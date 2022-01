Selon une étude, 99.9987 % des jeunes de moins de 20 ans survivent à la Covid, et 97,1 % des personnes âgées aussi (Daily Sceptic)

Selon une étude, 99.9987 % des jeunes de moins de 20 ans survivent à la Covid, et 97,1 % des personnes âgées aussi.

Article originel : 99.9987% of Under-20s Survive Covid, Study Finds – And 97.1% of the Elderly Do As Well

Par Will Jones

Daily Sceptic, 10.01.22

La COVID-19 est-elle mortelle ? Au début de l'année dernière, le professeur John Ioannidis, épidémiologiste de renom, a publié une analyse des études de séroprévalence (anticorps) réalisées à partir de 2020, qui a conclu que le taux de létalité de l'infection (IFR) du COVID-19 - la proportion de personnes infectées qui meurent - était d'environ 0,15 % au niveau mondial. Il variait considérablement d'une région à l'autre, allant jusqu'à 0,3 %-0,4 % en Europe et dans les Amériques et jusqu'à 0,05 % en Afrique et en Asie.

Le professeur Ioannidis a maintenant publié une mise à jour, en utilisant des études de séroprévalence supplémentaires, mais toujours sur la base des données de 2020, car "les IFR en 2021 peuvent être encore affectés par une large mise en œuvre des vaccinations qui peuvent considérablement réduire le risque de mortalité et par d'autres changements (nouveaux variants et meilleur traitement)". La nouvelle étude se concentre plus particulièrement sur l'IFR chez les personnes âgées, mais inclut également des estimations pour tous les groupes d'âge, sans toutefois fournir une nouvelle estimation globale. À partir de l'analyse de 25 enquêtes de séroprévalence menées dans 14 pays, le professeur Ioannidis et son collègue ont constaté que l'IFR variait de 0,0013 % chez les moins de 20 ans (environ un sur 100 000) à 0,65 % chez les sexagénaires. Pour les personnes de plus de 70 ans qui ne sont pas dans une maison de soins, il était de 2,9 %, et de 4,9 % pour toutes les personnes de plus de 70 ans. Cela signifie que, même pour les personnes âgées, plus de 95 % des personnes infectées survivent - 97,1 % si l'on considère les personnes ne vivant pas dans une maison de soins. Chez les plus jeunes, le risque de mortalité est bien moindre, puisque 99,9987 % des moins de 20 ans survivent à une attaque du virus. Ces taux de survie incluent les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, de sorte que pour les personnes en bonne santé, les taux seront encore plus élevés (et les taux de mortalité plus faibles).

Les auteurs notent que si l'on tient compte d'un affaiblissement de l'anticorps de 5 % par mois chez les personnes âgées, l'IFR se réduit à 2,4 % pour les résidents des foyers non médicalisés et à 4 % pour l'ensemble des personnes âgées. Ils ajoutent que l'IFR varie selon les pays et que cette variation est en corrélation avec la proportion de personnes âgées de plus de 85 ans, ce qui suggère qu'une grande partie de la différence peut être expliquée par l'âge de la population.

Taux de mortalité par infection (IFR) chez les personnes âgées, corrigés pour les types d'anticorps non mesurés. (A) IFR des pays chez les personnes âgées vivant dans la communauté et chez les personnes âgées en général. (B) IFR chez les personnes âgées vivant dans la communauté avec des intervalles de confiance à 95% basés sur les estimations de séroprévalence individuelles et leur incertitude.

Taux de létalité des infections dans les groupes d'âge plus jeunes, dérivés des études de séroprévalence incluses. Notez l'échelle logarithmique - les lignes droites indiquent une augmentation exponentielle, c'est-à-dire un doublement toutes les quelques années plus âgées.

Les auteurs concluent que l'IFR de la COVID-19 est sensiblement plus faible que les chiffres rapportés précédemment. Les auteurs discutent de plusieurs limites de l'étude, notamment la prise en compte des doutes sur l'exactitude des données sur les décès en Inde. Les résultats de l'étude confirment que la Covid est une maladie bénigne dans tous les cas sauf une petite minorité. Avec Omicron qui réduit encore la gravité de la maladie, même les partisans du confinement devraient être en mesure d'accepter que ce virus est bien en dessous d'un niveau où les restrictions sont justifiables. Cet article a été mis à jour ; une version précédente indiquait par erreur que la nouvelle étude était basée sur des données de 2021.