Selon une étude publiée dans JAMA, le risque de myocardite est multiplié par 133 après la vaccination contre la Covid (Daily Sceptic)

Selon une étude, le risque de myocardite est multiplié par 133 après la vaccination contre la Covid

Article originel : Myocarditis Risk Increases Up To 133-FOLD Following Covid Vaccination, Study Finds

Par Will Jones

Daily Sceptic, 26.01.22

Une étude publiée cette semaine dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) a révélé que le risque de myocardite (inflammation cardiaque) après l'administration d'un vaccin Covid à ARNm (Pfizer ou Moderna) était considérablement accru dans de nombreux groupes d'âge et était le plus élevé après la deuxième dose de vaccination chez les jeunes hommes.

L'étude a révélé que les rapports de myocardite étaient les plus élevés après la deuxième dose de vaccin chez les hommes âgés de 12 à 15 ans, avec un taux de 70,7 par million de doses Pfizer, contre un taux attendu de 0,53 par million, soit une multiplication par 133 ; chez les hommes âgés de 16 à 17 ans, avec 105. 9 par million de doses Pfizer, contre un taux attendu de 1,34 par million, soit une multiplication par 79 ; et chez les jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans, 52,4 par million de doses Pfizer et 56,3 par million de doses Moderna, contre un taux attendu de 1,76 par million, soit une multiplication par 30 et 32 respectivement. Les résultats complets sont présentés dans le tableau ci-dessous et une sélection est illustrée dans le graphique ci-dessus.

L'étude comprenait un examen des rapports de myocardite transmis au système étatsunien de déclaration des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) et survenus après la vaccination ARNm contre la Covid entre décembre 2020 et août 2021 chez des personnes âgées de plus de 12 ans. Les chercheurs ont jugé et résumé les rapports et ont comparé les taux aux taux attendus de myocardite en utilisant les données 2017-2019. Pour les personnes de moins de 30 ans, ils ont effectué des examens de dossiers médicaux et des entretiens avec des cliniciens pour étudier la présentation clinique, les résultats des tests, le traitement et les résultats précoces. Ils ont constaté que sur 192 405 448 personnes ayant reçu un total de 354 100 845 doses de vaccin contre la COVID-19 à base d'ARNm au cours de la période d'étude, 1 991 signalements de myocardite au VAERS, dont 1 626 correspondaient à leur définition de cas de myocardite. Parmi ces 1 626 cas, l'âge médian était de 21 ans et le délai médian d'apparition des symptômes était de deux jours. Les hommes représentaient 82 % des cas de myocardite pour lesquels le sexe était indiqué, et lorsque le moment de l'apparition des symptômes était précisé, 82 % des cas étaient survenus après la deuxième dose de vaccination. Les graphiques ci-dessous montrent les cas de myocardite par âge et apparition des symptômes.

Concernant les décès, les chercheurs écrivent : Chez les personnes âgées de moins de 30 ans, il n'y a pas eu de cas confirmé de myocardite chez les personnes décédées après la vaccination contre la COVID-19 à base d'ARNm sans autre cause identifiable et il y a eu un cas probable de myocardite [chez les personnes décédées] mais les informations disponibles étaient insuffisantes pour une enquête approfondie. Au moment de la révision des données, il y avait deux rapports de décès chez des personnes de moins de 30 ans avec une myocardite potentielle qui sont toujours en cours d'investigation et ne sont pas inclus dans le nombre de cas.

Les auteurs notent qu'une différence entre la myocardite liée au vaccin et la myocardite liée au virus est que la première apparaît plus rapidement ; ils notent également qu'elle semble être plus légère : L'apparition des symptômes de myocardite après l'exposition à un déclencheur immunologique potentiel était plus courte pour les cas de myocardite associés au vaccin contre la COVID-19 que ce qui est typique pour les cas de myocardite diagnostiqués après une maladie virale. Les cas de myocardite signalés après la vaccination contre la COVID-19 ont généralement été diagnostiqués quelques jours après la vaccination, alors que les cas de myocardite virale typique peuvent souvent avoir une évolution indolente avec des symptômes parfois présents pendant des semaines ou des mois après un déclencheur, si la cause est jamais identifiée.

Les principaux symptômes semblaient disparaître plus rapidement dans les cas de myocardite après la vaccination contre la COVID-19 que dans les cas de myocardite virale typique. Même si presque toutes les personnes atteintes de myocardite ont été hospitalisées et suivies cliniquement, elles ont généralement connu une guérison symptomatique après avoir reçu uniquement un traitement contre la douleur. En revanche, les cas de myocardite virale typique peuvent avoir une évolution clinique plus variable. Par exemple, jusqu'à 6 % des cas de myocardite virale typique chez les adolescents nécessitent une transplantation cardiaque ou entraînent la mort.

Dans quelle mesure ces différences sont-elles un artefact de déclaration, où les rapports d'événements indésirables ne sont faits que lorsqu'une réaction se produit dans les jours qui suivent une vaccination, mais autrement le lien est inaperçu ou écarté ? Les auteurs notent que la sous-déclaration est probable, "étant donné le taux élevé de vérification des rapports de myocardite au VAERS après la vaccination contre la COVID-19 à base d'ARNm", et donc "les taux réels de myocardite par million de doses de vaccin sont probablement plus élevés que les estimations".

Une autre étude récente a révélé que les événements indésirables de myocardite post-vaccinale étaient sous-estimés par la définition du VAERS.

Une troisième étude récente, réalisée par l'Université d'Oxford, a révélé que le risque de myocardite après la vaccination contre la Covid était jusqu'à 14 fois plus élevé que celui après l'infection par la COVID-19. Il a été suggéré que cette étude sous-estimait le risque après la vaccination. Il convient également de noter qu'étant donné que la vaccination n'offre qu'une faible protection contre l'infection, l'idée que le risque après la vaccination est à la place et non aussi bien que le risque après l'infection n'est pas solide. La myocardite n'est pas le seul effet secondaire grave de ces vaccins, et les vaccins ne protègent pas bien contre l'infection ou la transmission. Il est donc de plus en plus clair que les vaccins actuels de Pfizer et Moderna contre la Covid n'ont pas le profil d'efficacité et de sécurité qui rendrait leur administration aux enfants et aux jeunes intéressante ou éthique.