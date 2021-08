Selon une étude japonaise, le variant Delta du SRAS-CoV-2 est sur le point d'acquérir une résistance complète aux vaccins

Une nouvelle étude japonaise intitulée "The SARS-CoV-2 Delta variant is poised to acquire complete resistance to wild-type spike vaccines" a été publiée en ligne le 23 août. Selon cet article publié par une équipe du World Premier International Immunology Frontier Research Centre d'Osaka, bien que les vaccins à ARNm soient efficaces contre les variants les plus courants du SRAS-CoV-2, certaines mutations du variant Delta empêchent l'activité neutralisante des anticorps produits après vaccination à ARN messager avec un risque d'infection accrue malgré la vaccination. Bien que le produit vaccin de Pfizer-BioNTech ait neutralisé le variant Delta, "lorsque quatre mutations communes ont été introduites dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) du variant Delta (Delta 4+), certains sérums immunitaires BNT162b2 ont perdu leur activité neutralisante et ont renforcé l'infectivité".