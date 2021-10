Selon un rapport, la Covid se propageait de manière virulente à Wuhan dès l'été 2019 (The Telegraph)

Selon un rapport, la Covid se propageait de manière virulente à Wuhan dès l'été 2019.

Article originel :Covid ‘was spreading virulently in Wuhan’ as early as summer 2019, report suggests

Par Robert Mendick

The Telegraph, 4.10.21





Exclusif : Une recherche affirme avoir découvert des achats "notables, significatifs et anormaux" de matériel de laboratoire PCR au cours du second semestre de l'année.





Le Covid se propageait de manière "virulente" à Wuhan dès l'été 2019 - bien plus tôt qu'on ne le pensait, selon une analyse des renseignements sur les dépenses en matériel de test PCR.

Un nouveau rapport affirme avoir mis au jour des achats "notables, significatifs et anormaux" d'équipements de laboratoire PCR au cours du second semestre de cette année.

Les analystes ont épluché les contrats d'achat de PCR dans la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale, et ont constaté que les dépenses avaient presque doublé par rapport à l'année précédente.

L'étude d'Internet 2.0, un cabinet de conseil en cybersécurité spécialisé dans l'examen des données en provenance de Chine, indique : "Nous sommes parvenus à la conclusion que, sur la base des données analysées, cela suggère que le virus était très probablement en train de se propager de manière virulente à Wuhan, en Chine, dès l'été 2019 et certainement à l'automne."

Les données et les résultats ont été transmis aux responsables du gouvernement étatsunine alors que l'on spécule de plus en plus que le virus s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan et que son existence a été dissimulée pendant des mois.

Selon la version des faits la plus acceptée, le Covid a pris naissance dans un "marché humide" vendant des animaux vivants à Wuhan au début du mois de décembre.



Mais le nouveau rapport affirme que les dépenses en équipement PCR - kit standard dans les laboratoires pour amplifier de petites quantités d'ADN et essentiel pour traquer la Covid - dans la province de Hubei ont augmenté à 7,8 millions de livres sterling en 2019, contre 4 millions l'année précédente et 3,3 millions en 2017...

