y a une protéine spike. Donc premièrement, il suffit de l'isoler physiquement du sang. Deuxièmement, si vous faites le test d'anticorps, faites-le avec le contrôle en testant aussi d'autres toxines. Sinon, ce n'est que de la fraude. Et pour conclure : Le problème avec l'ARNm et les nanoparticules lipidiques synthétiques, comme celles dont la surface a été recouverte de polyéthylène glycol (PEG), est qu'il existe une énorme littérature montrant que ce sont les matériaux les plus toxiques existant aujourd'hui sur terre. Elles sont inflammatoires, elles génèrent des œdèmes dans toutes les membranes. Ils génèrent des caillots sanguins. Ils provoquent des réactions auto-immunes et une lipodystrophie, c'est-à-dire une modification du tissu adipeux sous-cutané. La liste des effets toxicologiques qu'ils peuvent avoir sur l'organisme est très longue. Ainsi, tout ce qui se produit après une "vaccination" n'a pas du tout besoin d'une protéine de pointe comme cause. L'ARNm et les lipides synthétiques sont plus que suffisants pour expliquer ces dommages à la santé. TE : Mais quelqu'un m'a montré un rapport de laboratoire prétendant avoir trouvé une protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Sur le résultat du test, il est écrit "le test Anti-SRAS-CoV-2 S mesure la réponse immunitaire humorale adaptative contre la protéine spike du SRAS-CoV-2." Que pensez-vous de cela ? SS : C'est exactement ce que je dis. Ils ne mesurent pas la protéine spike elle-même. Ils mesurent la réponse immunitaire humorale. En d'autres termes, encore une fois, les anticorps, les immunoglobulines, c'est ce qu'ils testent. Ils le font tous indirectement. C'est ce que signifie la réponse immunitaire humorale et humérale, ce sont des tests d'anticorps essentiellement. Donc on en revient à ce que j'ai dit avant. Personne ne trouve la protéine spike en tant que telle. Alors que d'autres protéines comme la protéine C-réactive sont testées directement. Alors pourquoi ne le font-ils pas avec la protéine spike ?

Et juste pour ajouter un commentaire. Ma position est plus radicale que celle proposée par les personnes qui promeuvent l'idée de la protéine de pointe. Parce que si j'ai raison - et je pense que j'ai raison parce que toute la littérature le montre - ces injections ne peuvent même pas être appelées "vaccins". Ce sont juste des bombes toxiques. Parce que s'ils ne sont pas capables de produire un antigène viral, cela signifie qu'ils ne sont pas des vaccins. Donc ce ne sont pas des vaccins, ce sont, encore une fois, juste des bombes toxiques. La critique est beaucoup plus radicale et porte sur le fait qu'ils le savaient parce que, comme je l'ai dit, toute la littérature jusqu'au moment où ils ont sorti les "vaccins" montre ce que j'ai dit, qu'ils ne sont pas capables d'entrer dans la cellule. Donc, lorsque Pfizer et Moderna ont lancé les "vaccins", ils savaient très bien qu'aucune protéine de pointe ne serait produite et qu'ils ne feraient qu'intoxiquer les gens.

TE : Êtes-vous seul à penser ainsi ? Ou y a-t-il au moins un certain nombre de personnes qui pensent comme vous et qui l'expriment aussi ? SS : Je pense que je suis assez seul. C'est en fait ma première interview internationale dans ce domaine. Il y a quelques personnes que je connais en Italie, quelques chercheurs qui sont d'accord avec moi, mais bien sûr, nous sommes une minorité.

