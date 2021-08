Selon une étude, les caillots sanguins sont mortels pour un quart des patients qui les développent après avoir reçu le vaccin Covid d'AstraZeneca, mais ils ne touchent qu'une personne de moins de 50 ans sur 50 000 (Daily Mail)

Selon une étude, les caillots sanguins sont mortels pour un quart des patients qui les développent après avoir reçu le vaccin Covid d'AstraZeneca, mais ils ne touchent qu'une personne de moins de 50 ans sur 50 000.

Par Joe Davies

Daily Mail, 11.08.21





Note de SLT : Quand on vaccine massivement des dizaines de millions de personnes cela n'est pas négligeable. Mais selon certains experts, les vaccins génétiques anti-Covid seraient tous potentiellement à risque compte tenu des effets de la séquence codante produisant la protéine S aux propriétés thrombogènes. Il est à noter que ce ne sont pas les seuls effets secondaires des vaccins répertoriés.





Un groupe de scientifiques a publié un document sur le lien entre AstraZeneca et les caillots sanguins ultrarares.

L'auteur principal, le Dr Sue Pavord, affirme que le lien entre la troisième dose et la première serait probablement plus faible.

La Grande-Bretagne commande 35 millions de doses supplémentaires de vaccins Pfizer pour l'année prochaine.





Les caillots sanguins provoqués par le vaccin Covid d'AstraZeneca sont extrêmement rares, mais peuvent tuer jusqu'à un quart des quelques patients concernés, selon une étude.

Cette complication a incité les responsables britanniques de la santé à recommander à tous les moins de 40 ans de se faire vacciner par Pfizer ou Moderna.

Mais les chercheurs insistent sur le fait que le lien est rare et que l'effet secondaire ne toucherait qu'une personne sur 50 000 personnes de moins de 50 ans qui reçoivent le vaccin britannique.

Parmi eux, 23 % sont décédés des suites d'une thrombocytopénie et d'une thrombose immunitaire induites par le vaccin (VITT) - le nom de cet effet secondaire. Les experts ont affirmé qu'il était plus mortel que d'autres troubles de la coagulation similaires.

La thrombocytopénie est un état dans lequel le patient présente un faible nombre de cellules qui aident le sang à coaguler, appelées plaquettes. La thrombose se produit lorsque des caillots sanguins bloquent les veines ou les artères, et constitue une cause majeure d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques.

Les universitaires de l'Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust ont également révélé qu'aucun caillot n'a été observé depuis plus d'un mois. Mais c'est surtout parce que plus personne ne reçoit la première dose du vaccin...



