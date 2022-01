Selon une méta-analyse d'études empiriques, les confinements ne réduisent pas le nombre de décès (Daily Sceptic)

Selon une méta-analyse d'études empiriques, les confinements ne réduisent pas le nombre de décès. Article originel : Lockdowns Do Not Reduce Deaths, Meta-Analysis of Empirical Studies Finds Par Will Jones Daily Sceptic, 30.01.22

Selon une nouvelle méta-analyse d'études empiriques, les restrictions de confinement n'ont eu que peu ou pas d'effet sur le nombre de décès liés à la COVID-19. L'analyse, intitulée "A Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality", rédigée par les professeurs Steve H. Hanke, Lars Jonung et Jonas Herby, a été publiée sous forme de document de travail par le prestigieux Johns Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health and the Study of Business Enterprise.



Les auteurs ont passé en revue 18 590 études pour trouver celles qui pouvaient être incluses et, après avoir examiné 1 048 d'entre elles, ils en ont identifié 24 qui répondaient à leurs critères d'admissibilité, à savoir être fondées sur des données empiriques (et non sur une modélisation) de la mortalité pendant la pandémie et pouvoir être incluses dans leur méta-analyse. Ils ont limité leur examen aux études qui évaluaient l'impact des mesures de confinement obligatoires, c'est-à-dire les interventions non pharmaceutiques (INP), mais pas les conseils ou les mesures volontaires. Leur mesure préférée était la surmortalité plutôt que la mortalité Covid car elle permet de surmonter les problèmes de définition, mais ils ont noté qu'une seule étude s'est penchée sur cette variable. [Ils discutent de l'importance potentielle de la précocité du confinement pour qu'il soit efficace, mais concluent que les données manquent, qu'elles sont intrinsèquement difficiles à évaluer et qu'elles seraient de toute façon d'une utilité limitée pour les politiques].

Les 24 études éligibles ont été séparées en trois groupes - études sur l'indice de rigueur du confinement, études sur l'ordre de mise à l'abri (SIPO) et études sur les interventions non pharmaceutiques spécifiques (NPI) - et une analyse de chaque groupe a permis de conclure que les confinements ont eu peu ou pas d'effet sur la mortalité liée à la COVID-19.



Les études sur l'indice de rigueur ont montré que les confinements en Europe et aux États-Unis n'ont réduit la mortalité due à la COVID-19 que de 0,2 % en moyenne, tandis que les études sur les ordonnances de mise à l'abri (stay-at-home) ont montré qu'elles ne réduisaient la mortalité due à la Covid que de 2,9 % en moyenne. Les études portant sur des NPI spécifiques (confinement ou non, masques, fermeture d'entreprises non essentielles, fermeture des frontières, fermeture des écoles, limitation des rassemblements) n'ont pas non plus mis en évidence d'effets notables sur la mortalité due au virus de la COVID-19. Si la fermeture d'entreprises non essentielles semble avoir eu un certain effet (réduction de 10,6 % de la mortalité due à la maladie de la Covid) - apparemment lié à la fermeture de bars et de pubs -, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles et la limitation des rassemblements n'ont réduit la mortalité due à la maladie de la Covid que de 0,1 %, 4,4 % et l'ont en fait augmentée de 1,6 %, respectivement.

Étant donné que les mesures de confinement n'ont eu que peu ou pas d'effets bénéfiques sur la santé publique et qu'elles ont imposé d'énormes coûts économiques et sociaux - réduction de l'activité économique, augmentation du chômage, réduction de la scolarisation, troubles politiques, violence domestique, affaiblissement de la démocratie libérale - les auteurs concluent sans ambages que "les politiques de confinement sont mal fondées et devraient être rejetées en tant qu'instrument de politique pandémique". Les avantages des mesures de confinement étant "au mieux marginaux", ils affirment qu'un "calcul standard des coûts et des avantages conduit à une conclusion forte : les mesures de confinement devraient être rejetées d'emblée en tant qu'instrument de politique pandémique".