TE : Qu'en est-il des autres experts qui disent que le SRAS-CoV-2 et d'autres virus n'ont pas été prouvés, comme Andrew Kaufman, Samantha Bailey, et ainsi de suite ? SS : Je ne leur ai pas parlé de ce sujet. Peut-être que cette interview sera un moyen d'entrer en contact avec eux et de les impliquer dans ce débat. Mais je pense que je vais essayer au moins de traduire en anglais la section de mon livre qui parle de cela. Il y aura donc aussi les indications bibliographiques des études scientifiques que je cite à ce sujet, montrant que ce n'est pas seulement mon idée, que c'est basé sur la littérature. Je n'ai aucun intérêt à faire cela différemment. S'il y avait une production de protéines spike, je rejoindrais probablement le groupe qui dit : "Eh bien, la protéine spike est toxique et génère des méfaits." Mais le fait est que : Quand je suis allé regarder la littérature, et c'est ce que je fais, j'ai découvert que c'est juste un conte de fées.

TE : Et la protéine spike elle-même, existe-t-elle dans la nature à votre avis, ou n'est-elle définitivement qu'un produit artificiel de laboratoire ou in vitro ? SS : C'est un produit de laboratoire artificiel, absolument. Aussi parce que le virus n'existe pas. Et le virus n'existe pas parce que son existence n'a jamais été prouvée, il n'a jamais été isolé. Nous avons fait près de 250 demandes FOIA dans le monde entier en demandant "pouvez-vous me montrer la documentation sur l'isolement et donc sur l'identification et donc sur l'existence du virus ?" - et nous avons obtenu la même réponse 250 fois : "Nous ne l'avons pas."

TE : Mais en ce qui concerne le virus, il est dit que cela n'a pas été prouvé, mais les particules prétendues être des virus sont réelles. Et elles peuvent être des particules produites par le corps lui-même. Donc les particules prétendues être des protéines de pointe, que sont-elles alors ? SS : C'est une protéine de pointe produite en laboratoire qui n'existe pas dans la nature parce que la protéine de pointe est censée être une partie du virus qui n'a jamais été isolée et qui n'existe donc pas. Donc dans la nature, il n'y a pas de protéine spike toxique, elle n'a jamais été trouvée, jamais été isolée, jamais été trouvée dans le sang. Comme je l'ai déjà dit, je le répète : tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une protéine synthétique fabriquée en laboratoire, créée en laboratoire, qui est toxique et ils la mettent en contact avec les anticorps et disent que les anticorps sont spécifiques, ce qui est juste une fraude, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite ils prétendent que par conséquent il doit y avoir une protéine de pointe dans le corps. Mais si l'existence du virus n'a pas été prouvée, il n'y a pas non plus de protéine spike du virus. Et c'est en fait le cas, car la seule protéine spike existante est celle fabriquée en laboratoire. En fait, j'avance parfois un défi aux personnes qui soutiennent cette thèse. Lorsque je les confronte ensuite à ma critique, ils réagissent en disant : "Oh, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que la protéine spike est toxique." Je leur réponds alors : "Allez les lire !" La vérité est qu'il n'existe que des études sur la protéine spike recombinante, sur la protéine fabriquée en laboratoire. Donc encore une fois, le défi est de trouver cette protéine spike directement dans le sang. Si cela a été fait, nous pourrons en parler. Mais une telle chose n'a pas encore été faite. Il n'y a pas une seule étude de ce type. Ce n'est qu'indirect, par le biais d'anticorps et d'une protéine spike artificielle. Il s'agit toujours de la protéine recombinante fabriquée en laboratoire, principalement dans les laboratoires chinois.

TE : En ce qui concerne les nanoparticules lipidiques qui, selon vous, sont le véritable composant toxique, les vérificateurs de faits de la chaîne de télévision allemande ARD ont rapporté qu'une étude a montré que ces nanoparticules lipidiques provoquaient en fait une inflammation chez les souris, mais que les nanoparticules étudiées ne sont pas identiques à celles utilisées par BionTech et Moderna dans leurs "vaccins" à ARNm. Et donc, comme l'a dit un expert nommé Gregor Fuhrmann, cité par l'ARD, il faut être prudent avant de tirer des conclusions sur d'autres vaccins. En outre, l'étude a porté sur des souris, de sorte que les résultats ne peuvent pas être directement transposés à l'homme, comme l'ajoute Fuhrmann, professeur titulaire de biologie pharmaceutique à l'université de Nurnberg-Erlangen. En outre, l'inflammation locale pourrait bien être souhaitable dans une vaccination. SS : Je pourrais être d'accord avec le professeur Fuhrmann, mais il faudrait alors fermer la toxicologie. En d'autres termes, la toxicologie devrait être fermée demain, car les études toxicologiques sont toujours réalisées sur des animaux. Pourquoi ne le font-ils pas sur les humains ? Pourquoi ne pas injecter du poison sur des humains pour le tester ? Eh bien, ils l'ont fait avec les "vaccins" contre le Coronavirus. Mais, en termes d'études toxicologiques, la norme est celle des études sur les animaux parce que l'idée est que si quelque chose est toxique pour le corps d'un animal, il peut l'être aussi pour un humain. Il existe des paramètres tels que la norme de réduction de la sécurité. Ainsi, lorsque vous utilisez une dose sur une souris, vous la réduisez d'un facteur 10 en raison de la variation inter-espèces. Il s'agit de mécanismes permettant de transférer l'effet sur un animal à celui sur l'homme. C'est le standard de la toxicologie. Si vous ne l'acceptez pas, alors la toxicologie devrait fermer demain. Et l'autre chose est que je voudrais demander à ce M. Fuhrmann : si les études toxicologiques sur les animaux ne sont pas valides - ce qui, comme mentionné, signifierait en fait que la toxicologie devrait être fermée demain - pourquoi l'étude que Pfizer a faite sur le nouveau "vaccin" omicron et qui a été faite sur huit souris devrait-elle être valide ? En fait, elle ne devrait pas être valide non plus. De plus, ce ne sont pas seulement les nanoparticules lipidiques qui sont toxiques, l'ARNm est également toxique en soi. En fait, il est plus toxique que les lipides.

TE : Alors, quelle est, à votre avis, la preuve la plus solide que les nanoparticules lipidiques sont toxiques ? SS : Il y a beaucoup d'études dans la littérature montrant que le PEG et les autres nanoparticules lipidiques sont toxiques. C'est dans la littérature, faite sur des souris ou d'autres animaux parce que vous ne faites pas d'études toxicologiques sur les humains par définition.

TE : récemment, une étude unique au monde a été publiée, montrant que les composants toxiques, principalement des éléments métalliques tels que le césium, le baryum, le titane et l'aluminium, sont contenus dans tous les échantillons d'injections génétiques contre la Covid provenant d'AstraZeneca, Pfizer et Moderna. Et un autre ingrédient préoccupant mentionné par les détracteurs de ces injections génétiques est l'oxyde de graphène. Mais l'Association médicale européenne EMA nous écrit qu'"elle n'a vu aucune preuve crédible, issue de ses évaluations ou des tests en cours, qu'un quelconque vaccincontre la Covid-19 soit contaminé par de l'oxyde de graphène, qui n'est pas un excipient reconnu dans les médicaments." Quelles sont vos connaissances sur l'oxyde de graphène ? SS : Je n'exclus pas qu'à côté de ces deux composants très toxiques qui sont déclarés, c'est-à-dire l'ARNm synthétique et les nanoparticules lipidiques synthétiques, il puisse y avoir autre chose. Le gouvernement japonais a renvoyé 4 millions de doses de Moderna parce qu'il a trouvé des particules d'acier dans le vaccin, mais cela peut aussi être dû à une contamination. Il est donc possible qu'il y ait autre chose. Mais d'autres composants toxiques ne sont pas nécessaires pour expliquer la toxicité, comme je l'ai dit, car l'ARNm synthétique et les lipides synthétiques suffisent à expliquer tous les résultats toxiques de ces "vaccins". Mais il y a peut-être autre chose, peut-être d'autres métaux. Quant à l'oxyde de graphène, j'ai tendance à être méfiant dans le sens où je pense que jusqu'à présent il n'y a aucune preuve crédible de sa présence. J'ai vu des études réalisées par quelques chercheurs, comme ceux d'Espagne ou d'autres pays, qui ont utilisé un microscope à fond noir. Et le microscope à fond noir est un très bon outil. Je l'utilise aussi. En fait, je suis un microscopiste à fond noir certifié, entre autres choses. Et en fait, vous pouvez voir le sang qui est comme pourri. Vous pouvez voir ces images de sang vraiment réduit et avec beaucoup de caillots de sang et beaucoup de matière sombre. Cela semble vraiment mauvais après avoir été vacciné avec ces "vaccins". Mais le fait est que, dans les études des chercheurs espagnols et italiens que j'ai vues, on a trouvé des particules sombres qui ressemblent à l'oxyde de graphène. Mais ce n'est pas une découverte concluante. Ces résultats espagnols disent qu'ils ont testé la présence d'oxyde de graphène également avec une méthodologie vibratoire et que la vibration de cette chose semblait correspondre à l'oxyde de graphène dans son ensemble. Mais nous entrons ici dans un domaine qui n'est plus vraiment solidement scientifique. Et pourquoi avons-nous besoin d'entrer sur ce terrain très instable pour être plus susceptibles d'être accusés d'être des charlatans ou quelque chose comme ça ? Nous n'avons pas besoin de cela. Si vous voulez vraiment travailler sur l'oxyde de graphène, prenez le sang, prenez les particules qui sont sombres et testez-les chimiquement pour savoir si c'est de l'oxyde de graphène ou pas. Vous ne pouvez pas arriver en disant "Oh, ça ressemble à de l'oxyde de graphène", et ensuite tout le monde dit "Oh, il y a de l'oxyde de graphène dans le vaccin." Ce n'est pas comme cela que cela doit fonctionner. Ce n'est pas une façon sérieuse de procéder.

TE : On craint également que les personnes "vaccinées" soient contagieuses. L'expert biomédical Philippe Van Welbergen, par exemple, a récemment affirmé que les non-vaccinés ont dans leur sang du graphène et des nanoparticules qui sont transmis par les personnes ayant reçu les injections de gènes contre le Covid. Les craintes que les personnes "vaccinées" soient contagieuses sont-elles justifiées ? SS : Non, ils ne sont pas contagieux car, d'une part, puisqu'il n'y a pas de production de la protéine spike, comment peuvent-ils être contagieux pour quelqu'un d'autre ? Et encore, il n'y a aucune preuve qu'il y ait de l'oxyde de graphène dans ces injections contre la Covid. Et toutes ces histoires sur le graphène comme transmetteur et ainsi de suite sont toutes au stade de la narration, mais il n'y a pas vraiment quelque chose de substantiel qui est sorti pour le moment. De plus, personnellement, je ne crois pas à la théorie de la contagion en général.

TE : Mais Van Welbergen fait également référence aux nanoparticules. Donc, encore une fois, est-ce que quelque chose de toxique provenant des "vaccins" peut se transmettre de la personne vaccinée à une autre personne ? SS : Non. En fait, toute la littérature scientifique explique que ces nanoparticules, elles sont déposées. Un exemple est l'étude japonaise de biodistribution mentionnée qui a montré que les nanoparticules lipidiques se déposent dans tous les organes et qu'il est très difficile pour le corps de les retirer par lui-même des organes et des tissus où elles sont collées. Elles ne peuvent donc être transmises à personne. En fait, j'ai vu des gens tomber malades après s'être approchés d'une personne "vaccinée". Mais qui sont ces personnes ? Des personnes qui écoutent des gens qui disent que les personnes "vaccinées" sont contagieuses. Ils entrent dans la paranoïa et deux jours plus tard, ils sont malades. Pourquoi ? C'est l'esprit.

Merci, Stefano, pour cette conversation.

Merci beaucoup.

